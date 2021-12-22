حفل فرقة ستراي كيدز الكورية في موسم الرياض - اسعار التذاكر - كيفية الحجز- الموعد

حفل فرقة ستراي كيدز الكورية تعد من أهم الفعاليات الترفيهية والتي ستحتضنها العاصمة السعودية الرياض خلال فعاليات موسم الرياض 2022.

وستحي الحفل كل من فرقة "ستراي كيدز" الكورية مع النجمة الكورية "تشونغها" في منطقة بوليڤارد بلس حيث سيعيش الجمهور ليلة ممتعة مليئة بالطاقة الإيجابية.

وتحظى فرقة "ستراي كيدز" الكورية والمؤلفة من بانغ تشان، لي مين هو، سيو تشانغبين، هوانغ هيون جين، هان جي سونغ، لي فيليكس، كيم سيونغ مين و يانغ جونغ إن، بشعبية واسعة في كوريا الجنوبية وخارجها على حد سواء.

وتعتبر فرقة "ستراي كيدز" الكورية واحدة من أكبر الفرق الموسيقية من الجيل الرابع في K pop، إذ حقق ألبومهم الثاني Noeasy علامة فارقة ببيع 1.22 مليون نسخة.

موعد حفل ستراي كيدز بموسم الرياض

التاريخ : الجمعة، 14 يناير 2022

الجمعة، 14 يناير 2022 الوقت : تبدأ الساعة 07:30 م

مكان حفل ستراي كيدز بموسم الرياض

يقام حفل فرقة ستراي كيدز الكورية في International Arena في "بوليفارد بلس - boulevard plus”.

أسعار تذاكر حفل فرقة ستراي كيدز الكورية

VIP 2 1,000 ريال سعودي STANDING AREA TICKET 300 ريال سعودي VIP1 1,000 ريال سعودي

* الاسعار شاملة الضريبة

رابط حجز تذاكر حفل ستراي كيدز موسم الرياض

الوصول الى الصفحة الرسمية لفعاليات موسم الرياض 2021، يرجى النقر هنا .

. ثم الضغط على فعالية حفل ستراي كيدز موسم الرياض.

بعد النقر على الفعالية ستحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بالموقع.

بعد قراءة كافة تعليمات وشروط حضور الفعالية اضغط على "احجز الآن".

ثم قم بتسجيل الدخول وأدخل البيانات المطلوبة: "البريد الإلكتروني + كلمة المرور".

في حال لم يكن لك حساب قم بالضغط على حساب جديد.

ثم حدد فئة التذكرة ثم عدد التذاكر المطلوبة.

بعدها اختر طريقة الدفع وأضغط تأكيد.

لكي تتمكن من حضور الفعالية قم بربط التذكرة على تطبيق توكلنا.

موسم الرياض 2021

كانت المملكة العربية السعودية قد أقامت حفلة موسيقية لفرقة كورية جنوبية لأول مرة في الرياض الموسم الأول في أكتوبر 2019، عندما استضافت فرقة BTS في استاد الملك فهد الدولي.

وتعتبر BTS، والمعروفة أيضًا باسم Bangtan Boys، أكثر فرق الكيبوب شهرة في العالم أجمع.

فعاليات موسم الرياض 2022

ستشهد فعاليات موسم الرياض 2022 مجموعة واسعة من العروض الفنية والرياضية والثقافية، بما في ذلك المسرحية، والعروض الموسيقية وعروض الأزياء الشيقة باعتباره أكبر موسم ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط.