أفضل 5 أنشطة مميزة في سبحاتين زايم بارك اضنة

كانت وما زالت زيارة الحدائق العامة من أفضل الأمور التي تبعث الحيوية والراحة في نفوس زائريها، وتعد الحدائق بتركيا من أفضل الأماكن السياحية التي يمكنك زيارتها، ومن تلك الحدائق والتي سيكون حديثنا اليوم يدور عنها هي سبحاتين زايم بارك اضنة، والتي ستنعم بلا شك بجمالها الأخّاذ، وهي مكان مثالي للتنزه وقضاء يوم رائع مع العائلة، حيث ينتظرك هناك باقة من الأنشطة الشيقة لك ولكل أفراد عائلتك، وسيكون مقالنا هذا تفصيلاً لها، كما سنذكر بعض المطاعم والفنادق التي ستكون بحاجة لها خلال رحلتك هذه، فتابعوا إلى النهاية.

أفضل الأنشطة الترفيهية في سبحاتين زايم بارك اضنة

ستجد كثير من الأماكن السياحية في اضنة ، والتي تستطيع استغلالها في كل عطلاتك، وتعد الحدائق من أفضل الأماكن لقضاء وقت هادئ بعد وقت من العمل الشاق الطويل، وعند ذهابك إلى سبحاتين زايم بارك اضنة سيتسنى لك القيام ببعض الأنشطة الممتعة، فمجرد تجولك هناك كافي لتتخلص من همومك، ويمكنك بعدها تجديد نشاطك بالقيام بالمشي أو أن تجري في مسارات الحديقة، ولا تنسى أخذ أطفالك معك ليستمتعوا بالألعاب هناك، ثم قم بالذهاب إلى أحد المطاعم لتناول الطعام بعد هذا الوقت الطويل بالحديقة، وتستطيع بعدها أن تقضي باقي اليوم في مكان سياحي آخر بالقرب من المنتزه، لتحصل على يوم لا يُنسى، وفيما يلي هذه الأنشطة مع التفاصيل:

1- ابدأ بجولة

من أفضل الأمور التي تستهل بها يومك في سبحاتين زايم بارك باضنة هو أن تقوم بجولة في أنحاء المكان، حتى تتعرف على ما تحويه الحديقة من مناظر رائعة، ومسطحات خضراء مذهلة، والكثير من الأشجار المورقة، وبعد جولة طويلة في المكان تستطيع بسهولة الجلوس لتستريح على واحد من تلك الكراسي الموجودة في الحديقة، وحينها تستطيع أن تتأمل في المكان أكثر، وترى إبداع الله في رسمه لهذا الكون، وأؤكد لك أنك ستشعر حينها بسعادة وراحة غامرة.

2- ممارسة الرياضة

في وسط تلك الأجواء الممتلئة بالحيوية والنشاط ستجد أن سبحاتين زايم بارك في اضنة قد وفرت مساحات مناسبة ليمارس زوارها الرياضة، فيمكنك الركض والمشي في تلك الطرق التي أعدوها لذلك.

3- الاستمتاع باللعب

من أفضل ما ستجده هناك هو كون الحديقة مناسبة للعائلات، فإذا اصطحبت أطفالك معك سيحصلون على الكثير من المرح بواسطة تلك الألعاب المخصصة لهم في الحديقة، فكل الأسرة ستشعر بالرضا هناك.

4- التقاط الصور

بالطبع لن تأتى لواحدة من حدائق اضنة بدون أن توثق اليوم، ولكي تفعل ذلك أحضر معك كاميرتك واستعد لالتقاط صور كثيرة لك ولعائلتك، لتحتفظ بالذكرى مدى الحياة.

5- زيارة معالم سياحية

لم تنتهي رحلتك عند ما ذكرناه فقط، بل تستطيع زيارة أماكن أخرى قريبة من سبحاتين زايم بارك اضنة، مثل الحديقة المركزية، وتقع على بعد 3.39 كيلومتراً عنك، كما يمكنك أن تذهب إلى الجسر الحجري على بعد 3.77 كيلومترات.

مواعيد العمل والأسعار في سبحاتين زايم بارك اضنة

مواعيد العمل : تستطيع الذهاب بأي وقت، فهي مفتوحة على مدار الساعة كل يوم.

: تستطيع الذهاب بأي وقت، فهي مفتوحة على مدار الساعة كل يوم. أسعار الدخول: الدخول إلى الحديقة مجاني.

عنوان سبحاتين زايم بارك اضنة

تقع سبحاتين زايم بارك في مدينة اضنة في دولة تركيا، وبالطبع يمكنك الاستعانة بجوجل لتصل للمكان، ولتصل لموقعها على خريطة جوجل اضغط هنا.

المطاعم القريبة من سبحاتين زايم بارك اضنة

عندما تذهب لهذه الحديقة مع عائلتك وقضائك معظم اليوم بها، يمكنك بعدها الذهاب لتناول الطعام في واحد من المطاعم القريبة منها، والتي سنرشح لك أقربها لك الآن:

1- مطعم Birbicer Kebap Salonu

هو مطعم مشاوي جيد، كما ستجده مرتباً ومناسباً للعائلات، في وجود خدمة ممتازة، كما يوجد به قسم صغير خاص بالحلويات، والموظفون هناك يقظون ومحترمون للغاية، وأسعاره معقولة بشكل عام.

معلومات عن مطعم Birbicer Kebap Salonu

العنوان : Hanedan, Bakımyurdu Cd. No:39, 01060 Seyhan/Adana, تركيا.

: Hanedan, Bakımyurdu Cd. No:39, 01060 Seyhan/Adana, تركيا. رقم الهاتف : 44 14 365 322 90+

: 44 14 365 322 90+ ساعات العمل: يفتح المطعم أبوابه مبكراً من السادسة صباحاً إلى العاشرة مساءً.

2- مطعم YF KARDEŞLER BÖREKÇİLİK

هو محل فطائر قريب من الحديقة، ذو خدمة رائعة وطعم لذيذ، يوجد فطائر لحم مفروم وجبن، وطعمها جيد وليس زيتياً، وقد نال إعجاب ورضا معظم من زاروه.

معلومات عن مطعم YF KARDEŞLER BÖREKÇİLİK

العنوان : İstiklal, Bakımyurdu Cd. No.112/a, 01060 Seyhan/Adana, تركيا.

: İstiklal, Bakımyurdu Cd. No.112/a, 01060 Seyhan/Adana, تركيا. رقم الهاتف : 77 04 051 507 90+

: 77 04 051 507 90+ ساعات العمل: يعمل المطعم يومياً من الخامسة صباحاً إلى الواحدة مساءً.

الفنادق القريبة من سبحاتين زايم بارك اضنة

بعد قضائك اليوم بطوله في هذه الرحلة، ستبحث بعدها بالطبع على فندق بالقرب حتى تستطيع قضاء ليلتك به، ولهذا سنسهل لك الأمر ونرشح لك بعض الفنادق القريبة لك فيما سيلي:

1- فندق ديفان أضنة

هو أحد الفنادق 5 نجوم القريبة من سبحاتين زايم بارك اضنة، ويبعد عنها حوالي 2.08 كيلومتراً، وهو فندق ممتاز من حيث الموقع والخدمات، وكذلك العاملين به لطفاء للغاية، ويقع بقلب مدينة اضنة، فستجد أنه قريب جداً من المطاعم والسوق، ونال رضا العديد من زائريه، فننصحكم به.

معلومات عن فندق ديفان أضنة

العنوان: Kocavezir, Turhan Cemal Beriker Blv. No:33, 01060 Seyhan/Adana, تركيا.

2- فندق ibis Adana

هو أحد الفنادق 3 نجوم القريبة لسبحاتين زايم بارك اضنة، فيفصله عنها حوالي 2.25 كيلومترات، موقعه الجغرافي جيد جداً، حيث يقع الفندق في وسط مدينة اضنة، فيبعد عن مطار (اضنة شاكر باشا) حوالي عشر دقائق بالسيارة، ومستوى النظافة به عالي أيضاً، لكنه يعاني سوء بعض خدماته في الغرفة، مثل الإضاءة كئيبة بعض الشيء وغرفه صغيرة.

معلومات عن فندق ibis Adana

العنوان: Çınarlı, Turhan Cemal Beriker Blv. No:49, 01120 Seyhan/Adana, تركيا.

وبهذا أتينا لختام مقال اليوم عن سبحاتين زايم بارك اضنة، بعدما ذكرناه لك من أنشطة مختلفة ومطاعم وفنادق قريبة للمكان، حتى تستطيع أن تخطط ليومك بشكل جيد.