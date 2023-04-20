سوق الأحد في اسطنبول: الأنشطة والمحلات والخدمات

تعد مدينة اسطنبول من أكثر المدن جمالاً حيث أصبحت مقصداً للسائحين من مختلف أنحاء العالم؛ فهي تضم العديد من الأماكن السياحية والأثرية الفاتنة؛ كما أنها تضم العديد من الأسواق التي قد ترغب بزيارتها والتعرف عليها؛ وهي أسواق شعبية متنقلة تقام مرة كل أسبوع حيث تلبي حاجات الأسر البسيطة؛ ومن أشهرها هو سوق الأحد في اسطنبول الذي يفتح أبوابه صباح كل أحد؛ ويقصده الناس ليتمتعوا بتجربة تسوق رائعة من حيث السلع المميزة والجودة العالية والأسعار المدروسة المناسبة للجميع وبهذا سيدرك الزائر أهمية سوق الأحد وسيرغب بالذهاب إليه باستمرار؛ لذلك سنتعرف في مقالنا عن تفاصيل هذا السوق وموقعه ومواصفاته والخدمات والأنشطة التي يقدمها فأرجو لكم قراءة ممتعة.

خريطة سوق الأحد في اسطنبول

يحتوي سوق الأحد باسطنبول على الكثير من الفنادق الشهيرة والمحلات المتنوعة الغنية بالبضائع ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة وكذلك يوفر السوق عدد كبير من الخدمات والأنشطة التي سنتحدث عنها في السطور القليلة القادمة؛ ويكون السوق مزدحماً بشكل ملحوظ في الفترة الممتدة من بعد الظهر إلى المساء وذلك لأن يوم الأحد هو عطلة رسمية في اسطنبول حيث يتوافد عدد كبير من السياح والمواطنين إلى هذه المنطقة بهدف التسوق وشراء ما يحتاجون إليه وعند زيارة البازارات الأسبوعية في اسطنبول وخاصة سوق الأحد ستجد كل شيء تحتاج إليه بسهولة ويسر حيث يتم ترتيب المواد والبضائع والسلع بكافة أنواعها بشكل متقن وذلك ليسهل على الزائر شراء المنتجات التي يرغب بها بسهولة وبأسعار مناسبة ودون الحاجة للذهاب إلى أسواق أخرى.

الخدمات المتنوعة الموجودة في أسواق الأحد في اسطنبول:

سوق الأحد في اسطنبول هو سوق نابض بالحياة حيث تجد نفسك تتجول بين أروقة السوق وأقسامه المتنوعة بالإضافة لوجود أشهر أماكن جميلة في اسطنبول حوله؛ ويرتبط السكان المحليون بهذه البازارات الأسبوعية وذلك لأنها تبيع مختلف المنتجات والبضائع الرخيصة ذات الجودة العالية فعند دخولك إلى أسواق اسطنبول يوم الأحد ستشعر بمتعة التسوق هناك ستجد الكثير من المحلات التي توفر جميع المتطلبات لكل أسرة إن كانت غذائية أو مستلزمات منزلية أو أشغال يدوية وأنتيكا أو ألبسة جميلة وفاخرة والكثير من الأشياء الأخرى؛ كما يشتهر سوق يوم الأحد في اسطنبول ببيع المنتجات الغذائية الطازجة مثل البيض واللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات.

الأنشطة المختلفة التي يقدمها سوق الأحد في اسطنبول:

سوق الأحد الموجود في حي قاسم باشا هو من أشهر الأسواق في مدينة اسطنبول ويحتوي على نشاطات متنوعة تستطيع القيام بها ومن أهمها:

الاستمتاع بجولة سريعة وواسعة تمكنك من تفحص وزيارة جميع محلات البازار وتحديد ما تحتاج إليه ومعرفة الأسعار المناسبة واختيار البضائع المميزة فأينما اتجهت في هذا السوق ستجد كل ما تطلبه وتتمناه

شراء كل ما لذ وطاب من الخضراوات والفواكه الطازجة؛ والأغذية المعلبة والأسماك واللحوم وغيرها الكثير

تذوق تشكيلة كبيرة من الألبان والأجبان ومشتقاتها وجميع المنتجات طازجة وذات صنع محلي

ستكون لديك الفرصة بتناول فطور شهي من المعجنات اللذيذة والفطائر الطازجة والحلويات الشهية المليئة بالقشطة مع كوب من الشاي التركي الساخن واللذيذ حيث يعج السوق بالمحلات المختصة ببيع هذه المنتجات

وعند الانتهاء من جولتك في السوق يمكنك الذهاب إلى الحمام التركي الذي يبعد 6 دقائق عن السوق؛ وهناك ستنعم بالاسترخاء والراحة التامة كما أنه يمكنك استخدام أفخم أنواع الصابون والزيوت العطرية والأعشاب المفيدة للبشرة وللجسم

تستطيع إكمال مشوارك بزيارة تيبي مول؛ أو نوتيلوس مول؛ أو كابيتول مول اسطنبول وبذلك مع نهاية هذا اليوم الممتع والشيّق تكون قد زرت أجمل الأماكن في اسطنبول وتمتعت بأطيب الطعام وأفضل المنتجات.

أين يقع بازار يوم الأحد في اسطنبول؟

يقع سوق الأحد في حي قاسم باشا في اسطنبول؛ تحديداً في منطقة كازيمباسي وعلى الرغم من أنها منطقة تجارية نشيطة إلا أنها تعد من أهم الأماكن السياحية وأشهرها التي تجذب السياح من كل مكان.

بازار الأحد بيليك دوزو

سوق الأحد يفتح أيضاً في عدة مناطق أخرى مثل منطقة بيليك دوزو التي تعد مركز جذب للسياح وذلك بسبب موقعها المتميز على بحر مرمرة حيث يتهافت المزارعون والتجار والصيادون والحرفيون لعرض منتجاتهم المميزة والجيدة بأسعار رخيصة ولذلك يعتبر بازار بيليك دوزو من أشهر الأسواق في مدينة اسطنبول.

مواعيد عمل بازار الأحد باسطنبول

يفتح سوق الأحد في اسطنبول أبوابه من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً والدخول مجاني.

دليل محلات أسواق يوم الأحد في اسطنبول

تحتوي الأسواق التي تفتح الأحد في اسطنبول على أقسام متنوعة ومتعددة تلبي جميع احتياجاتك ويمكننا أن نذكر بعض هذه الأقسام على الشكل التالي:

قسم الأسماك

يحتوي بازار الأحد في اسطنبول على سوق خاص بالأسماك الطازجة والتي يتم اصطيادها من بحر مرمرة وبإمكان أي شخص أن يحصل على وجبة شهية من السمك لأنه يباع بأسعار منافسة للأسواق التركية الأخرى كما يمكنك شراء المعلبات البحرية اللذيذة

قسم الأثاث المنزلي والأشغال اليدوية

يوجد في سوق الأحد في اسطنبول قسم كبير يحتوي على كل ما يحتاجه المنزل من أثاث فاخر ومتين وأدوات كهربائية متنوعة مثل شاشات التلفاز والثلاجات والأفران وبضائع أخرى لا تعد ولا تحصى؛ وأواني منزلية جميلة وباقي مستلزمات المطبخ؛ بالإضافة إلى الأشغال اليدوية كالبسط والحصر والسجاد اليدوي والأنتيكا التي يستخدمها الناس لتزيين المنازل، كما أن هذا القسم يحتوي على أماكن مخصصة لبيع العفش التركي جديد الصنع أو منتجات أخرى مستعملة من نفس السلعة

قسم البقالة

يتوفر داخل الأسواق الشعبية في اسطنبول يوم الأحد قسم كبير مختص ببيع جميع الخضراوات والفواكه الطازجة الموسمية المشهورة على نطاق محلي وغيرها من المنتجات الأخرى كالدجاج والبيض والألبان والأجبان لذا ينصح بزيارة هذا القسم في السوق في وقت مبكر قبل نفاذ البضائع؛ بالإضافة إلى ذلك بإمكانك أن تجد أفضل أنواع البهارات والتوابل التركية واختيار الأجود منها

قسم الألبسة

يشغل قسم الألبسة في سوق الأحد في اسطنبول حيزاً كبيراً فيقصده الناس من كل مكان لشراء الألبسة الفاخرة الجميلة ذات الجودة العالية وأكثر ماركات ملابس الأطفال شهرة وكل ذلك بسعر منافس للأسواق التركية الأخرى حتى أن بعض التجار يقصدون هذا القسم في السوق لشراء الملابس بالجملة وبأسعار منافسة

الفنادق القريبة من بازار الأحد بيليك دوزو

هناك العديد من الفنادق القريبة من منطقة بيليك دوزو سنذكر أهمها وفق الترتيب الآتي:

فندق كايا اسطنبول: يعد من أفضل الفنادق في اسطنبول والذي يبعد عن البازار مسافة 2.7 كم حيث يمتاز هذا الفندق بالموقع الجميل والنظافة المميزة والإقامة المريحة والأطعمة اللذيذة وقد نال استحسان النزلاء وحصل على تقييم 5 نجوم ولكن بعض الزوار اشتكوا من أن خدمة الأنترنت في هذا الفندق ضعيفة؛ للحجز يمكنك الضغط هنا.

يعد من أفضل الفنادق في اسطنبول والذي يبعد عن البازار مسافة 2.7 كم حيث يمتاز هذا الفندق بالموقع الجميل والنظافة المميزة والإقامة المريحة والأطعمة اللذيذة وقد نال استحسان النزلاء وحصل على تقييم 5 نجوم ولكن بعض الزوار اشتكوا من أن خدمة الأنترنت في هذا الفندق ضعيفة؛ للحجز يمكنك الضغط هنا. فندق فينيسيا اسطنبول: الذي يبعد عن بازار بيليك دوزو مسافة 3.8 كم أي حوالي 7 دقائق بالسيارة وقد لاقى هذا الفندق استحساناً واسعاً وذلك لوجود طاقم عمل راقي في التعامل وموقعه المميز وخدماته المتكاملة ونظافة مرافقه وقد حصل على تقييم 4 نجوم وللحجز يمكنك الضغط هنا.

الذي يبعد عن بازار بيليك دوزو مسافة 3.8 كم أي حوالي 7 دقائق بالسيارة وقد لاقى هذا الفندق استحساناً واسعاً وذلك لوجود طاقم عمل راقي في التعامل وموقعه المميز وخدماته المتكاملة ونظافة مرافقه وقد حصل على تقييم 4 نجوم وللحجز يمكنك الضغط هنا. فندق ماي دورا اسطنبول: من أفضل الفنادق في اسطنبول يبعد عن البازار مسافة 2.5 كم ونال الفندق تقييم رائع من حيث الموقع والنظافة والراحة وطاقم العمل؛ إلا أن حجم الغرف صغير ولا يوجد تنوع في وجبة الإفطار للحجز يمكنك الضغط هنا.

في الختام عزيزي القارئ بعد قراءتك لهذا المقال ستدرك بأن الأسواق الشعبية في اسطنبول كثيرة ومتنوعة لكن أفضلها وأشهرها هو سوق الأحد في اسطنبول، فإن قررت القيام بزيارة هذا السوق ستجد الكثير من الأنشطة لتقوم بها وستحظى بفرصة تسوق فريدة للبضائع والمنتجات ذات الجودة العالية والمواد الغذائية الطازجة بأسعار منافسة وسيكون بإمكانك اقتناء الأشياء التذكارية وشراء بعض الهدايا القيمة للعائلة والأصدقاء وستكون هذه الزيارة ذكرى لا تنسى.