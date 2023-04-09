سوق الجمعة في اسطنبول: المحلات والخدمات

لا تزال مدينة اسطنبول من المدن التاريخية والتقليدية التي بقيت محافظة على مختلف عاداتها القديمة ومن بينها البازارات التي تنتشر فيها إلى الآن وتقام في أيام معينة من الأسبوع ليتسنى للزوار فرصة التسوق وشراء كافة مستلزماتهم وبأسعار رخيصة ومقبولة، ومن بين أشهر البازارات الشعبية الرخيصة سوق الجمعة في اسطنبول والذي يفتح أبوابه كل يوم جمعة ليعرض مختلف البضائع والمنتجات في فترة تمتد من النهار الباكر وحتى المساء.

ومن خلال تنوع سلعه التجارية وفخامة الأنواع المعروضة وأسعاره المعقولة سيشعر الزائر بالفرق مقارنة مع الأسواق الأخرى وينجذب إليه باستمرار، وفي مقالنا هذا سنتعرف على هذا السوق بالتفصيل من حيث موقعه ومواصفاته وخدماته ودليل محلاته التجارية فتابعونا.

سوق الجمعة فندق زاده اسطنبول

يسمى سوق الجمعة باسطنبول باسم بازار فندق زاده وأطلق عليه هذا الاسم بسبب موقعه في المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، وهو من أشهر بازارات مدينة اسطنبول الشعبية بحيث يجذب إليه مختلف الزوار والسائحين من الداخل والخارج، ويمتاز سوق الجمعة اسطنبول بجماله ومحافظته على التراث القديم حيث يعود تاريخه إلى العهد العثماني، وتجد فيه ملامح تاريخية من تلك الحقبة المميزة والتي تكون مطبوعة بأزقته الضيقة وزخرفاته العثمانية وحوانيته الصغيرة وبواباته الخشبية التي تأخذ شكل الأقواس.

ويقام بازار فندق زاده يوم الجمعة من كل أسبوع ولذلك أطلق عليه بازار الجمعة في اسطنبول حيث يتوافد الناس لزيارة هذا المكان كل جمعة للبحث عن مستلزماتهم الضرورية للحياة اليومية، والتي تكون منوعة وبأرخص الأسعار، وأصبح السوق من الأماكن المشهورة في اسطنبول لوجوده في منطقة الفاتح وهي من أشهر المناطق التاريخية في المدينة وأكبرها والتي يأتي إليها ملايين السياح يومياً للاستمتاع بمشاهدة معالمها الأثرية والتاريخية مثل المسجد الأزرق وجامع آيا صوفيا وجامع السلطان أحمد، إضافة إلى المتاحف والمولات والمطاعم والمقاهي الشهيرة الموجودة في تلك المنطقة.

ويمكن الوصول بسهولة إلى موقع السوق باستقلال الحافلات العامة من ساحات اسطنبول الرئيسية مثل ساحة تقسيم وشارع الاستقلال أو عن طريق الصعود بالترام الموجود في منطقة السلطان أحمد والنزول أمام فندق زاده مباشرة، وبازار يوم الجمعة في اسطنبول منظم بطريقة رهيبة وملفتة للنظر حيث تم تقسيم أماكن عرض البضائع والسلع فيه إلى عدة أقسام، حيث تجد قسم خاص بالملابس وقسم خاص بالأحذية وقسم خاص بالمواد الغذائية والبقالة وقسم خاص بالعطور ومنتجات التجميل وقسم خاص بأدوات المنزل وغيره وهذه الأقسام تتميز بالتنوع والشمولية والأسعار المنافسة والرخيصة.

أين يقع سوق الجمعة في اسطنبول

يتواجد هذا السوق الشعبي الرخيص في مكان استراتيجي مميز ضمن مدينة اسطنبول في الجانب الأوروبي منها حيث يقع في فندق زاده التابع لمنطقة الفاتح، وهذه المنطقة من أشهر مناطق المدينة وسميت بذلك الاسم نسبة إلى السلطان محمد الفاتح الذي قام بفتح مدينة القسطنطينية عام 1453م، وبازار يوم الجمعة باسطنبول يوجد مقابل محطة الترام مباشرة والوصول إليه كما ذكرنا في غاية السهولة.

ويشهد سوق الجمعة في اسطنبول ازدحاماً شديداً لكثرة الزوار والسياح في تلك المنطقة، وموقعه جعله من أفضل الأسواق في اسطنبول الشعبية حيث يحظى بمكانة كبيرة عند السكان المحليين الأتراك والزوار العرب والأجانب فضلاً عن أسعاره الزهيدة وبضاعته المميزة والفريدة من نوعها، ويمكنك تتبع موقع سوق الجمعة في اسطنبول على خريطة غوغل من خلال الضغط على الرابط التالي.

الخدمات الموجودة في سوق الجمعة في اسطنبول

يعد بازار الجمعة في اسطنبول من أبرز وأشهر البازارات الأسبوعية في اسطنبول والتي تقام في منطقة الفاتح، وبسبب الإقبال الشديد على السوق تم الاهتمام بموضوع الخدمات والمرافق الخدمية، وترميم السوق وتحديثه، وإدخال مختلف وسائل الراحة والأمان ليستطيع الزوار التحرك والتجول ضمن السوق بكل حرية ومن هذه الخدمات:

وجود مداخل لذوي الاحتياجات الخاصة.

مواقف سيارات صالحة للكراسي المتحركة.

عربات لوضع البضائع والمنتجات.

إمكانية التسوق داخل المتجر.

دورات مياه نظيفة للجنسين.

لوحات إرشادية مكتوب عليها أقسام البضائع والسلع المختلفة لسهولة الشراء.

تنظيم البسطات العشوائية.

توسيع الممرات الضيقة.

الأنشطة يمكن ممارستها عند زيارة سوق الجمعة في اسطنبول

عند دخول سوق الجمعة في مدينة اسطنبول سيحظى الزائر بمتعة التسوق داخل أروقة السوق الضيقة واستكشاف هذا السوق القديم والشعبي بمحلاته التجارية الصغيرة وبضائعه المتنوعة، بحيث يستطيع شراء كل ما يحتاجه بدءاً من المواد الغذائية ومروراً بالملابس والأحذية ومواد التجميل وانتهاء بالزهور والورود الحميلة.

وبعد الانتهاء من متعة التسوق يمكن الاسترخاء والاستجمام في المطاعم والمقاهي القريبة من السوق والتي تقدم أشهى المأكولات التركية التقليدية من كفتة وكباب وغيرها، إضافة إلى احتساء المشروبات اللذيذة والمثلجات والعصائر الطازجة والحلويات التركية الشرقية.

وبما أن السوق في منطقة الفاتح فإنه يتيح للزائر زيارة متحف بانوراما اسطنبول والذي يعرض أشهر لوحة بانورامية في التاريخ لمعركة فتح القسطنطينية وزيارة منطقة اكسراي المعروفة ومول هيستوريا الشهير والغني بالسلع والمنتجات وشارع العرب ومسجد الفاتح العريق والأثري.

مواعيد عمل سوق الجمعة في اسطنبول

يفتح سوق يوم الجمعة في اسطنبول أبوابه للزوار كل يوم جمعة من كل أسبوع اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساء، وأكثر فترة ازدحام تكون خلال الظهيرة والمساء بسبب انتشار كبير للزوار والسائحين في تلك المنطقة.

أفضل محلات سوق الجمعة في اسطنبول

تتنوع المحلات التجارية الموجودة في أسواق يوم الجمعة في اسطنبول وبشكل عام تم تهيئة هذه الأسواق الشعبية وتنظيم عرض البضائع والمنتجات فيها بشكل ممتاز لسهولة البيع، إضافة إلى اعتماد أسعار رخيصة وأقل من الأسواق التركية الأخرى لتحفيز الناس على الشراء ورفع مستوى التبادل التجاري في هذا السوق.

وعند الدخول إلى سوق الجمعة في اسطنبول لن تكون هناك ولا دقيقة انتظار، وسيحصل المتسوق على كل ما يرغب به دون الحاجة للذهاب إلى سوق آخر، وذلك بسبب احتوائه على مختلف أشكال البضائع والسلع، وفيما يلي أهم محلات سوق الجمعة:

1- قسم الملابس

يضم بازار الجمعة في اسطنبول قسماً كبيراً للملابس بمختلف الفئات العمرية من رجال ونساء وأطفال، وهذه الملابس تمتاز بتنوعها وموديلاتها العصرية والحديثة، حيث تجد السبورات الرياضية والألبسة الرسمية من فساتين وأثواب سهرة وبدلات رسمية للرجال، إضافة إلى الخامات العالية الجودة من الأقمشة التركية والأجنبية الممتازة وبخاصة القطنيات.

2- قسم البقالة

يضم سوق الجمعة في مدينة اسطنبول أكبر قسم بقالة في المنطقة، حيث تجد الخضراوات والفاكهة الطازجة الموسمية منها والمحلية والمواد الغذائية من حبوب وبقوليات وأرز ومخبوزات وحلويات ومكسرات ومعكرونة والعسل والبهارات والتوابل والمواد العطرية والأعشاب الطبية، إضافة إلى اللحوم المبردة والطازجة بمختلف أنواعها والأجبان والألبان، وكل تلك المواد بأسعار منافسة وأرخص من باقي الأسواق.

3- قسم الأحذية والحقائب

يوجد قسم كبير مخصص لبيع الأحذية النسائية والرجالية وأحذية الأطفال والتي تمتاز بالجودة العالية والأسعار المتوسطة مع توفر أشهر الماركات العالمية والمحلية وبمواصفات عالية الجودة، ويضم القسم مكان لبيع الحقائب النسائية وحقائب اليد وحقائب الظهر والسفر والمصنوعة من أفخر أنواع الجلود التركية الطبيعية والصناعية.

4- قسم مواد التجميل والعطور

يتوفر داخل بازار الجمعة في اسطنبول قسم خاص بمنتجات ومستحضرات التجميل والعناية بالجسم والشعر والبشرة، إضافة إلى المكياجات النسائية والعطور ذات الروائح الجميلة والتي تعود لأشهر الماركات العالمية والتركية.

5- قسم الزهور والورود الجميلة

في سوق الجمعة يوجد قسم خاص ببيع الزهور والورود بمختلف الأشكال والأنواع والألوان والمثالية لتزيين الحدائق المنزلية والبيوت التركية الجميلة، إضافة إلى بيع أدوات خاصة بتنسيق الحدائق من معدات سقاية وتزيين جدران ومزهريات وغيرها.

6- قسم المواد المنزلية والأثاث المنزلي

يضم السوق قسم مليء بالمواد الخاصة بالمنزل ومستلزماته من أواني منزلية وأجهزة كهربائية وأدوات مطبخ بالإضافة إلى الأثاث المنزلي الراقي والفاخر من كنب وطاولات وغرف جلوس ونوم ومفارش أسرة وستائر وغيرها.

7- قسم الأسماك

يحتوي بازار الجمعة في مدينة اسطنبول على سوق خاص بالأسماك البحرية الطازجة والتي يتم صيدها بشكل مباشر من بحر مرمرة والبحر الأسود ويتم بيعها بأسعار زهيدة للمواطنين والسياح، إضافة لذلك يتوفر وجبات بحرية لذيذة وجاهزة من سندويش سمك وشطائر وغيرها.

في ختام مقالنا تم التعرف على سوق الجمعة في اسطنبول والذي يعد من أشهر وأكبر البازارات التي تقام في المدينة بشكل أسبوعي كل يوم جمعة، وتم التعرف على مواصفات السوق ومميزاته والأنشطة الموجودة فيه والخدمات التي يقدمها للزبائن والمحلات التجارية ومواعيد عملها ضمن السوق.