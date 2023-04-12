سوق الخميس في اسطنبول: الأنشطة والمواعيد والأسعار

تشتهر مدينة اسطنبول التركية بكثرة الأسواق فيها، ففي كل منطقة من مناطق المدينة يوجد سوق؛ وتوجد أسواق دائمة يمكن التسوق منها في كل يوم، ولكن توجد بعض الأسواق التي تتميز بأنها غير متاحة إلا في يوم واحد فقط في الأسبوع، وبالتأكيد تتميز بالكثير من الأشياء الأخرى عن الأسواق الدائمة، واليوم سنتعرف معًا على سوق الخميس في اسطنبول الذي يعد كواحد من أهم البازارات وأكثرها شهرة في المدينة بأكملها، ومن أهم ما يميزه وجود الكثير من السلع المختلفة مثل الملابس والخضروات والفواكه واللحوم والأسماك أيضاً، كما أن الزهور تعد من أكثر المنتجات التي يشتهر بها السوق، بالإضافة للعديد من العطور من الماركات التركية والعالمية والاكسسوارات والأواني والمفروشات، لذا إن كنت تبحث عن سلعة معينة عليك الذهاب إلى هذا الشارع وستجدينها بكل سهولة وبأرخص الأسعار.

وصف لسوق الخميس في اسطنبول

يعتبر سوق الخميس من أشهر البازارات الأسبوعية في اسطنبول التي تساعد في ازدهار السياحة عن طريق زيادة عدد الزوار للبلد سواء من العرب أو الأجانب، حيث يضم عدد كبير من المحلات والبائعين المتجولين الموجودين في شارع معين يختلف مكانه أسبوعياً، يوجد به عدد كبير من محلات الملابس والخضروات والفواكه والسلع المحلية والعطور والمفروشات والاكسسوارات واللحوم وبأسعار منطقية ومعقولة تتناسب مع الزوار.

فهو مصدر من مصادر تنشيط السياحة في الدولة حيث أن المكان الذي يقام فيه يتميز بالازدحام والحيوية في هذا اليوم؛ لأنه يذهب إليه العديد من الأشخاص الموجودين داخل المدينة وخارجها، والسياح الذين يرغبون في شراء الهدايا التذكارية لهم ولأقاربهم بأسعار مناسبة وجودة عالية، ومن أهم ما يشتهر به هذا المكان أن جميع البائعين الموجودين فيه يتنافسون لإرضاء العميل سواء كان أجنبي أو تركي الأصل.

عند دخولك لهذا السوق ستجد أمامك ممر طويل به بعض الشوارع والحارات الصغيرة التي توجد بها المحلات والبائعين والدكاكين الصغيرة لبيع مختلف السلع والمنتجات، كما يوجد بعض المحلات التي تم تطويرها لتواكب العصر والبعض الآخر ما زال على الطراز القديم، وأمام تلك المحال تجد بعض البسطات التي بها اكسسوارات وملابس ومفروشات وشنط وأحذية جلدية، لذا عند ذهابك لهذا السوق مرة واحدة سترغب دائماً في زيارته.

خريطة سوق الخميس في اسطنبول

يقام سوق الخميس باسطنبول مرة كل أسبوع في أحد شوارع مدينة اورتاكوي في منطقة تسمى بشكتاش، وتطل تلك المنطقة مباشرة على مضيق البسفور، ويعتبر بازار الخميس باسطنبول واحد من أهم أسواق تجارية في اسطنبول حيث يوجد به الكثير من المنتجات والسلع المختلفة بأسعار مناسبة وبجودة ممتازة، بالإضافة لوجود الكثير من الأنشطة المختلفة التي يمكنك القيام بها داخل السوق، ويتميز سوق يوم الخميس في اسطنبول بوجود عدد من المحلات التي تمكنك من شراء الهدايا لكل الأقارب والأصدقاء بأسعار معقولة، كما يشتهر ببيع الورد والمزهريات المختلفة التي تتناسب تماماً لتكون هدية تذكارية مختلفة ومميزة، علاوة على محلات الذهب الأرخص في تركيا عموماً.

لا تحمل هم للإقامة داخل اسطنبول أبداً حيث يقع هذا السوق بالقرب من فنادق كثيرة، وقد تم إطلاق هذا الاسم عليه لأنه يقام يوم الخميس فقط من كل أسبوع، كما يمكنك وبكل سهولة بعد إنهاء جولتك بداخل بازار الخميس في اسطنبول الذهاب إلى مسجد اوتكوي الذي يشتهر بلونه الأبيض الناصع؛ لكي يضيف جو من الراحة والطمأنينة في المكان، ويتميز بإطلالته المباشرة على مضيق بسفور، ويمكنك تتبع أماكن سوق الخميس من خلال خريطة جوجل من خلال الضغط هنا.

مواعيد عمل سوق الخميس في اسطنبول

تشهد منطقة اوتكوي يوم الخميس من كل أسبوع ازدحام شديد وحيوية ملحوظة في أحد شوارعها بسبب بازار يوم الخميس في اسطنبول، ونظراً لأن عدد زوار السوق في تزايد مستمر يبدأ السوق عمله من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 6 مساءاً، لكي تتمكن جميع المحلات والدكاكين الموجودة في السوق من استقبال الزبائن وتلبية احتياجاتهم وتوفير أفضل الأسعار والجودة المطلوبة لهم.

الخدمات المقدمة في سوق الخميس

بما أن السوق عبارة عن بعض المحلات الموجودة على طول الشارع والباعة المتجولين أيضاً فبالتالي لا تجد الكثير من الخدمات المتوفرة، كما لم تجد النظافة المرجوة، لذا فهو يحتاج إلى تنظيم أكبر، لكن من أهم الخدمات التي يقدمها السوق هي أنك تستطيع وبكل سهولة التجول داخل السوق وانتقاء السلع والمنتجات بكل حرية وبدون التعرض لأي مشاكل في الأسعار أو مع جودة المنتجات، كما يمكنك شراء الكثير من المنتجات ومن أهمها الزهور حيث يتميز هذا السوق بوجود الكثير من الزهور المختلفة التي تأتي لها السيدات من مختلف أنحاء العالم.

الأنشطة المتوفرة داخل سوق الخميس في اسطنبول

يعد سوق الخميس في اسطنبول من ضمن أماكن حلوة في اسطنبول يمكن زيارتها والاستمتاع بالتجول فيها، فهو من أكبر الأماكن التي تعمل على جذب السياح فهو سوق متنقل يقام كل يوم خميس من كل أسبوع، يضم الكثير من المنتجات المحلية بأسعار معقولة مثل الملابس والفواكه واللحوم والهدايا وأواني المطبخ والمفروشات التركية، لذا يعتبره السياح فرصة لشراء جميع احتياجاتهم، لذا عند ذهابك إلى بازار الخميس باسطنبول يمكنك القيام ببعض الأنشطة مثل:

التجول وشراء الكثير من الملابس التركية الأنيقة بجودة عالية وأسعار مناسبة، حيث توجد الكثير من الملابس التي تناسب أعمار وأذواق مختلف الأشخاص.

يمكنك شراء الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والفواكه المختلفة بأسعار تنافسية وجودة عالية.

هناك الكثير من المحلات التي تقوم ببيع الأسماك الطازجة المستخرجة من البحر.

يوجد به الكثير من محلات الزهور بجميع ألوانها وأشكالها، تستطيع شراء الكثير من المزهريات التركية كهدايا للأهل والأقارب.

هناك الكثير من محلات المفروشات التركية المميزة وأواني الطبخ والنجف وجميع مستلزمات الإضاءة المختلفة.

يمكنك بعد ذلك التجول في أهم مول من مولات تركيا حيث يوجد به ملاهي الثلج، كما يمكنك حضور عرض الدولفين والاستمتاع برؤية العروض المائية.

دليل محلات سوق الخميس في اسطنبول

يحتوي سوق الخميس في اسطنبول على الكثير من المحلات التجارية المختلفة التي تعمل في بيع العديد من السلع والمنتجات، فهو من أهم وأكبر وأرخص الأسواق الشعبية الموجودة في تركيا، حيث يعتمد البائعين الموجودين في السوق على تقديم الأسعار التنافسية للمنتجات التي تمكنهم من بيع البضاعة بأسرع ما يمكن، وتحفيز عملية التبادل التجاري بين التجار، فبمجرد أن تدخل إلى هذا السوق لن تحتاج لشراء أي منتجات أخري من أي مكان آخر، حيث يمكنك إيجاد كل ما تريده بسهولة، ومن أهم المحلات الموجودة في سوق الخميس باسطنبول هي:

1. قسم الملابس

يوجد في السوق قسم خاص ببيع الملابس بجميع أنواعها ومقاساتها المختلفة، لتتناسب مع أذواق جميع الأشخاص بكل سهولة، فهناك محلات لبيع الملابس الرياضية وملابس المحجبات والفساتين ومحلات ملابس ومستلزمات الأطفال بماركات محلية وعالمية مختلفة بجودة عالية وأسعار خيالية.

2. قسم البقالة

يضم هذا السوق قسم خاص ببيع أغراض البقالة من مواد غذائية معلبة وخضروات وفواكه طازجة، كما يوجد به العديد من أنواع التوابل المختلفة التي يحتاجها كب مطبخ والبقوليات والمعكرونة والعسل بأنواعه، وكل ما تحتاجه وصولاً إلى الألبان والجبن.

3. قسم اللحوم والأسماك

يشتمل السوق على الكثير من الدكاكين الصغيرة التي تقوم ببيع الدواجن الطازجة والمجمدة أيضاً واللحوم الحمراء سواء كانت طازجة أو مجمدة، ويشتهر ببيع السمك بسعر بسيط للزوار والأجانب وهذا بسبب وجود البحر بجانب السوق تماماً.

4. قسم الزهور

يوجد في سوق الخميس باسطنبول قسم خاص ببيع الورود والمزهريات والعطور النسائية الرجالية التركية والماركات العالمية أيضاً، فإذا كنت تفضلي أي نوع من الورود ستجدينه هناك بكل سهولة وبأقل الأسعار.

5. قسم المفروشات والديكور

تتميز المفروشات والديكورات التركية بألوانها وأشكالها المتميزة، لذا يضم سوق الخميس باعتباره أحد أشهر أسواق اسطنبول العديد من المحلات التي تقوم ببيع المفروشات التركية وأدوات الإضاءة والديكورات المنزلية.

في نهاية مقالنا اليوم نكون قد سلطنا الضوء على أحد أهم الأسواق الشعبية في تركيا وهو سوق الخميس في اسطنبول وأهم الأقسام الموجودة فيه والمنتجات التي يقوم بعرضها وأسعاره.