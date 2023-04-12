سوق فوزي باشا في اسطنبول: الأنشطة والمحلات والخدمات

سواء كنت تزور اسطنبول للسياحة أو الترفيه أو شراء احتياجاتك لا تضيع فرصة زيارة سوق فوزي باشا في اسطنبول؛ فهو معلم حضاري جذاب من أهم معالم المدينة، كما أنه من أفضل الأماكن التي تشتري منها ملابس، وتُباع به الفساتين والملابس النسائية مع بدلات العرس للرجال وغيرها من السلع الأخرى؛ ولكن الفساتين طاغية على التجارة فيه، لذا يُعرف أيضًا بشارع الفساتين، وفي السطور التالية نتعرف معًا على أدق تفاصيل سوق فوزي باشا، فتابعوا معنا.

لمحة عن سوق فوزي باشا في اسطنبول

يقع السوق في شارع فوزي باشا، وبالتالي فإنه يتميز بموقعه في أجمل شوارع اسطنبول، ما يجعله كفيل بجلب الزوار إليه دون الحاجة للدعاية؛ كما أن فوزي باشا من ضمن شوارع حي الفاتح، ويتمركز في القسم الأوروبي من المدينة الساحرة، ويقدم السوق في محلاته أفضل الماركات العالمية في الملابس التي يتخصص في بيعها بأسعار تنافسية جدًا، ويقدم فساتين الأعراس والحفلات للسيدات بأشكال متعددة لتناسب الأذواق المختلفة، كما يُخرج تشكيلات مختلفة من التصاميم والألوان.

هناك أكشاك أخرى تتخصص في تقديم أدوات الزينة للعرائس كالحناء، والنقوش الجميلة والاكسسوارات التي تحتاجها الفتيات للشعر أو اليدين أثناء احتفالهن بالخطوبة أو الزفاف، وكذلك القطع الإضافية للرجال مثل الكرافاتات والبوبيونات، والدبابيس الخاصة ببذلة العريس، كل هذه المنتجات متوفرة من أجود الخامات وأفضل الأسعار في سوق شارع فوزي باشا الذي يحتل الترتيب الأول ضمن أسواق جميلة في اسطنبول.

خريطة سوق فوزي باشا في اسطنبول

يقع سوق شارع فوزي باشا بمنطقة الفاتح في اسطنبول، بجوار مسجد الفاتح، وهذه المنطقة أكثر المناطق التاريخية الأصيلة، ويبدأ السوق في شارع فوزي باشا بدءً من أسوار المجري وصولًا إلى شارع Edirnekapı، والسوق عبارة عن مجموعة من الأكشاك المتجاورة التي تقدم منتجات متنوعة ومختلفة، ولكن يطغى عليها الاهتمام بمستلزمات الأعراس من فساتين وبدلات وحناء وكل ما يحتاجه العروسين لقضاء ليلة العمر، ولكن بالطبع يمكن شراء كافة المستلزمات منه مع جودة مرتفعة.

الخدمات المتوفرة في سوق فوزي باشا

تتوافر خدمات عدة مقدمة للمواطنين وزوار الشارع عمومًا وليس السوق فقط، ومن أهم هذه الخدمات ما يلي:

1- الحمامات العامة

يمكنك الذهاب لأي من الحمامات المتاحة بالشارع من أجل الوضوء للصلاة او قضاء الحاجة أو غير ذلك، وإن وجدتها مزدحمة بزوار السوق يمكنك الانتقال إلى مسجد الفاتح لاستخدام دورات المياه فيه.

2- موقف سيارات

شارع فوزي باشا مزدحم بصورة مستمرة، وكذلك السوق بالطبع، لذا لن يكون من اليسير أن تمر بالشارع بينما تقود سيارتك، فقط ضعها بالموقف المخصص للسيارات بجوار السوق، ثم ابدأ بالتجول بحرية في السوق، ولا تنس شراء التذكارات في طريق العودة.

3- كاميرات مراقبة

لا تتعلق بالسوق وحده، لكنها مصطفة في شارع فوزي باشا كنظام تأمين، نظرًا لامتلائه بالبضائع الثمينة، وازدحامه المستمر، وهذا ما يوفر عنصر الأمان للزائرين، فبالتأكيد ستريحك فكرة السيطرة على الأمور.

أهم الأنشطة في سوق فوزي باشا في اسطنبول

بما أن السوق يتخذ موقعًا ضمن أجمل شوارع اسطنبول وأكثرها حيوية يمكنك الاستفادة من وجودك هناك بخدمات عديدة، منها:

1- الاستمتاع بالطبيعة والمناظر الخلابة

منطقة الفاتح تعد من الأماكن التاريخية القديمة في اسطنبول، وتتميز بالأشجار والخضرة في شوارعها، كما أنها تطل على البحر المتوسط، ما يجعلها مكان رائع لاستنشاق بعض الهواء النقي، والاستمتاع بالمناظر الجميلة.

2- تناول الطعام

تُتاح في شارع الفساتين مطاعم مختلفة ومتنوعة تقدم وجبات تركية لذيذة، سترغب في التجربة بالتأكيد، وستعود إليها مرارًا بفضل تميزها وطعمها الرائع.

3 - القراءة لبعض الوقت

من أهم الخدمات في أفضل بازار في اسطنبول تواجد مكتبة فيه تمكنك من الحصول على بعض الكتب الشيقة منها، ويتاح لك فعل ذلك إن شعرت أن المكان مزدحم أو قررت الانتظار لتجهيز طلب ما، لذا املأ وقتك بالقراءة وادخل في عالم آخر مع الكتب الممتعة حتى تتمكن من متابعة التسوق.

4- الجلوس على المقهى

تابع مسير الحياة من حولك بينما تستمتع بفنجان من القهوة يساعدك على تجديد طاقتك وتقرير ما تريد شرائه، فتنوع البضائع وجمالها قد يحير البعض لكن بالنهاية ترتاح لبعض الوقت في المقهى، وتتمكن من تقرير ما تريد.

5- زيارة الأماكن التاريخية

بدءً من جدران أدرنة قابي مرورًا بمسجد الفاتح، وانتهاءً بمسجد اسكندر باشا تستمتع بكثير من الأماكن السياحية في اسطنبول التي تحمل عبق التاريخ، والأصالة، وتنطق عن الحضارة التركية وتحكي أهم رواياتها، لذلك لا تفوت فرصة الاستمتاع بهذا النشاط.

6- مشاهدة البحر الأبيض المتوسط

اغتنم بعض الوقت في الانتقال لشاطئ البحر والنظر إليه لترى الموانئ وجسر البسفور، الجميع يحتاج للحظات من الهدوء وسط صخب الحياة، فها قد جاءتك الفرصة فاستغلها بشكل صحيح.

7- التسوق

لا يتوقف سوق الفساتين على بيع الفساتين فقط، فانظر لبائعي الحناء والسيدات اللائي يرسمنها، تسوق مستلزمات عرسك، أو بذلة لحضور عشاء عمل رسمي أو غير ذلك، فستجد كافة احتياجاتك هناك في سوق فوزي باشا باسطنبول

8- التقاط الصور

أماكن عديدة توفر لك خلفية آسرة تلتقط صورتك فيها، أماكن تاريخية، وجدران تحكي قصص التاريخ القديم، وأشجار ومزروعات تنطق بالبهجة وحتى مظهر شارع فوزي باشا التاريخي كلها توفر أماكن ممتازة لالتقاط الصور، لذا جرب التقاط بعض الصور، ولن تندم على ذلك.

9- شراء الهدايا

هناك أكثر من محل متخصص في الهدايا الصغيرة الحجم قَيِّمة الأثر، الهدايا من الأمور المحببة للنفوس، فلا تنس شراء هدية عالية الجودة لمن تريد إهدائها له، ولا تقلق بشأن التكلفة.

دليل أفضل محلات سوق فوزي باشا في اسطنبول

تتوافر في شارع فوزي باشا الكثير من المحلات التي توفر تصاميم راقية جذابة مصنوعة بأيدي ماهرة من الفساتين المخصصة للأعراس والحفلات والسهرات للسيدات، وكذلك البدلات الرجالي ومستلزماتها، ومن أفضل المحلات التي يمكنك الابتياع منها ما يلي:

1- محل JODY FASHION BUTIK

من أرقى محلات الفساتين في سوق فوزي باشا في اسطنبول، أو بالأحرى في منطقة الفاتح في اسطنبول بالكامل؛ وتوفر فساتين العرائس سواء للخطبة أو الزفاف، ولديهم تشكيلة متميزة من فساتين السهرة، والعاملين بالمكان مهرة ومحترفين، يتعاملون مع تطريز الفساتين بأفكار إبداعية، ومعهم يسهل اختيار الفستان الأفضل للعروس بما يناسب صفاتها الجسدية الفريدة، ما يجعلها تظهر بأبهى حلة ليلة زفافها.

2- Şebnem Sönmez

يتخصص هذا المتجر في بيع الفساتين المناسبة للحفلات والمناسبات الخاصة وكذلك الأعراس في سوق فوزي باشا في اسطنبول، وهو يوفر منتجات عالية الجودة، وأسعار تنافسية؛ وبالنسبة للخدمة في المتجر فهي متميزة، وهو مكيف وتعمل فيه شابات صاحبات خبرة في تطريز الفساتين وتعديلها، ولديهن من الابتكار والتجديد في الفساتين ما لا يتواجد خارج جدران المتجر الخاص بهن.

3- متجر Civil- Fatih

متجر متخصص في بيع الملابس لكنه هذه المرة لا يستهدف السيدات، بل يستهدف الأمراء والأميرات الصغار، وهو لا يتخصص في الملابس فقط؛ بل يمكن شراء كافة احتياجات الأطفال منه، مع تصاميم رائعة لطفلك حديث الولادة، وأناقة كاملة لطفلتك الجميلة، هناك ملابس وأدوات تناسب الطفل منذ لحظة خروجه للدنيا وحتى عمر البلوغ، لذا لا تتردد في زيارة هذا المتجر الذي يقدم الجودة الفائقة مقابل سعر منافس أصناء زيارتك سوق فوزي باشا في اسطنبول.

مواعيد سوق فوزي باشا في اسطنبول

السوق منظم ومستعد لاستقبال الزوار بصفة يومية، وطوال الأسبوع، منذ الصباح الباكر حتى ما بعد العشاء.

إذا كنتَ تنوي شراء الملابس المخصصة فلا تحتار كثيرًا، جهز نفسك لزيارة إلى سوق فوزي باشا في اسطنبول، والذي ستجد في كل ما تحتاج إليه لطلة رائعة بأفضل الأذواق العالمية، وفي مقالنا قمنا بتقديم لك كافة التفاصيل عن السوق وعن أفضل المحلات التي يمكنك الاعتماد عليها في شراء الملابس التي تريدها، نتمنى لك رحلة تسوقية رائعة.