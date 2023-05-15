أفضل 3 شركات لطلب تأجير سيارة مع سائق في اسطنبول

دائماً الأفضلية شيء نسبي، ولكن! باستثناء خدمات تأجير السيارات، لأنها تُبنى على أساس آراء عملاء آخرين أو بناءً على التجربة الفعلية مع الشركة، لهذا أصبح تقييم خدمة تأجير سيارة مع سائق في اسطنبول يتم على النحو المذكور، وبسبب كثرة الشركات قمنا بدورنا بالبحث عن أفضل شركات رائدة في مجال تأجير السيارات باسطنبول، ولديها شريحة من العملاء أدلوا برأيهم في الخدمة بشكل عام، وكان معظمها إيجابي بدرجة كبيرة، والمميز في الحصول على شركة تأجير سيارة مع سائق في اسطنبول أنك غير ملزم بوصف الطريق بالتفصيل للسائق، لأنه على قدر عالي من الخبرة ويعرف كل حي ومنطقة في مدينة اسطنبول، هذا بجانب أنه يستخدم أسهل الطرقات أثناء السير بحيث لا يحدث أي عراقيل على الإطلاق، بالإضافة إلى أنه يجمع ما بين السرعة ومعدل الأمان في القيادة، هذا المقال يمكنك اعتباره دليلك في العثور على أفضل شركات تأجير سيارة مع سائق في اسطنبول مكتملة الأركان.

أفضل شركة تأجير سيارة مع سائق في اسطنبول

في خدمات تأجير سيارات مع سائق في اسطنبول من المهم التعامل مع شركة ثقة، واكتساب الثقة يُبنى على آراء العملاء السابقين، ومدى كفاية المعلومات حول أي شركة تأجير سيارة مع سائق في اسطنبول رأيتها، ونحن في هذا الموضوع أعددنا لكم أفضل الشركات لتأجير السيارات مع سائق في اسطنبول؛ متوفر بها جميع مقومات الأفضلية، ومن أبرز الشركات التي سوف نتناولها في هذا المقال شركة Big Ottoman Tourism المتميزة في تأجير السيارات مع سائق، وشركات أخرى نتحدث عنهم في الفقرات التالية.

1- مكتب BigOttoman Tourism تأجير سيارات

لا داعي لامتلاك مهارة القيادة أو حتى الحصول على معلومات الطرقات عند إيجار سيارة، حيث يقدم مكتب توريزم خدمة تأجير سيارة مع سائق في اسطنبول بأسعار جيدة، وسائق خبرة، كل ما عليك فعله هو ايجار السيارة ومن ثم تحديد الموعد الذي تود الحصول فيه عليها، وبمجرد إعلام سائق السيارة بالمكان الذي تريد أن يوصلك إليه سوف يقوم مباشرةً بالقيادة والتوجه إلى المكان في الحال، مكتب توريزم بالفعل يستحق تجربة تأجير السيارة من خلاله، ومن أهم إيجابيات التعامل معه ما يلي:

توريزم تُقدم أفضل خدمة تأجير سيارة مع سائق من مطار اسطنبول الجديد وحتى مطار صبيحة بسعر ممتاز.

سرعة في عملية التأجير وتجهيز السائق الذي سيتولى أمر إيصالك.

إتاحة التوجه مع السائق بالسيارة المؤجرة إلى أي مكان في اسطنبول يومياً.

تقديم أرخص سعر في الإيجار داخل مدينة اسطنبول.

مجموعة عروض متميزة يُقدمها لك المكتب بين الحين والأخر.

في BigOttoman Tourism جميع السائقين على خبرة عالية بالطريق والقيادة الآمنة.

معلومات عن شركة BigOttoman Tourism

عنوان الشركة : مصطفى كمال باشا - بالقرب من مسجد الفاتح - ارنافوتكوي - اسطنبول.

: مصطفى كمال باشا - بالقرب من مسجد الفاتح - ارنافوتكوي - اسطنبول. رقم الهاتف : 00905380238600

: 00905380238600 الموقع الإلكتروني: bigottoman

2- شركة Mastering travel لتأجير السيارات في اسطنبول

الاهتمام بالموعد خاصةً في المشاوير الهامة أمر ضروري، لذا عند استئجار سيارة مع سائق في اسطنبول ينبغي التعامل مع شركة منضبطة في المواعيد، وشركة ماسترينغ ترافل يتوفر فيها هذا الأمر، حيث تُقدم خدمة التأجير مع سائق خبرة دقيقة بالقيادة وأهم الطرق، بالتالي عند حجز موعد استئجار سيارة سوف ترى تلبية طلبك بمنتهى السرعة.

كل الثقة التي حصلت عليها شركة في ماسترينج ترافل ما هي إلا نتاج كفاءات وشهادات تقدير متوفرة لكل سائق على عمله، لذلك تعد Mastering travel من أفضل شركات تأجير السيارات في اسطنبول من حيث الخبرة بالقيادة ونواحي الطرقات، أيضًا خدمتها متوسعة داخل مناطق عدة، ورغم كل هذه المعرفة تحتفظ الشركة بتقديم سعر مناسب للجميع، ولا تحمل هم اللغة حيث يوفر لك مكتب ماسترينغ خدمة تأجير سيارات مع سائق عربي في اسطنبول يفهمك بسهولة، في الحقيقة هناك مزايا عديدة في ماسترينغ ترافل أهمها ما يلي:

توفير سائق مع السيارة يتحدث اللغتين العربية والإنجليزية.

توفير رحلات مدينة اسطنبول بسائق طوال اليوم، بسعر ممتاز.

تقديم أسرع خدمة تأجير سيارات في اسطنبول مع سائق جاهز للذهاب لأي مكان باسطنبول.

العاملين في الشركة على قدر عالي من الذوق وسرعة في إجراءات التأجير للسيارة مع سائق.

معلومات عن شركة ماسترينغ ترافل

عنوان الشركة : نيسانكا - نافورة رقم 34050 - ابو سلطان - اسطنبول.

: نيسانكا - نافورة رقم 34050 - ابو سلطان - اسطنبول. رقم الهاتف : 00905389166661

: 00905389166661 الموقع الإلكتروني: carleasingservice

3- شركة Green top لتأجير السيارات في اسطنبول

جرين توب واحدة من الشركات المتميزة في طلبات تأجير سيارة مع سائق في اسطنبول على نحو من الدقة والسرعة، وقد لا تهمك كونها تعمل في أيام محددة وليس طوال الأسبوع، ولكن! رغم أنها متاحة للعمل في أيام معينة إلا أن ذلك لا ينفي خدمتها الرائعة في تأجير السيارات، لذا نقترح عليك عند طلب تأجير سيارات مع سائق في اسطنبول توجه إلى جرين توب في الأيام التي لا تحتمل أي تأخير على الإطلاق، لأنها منتظمة في توقيتها، وعليه لا قلق بشأن النظام والسرعة؛ وإليك بعض مزاياها:

تقديم أرخص الأسعار لتأجير سيارات مع سائق في جرين توب.

توفير سائقين أتراك لديهم لغة عربية، بالتالي يفهمونك 100%.

إمكانية الاتصال المباشر بخدمة عملاء يتحدثون العربية.

سيارات فخمة جاهزة لاستقبالك مع السائق من المطار أو أي مكان في اسطنبول.

معلومات عن Green top

عنوان الشركة : إمرهور - حي سوتلوس - بيوغلو - اسطنبول.

: إمرهور - حي سوتلوس - بيوغلو - اسطنبول. رقم الهاتف : 00905358804031

: 00905358804031 الموقع الإلكتروني: greentop

تكلفة استئجار سيارة مع سائق في اسطنبول

تختلف التكلفة من سائق محترف إلى سائق عادي، ولكن! بما أن معظم الطرقات تحتاج إلى احترافية في القيادة وخبرة بخريطة المكان، فإنه من الأفضل استئجار سيارة في اسطنبول بسائق محترف، فالسعر غير مرتفع نسبياً، على سبيل المثال الشركات التي تم ذكرها هنا بالأعلى، لا تتطلب مدفوعات كثيرة، فبعضها يطلب منك 90 دولار والبعض 120 دولار وهذا سعر جيد بالنسبة إلى التأجير بسائق محترف.

إلى هنا نكون قد قدمنا كافة المعلومات حول أفضل مكتب أو شركة تأجير سيارة مع سائق في اسطنبول من شتى الجوانب المختلفة، ونُحيطك علماً بأن الشركات المذكورة لا تحتاج منك إلى دقة وصف للمكان المراد التوجه إليه بالسيارة، فيكفي الاسم الرئيسي أو حتى الفرعي، وعقبها سيتمكن السائق من الوصول إلى وجهتك فوراً.