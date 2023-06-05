كيف تستأجر سيارة مع سائق في طرابزون مع أفضل الشركات

طرابزون مدينة كبيرة موجودة في شمال شرق تركيا؛ وبالتحديد على ساحل البحر الأسود، هذه المدينة الجميلة تحوي أشهر سوق للحُلي والمجوهرات بأنواعها وهو " بازار طرابزون "، بالإضافة إلى مناطق سياحية مهمة في المدينة، لذا عند اتخاذ قرار استكشافها عن قرب يفضل استئجار سيارة في طرابزون مع سائق ذو خبرة بكل ركن فيها، حيث يساعدك ذلك في التعرف عليها بدقة وضمان الوصول إلى أهم مناطقها الحيوية، والمدينة كبيرة وحتى لو كان لديك سيارة فربما لن تتمكن من استكشافها كاملة، ولا تقلق فقد يسرت مجموعة من الشركات هذه الخدمة للزوار والمواطنين؛ بأن أضافت خدمة سيارة مع سائق في طرابزون بسعر يتناسب مع المزايا المقدمة مع التأجير، ومن خلال هذا المقال نطرح أهم هذه الشركات، مرفق معها العنوان ورقم الهاتف.

كيف تستأجر سيارة في طرابزون

هذا الأمر مهم لكل من يرغب في زيارة طرابزون لأول مرة وليس لديه معلومات كافية عن بداية التوجه والأماكن المفترض المرور عليها بالسيارة لا سيما أماكن طرابزون الغير مسموح لك بالوقوف أو بقيادة السيارة فيها، وهنا تكمُن أهمية خدمات تاجير سيارات طرابزون مع سائق شديد الخبرة، حيث يذهب بك إلى كل مكان تريده داخل طرابزون ولكن! بشكل صحيح، وعلى سبيل المثال إذا أردت التوجه إلى إحدى مولات طرابزون، فإن السائق سوف يوصلك إلى المولات ويقف بالسيارة في المكان الصحيح بحيث لا يتعرض إلى مخالفة مرورية أو يتسبب في إحداث مشكلةٍ ما، وهذا نتاج خبرته التي جعلته ينضم إلى شركات تأجير سيارات في طرابزون مع سائق وتعتمد عليه الشركة بنسبة 100٪.

وبناءً عليه يمكنك استئجار سيارة مع سائق في طرابزون عن طريق إحدى الشركات المعروفة بذلك، حيث لا يوجد حلول خلاف ذلك، ويفضل الإطلاع على سمعة الشركة ومدى شهادات الخبرة للسائقين المتواجدين فيها أو على الأقل السائق الذي سيتولى أمر إيصالك، وإن لم يكن لديك معلومات كافية عن أي شركات استئجار سيارة مع سائق في طرابزون وطريقة الحجز فما عليك سوى متابعة الفقرة التالية، حيث قمنا بذكر أفضل وأهم شركات التأجير مع سائق في طرابزون.

أفضل شركات استئجار سيارة مع سائق في طرابزون

دعنا نتفق على أنك سوف تحتاج إلى خدمة سيارة مع سائق في طرابزون عاجلاً أم أجلاً، وذلك لأن طرابزون مدينة مركزية مهمة ومعقل تجاري، ومركز تسوق هائل، بالتالي استكشافها مع خبير قيادة أمر مطلوب، حتى ولو كانت لديك سيارتك الخاصة فما الذي يُجبرك على إقحام سيارتك في أماكن طرابزون المزدحمة أو المناطق التي قد تبدوا جبلية فيحدث صدام للسيارة، والأهم من ذلك الفئة التي تحتاج إلى استكشاف السياحة في طرابزون لن تتمكن من ذلك بمفردها، الأسباب كثيرة والمزايا في استئجار سيارة مع سائق إلى طرابزون أكثر، ولهذا أعددنا لك أفضل الشركات المتميزة في تقديم سائقين على كفاءة عالية من بينهم شركة Rozana Tours وشركات أخرى نتعرف عليها الآن.

1- شركة Trabzon Fun

أفضل شركة سياحية في طرابزون، لديها مجموعة كبيرة من أكفأ سائقي السيارات والميني باص، تمتاز بسعر مناسب لخدمة تأجير سيارة مع سائق في طرابزون وتوفر مع السائق الذي لا يتحدث العربية مترجم خاص يقوم بمساعدتك طيلة وقت الرحلة، لدى الشركة موقع إلكتروني سوف تستفيد منه في التواصل والحجز، عن طريق شركة Trabzon Fun تستطيع حجز سيارة مع سائق في طرابزون لرحلة عائلية، سياحية كانت أو للتنزه بشكل عام، فهناك أنواع مختلفة من السيارات بها، لا تأخير في تنفيذ طلباتك المتعلقة بالتأجير، ولا شيء يعرقل الرحلة لأن الشركة تستخدم طرق سير لا تتأثر بأي ازدحام، وإليك تفاصيل الاتصال وموقع الشركة.

معلومات عن شركة Trabzon Fun

العنوان : 2 nolu bostaci mah akif saruhan cd 61080, Trabzon, تركيا.

: 2 nolu bostaci mah akif saruhan cd 61080, Trabzon, تركيا. رقم الهاتف : 00905362365921

: 00905362365921 الموقع الإلكتروني للشركة: TrabzonFun

2- شركة روزانا تورز Rozana Tours

من رواد الشركات السياحية في اسطنبول، نخدمك بشكل ممتاز مقابل سعر في المتناول، تستطيع مع روزانا تورز أن تحجز سيارتك بدون سائق من خلال هاتفك الجوال عبر موقع الشركة ومن ثم دفع قيمة الحجز بواسطة الفيزا كارد، يمكنك الحصول على سائق عربي في طرابزون لسهولة الحديث مع السائق وسؤاله عن أي جزء تريد التعرف عليه في طرابزون، حيث الشركة توفر ذلك، كما أنها تدعم خيارات السيارة التي تناسبك مثل مرسيدس VIP بدون سائق، شركة Rozana سلاح ذو حدين، الأول أنها تدعم التأجير بدون سائق، والثاني توفير خدمة تأجير سيارة مع سائق طرابزون وهذا يعني أنها شركة متكاملة، وإليك معلومات التواصل معها.

معلومات الشركة

العنوان : ISKENDER PASA MAHALLESI IBSIROGLU SOKAK DIS KAPI NO: 3 IC KAPI NO:, D:1, 61100 Ortahisar/Trabzon.

: ISKENDER PASA MAHALLESI IBSIROGLU SOKAK DIS KAPI NO: 3 IC KAPI NO:, D:1, 61100 Ortahisar/Trabzon. رقم الهاتف : 00905538156343

: 00905538156343 الموقع الإلكتروني للشركة: RozanaTours

3- شركة تورز تورك Tours Turk

تُقدم أكثر من خدمة، ولكن أبرز هذه الخدمات تأجير سيارة مع سائق في طرابزون واسطنبول، بالإضافة إلى هدفها الرئيسي وهو طرح أكثر من برنامج سياحي يتناسب مع الجميع ممن يرغبون في الحصول على خدمات تأجير سيارات في طرابزون مع سائق لديه معلومات إرشادية فيما يخص السياحة في طرابزون، وتورز تورك لديها سيارة مع سائق في طرابزون لإيصالك إلى المطار، وإلى أماكن السياحة في طرابزون، وحتى وجهات التسوق كل ذلك وأكثر متاح لدى الشركة ويتولى السائق القيام به دون خطأ، بالنسبة إلى السعر في شركة تورز فهي تقدم أرخص الأسعار لما لها من باع طويل في مجال التأجير مع سائق في طرابزون، تستطيع التواصل معها من خلال المعلومات التالية.

معلومات عن الشركة

عنوان الشركة : Pelitli mahallesi 61000 Trabzon, Turkey.

: Pelitli mahallesi 61000 Trabzon, Turkey. رقم الهاتف : 00905418906579

: 00905418906579 الموقع الإلكتروني للشركة: toursturk.

4- شركة ميرا تورز

ميرا تورز طرابزون من الشركات المتميزة في خدمات تأجير السيارات بطرابزون، الشركة تُقدم جولات جماعية بسائق متمرس، وجولات خاصة بالإضافة إلى خدمات نقل مخصصة للسياحة في طرابزون، كل ذلك تقدمه لك شركة تأجير سيارة مع سائق في طرابزون بسعر مميز، آراء العملاء حول هذه الشركة تُثبت أنها ممتازة في التسليم، كما تُقدم لك مرشد عربي لديه كامل المعلومات بأركان طرابزون، ما الذي يجعلك صامت؟! توجه فوراً واستأجر سيارتك من خلال المعلومات التالية.

معلومات عن الشركة

العنوان : Pelitli, Şht. Erdoğan Terkin Sk. No:34, 61000 Ortahisar/Trabzon, تركيا.

: Pelitli, Şht. Erdoğan Terkin Sk. No:34, 61000 Ortahisar/Trabzon, تركيا. رقم الهاتف : 00905318613354

: 00905318613354 الموقع الالكتروني للشركه: miraturs

أسعار سيارة مع سائق في طرابزون

يعد السعر إحدى البنود المهمة في اختيار شركة التأجير، لكي يحدد المستأجر ما المناسب له في خدمة تأجير سيارات في طرابزون وبشكل عام الأسعار متفاوتة ما بين 75 دولار لمدة 10 ساعات إلى 85$ و100$، 130$ مروراً بأقل سعر عادةً وهو 350 ليرة أي 17.67 حسب مدة التأجير.

مزايا تأجير سيارة مع سائق في طرابزون

أي خدمة لابد لها من مزايا حتى تُصنف على أنها خدمة، وفي طلب تأجير سيارة مع سائق في طرابزون خلال الشركات مزايا عديدة بعضها عامة والبعض الآخر خاص " بكل شركة على حدة"، وفيما يلي رصد لأهم المزايا العامة عند حصولك على سيارة مؤجرة بسائق في طرابزون:

استكشاف حقيقي للمناطق السياحية الموجودة في طرابزون.

سهولة الوصول إلى المولات الرئيسية في المدينة.

أرخص سعر تأجير يمكنك العثور عليه لهذه المدينة.

لا حاجة إلى رخصة قيادة لأن الأمر كله على مسؤولية سائق الشركة.

ضمان عدم التأخير عن المكان الذي تريده " حيث يتخذ السائق طريق سير لا علاقة له بالازدحام المروري.

مما سبق يتبين لك أفضل الشركات المعتمدة لطلب سيارة مع سائق في طرابزون سواء بغرض السياحة أو رحلة للتنزه، نؤكد على أن معظم الشركات المذكورة تُقلص السعر في حال كانت مدة التأجير بسيطة، بالتالي أي زيادة في السعر تعني وقت تأجير أطول.