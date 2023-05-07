أفضل 5 مزارات في شارع بايزيد في اسطنبول

اسطنبول من أكثر البلدان جمالاً على مستوى العالم، ومن أجمل المدن التي يقصدها الكثيرون بهدف السياحة ومشاهدة آثارها الجميلة وطبيعتها الخلابة وجمالها الراقي، كما أن اكثر الأماكن زيارة شارع بايزيد في اسطنبول، فهو من الشوارع العريقة على مستوى العالم كله ليس على مستوى تركيا فقط، بل تمتد شهرته لأوسع من ذلك لتشمل العالم بأجمعه، ومن الجدير بالذكر أن هذا الشارع يحتوي على عدد كبير من الأسواق والمطاعم والفنادق والكافيهات التي تجعل من رحلتك أكثر تميزًا وتشويقًا.

أهم الأنشطة ومزارات في شارع بايزيد في اسطنبول

عند زيارتك لشارع بايزيد في اسطنبول ستجد الكثير من الأنشطة التي يمكنك ممارستها داخل هذا المكان العريق، حيث يعتبر شارع بايزيد من أجمل شوارع اسطنبول، التي يلجأ لها الكثير من السياح بغرض الاستمتاع بما يوجد فيه وبما يحوي من مناطق سياحية كثيرة تميزه عن باقي الأماكن السياحية في اسطنبول، ومن أهم المزارات في شارع بايزيد باسطنبول ما يلي:

1. ساحة الحرية

ساحة الحرية تعد أكبر ساحة موجودة في شارع بايزيد اسطنبول، ويطلق عليها أيضًا ساحة بايزيد نسبة إلى وجود جامع بايزيد في هذا الشارع، وتم إنشاء هذه الساحة من قبل القسطنطينيون، وذلك بغرض إقامة المؤتمرات الخاصة ببثيودوسيوس، ومن الجدير بالذكر أنك تستطيع التعرف على الكثير من تاريخ حضارات تركيا، كما وأنه نظرًا لتواجد هذه الساحة في منطقة مميزة جدًا في اسطنبول في الجانب الأوروبي منها فهناك فرصة كبيرة أن تقوم بجولة سياحية ممتعة للتعرف على آثار التاريخ التركي القديم.

2. جامع بايزيد الثاني

من أشهر المعالم السياحية في اسطنبول جامع بايزيد، وهو من أقدم وأعرق الجوامع في تركيا، والذي أمر ببنائه السلطان بايزيد الثاني وقد أطلق الجامع بهذا الاسم نسبة إليه وقد استغرق بناءه مدة طويلة جدًا وصلت إلى خمس سنوات، لكي يصبح على قدر عالي من الجودة والإتقان في بناءه، ولكن على الرغم من ذلك فقد تعرض الجامع لزلزال في عام 1509، مما تسبب في تدمير بعض الأجزاء الموجودة بداخله.

وفي عام 1574 قام المهندس المعماري المحترف سنان باشا بإعادة ترميم المسجد بشكل محترف جدًا حتى أصبح على ما هو عليه الآن، والذي أصبح من أهم مزارات تركيا السياحية، وعليك زيارته لمعرفة الحضارة العريقة ومدى التقدم الذي وصل له الأتراك في هذه الحقبة من الزمن.

3. سوق محمود باشا

من أفضل الأسواق في شارع بيازيت اسطنبول سوق محمود باشا، والذي يقع بجانب السوق المغطى الجراند بازار، ويمكن الدخول إلى السوق عن طريق البوابة الرئيسية للترام، ومن المعروف عن هذا السوق أنه تباع فيه السلع بأسعار رخيصة جدًا عند مقارنته بالأسواق الخارجية، كما وأنه يقوم ببيع كل الخدمات والمنتجات بسعر رمزي لتتناسب مع كل الزائرين من مختلف الفئات، فهناك سلع بأسعار تناسب الفئات المتوسطة، وسلع أخرى تتناسب مع أصحاب الطبقة العالية، وما يجمع بينهم هو الجودة.

4. سوق بايزيد الشعبي

يعتبر سوق يايزيد الشعبي من أفضل مناطق اسطنبول، فهو من أشهر الأسواق الموجودة داخل شارع بازيد، والذي يبيع كل منتجات عديدة منها العطور ومستحضرات التجميل بأرقى الماركات العالمية، ويبيع أيضًا ملابس رجالي وملابس نسائية وكذلك للأطفال أيضًا، كما يمكنك شراء هدايا تذكارية منه بأفضل الأسعار، حيث يتوفر لديه العديد من المحلات التي تقدم العطور والساعات القيمة الفخمة والتي هي من أجمل الهدايا.

من الجدير بالذكر أن السوق يفتح يوميًا فيما عدى يوم الأحد والإجازات الرسمية له، كما يفتح السوق أبوباه يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً لبيع جميع الأشياء التي يرغب الناس في شرائها، منها محالات بيع القماش والتي يندر وجودها في تركيا عامة.

يطلق على سوق بايزيد الشعبي عدة مسميات منها السوق الشعبي أو السوق الكبير والسوق المسقوف والسوق المغلق، وهو من أكبر الأسواق على مستوى العالم، حيث يوجد داخل السوق ما يقرب من 3000 محل وخارج السوق يوجد حوالي 61 كشك لبيع الأغراض المختلفة.

5. برج بايزيد

يعد برج بايزيد في اسطنبول من أفضل الأبراج ويسمى ببرج النار أيضًا، حيث يعتبر أول برج تم تشييده لاكتشاف الحرائق، ويبلغ طول البرح الرئيسي 85 م وكان مكون من أربع طوابق وأرض الميمنة وأرض السلة وأرض الإشارة وأرض الحماية، وفي عام 1849 تم إضافة ثلاثة طوابق أخرى ليصبح طول البرج الآن حوالي 118 متر، كما أن البرج يحتوي على عدد 12 نافذة على شكل دائري، وأصبح هذا البرج الآن جزء من الحضارة التركية القديمة الذي يبرز مدى تفنن وإتقان الأتراك في عملهم.

فنادق شارع بايزيد في اسطنبول

يحتوي شارع بايزيد على العديد من الفنادق الفخمة والتي على مستوى عالي من الجودة، ونظرًا لكثرة عدد الزائرين سنويًا لهذه المنطقة، فقد تم إنشاء عدد كبير من الفنادق لتستوعب هذا الكم الهائل من السياح، وفي السطور القادمة سنعرض أفضل هذه الفنادق من حيث آراء العملاء وجودة المكان نفسه منها ما يلي:

فندق موميتو: وهو من الفنادق التي تمتاز بتوفير كم كبير من الراحة للزائرين، حيث يحتوي على غرفًا مكيفة بالكامل بها جميع الخدمات التي من الممكن أن يحتاجها الإنسان.

وهو من الفنادق التي تمتاز بتوفير كم كبير من الراحة للزائرين، حيث يحتوي على غرفًا مكيفة بالكامل بها جميع الخدمات التي من الممكن أن يحتاجها الإنسان. فندق نزيه اسطنبول: وقد تم إنشاء هذا الفندق وتجهيزه بشكل رائع، ويبعد الفندق عن منطقة بايزيد حوالي كيلو ونصف وهذا ما يميز الفندق عن غيره من الفنادق الأخرى داخل المدينة.

وقد تم إنشاء هذا الفندق وتجهيزه بشكل رائع، ويبعد الفندق عن منطقة بايزيد حوالي كيلو ونصف وهذا ما يميز الفندق عن غيره من الفنادق الأخرى داخل المدينة. فندق أميه: وهو من أشهر الفنادق في اسطنبول، ويبعد عن جامع بايزيد بمسافة تقدر بأقل من كيلو متر.

وهو من أشهر الفنادق في اسطنبول، ويبعد عن جامع بايزيد بمسافة تقدر بأقل من كيلو متر. فندق بياز سراي اسطنبول: وهو من أشهر فنادق 4 نجوم الموجودة في اسطنبول ويبعد عن شارع بايزيد نفسه حوالي 400 متر، وهي مسافة قريبة جدًا مقارنة بباقي الفنادق.

مطاعم شارع بايزيد في اسطنبول

تنتشر الكثير من المطاعم والكافيهات في شارع بايزيد لتستوعب عدد الزائرين الذين يأتون لهذا المكان يوميًا، وكلهم على درجة عالية من الجودة والنظافة وحسن استقبال العميل، ولكننا قد خصصنا في هذا المقال جزء لعرض أهم وأفضل هذه الفنادق تبعًا لآراء العملاء وجودة المطعم نفسه والطعام المقدم، ومن هذه المطاعم ما يلي:

مطعم انطاكيا: وهو من أشهر المطاعم في اسطنبول التي تقدم وجبات الأسماك البحرية بمختلف أنواعها، كما أن طاقم العمل هناك يعمل على حسن ضيافة واستقبال العميل على أكمل وجه.

وهو من أشهر المطاعم في اسطنبول التي تقدم وجبات الأسماك البحرية بمختلف أنواعها، كما أن طاقم العمل هناك يعمل على حسن ضيافة واستقبال العميل على أكمل وجه. مطعم Yuksel Balik Seafood Restaurant: وهو من أفضل المطاعم التي تقدم الوجبات البحرية الطازجة الشهية مثل الجمبري والأسماك بأنواعها.

وهو من أفضل المطاعم التي تقدم الوجبات البحرية الطازجة الشهية مثل الجمبري والأسماك بأنواعها. مطعم Cafe & Shop: وهو من أفضل المطاعم التي تقدم وجبات الإفطار اللذيذة والمتنوعة، كما يقدمون المشروبات الساخنة والتي على رأسها القهوة والشاي التركي اللذيذ.

وهو من أفضل المطاعم التي تقدم وجبات الإفطار اللذيذة والمتنوعة، كما يقدمون المشروبات الساخنة والتي على رأسها القهوة والشاي التركي اللذيذ. مطعم Gelgor Kebap Salonu : ويقدم هذا المطعم الوجبات المشوية بمختلف أنواعها مثل الفراخ المشوي على الفحم والكفتة المشوية وأيضًا الكباب، مع المقبلات والسلطات الشهية.

: ويقدم هذا المطعم الوجبات المشوية بمختلف أنواعها مثل الفراخ المشوي على الفحم والكفتة المشوية وأيضًا الكباب، مع المقبلات والسلطات الشهية. مطعم Bahar Restaurant: وهذا المطعم مناسب للأشخاص النباتيين أكثر من أي شخص آخر، فهو يقدم الوجبات الخفيفة النباتية المكونة من أنواع مختلفة من الخضروات، يمكنك اختيار ما تشاء منها.

وهذا المطعم مناسب للأشخاص النباتيين أكثر من أي شخص آخر، فهو يقدم الوجبات الخفيفة النباتية المكونة من أنواع مختلفة من الخضروات، يمكنك اختيار ما تشاء منها. مطعم GRACE Rooftop Restaurant: والذي يقدم الطعام الإيطالي من الستيك والأطعمة البحرية الصحية، ويتفنن في طريقة عرض الطعام على المائدة، كما أنه يتميز بديكور فخم ومميز.

والذي يقدم الطعام الإيطالي من الستيك والأطعمة البحرية الصحية، ويتفنن في طريقة عرض الطعام على المائدة، كما أنه يتميز بديكور فخم ومميز. مطعم Antik Cisterna: وهو من افخم المطاعم الموجودة في شارع بايزيد في اسطنبول، ويقدم جميع الوجبات من الإفطار والغداء والعشاء وأيضًا متاح جميع أنواع المشروبات بأسعار معقولة.

في نهاية مقالنا نتمنى أن نكون قد أوضحنا لكم كل ما تتساءلوا عنه حول شارع بايزيد في اسطنبول، ونتمنى لك في النهاية زيارة ممتعة ورحلة سعيدة بصحبة من تحب، وقد خصصنا هذا المقال ليصبح بمثابة خريطة تسير عليها لتحدد وجهاتك الصحيحة.