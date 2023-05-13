أفضل 6 معالم مميزة في شارع شيشلي اسطنبول

يبحث الكثير من الزائرين المقيمين في تركيا وكذلك الوافدين إليها من الخارج عن الأماكن السياحية الأكثر شهرة لزيارتها وقضاء وقت ممتع بها، فمن المعروف أن تركيا من الدول التي يتواجد بها مناطق وشوارع عديدة تجعلها من أفضل الوجهات السياحية لدى الكثيرين، ولعل من أجمل هذه الشوارع ما سنتحدث عنه اليوم وهو شارع شيشلي اسطنبول الذي يقع في مدينة شيشلي، وتأتي أهمية تلك الشارع لما يتواجد به من أنشطة ومزارات متنوعة تلقى إقبالاً وتفضيلاً من قِبل الكثيرين، فهل تعلم عزيزي القارئ ما هي تلك الأنشطة؟ لا تقلق فمقال اليوم سنكون دليلاً ومرشداً لك في التعرف على كل هذه الأنشطة والمزارات لنُسهل عليك عناء البحث، تابع معنا.

الأنشطة والمزارات في شارع شيشلي اسطنبول

إذا أردت القيام بزيارة أشهر شارع في اسطنبول فإن الأمر يستحق التجربة بالتأكيد لما يوجد به من مزارات متنوعة ومميزة تجعله يُلبي كل ما يحتاج إليه الجميع لتكون جولة سياحية رائعة ومختلفة تظل عالقة بالأذهان ويتولد الشعور بالرغبة في تكرارها مرات كثيرة أخرى، والآن سنقوم بتسليط الضوء على أهم وأبرز هذه الأنشطة والمزارات لنتعرف عليها معاً:

1. متحف أتاتورك

يُعد من أهم أماكن السياحية في اسطنبول لكونه من أحد المباني القديمة والعريقة التي تتكون من 3 أدوار تمتلئ جميعها بالممتلكات الخاصة بأول رئيس للجمهورية في تركيا ويُسمي مصطفى كمال أتاتورك الذي كان يعيش في هذا القصر قديماً مع والدته وشقيقته، وهذه الممتلكات مثل: بعض الوثائق التاريخية، الصور، الملابس الخاصة به، فإنها ستكون بالفعل تجربة مختلفة ورائعة وبشكل خاص لمُحبي التعرف على التاريخ القديم وزيارة المتاحف.

2. قصر أهلامور

إذا كنت من مُحبي التعرف على التاريخ العثماني القديم فأنت على موعد للتجول داخل قصر أهلامور العريق في شارع شيشلي والذي أصبح متحف عام للجميع للتعرف على تاريخ فترة حكم السلطان عبد المجيد الأول، كما ستجد مساحات خضراء كبيرة تُحيطها الأشجار الرائعة يمكنك الجلوس بداخلها للاستراحة خلال جولتك داخل القصر مع الاستمتاع برؤية الطراز المعماري الفريد الذي صُمم به.

3. حديقة ماسكا بارك

خلال التجول في شارع شيشلي ستجد أيضاً أحد أشهر وأفضل الحدائق التي تمتلئ بالمناظر الطبيعية الخلابة، ومن المميز في تلك الحديقة وجود التليفريك الذي يكون بإمكانك تجربته لمشاهدة هذه المناظر الرائعة داخل الحديقة خلال الذهاب والعودة، كما ستكون الحديقة استراحة رائعة إذا كنت تصطحب معك أطفالاً فإنهم سيشعرون بمزيد من الاستمتاع أثناء اللعب والتجول بين الأزهار في الهواء الطلق.

4. مسجد تيسفيكى

يعتبر هذا المسجد واحد من المعالم الدينية الأكثر شهرة في اسطنبول، فلقد تم بنائه خلال فترة عهد السلطان عبدو لميت الأول وكان يتميز بالشكل الأوربي المميز الذي صُمم به، فنجد أعمدة المسجد من الخارج بيضاء وجدرانه مليئة بالنقوش التي تشير للعائلة الامبراطورية في ذلك الوقت، لا تنسى التقاط الصور التذكارية هناك.

5. جواهر مول

لهواة التسوق سيكون حقاً وقت ممتع داخل اجمل المناطق في اسطنبول الاوروبية عند القيام بالتجول في أحد المولات التي تمتلئ بالمحلات المتنوعة مثل جواهر مول ذلك المبنى الضخم المكون من 6 طوابق الذي يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

تجد بداخل كل طابق محلات متنوعة وماركات عالمية ومحلية تقدم أفخم المعروضات من ملابس، وأحذية، وحقائب، ومفروشات، وأثاث، وديكور، وأدوات تجميل، كما أنه ليس مول تجاري فقط بل يتواجد به أيضاً أنشطة ترفيهية كثيرة مثل صالات السينما، المسارح المُغلقة، المسرح المفتوح على المسبح لتقديم عروض مسرحية مميزة في الهواء الطلق، ملاهي للأطفال، صالة بولينج، مطاعم وكافيهات متنوعة.

6. كانيون مول

يمكنك الاسترخاء قليلاً داخل كانيون في منطقة شيشلي في اسطنبول للاستمتاع بالعروض التي تقدم في المساء خلال احتساء مشروبك المفضل من أحد المقاهي التي تتواجد داخل المول، كما يمكنك تناول أحد الوجبات الشهية التي تمدك بالطاقة لاستكمال جولتك، فيتواجد داخل المول عدة مطاعم يتميز كل منها بالأطباق التي يقدمها بجودة عالية.

كما يمكن التجول أو الجلوس داخل الحدائق الخاصة بالمول، وفي النهاية يمكنك استكمال جولتك داخل المول للاستمتاع بالتسوق من بين أفخم وأرقى الماركات الشهيرة التي تتسابق جميعها في إرضاء رغبات الزائرين من خلال التنوع في المعروضات لمواكبة أحدث صيحات الموضة.

مطاعم شارع شيشلي اسطنبول

من الأشياء التي تميز شارع شيشلي في اسطنبول تعدد المطاعم المتواجدة به ليستطيع الزائر الاختيار من بينها دون الحاجة إلى مغادرة الشارع والبحث عن أحد المطاعم في مكان آخر، في السطور القادمة سنذكر لكم أهم هذه المطاعم وأفضلها:

1. مطعم حمدي اسطنبول

يتميز المطعم بتقديم أصناف متعددة من المُقبلات مع أشهى أطباق المشويات من اللحوم والدجاج بخلطات ونكهات تجعله من أفضل المطاعم، كما يمكنك اختيار تحلية شهية من أطباق الحلويات الشرقية الكثيرة التي يتميز بتقديمها.

2. مطعم جوناي

يقدم هذا المطعم أشهى الأصناف التركية وكذلك العالمية المُحببة لدى الكثيرين، ومن المشروبات التي يُفضلها الجميع في جوناي الكوكتيل ذو النكهة والطعم الرائع، هذا بالإضافة إلى أطباق متنوعة من الحلوى، ويُعد من المطاعم التي لديها اهتمام كبير بتوفير جميع وسائل الراحة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

3. مطعم شيشلي باليكسي

ولعشاق المأكولات البحرية يمكنكم تناول أفضلها داخل هذا المطعم الشهير الذي لديه أمهر الطهاة المتخصصين في تقديم الأطباق المتنوعة بطرق مبتكرة ومذاق مميز، ويوجد لديك الاختيار ما بين تناول الطعام مكان مغلق أو داخل الأماكن المفتوحة لمُحبي تناول الطعام في الهواء الطلق.

فنادق شارع شيشلي اسطنبول

في محاولة منا لمساعدتك عزيزي القارئ للاختيار ما بين أحد الفنادق المتواجدة في أشهر مناطق اسطنبول وتحديداً في شارع شيشلي سنقوم الآن بعرض أفضل هذه الفنادق:

1. فندق بلو شيشلي

يُعد من فنادق الخمس نجوم التي تحظى بتقييمات عالية من قِبل المقيمين، فيتميز الفندق بموقعه الرائع الذي يعتبر على القرب من مطار اسطنبول الدولي بما يقرب من 50 كم تقريباً، وعند الحديث عن الخدمات المُقدمة سنجد الكثير منها مثل حمامات سباحة، جيم، ساونا، جاكوزي، انترنت مجاني، دراي كلين، مطعم، مقهى، إطلالات مميزة للغرف والأجنحة يمكن الاختيار من بينها.

2. فندق فيرمونت اسطنبول

أحد فنادق الخمس نجوم المتواجدة في شارع شيشلي بسطنبول ويبعد عن مطار أتاتورك 46.3 كم تقريباً، ويبعد عن جسر البسفور حوالي 5.5 كم مما يجعله يتميز بموقع رائع، يتواجد به العديد من الغرف والأجنحة مختلفة الإطلالة لإرضاء جميع الأذواق، ويهتم الفندق بتقديم سُبل الراحة للنزلاء من خلال الخدمات المختلفة المقدمة لهم مثل مطعم، مقهى، حمامات سباحة، سيارات لتوصيل النزلاء خارج الفندق، قاعات اجتماعات، أنترنت، صالة ساونا، صالة لممارسة التمارين الرياضية.

3. فندق هيلتون بومونتي

يُعد من الفنادق التي تحظى بموقع مميز حيث تُطلع جميع الغرف والأجنحة به على جسر الفسفور وتبلغ المسافة بينه وبين مطار أتاتورك الدولى 44.7 كم تقريباً، كما يميزه أيضاً تصميمه وديكوراته الفخمة التي تضح لك بدايةً من دخول الفندق ومروراً بالغرف، ستجد به جميع الخدمات التي يهتم بها المقيمين مثل حمامات السباحة، نظافة الغرف، صالات للياقة البدنية، صالة ساونا، وإذا كنت ترغب في الذهاب خارج الفندق ستجد سيارات أجرة مخصصة لذلك لسهولة الخروج والعودة إلى الفندق.

4. فندق راديسون بلو شيشلي

يعتبر أيضاً من فنادق الخمس نجوم التي يحظى شارع شيشلي بوجوده به، فهو من الفنادق التي يُشيد أغلب النزلاء بالخدمات المُقدمة به وبالموقع المميز له الذي يُسهل معه الوصول للفندق حيث أنه يقرب من مطار اسطنبول الدول بحوالي 50 كم تقريباً، كما أن أكثر التعليقات على الفندق تشير إلى المعاملة الطيبة من جميع العاملين بالفندق.

في نهاية مقالنا هذا نرجوا أن نكون قد قدمنا لكم كافة المعلومات التي تبحثون عنها والتي تتعلق بأحد الشوارع الهامة وهو شارع شيشلي اسطنبول الذي يحظى بمكانة عالية واهتمام كبير من قِبل السائحين والزوار لهذا الشارع لما به من أنشطة ومزارات عديدة قمنا بذكرها لكم، كما حرصنا أيضاً على أن نذكر لكم أفضل المطاعم والفنادق ليسهل عليكم الاختيار من بينها دون عناء.