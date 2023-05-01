أفضل 15 نشاط في شارع عثمان بيه اسطنبول

تكاد لا تجد منطقة في اسطنبول إلا وتتميز بجمالها ومعالمها التاريخية والأثرية ومرافقها العامة التي تناسب أذواق جميع الزائرين؛ ويعد شارع عثمان بيه اسطنبول؛ والذي يسمى أيضاً بشارع روملي؛ واحداً من أهم الوجهات السياحية والذي يجذب السياح من كل حدب وصوب؛ يقع شارع عثمان بيه في واحد من أرقى أحياء القسم الأوروبي لمدينة اسطنبول وتحديداً في منطقة شيشلي أي لا يبعد كثيراً عن ميدان التقسيم؛ تتوافر في هذا الشارع العديد من عوامل الجذب والأنشطة التي يمكنك القيام بها؛ وذلك بسبب الاختلاف والتنوع المتوافر فيه بدءاً من المزارات الدينية والأماكن الأثرية؛ إلى عدد من المطاعم والمقاهي والفنادق الفخمة؛ مروراً بعدد كبير من المراكز التجارية الشهيرة والأسواق المكتظة بكل ما يخطر على بالك من بضائع ومقتنيات وملابس وغيرها؛ لذا سنسلط الضوء في هذا المقال على شارع عثمان بيه اسطنبول بكل تفاصيله.

الأنشطة والمزارات في شارع عثمان بيه في اسطنبول

يمتلك شارع عثمان بيه باسطنبول تاريخاً عريقاً وثرياً بالحضارة التركية والتاريخ العثماني العريق؛ مما جعل منه أهم الأماكن السياحية في اسطنبول؛ وهناك العديد من الأنشطة المميزة التي يمكنك القيام بها أثناء تجوالك وهي:

1. زيارة مسجد شيشلي:

يقع مسجد شيشلي على بعد 10دقائق فقط سيراً على الأقدام من شارع عثمان بيه في اسطنبول؛ ويعتبر أحد أكبر المساجد وأعرقها؛ تميز بتصميمه المعماري على الطراز الإسلامي مع زخارف ونقوش تزين جدرانه؛ وهو المسجد المفضل عند الأتراك حيث يمكنك زيارته في أي وقت والصلاة فيه

2. زيارة مسجد عثمان جارشيسي:

يعد من أهم المزارات الدينية في شارع عثمان بيك باسطنبول فهو مميز بتصاميمه الرائعة وديكوراته المذهلة التي تمنح المكان الهدوء والسكينة وهناك يمكنك الصلاة براحة وقراءة القرآن؛ والتقاط الصور التذكارية لأقسام الجامع

3. زيارة الجامع الأزرق:

يعرف أيضاً باسم جامع السلطان أحمد حيث يمكنك الدخول إليه وتلاوة القرآن والصلاة بأي وقت تريد؛ بالإضافة إلى إمكانية زيارة المدرسة الابتدائية للتعليم؛ ومطعم الفقراء؛ وسوق مغطى؛ وسبيل الماء للعطشى؛ ومحلات تعتبر موارد مالية للمسجد

4. زيارة مسجد السلطان أيوب:

بني هذا المسجد على الطراز العثماني العريق لذا يعد من أهم الوجهات السياحية في شارع عثمان بيه في اسطنبول؛ ستحظى بمتعة مشاهدة قبة الجامع وزخارفها الملونة؛ والوضوء في المتوضأ الذي يبدو كخيمة تتضمن قبة وأعمدة وجدران رخامية؛ ويمكنك أيضاً التقاط الصور التذكارية عند الضريح الموجود بداخله

5. زيارة متحف توبكابي:

يعد من أهم الأماكن السياحية في شارع عثمان بيه اسطنبول؛ فهو متحف غني بالمقتنيات الأثرية والتاريخية؛ والمجوهرات والهدايا التي كانت تقدم للأميرات؛ يحتوي المتحف على قاعات كبيرة مطلة على البوسفور؛ فما أجمل التقاط الصور بجوار جدرانه المزينة بالخزف الأوروبي والصيني والأحرف العثمانية

6. زيارة معرض اسطنبول للفنون:

يقع معرض اسطنبول للفنون على بعد مسافة قريبة من شارع عثمان بيه باسطنبول وبإمكانك مشاهدة الفنون بأنواعها المختلفة حيث يضم هذا المعرض مجموعة واسعة من الأعمال الفنية المعاصرة

7. زيارة حديقة ماكسيم:

تقع حديقة ماكسيم في منطقة هاربنت وهي تبعد عن شارع عثمان باشا باسطنبول مدة 15دقيقة بالتاكسي؛ وعند زيارتك لهذه الحديقة ستحظى بوقت ممتع حيث تحتوي على بحيرة صناعية وحديقة حيوانات وعدد من المطاعم والمقاهي المتنوعة

8. زيارة سوق عثمان بيه:

يعد شارع عثمان بيه من أشهر مناطق اسطنبول؛ ومن الأماكن المفضلة التي يقصدها السياح حيث يحتوي هذا الشارع على عدد كبير من الأسواق وأهمها وأشهرها سوق عثمان باشا اسطنبول ذو الطابع الشعبي الذي يحتوي على مجموعة واسعة من المتاجر التي تبيع الملابس الشعبية والأنيقة معاً والتي تضاهي أرقى الماركات العالمية وبأسعار زهيدة

9. زيارة شارع الاستقلال:

يقع هذا الشارع بالقرب من شارع عثمان بيك في اسطنبول ويمتاز بتاريخه القديم حيث يمكنك زيارة بعض المراكز الثقافية والمكتبات المتواجدة فيه؛ بالإضافة إلى المسرح والمتاحف العريقة كمتحف اسطنبول للسينما؛ وستصادف بعض الرسامين والموسيقيين يعرضون مواهبهم في الشارع؛ إلى جانب زيارة ممر الزهور الذي يحوي على العديد من المطاعم والمقاهي؛ والتمتع بالتسوق في المتاجر المتراصة على جانبيه

10. تأمين فرصة عمل:

يضم سوق عثمان بيه اسطنبول أكثر من 55 مكتب وشركة للتصدير؛ فإذا كنت تبحث عن فرصة عمل أو استثمار فعليك زيارة هذه المكاتب والشركات حيث تتمتع الملابس والمنسوجات التركية بجودة عالية وذوق رفيع جعل منها تجارة رائجة في أكثر من بلد عربي

11. زيارة متحف الشمع:

يمكنك زيارة متحف الشمع الذي يبعد مسافة قصيرة عن شارع عثمان بيه باسطنبول؛ ومشاهدة أهم معروضات المتحف التي ترجع لحقب زمنية مختلفة فمنها ما يتكلم عن تاريخ البلد بالإضافة إلى معروضات عسكرية وأسلحة حربية؛ وهناك ستتذوق الفن التركي العريق بالنحت على الشمع

12. زيارة متحف آيا صوفيا:

يعد من أشهر المعالم التاريخية والدينية في شارع عثمان بيه اسطنبول حيث يتوافد الكثير من السياح لمشاهدة جمال هذه الجوهرة الفريدة؛ والاطلاع على تصاميمها المعمارية من رسوم وزخارف إسلامية أو كاثوليكية؛ بالإضافة إلى الصلاة داخل المسجد مقابل المحراب الأثري؛ إلى جانب وجود العديد من المحلات والأسواق الشعبية القريبة منه التي تساعدكم على اقتناء كافة أنواع الهدايا التذكارية

13. زيارة حمام غلطة سراي:

يعتبر هذا الحمام من أهم المعالم الأثرية في شارع عثمان بيه باسطنبول؛ وذلك لارتباطه الوثيق بالحضارة التركية؛ حيث يمكنك زيارته والاستمتاع بحمام دافئ وصحي؛ والاسترخاء ضمن أقسامه المختلفة؛ والحصول على فرصة للتدليك والمساج تعطي جسمك الطاقة والحيوية

14. تجربة متعة التسوق:

تتنوع الأسواق في شارع عثمان بيه باسطنبول حيث يمكنك زيارة غراند بازار أو السوق المصري أو الأسواق الأخرى الموجودة هناك حيث تضم عدداً كبيراً من المحلات الشعبية التي تبيع البضائع بأرخص الأثمان على اختلاف أصنافها من ملابس رجالية ونسائية؛ وأحذية؛ وحقائب؛ وأعمال يدوية متقنة الصنع؛ ونحاسيات وأواني فخارية؛ بالإضافة إلى متاجر الذهب والهدايا ومستحضرات التجميل؛ إلى جانب المستلزمات المنزلية وكافة أنواع البهارات والأعشاب والحلويات؛ وسوق خاص للسمك

15. تناول الطعام في أحد المطاعم:

يوفر شارع عثمان باشا في اسطنبول عدداً كبيراً من المطاعم الفخمة والمقاهي الرائعة التي تقدم أشهى الوجبات والأطباق التركية والعالمية بجودة عالية وبأيدي طهاة محترفين

أشهر مطاعم موجودة في شارع عثمان بيه في اسطنبول

يعد شارع عثمان بيك من أهم شوارع اسطنبول حيث يذخر بالعديد من المطاعم التي تسعى لتلبية جميع طلبات الزائرين وإرضاء كافة الأذواق؛ ومن أشهر هذه المطاعم:

1. مطعم كبابجي أوغلو:

ستحظى بتجربة فريدة في هذا المطعم حيث ستتذوق أشهى الأطباق التركية الأصيلة كالكباب ومختلف أنواع المشاوي والمقبلات بأسعار معقولة وخدمة رائعة

2. مطعم نيو أوشن:

إذا زرت شارع عثمان بيه في اسطنبول فعليك أن تقصد مطعم نيو أوشن لتحصل على أفضل الأصناف الطازجة من الأسماك وبأسعار مدروسة ضمن تصميم داخلي فريد من نوعه

3. مطعم كافيه ماتشكا:

يقع هذا المطعم في شارع عثمان بيه باسطنبول؛ ويمتاز بتصميم داخلي رائع على الطراز الباريسي ويقدم لك قائمة طعام تضم أشهى المأكولات والمقبلات والمشروبات التركية والفرنسية

4. مطعم باربيكيو:

يمتاز هذا المطعم بتقديم أفضل أنواع اللحوم المشوية والمقبلات اللذيذة ممزوجاً بأجواء من الموسيقى الرائعة التي تنشر الفرح والسعادة والأجواء المميزة

5. مطعم ماتشكا لعشاء السمك:

يمتاز هذا المطعم بموقعه المميز في منطقة ماتشكا في شارع عثمان بيك؛ حيث يقوم بتقديم أشهى أنواع السمك بمختلف أنواعه وبأسلوب أنيق بالإضافة إلى الخدمة الرائعة

6. مطعم جايلا:

إذا كنت من محبي الأصناف الإيطالية فعليك زيارة مطعم جايلا في شارع عثمان بيه اسطنبول؛ حيث ستحظى بوجبة من البيتزا الإيطالية الشهيرة؛ والباستا اللذيذة؛ بطريقة مميزة وذوق رفيع

7. مطعم لاباس:

يقدم هذا المطعم القريب من شارع عثمان بيك في اسطنبول أشهى الأصناف البحرية بأجواء ممتعة؛ ويعتبر من أهم الوجهات السياحية لمحبي الأطعمة البحرية الطازجة؛ والباحثين عن الأجواء الهادئة والراقية

بعد قراءة مقالنا سترغب بزيارة شارع عثمان بيه في اسطنبول؛ وذلك للاستمتاع بجميع المعالم والأماكن الأثرية والتاريخية والسياحية الموجودة فيه؛ وللقيام بأهم الأنشطة المتاحة في هذا الشارع؛ حيث ستحظى بتجربة رائعة من التجول والتسوق؛ وستكتشف آثار التاريخ التركي العريق؛ وتتعرف على الحضارة التركية العظيمة؛ فلا تتأخر وقرر زيارته بسرعة.