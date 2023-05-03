أفضل 7 معالم تميز شارع فوزي باشا اسطنبول

ما بين منطقة كراكمرك إلى حي برباروس يمتد شارع فوزي باشا اسطنبول، أو كما كان يُعرف سابقًا شارع الفساتين؛ الذي يزوره المقبلون على الزواج لشراء مستلزمات الزفاف من ملابس واكسسوارات، كما يُقرب المسافات بين عدد من أهم المعالم التي تقص تاريخ اسطنبول، وتجعلك تراه حاضرًا أمامك في التخطيط العمراني الفريد لها، وكذلك يجعل زيارة الأماكن التاريخية والمزارات السياحية الأبرز بمنطقة الفاتح أكثر سهولة.

الأنشطة والمزارات في شارع فوزي باشا اسطنبول

هناك عدد كبير من المزارات التاريخية التي يمكنك رؤيتها بمجرد المرور في شارع فوزي باشا باسطنبول، حيث يمكنك رؤية تاريخ أكثر من حضارة هناك، فلم يكن الشارع مكانًا مميزًا فقط في الحضارة التركية الحالية، بل كان كذلك منذ عهد الدولة البيزنطية، وليس هذا فقط بل يشتهر كذلك باسم شارع فساتين الاعراس في اسطنبول نظرًا لما يتواجد فيه من محلات وبازارات لشراء مستلزمات الأعراس منها، وبينما تتعرف على شارع فوزي باشا اسطنبول ندعوك لزيارة إلى الأماكن التالية:

1- مسجد الفاتح

مسجد تم بنائه على فنون العمارة الإسلامية، كما يزين منطقة الفاتح في اسطنبول، ويعد تحفة معمارية بُنيت خلال عهد الدولة العثمانية، وتم إطلاق اسم الفاتح عليه نسبةً إلى السلطان العثماني محمد الفاتح احتفاءً بفتحه القسطنطينية عام 1453، تم بناءه في الفترة بين 1463 و1470، على يد المعماري عتيق سنان بتوجيه من السلطان الفاتح، وكان ذلك على أنقاض كنيسة مهدمة يعود تاريخها إلى الحملة الصليبية الرابعة، ولم تكن الكنيسة قائمة بالأصل قبل بناء المسجد بل كانت مجرد أنقاض لا أكثر.

المسجد الذي تشاهده الآن بقرب شارع فوزي باشا في اسطنبول ليس نفسه الذي تم تشييده خلال الحقبة الزمنية المذكورة، بل هو بناء جديد ومختلف كليًا، حيث تهدم المسجد أكثر من مرة على مر العصور وكان يتم ترميمه إلى أن تعرض لزلزال 1766 الذي تسبب في هدمه ليتم استبداله نهائيًا، وتم ذلك عام 1771 مع الاحتفاظ بكثير من الأساسات وأهمها مقبرة محمد الفاتح، وبالرغم من اختلاف البناء إلا أن المسجد الجديد يحاكي العمارة القديمة، كما أن المعروضات التي تراها هناك كانت موجودة مسبقًا في المسجد الأصلي، لذا ستظل قادرًا على معرفة الكثير عن فتح القسطنطينية وتحويلها إلى اسطنبول.

2- مسجد السلطانة مهرماه

تحفة معمارية تم بنائها في أجمل مناطق اسطنبول على الطراز العثماني على يد المعماري معمار سنان، وذلك بأمر من مهرماه سلطان التي كانت ابنة للسلطان سليمان القانوني، حيث تم استخدام الجرانيت والرخام في تشييد المسجد وتزيينه، ويقع المسجد بمنطقة أدرنة التي يمر بها شارع فوزي باشا اسطنبول، وللسلطانة مسجد آخر في منطقة اسكودار، أما هذا المسجد فقد شُيد عام 1565 تقريبًا.

يقع المسجد على تلال اسطنبول، بجوار بوابات إدرنة قابي، التي تعد أعلى الأماكن في مدينة اسطنبول، وقد كانت هناك أبنية محيطة به لكنها تضررت بفعل الزلازل الذي تسببت بفقدانها على مر العصور لكن المسجد كان يدخل ضمن خطط ترميم دون هذه المباني، ربما ترى لها بعض الأثر، لكن بالتأكيد ستكون مختلفة بعض الشيء.

3- حديقة إدرنة قابي Edirnekapı Parkı

وهي من الحدائق الجميلة التي تقع بحي الفاتح، قرب نهايات شارع فوزي باشا، وهي تضم أماكن جميلة في اسطنبول، حيث تقع بين أسوار إدرنة قابي التي تشهد على تاريخ اسطنبول القديم حينما كانت تُعرف باسم القسطنطينية، الحديقة مع البوابات تقع في تلال اسطنبول السبعة، وتحديدًا بالتل السادس، وهي تقص كيف تمكن الجيش العثماني من الحصول على القسطنطينية وإنهاء الدولة الرومانية، حيث كانت تلك البوابات تُعرف باسم بوابة كاريسيوس، وهي التي خطى فيها محمد الفاتح منتصرًا بعد فتح المدينة، وكان ذلك عام 1453؛ ولا يتوقف استمتاعك بالحديقة فقط على التعرف بالتاريخ فهي مكان هادئ وجميل ذي أجواء نقية ويمكن مشاركة العائلة هذه الزيارة حين الوصول إلى شارع فوزي باشا اسطنبول.

4- أسوار اسطنبول

جدران عالية وأسوار محصنة كانت قد شيدت قديمًا للحماية، وكانت تحيط بالقسطنطينية التي كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية، وقد أعطى الأمر ببنائها السلطان قسطنطين لذا سميت على اسمه، وقد كانت هذه الأسوار هي التي اقتحمها السلطان محمد الفاتح، لتحويل القسطنطينية إلى مدينة اسلام بول، وجعلها عاصمة للدولة العثمانية، ليتحول اسمها مع الوقت إلى اسطنبول، والأسوار عبارة عن سور خلف الآخر، لكنها مبنية بدقة هندسية ومعايير حربية دقيقة، كما أنها مرتفعة بشكل شاهق وضخمة الحجم، وبالطبع كانت بهذه المواصفات لحماية مدينة مهمة تم اتخاذها عاصمة لأكثر من دولة في العهود القديمة، فقد مرت بالحضارة البيزنطية، والرومانية والعثمانية.

5- كنيسة خورا

وهي متحف يعود لعهد الدولة البيزنطية حيث كانت تُعرف قديمًا باسم كنيسة المخلص المقدس، لكنها تحولت فيما بعد إلى مسجد باسم كاريه، وعُرفت أيضًا باسم متحف قعرية، وهي تحتوي على لوحات وقطع أثرية متنوعة ما بين الفن والتاريخ وتزين الحوائط فيها بالفسيفساء البيزنطية، وحين تصل إلى الكنيسة يتم إعطاءك جهاز تسجيل يمكنك من التعرف أكثر على تاريخ الكنيسة وتاريخ القسطنطينية أو اسطنبول في عصر قديم، وكذلك رؤية كيف تطور الفن خلال العهود القديمة، ويبدو ذلك واضحًا في التوسعات والزخرفة التي تشهد على الإبداع في التصميم، حتى الآن لم تندثر النقوش والزخارف والفسيفساء التي تم نقش الجدران بها، فهي تقص كيف كانت حياة العذراء مريم وابنها المسيح، ولا زالت ألوانها زاهية وواضحة رغم مرور سنوات طويلة.

6- زيارة نصب Kıztaşı

عمود الامبراطور مارقيان الذي تم تشييده خلال القرن الخامس وتحديدًا عام 457م في منطقة الفاتح اسطنبول، وهو معلم جميل يقص تاريخ قديم حيث تؤكد النقوش على إحاطة العاصمة بتمثال للإمبراطور المذكور، وهو موضوع بحيث يتوجه إلى كنيسة الرسل ويمكنك رؤية ذلك عند زيارته في شارع فوزي باشا اسطنبول، ويشتهر العمود أيضًا باسم حجر الفتاة نسبةً لقصة أسطورية رومانية الأصل منتشرة باسطنبول حول هذا العمود، وتتلخص في أن فتاة خارقة القوة كانت تحمله حتى جاءتها رؤيا بتركه لتفعل ذلك ثم تدرك أنها كانت مخطئة بتركه لتعود وتحاول حمله فلا تستطيع؛ يقع العمود في حي Kiztas بمنطقة الفاتح، وقد تم تصميمه وإنشائه للإمبراطور مارقيان باستخدام الجرانيت المصري، وهو مكون من قطعتين حيث يستند على قاعدة ذات أساس رباعي ويبلغ طوله 17 م ارتفاعًا، وهو محتفظ ببنائه كاملًا حتى الآن فيما عدا تمثال كان مثبتًا أعلاه.

7- التسوق في بازارات فوزي باشا

إذا كنت محب للتسوق يمكنك زيارة سوق فوزي باشا في اسطنبول الذي يقام بالشارع بقرب مسجد السلطان محمد الفاتح وهو يحتوي على بازارات مختلفة وأسواق تتيح لك الحصول على كل مستلزماتك، فالشارع مشهور باسم سوق العرائس، أو شارع الفساتين في اسطنبول؛ لاشتماله على كافة القطع والاكسسوارات التي يحتاجها العروسين للزفاف، وكذلك تشتري أفضل الملابس والأدوات والخضر وغيرها.

مطاعم شارع فوزي باشا اسطنبول

بينما تتواجد في شارع فوزي باشا في منطقة الفاتح يمكنك تناول الطعام في أكثر من مطعم مشهور بالشارع، علينا القول أنك تجد أفضل الوجبات التركية الأصلية هناك، وكذلك تجد الوجبات الأوروبية والطعام الصيني وغيرها الكثير من أنواع الوصفات التي تقدم لإرضاء أذواق الزبائن، ومن أشهر المطاعم هناك ما يلي:

كُل واشكر : يقع بمنطقة الفاتح، ويعد من المطاعم التركية التي تقدم خدمات مميزة لروادها، وهو يتميز بلذة الطعام وجودة الخدمات والأسعار المناسبة.

: يقع بمنطقة الفاتح، ويعد من المطاعم التركية التي تقدم خدمات مميزة لروادها، وهو يتميز بلذة الطعام وجودة الخدمات والأسعار المناسبة. Yaşar Usta: من المطاعم التي تقع في أشهر شارع في اسطنبول، وهو يقدم أفضل الحلويات الشرقية بأنواعها، ويوفر لك زيارة مميزة بفضل موقعه حيت تتناول الحلوى بينما تشاهد أفضل مناطق اسطنبول من المصاعد أو الأدوار العليا.

من المطاعم التي تقع في أشهر شارع في اسطنبول، وهو يقدم أفضل الحلويات الشرقية بأنواعها، ويوفر لك زيارة مميزة بفضل موقعه حيت تتناول الحلوى بينما تشاهد أفضل مناطق اسطنبول من المصاعد أو الأدوار العليا. كباب اوز كلس : بالرغم من أن المطعم صغير إلى حدٍ ما إلا أن شهرته وصلت لأنحاء العالم كله، ويأتي إليه المشاهير لتناول الكباب والمشويات اللذيذة هناك، ولا تظن ان شهرة المطعم تجعل أسعاره غالية بل تعد مناسبة جدًا بالنظر لجودة الخدمة ولذة الطعام ونظافته.

: بالرغم من أن المطعم صغير إلى حدٍ ما إلا أن شهرته وصلت لأنحاء العالم كله، ويأتي إليه المشاهير لتناول الكباب والمشويات اللذيذة هناك، ولا تظن ان شهرة المطعم تجعل أسعاره غالية بل تعد مناسبة جدًا بالنظر لجودة الخدمة ولذة الطعام ونظافته. Paşa Döner: يقدم الشاورما التركية من بين وجبات أخرى، لكنه يتميز بلذة الطعام والخدمة الجيدة، كما أن الأسعار في المتوسط.

حين تقرر زيارة تركيا يجب أن تشمل زيارتك شارع فوزي باشا اسطنبول، وقد ذكرنا لك عدد من أهم المعالم التي يجب أن تراها وتستمع إلى ما ترويه من أحداث، وكذلك تتسوق من بازارات شارع فوزي باشا لتحمل هدايا تذكارية وقطع ذات قيمة لتحتفظ بذكرى زيارتك إلى اسطنبول ولا تنساها.