أفضل 9 أنشطة رائعة بشاطئ أوليمبوس انطاليا

إذا كنت من محبي السفر واستكشاف الأماكن السياحية المُذهلة، فلا يجب أن تدع الفرصة تفوت من بين يديك، وعليك بالسياحة إلى أنطاليا، حيث المعالم السياحية المتنوعة التي تستحق الاكتشاف، ومن أبرزها وأكثرها رواجًا شاطئ أوليمبوس انطاليا، فلا يوجد أجمل من شعور الاسترخاء أمام منظر المياه الصافية والرمال، ومن الجدير بالذكر أن الشاطئ يقع بقرية منعزلة ألا وهي قرية أوليمبوس والتي تبعد 45 كيلومتر عن مركز أنطاليا، يبلغ طوله حوالي 400 متر، وتم تصنيف منطقة الشاطئ على أنها محمية طبيعية، وذلك لأن السلاحف تضع بها بيضها، ومن خلال موضوعنا هذا سنتناول الشاطئ تفصيليًا، إلى جانب إلقاء الضوء على مجموعة من أبرز الأنشط الممتعة بالشاطئ.

الأنشطة الترفيهية في شاطئ أوليمبوس انطاليا

تم تصنيف شاطئ أوليمبوس الذهبي كأحد أجمل وأنقى شواطئ انطاليا ، ويرجع ذلك لمياهه الشفافة وما تحويه بقاعها من حصى والذي يوجد على عمق يبلغ حوالي ثمانية أمتار، حيث يُشكل لوحة فنية بديعة المنظر، كما ينفرد الشاطئ بموقعه المُميز فيحيط به جبال ضخمة مع وجود مجموعة كبيرة من الآثار الرومانية بالقرب منه.

يعود تسمية الشاطئ بهذا الاسم إلى مدينة وجبل أوليمبوس العظيم، ويمكن القول بأن شاطئ أوليمبوس في انطاليا يعد من أشهر عوامل الجذب السياحي بالمدينة، نظرًا لتعدد الأنشطة السياحية التي يمكن للزوار القيام بها، وتتمثل أبرز هذه الأنشطة فيما يلي:

1- الاستمتاع بجمال الطبيعة

أثناء ذهابك إلى الشاطئ من خلال الطريق الذي يصل بينه وبين القرية، ستنبهر بجمال الطبيعة والتي تتجلى واضحة بطول الساحل، حيث يوجد وادي ممتلئ بالأشجار الكثيفة، إلى جانب وجود نهر يصب مياهه في البحر الأبيض المتوسط، ليشكل لوحة فنية تأثر القلب وتسحر العين، ويتجلى بها قدرة وإبداع الله سبحانه وتعالى لخلق الجمال، وبالتأكيد ستلتفت للآثار التاريخية العريقة المنتشرة بطول الطريق.

2- القيام بجولة مشي مُمتعة

بمجرد وصولك إلى شاطئ أوليمبوس بانطاليا، سيبهرك موقع الشاطئ، الأمر الذي سيدفعك لعمل جولة للاستمتاع بجمال الطبيعة هناك، حيث الأمواج المتلاطمة والتي ستقع على أذنك وقع المعزوفة الرقيقة، إلى جانب منظر أشجار الصنوبر والموالح، وجبال باي دغلاري الموجودة خلفه، حيث نال الشاطئ العلم الأزرق، نظرًا لنقاء مياهه، ولونها الأزرق الصافي.

3- السباحة بمياه الشاطئ

إذا كنت من هواه ومحبي السباحة، فيعد شاطئ أوليمبوس بانطاليا هو الحل الأمثل لك، حيث يُتيح الشاطئ لزواره تجربة سباحة لا مثيل لها، وتُشعرك بجمال آخر للماء، حيث التنعم بمياهه الهادئة والشعور ببرودة الماء في بعض الأحيان نتيجة لمياه النهر المتدفقة للبحر، وأحيان أخرى تكون المياه دافئة، نتيجة لأشعة الشمس وما تُسببه من دفء.

4- التخييم بالمنطقة

أحد أمتع الأنشطة التي عليك بتجربتها عند زيارتك لشاطئ أوليموبس في انطاليا، هي التخييم أوالإقامة في الأكواخ المعلقة على الأشجار، أو في البيوت الخشبية الموجودة بين الأشجار، وبالتالي يتسنى لك الابتعاد عن الضوضاء، والاستمتاع بأكبر قدر من جمال الشاطئ، إلى جانب إمكانية التجمع حول النار في فصل الشتاء مع عائلتك أو أصدقائك، واللعب أو الغناء على ألحان الجيتار.

5- الاسترخاء على الشاطئ

بالتأكيد سترغب في التخلص من الطاقة السلبية لك، والاستلقاء على كراسي الشاطئ مع الاستظلال تحت المظلات الشمسية المنتشرة بطول الشاطئ حيث الاستمتاع بمنظر المياه الزرقاء الصافية وأشعة الشمس التي تبدوا كخيوط الذهب، إلى جانب مراقبة منظر النجوم ليلًا.

6- ممارسة التمارين الرياضية

يوفر شاطئ أوليمبوس انطاليا المعروف أيضًا بشاطئ سيرالي جو مثالي لممارسة التمارين الرياضية التي تُفضلها وسط أجواء طبيعية ساحرة، فيمكن الركض بطول الشاطئ والاستمتاع بالهواء النقي، أو المشي لمسافات طويلة وذلك بالاستعانة بمسارات المشي الموجودة بطول الشاطئ.

7- استئجار القوارب

لا يقتصر الأمر بالشاطئ على تأمله والسباحة فيه، ولكن يمكنك الانغماس فيه بشكل أكبر من خلال استئجار واحدة من القوارب الصغير المتوفرة على الشاطئ، والاستمتاع بالمعالم الطبيعية مكن داخل الشاطئ، إلى جانب التقاط الصور الفوتوغرافية الرائعة والتي ستكون تذكار لهذه الزيارة، لتظل عالقة بذهنك لفترات طويلة.

8- ممارسة هواية الصيد

إلى جانب العديد من الأنشطة المُشوقة التي تم ذكرها، يمكنك ممارسة هواية الصيد على شاطئ أوليمبوس انطاليا، حيث تزخر مياه الشاطئ مجموعة كبيرة ومتنوعة من مختلف أنواع الأسماك، وبالتالي ستتمتع بتجربة صيد مثيرة للغاية، وهي من الأنشطة المُمتعة التي تجذب بعض الزوار من جميع أنحاء العالم.

9- مشاهدة أطلال أوليمبوس

بعد الانتهاء من جولتك الترفيهية الرائعة على شاطئ اوليمبوس بانطاليا، يمكنك تأمل أطلال المدينة حيث إن هناك العديد من المعالم الأثرية الرومانية بالقرب من الشاطئ والتي ستُمكنك من معرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات حول تاريخ مدينة أنطاليا، هذا إلى جانب مشاهدة النقوش المحفورة بالجبال والكهوف والتي تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد.

مطاعم شاطئ أوليمبوس انطاليا

يتصدر شاطئ أوليمبوس قائمة أجمل الأماكن السياحية في انطاليا ، فإلى جانب الأنشطة الترفيهية المتعددة التي يمكنك القيام بها هناك، يمكنك الجلوس بأحد المطاعم أو المقاهي، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة وتناول وجبة شهية، أو تناول مشروبك المفضل، حيث يوجد العديد من الأكشاك الصغيرة والتي توفر للزوار كافة المنتجات التي يرغبون بها، إلى جانب وجود مجموعة متنوعة من المطاعم والتي تقع بالقرب من الشاطئ ومن أبرزها:

مطعم Has Restaurant.

مطعم أبو وحيد السوري.

مطعم Korkmazer Restaurant.

مطعم Ece Sofra.

مطعم Doyum Lokantasi.

مطعم Dikkat Fit.

مواعيد العمل والأسعار بشاطئ أوليمبوس انطاليا

يمكنك زيارة الشاطئ والاستمتاع بجميع الأنشطة الترفيهية المتاحة هناك يوميًا على مدار 24 ساعة، أما من ناحية أسعار الدخول إلى الشاطئ، فيتسنى للزوار من الكبار والصغار وكبار السن الدخول المجاني.

عنوان شاطئ أوليمبوس انطاليا

ينفرد شاطئ أوليمبوس بموقعه المتميز، حيث يقع بجنوب غرب مدينة أنطاليا في العنوان الآتي: Ulupınar, 07980 Kumluca/أنطاليا، تركيا.

ومن الجدير بالذكر أنه يوجد بالقرب منه مجموعة من المعالم أشهرها مطعم اولو بينار، مركز كيمر، أوليمبوس تليفريك، جبل النار، حديقة أوليمبوس الوطنية، حديقة الديناصورات وحديقة يورك الفلكلورية، هذا إلى جانب جبل تشيميرا أنطاليا والذي يقع على بعد 3.2 كيلومتر من الشاطئ، ويتسنى للزار الوصول إليه بمنتهى السهولة من خلال موقعه الجغرافي على خرائط جوجل اضغط هنا.

يعد شاطئ أوليمبوس انطاليا من أجمل وأشهر الشواطئ، نظرًا لمياهه الزرقاء النقية ورماله الذهبية، إلى جانب وجود العديد من المعالم والتضاريس الطبيعية التي ستأسر قلبك، كما يوفر الشاطئ مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي ستُبهرك، وتجعل جولتك سياحية لا تُنسى.