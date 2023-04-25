أفضل 13 نشاط ترفيهي في شاطئ افجلار اسطنبول

تصنف مدينة اسطنبول الساحرة بأنها من أهم المدن السياحية التي تجذب السياح، حيث تمتاز بموقعها المهم بسبب قناة البوسفور التي تجعل المدينة مقسومة إلى قارتين مما يعطيها الأهمية الكبيرة لجذب الكثير من السياح، وتتميز بمناخها الجميل في معظم أوقات السنة والمأكولات البحرية التي تتميز بها مناطقها السياحية، إضافة إلى وجود الكثير من المعالم السياحية والأثرية الموجودة فيها، كما تتوفر فيها الكثير من المنشآت والمطاعم والفنادق والحدائق والملاهي والألعاب والشواطئ التي تعتبر من أبرز أماكن الاستجمام، مثل شاطئ افجلار اسطنبول الذي سنتحدث عنه في مقالنا هذا فكونوا معنا.

الأنشطة الترفيهية في شاطئ افجلار اسطنبول

يعتبر شاطئ افجلار اسطنبول من أجمل الشواطئ في اسطنبول وهو من أهم الأماكن السياحية التي يتوافد إليها الزوار بشكل دائم، فهو يتصف بموقعه على بحر مرمرة مما يعطيه إطلالة ساحرة وأجواء مميزة، إن شاطئ افجلار اسطنبول مجهز بمقاعد صالحة للاسترخاء بحيث يتمكن الزائر من الجلوس وقضاء أجمل الأوقات، إضافة إلى وجود عدد من الخدمات المقدمة مثل الملاهي الخاصة بالأطفال والمطاعم التي تقدم أصناف متعددة من الأطباق وكافيهات لتقديم المشروبات الساخنة والباردة، ويستطيع الزائرون ممارسة الكثير من الأنشطة أثناء تواجدهم على الشاطئ ومن الأنشطة التي يمكن تطبيقها:

1. القيام بجولة ممتعة على امتداد الشاطئ

لأن شاطئ افجلار باسطنبول يتميز بجماله وجمال البحر، تستطيع القيام بجولة لتتمكن من اكتشاف ماذا يوجد على الشاطئ سواء من محلات أو مقاعد أو كافيهات أو حفلات، ولأن شاطئ افجلار باسطنبول يتميز بسحره وجماله وإطلالته الخيالية، فتمازج السماء مع البحر يعطي منظرا خرافيا، مما يجعلك تنسحر وتقوم بجولة ممتعة لتتمكن من اكتشاف ماذا يحوي هذا الشاطئ الملفت للنظر، وبجولتك سترى الكثير من المحلات والكافيهات والمطاعم والحفلات التي سوف تزيد جولتك جمالا وتعطيك طاقة إيجابية كلها نشاط وتفاؤل.

2. ممارسة رياضة المشي أو الجري

خصصت مسارات خاصة لمحبي رياضة المشي أو الجري على امتداد الشاطئ، مما يمكن الرياضي من ممارسة رياضته وعدم الحرمان منها على رمال البحر الساحرة وأمام البحر الجميل.

3. استخدام الأجهزة الرياضية

قامت إدارة شاطئ افجلار اسطنبول بتزويد الشاطئ ببعض المعدات الرياضية من أجهزة، بحيث يستطيع أي شخص القيام ببعض التمارين بواسطة الأجهزة، وذلك لاكتساب الطاقة والحيوية والنشاط وخاصة بوجود المنظر الساحر للبحر العذب.

4. صيد السمك

لا تكن كسولا وقم بالتحضيرات للتنزه والمغامرة في أجمل الأماكن السياحية، حيث تستطيع صيد الأسماك المتنوعة على شاطئ افجلار في اسطنبول سواء إن كنت لوحدك أو برفقة أصدقائك، فمحبي الصيد كثر فهذه الهواية فيها عشق وتحدي وصبر وأمام مياه البحر الرائعة تستطيع الصيد وأنت تشعر بكامل الراحة والسعادة.

5. ممارسة السباحة

السباحة من أفضل الهوايات والرياضات، ولذلك أثناء تواجدك على شاطئ افجلار اسطنبول تستطيع القيام بالسباحة لمسافات، والاستمتاع بالغطس لعمق البحر والتمتع بسحر البحر وجماله.

6. الجلوس مع الأصدقاء على المقاعد

خصصت مجموعة مقاعد على شاطئ افجلار اسطنبول لتمكن الأصدقاء أو العائلة من التسامر والتسلية أمام البحر بشكل مريح، والتجمع على هذه المقاعد المريحة لنيل قسطا من الراحة بعد السباحة أو المشي.

7. القيام بالشواء

يتميز شاطئ افجلار اسطنبول بمساحته وبجمال البحر والرمال الذهبية، حيث يتوق الزائر إلى إقامة وجبات الشواء برفقة الأهل والأصدقاء، بحيث يستمتعون بوجبات شهية بأجواء ساحرة وصحبة ممتعة.

8. وجود ملاهي للأطفال

تتجلى متعة الأطفال في اللعب فقد خصصت ملاهي للعب الأطفال وشعورهم بالسعادة، حتى أن الأهل يشعرون بالسعادة لرؤية أطفالهم سعيدون ولا يشعرون بالضجر على شاطئ افجلار اسطنبول.

9. جمع الأصداف

لأن شاطئ افجلار اسطنبول يحوي بين حبات رمله الكثير من الأصداف، يستطيع الزائر البحث عن الأصداف والاستمتاع بهذه التجربة على امتداد الشاطئ مما يشعر بكثير من التسلية والكثير من أجواء المرح والمغامرة.

10. التقاط الصور

تستطيع أثناء تواجدك على شاطئ افجلار اسطنبول التقاط الكثير من الصور على الرمال الذهبية الساحرة بأصدافها الكثيرة، وأمواج البحر المتلاطمة والمقاعد المخصصة بتنسيقات ظريفة والأجواء الساحرة بشكل عام تجذبك لالتقاط الكثير من الصور، سواء لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أو للاحتفاظ بها كذكرى عن هذا المكان الساحر.

11. تناول الطعام والمشروبات

تستطيع بأي وقت تناول وجبات الطعام بالإضافة إلى المشروبات بنوعيها الساخنة والباردة في هذا الشاطئ، حيث تتوفر كافيهات ومطاعم لتناول أصناف الطعام المتعددة والتي ترضي جميع الأذواق.

12. أداء فرض الصلاة في المسجد

يوجد على الشاطئ مسجد لأداء الصلوات مجهز بمغاسل وحمامات من أجل الوضوء، بحيث يستطيع الزائر أن يستمر بجولته بعد أداء أي صلاة دون الرجوع إلى منزله.

13. ركوب الدراجات

نظرا لمساحته الواسعة والهواء الطلق المفيد يستطيع الزائر ركوب الدراجات الهوائية بمفرده أو مع أصدقائه، وإجراء سباق دراجات على هذا الشاطئ الساحر وأمام البحر بأمواجه المتلألئة التي تعطي شعورا إيجابيا، حيث ينسى الشخص مشاكله ويشعر بلذة الاستجمام أمام هذا البحر الجميل.

ولمن ليس لديه دراجات على الشاطئ هناك أشخاص يقومون بتأجير الدراجات الهوائية، بحيث يتمكن الكل من قيادة الدراجة والاستمتاع بجولات على الشاطئ برفقة الأصدقاء، فيملأ السرور والبهجة كل الأشخاص بدون استثناء لتوفر كافة المقومات والتسهيلات والخدمات المرغوبة.

مطاعم شاطئ افجلار اسطنبول

للبحث عن أهم أماكن سياحية في اسطنبول، تستطيع الذهاب إلى شاطئ افجلار اسطنبول في الصباح أو المساء، والتمتع بالإطلالات الساحرة التي تجذب جميع السياح من كافة بلدان العالم، ويمكنك التوجه إلى أحد الأكشاك أو المطاعم أو الكافيهات الواقعة على امتداد الساحل، وتناول أشهى المأكولات أمام البحر وعلى صوت أمواج البحر الهائجة، أو يمكنك تناول كوب من القهوة التركية اللذيذة التي تشعرك بالانتعاش في جو من الراحة والرومانسية على شاطئ البحر المميز.

مواعيد العمل والأسعار في شاطئ افجلار اسطنبول

لست بحاجة إلى تحديد يوم للذهاب إلى شاطئ افجلار اسطنبول، حيث تستطيع الذهاب إليه في أي يوم ترغب به وأي ساعة تريدها، فهو متاح كل أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى أن الدخول مجاني أي لست بحاجة لدفع أي رسوم أو مبالغ مالية.

عنوان شاطئ افجلار اسطنبول

يقع شاطئ افجلار في منطقة افجلار في اسطنبول في أمبارلي التي تعد من المناطق المهمة في اسطنبول، فهي تقع في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول جنوب منطقة أسنيورت في تركيا، حيث تبعد منطقة أفجلار عن مركز مدينة اسطنبول في ميدان تقسيم مسافة لما يعادل 26 كيلو متر، ولمعرفة موقع الشاطئ بشكل مفصل على الخريطة اضغط هنا.

المعالم القريبة من شاطئ افجلار اسطنبول

يعد فندق دبل تري باي هيلتون من الأماكن القريبة من شاطئ افجلار اسطنبول وهو فندق ذو مواصفات عالمية ويتصف بالخدمات المميزة، حيث تتميز غرفه بوجود شاشات عرض، إضافة للتصميمات المميزة والمهيئة لاستقبال الزوار، يحوي الفندق حوض استحمام ساخن ومركزا للياقة البدنية لتجديد النشاط والحيوية، كما يتوفر بوفيه مفتوح لتناول الوجبات والأطباق المفضلة.

بعد قضاء يوم مليء بالتعب ما من شيء يهدئ النفس والروح مثل إمضاء وقت ممتع بالقرب من البحر، لا تفكر كثيرا في استغلال هذه الفرصة وقم بإراحة ذهنك وعقلك واستمتع بمناظر خلابة على شاطئ افجلار اسطنبول واشعر بالاسترخاء التام، وعد بكامل طاقتك بعد قضاء أجمل الأوقات مع الأهل والأحباب، ذكرنا لك عزيزي القارئ عنوان الشاطئ لسهولة الوصول إليه، وتحدثنا أيضا عن مواعيد العمل والأسعار، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الترفيهية التي يمكنك القيام بها على هذا الشاطئ المميز.