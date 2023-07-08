أفضل 6 أنشطة مميزة عند شاطئ اكوم ازمير

يتواجد في ازمير العديد من المقومات السياحية الهامة، ولأن المدينة تعد شاطئية بامتياز، فإنها أحد الوجهات الصيفية الهامة التي ليس لها مثيل، ومن ضمن تلك الوجهات اخترنا الحديث عن شاطئ اكوم ازمير الواقع على بحر ايجه، حيث يتميز ذلك الشاطئ بموقع مميز، ومن ثم يعتبر خياراً مثالياً لمحبي الأجواء المشمسة والبحر، وكذلك لأولئك الباحثين عن أماكن رومانسية بأزمير، حيث يحتوي على فعاليات وأنشطة عديدة مثل السباحة وركوب القوارب البحرية، وممارسة الرياضة، وتناول الطعام، وغيرها من النشاطات التي سنقوم بذكرها اليوم مع بعض التفاصيل، فتابعوا معنا.

أفضل الأنشطة الترفيهية بشاطئ اكوم ازمير

إذا كنت تبحث عن مناطق سياحية في ازمير تناسب رغبتك برحلة صيفية، فبالطبع شاطئ اكوم بأزمير سيكون خياراً مثالياً، ذلك الشاطئ الرملي ذو الموقع الممتاز والجو المنعش الرائع، الذي ستنعم به ببعض الاسترخاء بعد كل ذلك الوقت الشاق بالعمل، كما ستتمكن من الاستمتاع بخوض بعض الأنشطة الرائعة مثل المشي أو الركض أو القيام ببعض الرياضات الشاطئية مع أصدقائك، ولن تفوت ممارسة السباحة وركوب القوارب بالطبع، وفيما يلي سنتولى مسؤولية ذكر تلك الأنشطة لكم؛ لتتمكنوا من التحضير جيداً لهذه الرحلة، لتحصلوا على المتعة كاملة:

1- التجول على الشاطئ

لأن البحر مكاناً مناسباً لصنع بعض الذكريات الجديدة، ليكن أول ما تقوم به عند زيارتك له هو التجول على امتداده والتمتع بأمواجه المتضاربة وهواء البحر العليل، وخلال جولتك تلك ستستكشف جمال المكان الذي ستخوض فيه رحلتك.

2- ممارسة السباحة

تعد السباحة من أكثر الأنشطة التي تميز الرحلة لأي شاطئ، ويتزاحم عليها غالبية الناس هناك، لذا عند ذهابك إلى شاطئ اكوم في ازمير لا تفوت فرصة السباحة بمياهه اللامعة، فهو من أجمل الأنشطة على الإطلاق هناك.

3- الاستلقاء على الشاطئ

لكون الشاطئ سيضفي عليك السكينة والهدوء، يعد مكاناً مثالياً للاسترخاء والاستلقاء على واحد من كراسي التشمس تلك المنتشرة هنالك، والاستظلال تحت مظلات الشمس، والتمتع بأشعة الشمس ومنظر البحر الرائع، ولن تجد فرصة مناسبة كتلك لممارسة التأمل، مما سيمنحك بعدها بشعور رائع من الاسترخاء والراحة وسكينة غامرة.

4- ممارسة الرياضة

يتوفر على الشاطئ إمكانية القيام بالكثير من الرياضات كالمشي، والذي ستجد الفرصة للقيام به بمسارات المشي والركض المتواجدة على امتداد الشاطئ، كما تستطيع اللعب مع رفاقك بكرة القدم أو الكرة الطائرة، مما يضفي عليك الحيوية والنشاط.

5- ركوب القوارب

عند ذهابك للشاطئ لابد وأنك ستود الحصول على هدوءاً إضافياً، والذي ستتمكن من نيله عندما تتواجد بعرض البحر وترى الماء يحيط بك من جميع الجهات، وذلك عندما تذهب بجولة بحرية رائعة، فيمكنك هناك استئجار واحد من تلك القوارب الصغيرة التي تتوافر على الشاطئ.

6- التقاط الصور

لن تفوت بالطبع فرصة وجودك بمكان رائع كهذا الشاطئ بدون أن تلتقط العديد من الصور لك ولرفاقك أمام البحر، حتى تخلد ذكرى ذهابك إلى هناك، ويمكنك بعدها مشاركتها مع عائلتك أو أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي.

عنوان شاطئ اكوم ازمير

ستجد شاطئ اكوم على بحر ايجه في ازمير بتركيا، وتستطيع أن تتوصل لمكانه بسهولة إذا استعنت بخدمة خرائط جوجل للوصول له، ولتصل إلى الموقع اضغط هنا.

الخدمات المتوفرة على شاطئ اكوم ازمير

سواء كنت هناك بالنهار أو الليل ستتمكن من أن تجلس بأي مقهى أو مطعم من المنتشرين على الشاطئ والتمتع بتلك المناظر المحيطة بك، كما يتوفر هناك الكثير من المرافق والخدمات للضيوف، ومنها كبائن الاستحمام، والحمامات العامة، ومواقف السيارات.

مواعيد العمل والأسعار في شاطئ اكوم ازمير

مواعيد العمل : تستطيع الذهاب إلى شاطئ اكوم ازمير بأي وقت تشاء خلال كل أيام الأسبوع.

: تستطيع الذهاب إلى شاطئ اكوم ازمير بأي وقت تشاء خلال كل أيام الأسبوع. أسعار الدخول: لا يتطلب الدخول إلى الشاطئ أي رسوم.

مطاعم قريبة من شاطئ أكوم ازمير

في حين أنك قد تقضي يومك كله على الشاطئ، فستشعر بالطبع بالجوع هناك، وفي مكان كهذا ستجد العديد من المطاعم والمقاهي المنتشرة حولك، والتي ستتمكن بها من تناول طعامك في ظل تلك المناظر الرائعة للشاطئ وأمواج البحر وأجوائه، ولهذا سنذكر بعض تلك المطاعم لتتمكنوا من الذهاب إليها:

1- مطعم Maya Bistro Restaurant

هو أحد المطاعم على امتداد الشاطئ، حيث تستطيع تناول الطعام وسط إطلالة البحر الجميلة، وموظفين بشوشين وخدمة رائعة، وتقديم الأطباق جيد والأذواق لذيذة، يمكنك تناول الأطعمة المختلفة مثل قطع الليداكي، والسلطات المختلفة، والمقبلات الرائعة مثل الطماطم المجفف، والباذنجان المحمص، وغيرهم.

معلومات عن مطعم Maya Bistro Restaurant

العنوان : Sığacık, Club Resort Atlantis İç Yolu No:175, 35460 Seferihisar/İzmir, تركيا.

: Sığacık, Club Resort Atlantis İç Yolu No:175, 35460 Seferihisar/İzmir, تركيا. رقم الهاتف : 36 17 730 543 90+

: 36 17 730 543 90+ ساعات العمل: يبدأ المطعم دوامه طوال أيام الأسبوع من الثامنة صباحاً وينتهي بأيام الجمعة والسبت والأحد في منتصف الليل، أما باقي أيام الأسبوع فينهي عمله في العاشرة مساءً.

2- مطعم Akkum Beach Club

هو مكان لطيف لتناول الطعام على الشاطئ في إطلالته الخلابة، يمكنك تناول العديد من الأكلات المختلفة مثل كرات لحم الدجاج المشوي، والبيتزا، ولكن أسعاره باهظه بعض الشيء.

معلومات عن مطعم Akkum Beach Club

العنوان : Sığacık, Küçük Akkum İşletmesi, Akkum Cd. NO: 1, 35460 Seferihisar/İzmir, تركيا.

: Sığacık, Küçük Akkum İşletmesi, Akkum Cd. NO: 1, 35460 Seferihisar/İzmir, تركيا. رقم الهاتف : 00 79 745 232 90+

: 00 79 745 232 90+ ساعات العمل: يبدأ المطعم في التاسعة صباحاً وينتهي في التاسعة مساءً.

فنادق قريبة من شاطئ اكوم ازمير

إن لم تكن أحد القاطنين بأزمير، فإن رحلتك تلك إلى الشاطئ- والتي ستطول بالطبع- ستحتاج إلى مكان مناسب لتقيم به بشكل مؤقت بالقرب من الشاطئ، وفيما يلي سنذكر أحد الفنادق القريبة منه:

فندق Akkum Beach otel

هو أحد الفنادق القريبة، فالمسافة إلى البحر جيدة جدًا، حيث تستطيع الاستراحة في غرف دافئة ونظيفة ومريحة، وأصحابه ودودين، وتستطيع وضع سيارتك بداخل الفندق، والتنظيف جيد ويساعدك العاملون هناك على الفور بحالة تواجد أي حاجة، وستجد حافلات صغيرة تأتى كل عشر دقائق أمام هذا الفندق مباشرةً، والتي تتجه بك إلى وسط المدينة.

وبهذا وصلنا لما نود معرفته عن شاطئ اكوم ازمير، وتعرفنا عن معظم الأنشطة التي يمكن التمتع من خلالها عند الذهاب إليه، حيث المشي والركض والسباحة وركوب القوارب وغيرهم، والآن تستطيعون أن تضعوا خطة جيدة لوقتكم هناك بالاستعانة بتلك الأنشطة.