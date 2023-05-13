أفضل 6 أنشطة يمكن ممارستها في شاطئ بيكوز اسطنبول

مع اقتراب فصل الصيف تبدأ السياح تتوافد إلى شواطئ تركيا لما تتمتع به من تنوع طبيعي وأنشطة ترفيهية كثيرة وخدمات مميزة تجعل منها شواطئ ذات شعبية وإقبال كبير، من أهمها شاطئ بيكوز اسطنبول المميز بموقعه الجميل الذي يطل على مضيق البسفور والذي أعطاه ذلك المنظر الطبيعي الخلاب، إضافة إلى مياهه الصافية ورماله الذهبية النظيفة، كما ينتشر على امتداد الشاطئ عدد كبير من المنتجعات الصيفية للسباحة وقضاء عطلة الصيف على الشاطئ، ولعل أكثر من يفضل قضاء عطلته على شاطئ بيكوز هو العائلات المحافظة لاحتوائه العديد من المنتجعات المغلقة والخاصة بالنساء والتي تقدم أفضل الخدمات من طاقم عمل متكامل مؤلف من النساء فقط إلى الفرق الإنقاذية وجميع ما قد تحتاجه للاستمتاع برحلة متكاملة إلى شاطئ البحر، وللتعرف أكثر على شاطئ بيكوز في مدينة اسطنبول تابع بقراءة هذه السطور.

الأنشطة التي تستطيع القيام بها في شاطئ بيكوز اسطنبول

إذا كنت من محبي فصل الصيف والسباحة والألعاب المائية وتبحث عن الخصوصية لقضاء وقت ممتع على شاطئ البحر، فعليك بزيارة شاطئ بيكوز اسطنبول، إذ يعد شاطئ بيكوز باسطنبول الوجهة المثالية لجميع الراغبين بقضاء وقت من الراحة والاستجمام بجو مليء بالاسترخاء والمتعة، كما تعد شواطئ تركيا واحدة من أروع الأماكن السياحية التي يمكنك زيارتها للاستمتاع بأجواء البحر والطبيعية الجميلة والساحرة، والشاطئ موجود في منطقة بيكوز حيث تعمل هذه المنطقة على جذب السياح من كل أنحاء العالم للتعرف على حضارتها وجمالها.

ما هي النشاطات التي تستطيع القيام بها في شاطئ بيكوز بتركيا في اسطنبول؟

تتميز مدينة إسطنبول في تركيا بالشواطئ الرملية الجميلة على امتداد ساحل البحر، فهي مدينة سياحية تجذب الزوار من كل بلدان العالم ولا سيما العرب والمسلمين، ويعد شاطئ منطقة بيكوز من أهم المعالم السياحية في اسطنبول ، فالذهاب إلى شاطئ البحر والهروب من حر الصيف لقضاء العطلة ضمن أجواء صيفية ممتعة من أهم الأنشطة السياحة التي يقوم بها الجميع خلال فصل الصيف والتي تشهد شواطئ بيكوز إقبالاً كبيراً إليها لما تتمتع شواطئها بالعديد من الميزات وتقدم أفصل النشاطات، مثل:

1- شواطئ مخصصة للنساء

تحوي المنتجعات المخصصة للنساء شواطئ خاصة بهنَّ وحمامات سباحة ومرافق صحية وإجراءات أمنية مكثفة، بالإضافة إلى فحص أمني مشدد على مداخل الشاطئ، إضافة إلى عدم السماح للأولاد الذكور فوق سن معيّن من الدخول إلى الشاطئ المخصص للنساء، وكذلك تحظر بعض الشواطئ الخاصة بالنساء كل آلات تسجيل الفيديو والتصوير من الهواتف وآلات التصوير حفاظاً على الخصوصية، كما أن كل الذين يعملون في الشاطئ المخصص للنساء في إسطنبول هن من النساء، مديرات ومشرفات ومنقذات وجميعهم، وتؤمن الشواطئ النسائية في بيكوز كل معدات الغطس والغوص في أعماق البحر وركوب الأمواج وغيرها الكثير.

2- ممارسة الرياضات المائية

تستطيع ممارسة جميع النشاطات والألعاب المائية في شاطئ بيكوز اسطنبول ومع وجود الكثير من البرامج المسلية والفقرات الترفيهية المتنوعة من حفلات وعروض ترفيهية وغيرها الكثير، كما تستطيع ممارسة الرياضات المائية لأنه يعتبر أفضل شاطئ للسباحة في اسطنبول فتستطيع ممارسة الغوص بأنبوب التنفّس واكتشاف جمال الحياة البحرية في أعماق البحر أو حتى مجرد الاستلقاء على الرمال الدافئة والاستمتاع بالشمس الدافئة على الشاطئ بينما تستمع إلى أصوات الأمواج والبحر الهادئ، وكذلك لا تفوّت الأنشطة المائية الرياضية مثل الإبحار بالمظلة، والتزلج على الماء، وركوب الأمواج، وأكثر من ذلك بكثير.

3- ألعاب الأطفال

في الرحلات العائلية غالباً ما يحظى الأطفال بقسط كبير من المتعة والتسلية، كيف وهم في واحد من أفضل الشواطئ في تركيا، إذ تقيم منتجعات الشاطئ مجموعة كبيرة ومتنوعة من ألعاب الأطفال والفعاليات والحفلات الخاصة بهم، بالإضافة إلى الألعاب المائية الآمنة ومستلزمات السباحة من ملابس للسباحة وعوامات ونظارات مائية، كما يوجد بالقرب من الشاطئ محلات تبيع كل ما يطلبه أطفالكم من ألعاب ملونة للرمل مناسبة لجميع الفئات العمرية المختلفة.

4- الاسترخاء والاستمتاع بدفء الشمس

توحي أجواء الشاطئ دائماً بالهدوء والرواق، وبالتالي فهو المكان المثالي للاسترخاء والاستمتاع بصوت أمواج البحر ودفء الشمس، وممارسة اليوجا والاستمتاع بخدمات المنتجع الصحية للاسترخاء التأمل، وفي نهاية النهار استمتع بغروب الشمس الرائع.

5- الإبحار بالقوارب

تعد من الرياضات المائية المفضلة لدى الكثيرون، ولها العديد من الرواد الذين يمارسونها باستمرار، وتستقطب هذه الرياضة الآلاف من الزوار الشغوفين بها إلى شاطئ بيكوز في اسطنبول من جميع أنحاء العالم، إذ أنك تستطيع الإبحار من خلال قوارب تجديف صغيرة عبر الشاطئ ويجد الكثيرون من رواد هذه الرياضة المتعة في ممارستها على شاطئ بيكوز اسطنبول، وهي أيضاً رياضة تنافسية إذ يحب الكثير من روادها التنافس وعرض مهاراتهم في الإبحار، كما يجلب الإبحار السرور والراحة إلى النفوس، حيث يقضون ساعات الفراغ في هدوء البحر وأصوات الموج الجميل.

6- التقاط الصور التذكارية

عند زيارة شاطئ بهذا الجمال مع عائلتك وأصدقائك لا تنسى الاحتفاظ بالصور التذكارية من رحلة مميزة كهذه إلى شاطئ بيكوز، لذلك كن متأكد أن التقاط الصور والفيديوهات على رمال الشاطئ وبين المناظر الخلابة خلال رحلتك سيكون من أهم النشاطات التي ستقوم بها للاحتفاظ بالذكريات الجميلة مع العائلة والأصدقاء.

مطاعم وكافيهات شاطئ بيكوز اسطنبول

يتوزع على طول الشاطئ الكثير من المطاعم والكافيهات التي تتميز بإطلالة رائعة على البحر وقدوم النسمات العليلة من البحر، ومن هذه المطاعم:

كافي يوروس: يقع في منطقة بيكوز شمال القسم الاسيوي من مدينة اسطنبول أسفل قلعة يوروس، ويتميز بإطلالة جميلة على ساحل منطقة البوسفور في اسطنبول ، كما يتميز هذا الكافيه بوقوعه على تلة مرتفعة محاطة بالأشجار والطبيعة لتعطي المكان رونق ساحر، ويتميز المقهى أيضاً بجلساته الخارجية بين الأشجار والطبيعة وبقربه من شاطئ بيكوز اسطنبول.

يقع في منطقة بيكوز شمال القسم الاسيوي من مدينة اسطنبول أسفل قلعة يوروس، ويتميز بإطلالة جميلة على ساحل ، كما يتميز هذا الكافيه بوقوعه على تلة مرتفعة محاطة بالأشجار والطبيعة لتعطي المكان رونق ساحر، ويتميز المقهى أيضاً بجلساته الخارجية بين الأشجار والطبيعة وبقربه من شاطئ بيكوز اسطنبول. مطعم كورفيز ولاجفيرتز: يعتبر واحد من أشهر المطاعم المميزة في بيكوز خاصًة المطاعم التي تقدم الأسماك والمأكولات البحرية الشهية والطازجة على امتداد ساحل بيكوز، إذ يمكنك تناول وجبتك في المطعم مع الاستمتاع بالمنظر المطل على البحر المحمل برائحة الملح والنسمات العليلة.

يعتبر واحد من أشهر المطاعم المميزة في بيكوز خاصًة المطاعم التي تقدم الأسماك والمأكولات البحرية الشهية والطازجة على امتداد ساحل بيكوز، إذ يمكنك تناول وجبتك في المطعم مع الاستمتاع بالمنظر المطل على البحر المحمل برائحة الملح والنسمات العليلة. Coast Beach Cafe Rest: كافيه مميز وهادئ في منطقة بيكوز في اسطنبول، أهم ما يميزه هو موقعه المطل على البحر، يقدم بعض أنواع الأسماك والمشروبات الصيفية الباردة بمختلف أنوعها، وهو مناسب للعائلات والأصدقاء.

وغيرها العديد من المطاعم والكافيهات المنتشرة على طول الشاطئ والقريبة من المنتجعات.

مواعيد العمل والأسعار في شاطئ بيكوز اسطنبول

أوقات العمل: الشاطئ متاح طول أيام الأسبوع.

الشاطئ متاح طول أيام الأسبوع. الأسعار: رسوم دخول مناسبة وفي متناول الجميع، مع إعفاء الأطفال دون سن معيّن من دفع الرسوم.

عنوان شاطئ بيكوز اسطنبول

يتميز الشاطئ بقربه من المدينة ومن الطبيعة الساحرة التي تتميز بها منطقة بيكوز، أي أنه يجمع بين الساحل الرملي الجميل والطبيعة الخضراء الخلابة، ويقع شاطئ بيكوز في القسم الآسيوي من مدينة إسطنبول بداخل منطقة بيكوز الذي سمي بها الشاطئ، ويمكنك الوصول إليه بسهولة عن طريقة خرائط جوجل من هنا.

في نهاية هذا المقال نكون قد ذكرنا لك أهم وأمتع الأنشطة الترفيهية التي تستطيع القيام بها خلال عطلتك الصيفية عند زيارتك شاطئ بيكوز اسطنبول في تركيا، بالإضافة إلى أهم الخدمات التي تقدمها المنتجعات المنتشرة على طول الشاطئ، لذلك ننصح بزيارة هذا الشاطئ والاستمتاع بإجازة الصيف على شواطئ بيكوز الجميلة والخلابة.