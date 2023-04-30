أفضل 8 أنشطة مميزة في شاطئ بيوك جكمجة اسطنبول

هل تفكر في قضاء يوم رائع على شاطئ بيوك جكمجة اسطنبول؟ في الحقيقة المكان يستحق زيارتك بالفعل، خاصةً عندما تتعرف على كل ما يخصه من خلال مقالنا؛ فسنتعرف معًا على أهم المعلومات الخاصة به؛ وعن الأنشطة التي يمكنك ممارستها هناك لتتمكن من قضاء يوم ممتع؛ وكذلك سنتعرف على ما يحتويه من مطاعم وخدمات وكافيهات ليكون المكان الأنسب لنزهتك التي كنت تخطط لها منذ فترة، كما يوجد بعض الأماكن السياحية اللطيفة التي تتواجد بالقرب من الشاطئ لتحظى بيوم مليء بالكثير من الأنشطة، فتابع معنا لتتمكن من التخطيط لقضاء يوم مميز.

الأنشطة الترفيهية في شاطئ بيوك جكمجة اسطنبول

من أكثر المميزات المتوفرة بشاطئ بيوك جكمجة في اسطنبول وجود عدد كبير من الخدمات مثل المنطقة المخصصة للعب الأطفال، ومراحيض عامة، إلى جانب أماكن مخصصة للجلوس، ومنطقة انقاذ طوارئ، وموقف سيارات، أما عن الأنشطة المسلية التي يمكنك الترفيه بها عن نفسك عندما تمارسها في الشاطئ فأبرزها ما يلي:

1- السباحة

من أروع الأنشطة الأساسية التي تذهب من أجلها للشاطئ، ولأن بيوك جكمجة أجمل شاطئ في اسطنبول فإن متعة السباحة به مضاعفة، خاصةً مع نظافة مياهه، وصخوره الغير حادة، واحتياطات السلامة المتوفرة به.

2- جولة على الشاطئ

بالطبع لن تقضي يومك بأكمله تسبح في الماء، بل ستحتاج أن تتمشى قليلًا على شاطئ بيوك جكمجة، لتشاهد روعة المناظر الطبيعية به، والتي تعد واحدة من أفضل الأماكن السياحية في اسطنبول، فبمجرد تنزهك سيرًا على الرمال ستشعر وكأن الطاقة السلبية التي بداخلك لا وجود لها خاصةً مع الأجواء المنعشة المحيطة بك، والمناظر التي تأسر قلبك وعينك باحترافية.

3- ركوب الدراجة

لعشاق التنزه ركوبًا على الدراجة يمكنكم ممارسة هوايتكم المفضلة على شاطئ بيوك جكمجة اسطنبول، حيث توجد ممرات ممهدة ومرصوفة مخصصة لركوب الدراجات، وتحيط بتلك الممرات من الجانبين مساحات خضراء من النباتات والأشجار.

4- شراء الأشياء

يتوفر عدد كبير من المحلات والأكشاك الصغيرة الأنيقة على طول الشاطئ، وكل منها يبيع منتجات يحتاجها رواد الشاطئ أثناء مكوثهم فيهم، أهمها الآيس كريم، والفوشار، وكذلك البقالة، والحلوى اللذيذة، ومستحضرات تخص السباحة مثل واقي الشمس، وغيرها من تلك الأمور الهامة.

5- التقاط الصور

بالطبع يمكنك التقاط الكثير من الصور على سبيل الذكرى لزيارتك لهذا الشاطئ المميز، خصوصًا وأنه يتوفر به العديد من الأماكن اللطيفة ذات الديكور الأنيق، مثل الحديقة، والمطاعم، والطرقات المخصصة للسير وركوب الدراجة.

6- تناول الأطعمة

إن نال منك الجوع مبلغه بعد قضائك ساعات في السباحة والتجول بإمكانك تناول الأطعمة التي جلبتها معك، أو ربما تفضل الدخول إلى أحد المطاعم الموجودة في حيز الشاطئ وتناول ما ترغب من أصناف الأكلات التي تشتهي تناولها.

7- تناول المشروبات

يمكنكم التغلب على عطشكم الناتج عن السباحة في المياه المالحة بشرب الكثير من المشروبات المنعشة، وهي على الشاطئ متنوعة بتنوع الكافيهات التي توفرها، فستجد العصائر الطبيعية المثلجة التي تم صنعها للتو، إلى جانب المياه الغازية، والمياه المعدنية، وكثير من المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة، وحتى يوجد مشروبات روحية لمن يرغب.

8- الجلسات المريحة

تمتد على الشاطئ طاولات بمقاعد مريحة، حتى يستطيع الحضور التمتع بالجلوس عليها تحت الشمس، وفوقهم شمسية تحميهم من حرارة أشعتها، وهواء البحر يحيطهم من جميع الجوانب ليشعروا باسترخاء نفسي هم بحاجة له، خاصةً بعد إرهاق السباحة، والتجول على الشاطئ الرملي اللطيف.

عنوان شاطئ بيوك جكمجة اسطنبول

يوجد هذا الشاطئ في منطقة تحمل نفس الاسم، وسميت هكذا نسبةً إلى بحيرة كبيرة للغاية تطل عليها المنطقة واسمها بيوك جكمجة، وهو يطل بدوره على بحر مرمرة بشكل يشبه الخليج، أما بالنسبة لموقع شاطئ بيوك جكمجة باسطنبول بالتحديد فهو يقع في منطقة اسمها أتاتورك، في الناحية الشرقية من المنطقة.

العنوان : Atatürk, Kordonboyu Cd., 34500 Büyükçekmece/İstanbul, تركيا.

: Atatürk, Kordonboyu Cd., 34500 Büyükçekmece/İstanbul, تركيا. الموقع على خرائط جوجل: اضغط هنا.

مواعيد عمل شاطئ بيوك جكمجة اسطنبول وأسعار الدخول

حينما تأتيك الفرصة لتزور بيوك جكمجة في اسطنبول يفترض عليك معرفة مواعيد عمل الشاطئ، فهو من الشواطئ التي تعمل على مدار الساعة جميع أيام السنة، أما بخصوص تذاكر الدخول إليه فأكثر ما يميز هذا الشاطئ أنه مجاني بالكامل طوال العام ولجميع الزائرين، فلك أن تتخيل أنك قادر على ممارسة كافة الأنشطة السابقة في مكان يشبه الجنة وبدون رسوم نهائيًا.

مطاعم شاطئ بيوك جكمجة اسطنبول

تتوفر عدة مطاعم ممتدة على طول شاطئ بيوك جكمجة اسطنبول لكننا اخترنا لك أشهرها حسب أفضل تقييمات الزوار، واسمائهم كالتالي:

مطعم بيلا كوستا : يقدم المطعم لزائريه قائمة فخمة ومتنوعة من الأطعمة السريعة مثل البرجر، والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى اللحوم المشوية، أما عن المشروبات فهي متوفرة بأنواعها به.

: يقدم المطعم لزائريه قائمة فخمة ومتنوعة من الأطعمة السريعة مثل البرجر، والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى اللحوم المشوية، أما عن المشروبات فهي متوفرة بأنواعها به. الباتروس: مطعم لطيف وأنيق تعتمد المنيو الخاصة به على الأكلات البحرية والأسماك.

مقاهي شاطئ بيوك جكمجة اسطنبول

بما أن شاطئ بيوك جكمجة اسطنبول من أجمل شواطئ تركيا فستجد به كثير من المقاهي والكافيهات التي تتميز بواجهات تطل على البحر مباشرة، كما توجد أكشاك بسيطة تضع أمامها طاولات وكراسي مريحة يمكن لزائري الشاطئ تناول مشروبهم المفضل من خلالها، والأسعار تختلف من كافيه لآخر بشكل غير مبالغ فيه.

أهم المعالم السياحية القريبة من الشاطئ

بعدما تنتهي من ممارسة السباحة والتجول والاستمتاع بهواء البحر المنعش وأشعة الشمس اللطيفة، ما رأيك أن تقوم بجولة في أشهر المعالم السياحية القريبة من شاطئ بيوك جكمجة اسطنبول؟ لا تعرفها؟ لا تقلق هذا دورنا سوف نسلط الضوء على أهم تلك الأماكن كي تذهب إليها قبل مغادرتك منطقة الشاطئ، وبيان هذه المعالم كالآتي:

مسجد سنجقلار : لم يتم بنائه بالطراز الهندسي الإسلامي المعروف في بقية مساجد تركيا، فعندما تدخله ستشعر أنك بداخل كهف عتيق تسوده السكينة والهدوء.

: لم يتم بنائه بالطراز الهندسي الإسلامي المعروف في بقية مساجد تركيا، فعندما تدخله ستشعر أنك بداخل كهف عتيق تسوده السكينة والهدوء. مسجد صقللي محمد باشا : عبارة عن جامع صغير الحجم بعض الشيء، تم بنائه منذ قرون مضت بالتحديد عام 1567م.

: عبارة عن جامع صغير الحجم بعض الشيء، تم بنائه منذ قرون مضت بالتحديد عام 1567م. جسر السلطان سليمان القانوني: وهو جسر طويل للغاية يبلغ ما يقرب من 2164متر، وهو يصل بين الطرف الأوروبي والآسيوي بتركيا فوق أضيق منطقة في بحر مرمرة.

كما رأينا فإن شاطئ بيوك جكمجة اسطنبول يستحق أن يقال عنه أجمل شواطئ اسطنبول بشكل عام، فلديه من الإمكانيات الخدمية والأنشطة ما يجعله بالفعل الأفضل، هذا إلى جانب كونه مجاني تمامًا، ولا يتم فرض أي رسوم عند دخوله، كما أنه يحيط بك مجموعة كبيرة من الأكشاك والمطاعم والمقاهي التي توفر لك سبل الراحة، وما تحتاجه من أشياء أثناء وجودك هناك.