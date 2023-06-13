أفضل 5 أنشطة رائعة عند زيارة شاطئ بي بودروم

تتعزز تفاصيل المرح والسعادة عندما نقرر الذهاب إلى أحد الشواطئ المائية خلال رحلاتنا السياحية، ويقدم كل شاطئ سياحي مجموعة من عناصر الترف والترفيه؛ حتى يتسنى لعشاق التسلية على البحر أن ينالوا حظًا وفيرًا من السعادة، ويعد شاطئ بي بودروم واحد من مجموع الشواطئ البحرية التي يحب المسافرون إلى دولة تركيا الذهاب إليها، وإذا كنت في حالة حماس للتعرف على كل التفاصيل التي تتعلق به؛ فتابع السطور التالية.

خريطة شاطئ بي بودروم

من سبل الاستمتاع الوفيرة على شاطئ بي بودروم، هو أن الشاطئ له إطلالة مميزة وساحرة على بحر ايجه، والمكان هناك عبارة عن شاطئ رملي، تتميز مياهه بصفائها الشفاف، ورماله تتميز بأنها ناعمة، وقد تم إنشاء العديد من الاستراحات على امتداد الشاطئ، وهي عبارة عن مكان مخصص مملوء بالكراسي، ويغطيه من الأعلى مجموعة من الشماسي القماشية المتصلة ببعضها، ومعظم الكافيهات التي توجد على الشاطئ يغلب عليها هذا النسق، كما أن المكان انتشر عليه بعض النخيل والعشب الأخضر، وقد تميز بأنه مكان استطاع أن يجمع بين الخضرة، والماء، والجمال، وتعدد وسائل الترفيه فيه.

أين يقع شاطئ بي بودروم؟

لقد حظي شاطئ بي بودروم باهتمام ومحبة بالغَين من قِبل السياح، وقد ترتب على هذا الأمر سعي الكثيرين من القائمين على ترتيب رحلة سياحية إلى تحديد موقع الشاطئ رغبةً في زيارته، فهو يقع في إسكيشزم، في منطقة موغلا، ويمكن للزائر أن يتابع الوصول إليه عبر الاستعانة بخرائط جوجل من خلال الضغط هنا.

أفضل أنشطة ترفيهية في شاطئ بي بودروم

عند دخول السياح أو الزائرين إلى شاطئ بي بودروم؛ سيجدون صوت الموسيقى يتعالى من حولهم ليرحب بهم، فالموسيقى الترحيبية هي أول علامات استقبال الزوار، ثم ما إن ينطلق السياح ويتوغلون بين أجزائه ومناطقه؛ يكتشفون مجموعة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة التي تكون في انتظارهم ليستمتعوا بها، ويمكن التعرف على كل التفاصيل التي تتعلق بهذه الأنشطة، من خلال متابعة القراءة للنقاط التالية.

1- الاسترخاء والاستجمام

يمكنك استئجار بعض الكراسي القماشية والمظلات الشمسية في شاطئ بودروم في تركيا ، ومن ثم الجلوس عليها لتعثر على لحظات شاغرة بالاستمتاع، والهدوء، ويمكنك الاسترخاء والتأمل وأنت تشاهد البحر أمامك، أو يمكنك أيضًا مشاهدة لحظات الغروب وأنت مستلقي في أجواء مليئة بالمرح حولك.

2- السباحة

يسمح شاطئ بي بودروم بالاستمتاع بالسباحة في مياهه، وقد خصص مجموعة من السلالم التي يمكن للزوار أن يستعينوا بها للنزول إلى البحر والاستمتاع بالسباحة فيه، كما يمكن تجربة القوارب المائية التي تعمل بالمحركات فيه، ويمكن أيضًا ممارسة رياضة الغوص.

3- شراء الهدايا التذكارية

يقع على امتداد الشاطئ العديد من المتاجر والأكشاك، والتي يمكن الشراء منها الكثير من الهدايا التذكارية المتنوعة ولا حصر لها، كما يمكن للأطفال أيضًا شراء بعض اللعب والهدايا من متاجر لعب الأطفال التي توجد على الشاطئ.

4- الرقص

يضج شاطئ بي بودروم بأنواع مختلفة من الموسيقى الصاخبة، والتي يمكن للسياح استغلالها بطريقة مفعمة بالمرح، وذلك من خلال المشاركة في الرقص على الشاطئ، ويحب الأطفال الاستمتاع بهذه التجربة بشكل خاص.

5- التقاط الصور التذكارية

لا يمكن الذهاب إلى أية رحلة سياحية دون التقاط الصور، ومن المصادفات الجميلة هو تعدد الخلفيات الرائعة داخل شاطئ بي في بودروم، والتي يمكنك أن تخصص ألبومًا كاملًا من هذه الصور خلال رحلتك السياحية به.

مواعيد عمل وأسعار شاطئ بي بودروم

إذا كنت متحمسًا لزيارة شاطئ بي بودروم؛ فيمكنك زيارته في أي يوم من أيام الأسبوع وفي أي وقت أيضًا، فهو يعمل يوميًا على مدار الساعة، أما بالنسبة ﻷسعار الدخول؛ فهي تختلف حسب أعمار الزوار، فإذا كان الزائر بالغًا؛ تصل سعر تذكرة الدخول إلى حوالي مائة وخمسة ليرة تركية، بينما سعر تذكرة دخول الأطفال تصل إلى حوالي خمسة وتسعين ليرة تركية.

الفنادق القريبة من شاطئ بي بودروم

يحب بعض المسافرين الإقامة في أحد الفنادق التي تتمتع بإطلالة مميزة على أجمل الأماكن في بودروم ، ومن أجمل هذه الأماكن التي يمكن السعي للإقامة بقربها هو شاطئ بي بودروم، ومن مجموعة الفنادق القريبة منه:

فندق شاطئ الراحة: يقدم مجموعة من الخدمات المميزة للنزلاء، ومنها خدمة الواي فاي المجانية، وتحتوي الغرف داخله على ميني بار، وآلة تحضير القهوة، وخزينة ملابس، ويقع على مسافة عشرين متر فقط من الشاطئ، ويمكن للزوار متابعة الحجز من خلال الضغط هنا.

يقدم مجموعة من الخدمات المميزة للنزلاء، ومنها خدمة الواي فاي المجانية، وتحتوي الغرف داخله على ميني بار، وآلة تحضير القهوة، وخزينة ملابس، ويقع على مسافة عشرين متر فقط من الشاطئ، ويمكن للزوار متابعة الحجز من خلال الضغط هنا. شاطئ لافلي بيد روم: يقع الفندق على مسافة اثنين كيلو متر من الشاطئ، وتميز طاقم العمل فيه بالود واستقبال الزوار بصدر رحب، ويمكن متابعة الحجز من خلال الضغط هنا.

المعالم السياحية القريبة من شاطئ بي بودروم

إذا تمكنت من الاستمتاع بأوقات سعيدة في أرجاء شاطئ بي بودروم؛ يمكنك استكمال نشاطك السياحي حوله أيضًا، وذلك من خلال زيارتك لبعض المعالم القريبة منه، ومنها قلعة بودروم التاريخية، ومتحف زكي مورين للفنون في بودروم.

عزيزي القارئ، لقد ذكرنا إليك كل ما يتعلق بشاطئ بي بودروم، حيث يمكنك أن تستمتع بمجموعة الوسائل الترفيهية التي توجد به، كما يمكنك أيضًا زيارة بعض المعالم القريبة منه في نفس اليوم، ونتمنى لك زيارة سعيدة.