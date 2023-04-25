أفضل أنشطة رائعة في شاطئ سيليفري اسطنبول

تحتوي تركيا على عدد كبير من الشواطئ الجميلة التي تتميز بها بين شواطئ العالم، وشاطئ سيليفري اسطنبول مثله كمثل أي شاطئ في المدينة، تستطيع أن تمارس به الكثير من الأنشطة الرائعة لتحظى بيوم ممتع ومميز، وهو أحد الشواطئ العامة متوسطة المساحة ويتميز بموقعه في وسط مدينة سيليفري، كما أنه لا يبعد كثيراً عن منطقة الفاتح فيمكنك الذهاب إليه في وقت لا يتعدى الساعتين ونصف تقريباً، كما يعتبر من الشواطئ التي تصلح للعائلات بشكل كبير فالبحر آمن على الأطفال لأنه رملي وليس مرتفعاً فيمكنك الذهاب إلى داخل البحر بما يقارب 200 متر تقريباً لتُغطيك مياهه، ولكن يجب الحذر أنه يوجد به بعض الطحالب والأصداف البحرية.

ولكن بالرغم من أن شاطئ سيليفري باسطنبول يتميز بهدوئه طوال أيام الأسبوع ففي أيام العطلات يكون مزدحم للغاية فلا يوجد استمتاع بالبحر، ويُعاب عليه كأحد الشواطئ العامة أنه يواجه أنواع مختلفة ممن يذهبون إليه من الأشخاص وقد يكون عدد كبير منهم غير ملتزمين بالقواعد والآداب المعروفة لزيارة الأماكن العامة مما يجعل الشاطئ متسخاً في بعض الأوقات التي تكون به كثافة عالية من الزائرين، وبشكل عام نستطيع القول بأن الأسعار معقولة جدا داخل الشاطئ باستثناء أماكن انتظار السيارات التي يرى الكثيرون أنها باهظة الثمن، ولكي تحظى بيوم مميز عليك متابعة السطور التالية حتى تتعرف على تفاصيل الشاطئ.

الأنشطة الترفيهية في شاطئ سيليفري اسطنبول

تُعد من الأمور التي تشغل بال الكثيرين ويهتم بمعرفتها الزائرين عند التفكير في الذهاب إلى أجمل سواحل اسطنبول هو الأنشطة الترفيهية التي يمكنهم الاستمتاع بها أثناء رحلتهم، فعند الذهاب إلى شاطئ سيليفري باسطنبول ستجد العديد من تلك الأنشطة الترفيهية والخدمات العديدة المتوفرة للزائرين والتي وجدنا رضاء كبير عنها من أغلب الزوار باستثناء البعض الذين يرون أنه لا يوجد اهتمام بالنظافة العامة للشاطئ.

كما يرون أيضاً أن بعض الخدمات التي يحصلون عليها داخل الشاطئ تُقدم بأسعار مبالغ فيها كأسعار كراسي الاستلقاء في الشمس، ولكن يمكننا القول بوجه عام بناءً على أغلب الآراء ممن كانوا في زيارة قريبة للشاطئ أنه من الرحلات المميزة التي يَودون إعادتها مرات كثيرة أخرى من شدة استمتاعهم بالمكان، وفي حديثنا معك اليوم عزيزي القارئ عن ذلك الشاطئ سوف نستعرض أهم هذه الأنشطة والخدمات المُقدمة لتتعرف عليها بالتفصيل في السطور القادمة:

1. ممارسة رياضة المشي

إذا كنت من محبي ممارسة رياضة المشي بشكل يومي فلا تقلق لأنك ستمارس رياضتك كالمعتاد خلال زيارتك إلى شاطئ سيليفري باسطنبول لوجود مساحات خضراء ومسارات مخصصة للمشي للاستمتاع بالجو الرائع على شاطئ البحر مع تناول الفشار اللذيذ الذي يمكنك شرائه من السوق الليلي هناك، ولكي تستطيع فعل ذلك ننصحك بالذهاب إلى ذلك الشاطئ خلال أيام الأسبوع والابتعاد عن أيام العطلات والإجازات الرسمية التي يكتظ خلالها بالزوار.

2. التقاط الصور التذكارية

لا يوجد أجمل من التقاط الصور التذكارية في أحد الأماكن المشهورة في اسطنبول لتكون ذكرى جميلة، فيمكنك التقاط الصور خلال أوقات مختلفة من اليوم فلكل وقت جماله وسحره الخاص بالتأكيد، فالتقاط الصور في لحظات الشروق والغروب الساحرة ستكون من أجمل الصور التي ستترك ذكرى مميزة لديك مع عائلتك وأصدقائك.

3. زيارة المقاهي

تعتبر من المميزات الهامة لهذا الشاطئ تواجد مقهى يمكن الجلوس به لتناول أحد المشروبات المفضلة خلال الاستمتاع بأجمل الرحلات الشاطئية على شاطئ سيليفري في اسطنبول، فيعتبر المقهى من الخدمات الترفيهية التي يهتم بتواجدها الكثيرين ليكتمل استمتاعهم بالمكان، فالمقهى في هذا الشاطئ يتمتع بمكانه المميز داخل الشاطئ، كما أن أغلب الزائرين أشادوا بمعاملة العاملين داخل المقهى.

الخدمات في شاطئ سيليفري اسطنبول

1. أماكن انتظار السيارات

من الأشياء التي قد تسبب القلق لدينا جميعاً عند الذهاب للاستمتاع بأحد الشواطئ هو أماكن ترك السيارات، فنتساءل جميعاً هل يتواجد أم لا؟ ومما يُميز شاطئ سيليفري اسطنبول أنه يتواجد به أماكن لترك السيارات بأمان ولكن يُعاب عليه ارتفاع السعر كثيراً.

2. أماكن تبديل الملابس

يتوافر داخل الشاطئ أيضاً كبائن مخصصة لتغيير الملابس يتم غلقها في الساعة السابعة مساءً، كما يوجد أيضاً داخل الشاطئ دوش وحمامات عامة لاستخدامها في أي وقت خلال الرحلة.

3. فرق الانقاذ

من الأمور الأكثر أهمية والتي أشاد بها الجميع ممن ذهبوا إلى واحد من أفضل الشواطئ في اسطنبول أنه يتوافر به فرق الانقاذ السريع بشكل دائم مع توافر سيارة الإسعاف طوال الوقت، كما أن هناك مركز شرطة يقومون بعمل دوريات ليلية أيضاً مما يزيد من الشعور بالاطمئنان.

المطاعم في شاطئ سيليفري اسطنبول

يتواجد كذلك حول الشاطئ عدة مطاعم تقوم ببيع الأطعمة المختلفة، فإذا ذهبت إلى الشاطئ دون أن تجلب معك ما تحتاجه من طعام فلا تقلق بشأن ذلك لأنك ستجد أطعمة مختلفة ومتنوعة فيمكنك شراء ما تريد، ومن تلك المطاعم التي تتواجد بالقرب من الشاطئ: مطعم حارتنا، مطعم وكافيه فاستيلو، مطعم وكافيه رويال، مطعم الرابية استنبول.

مواعيد العمل وأسعار دخول شاطئ سيليفري اسطنبول

يعتبر شاطئ سيليفري في اسطنبول من الشواطئ العامة المجانية، فلا توجد أي رسوم عند الدخول إليه ولكن تتواجد رسوم مقابل استخدام المظلات على الشاطئ.

عنوان شاطئ سيليفري اسطنبول

يوجد في حي بيري محمد باشا في الجنوب عند بحر مرمرة ويتميز بوجوده في أحد المدن الهامة وهي منطقة سيليفري في اسطنبول التي تُعد من أشهر المُدن المتميزة بإطلالتها على البحر لتصبح من أهم الأماكن التي تجذب السائحين والزائرين إليها لقضاء إجازة صيفية رائعة، ويمكن الوصول إلى ذلك الشاطئ بسهولة عن طريق السيارة الخاصة أو عن طريق استقلال المركبات العامة، وعنوانه هو: شاطئ سيليفري، ميمارسينان سيليفري، 34570 سليفري/ اسطنبول، ويمكن معرفة موقعه بالتحديد على خرائط جوجل بالضغط هنا.

في نهاية مقالنا نود أن تكون جميع المعلومات التي أوضحناها لكم قد كانت مفيدة في التعرف عن قرب على شاطي سيليفري في اسطنبول وكل ما به من خدمات وأنشطة.