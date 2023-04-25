أفضل 11 نشاط ترفيهي في شاطئ فلوريا جونيش اسطنبول

تعد اسطنبول من أجمل المدن السياحية التي تستقطب السياح من كل بلدان العالم، فهي توفر كافة وسائل الترفيه والاستجمام نظرا لما تتصف به من ميزات، فموقعها الجغرافي جعلها وجهة لكثير من السياح إضافة لتوفر الإمكانيات اللازمة لجذب السياح، مثل توفر الأماكن السياحية والمعالم الأثرية والحدائق والمولات والمطاعم والشواطئ، ومن هذه الشواطئ المميزة سنتحدث عن شاطئ فلوريا جونيش اسطنبول الذي يتوافد إليه السكان المحليين والزوار الأجانب لقضاء وقت خال من الضغوطات، وليعيشوا حالة من الاسترخاء التام والراحة النفسية على رمال الشاطئ وأمام هذا البحر العذب المميز بمنظره الخلاب الذي يلفت الأنظار.

الأنشطة الترفيهية في شاطئ فلوريا جونيش اسطنبول

يعد شاطئ فلوريا جونيش في اسطنبول من أجمل الشواطئ في اسطنبول، فهو يقع على بحر مرمرة ويتميز بجمال الشاطئ الممتد على مساحات واسعة مما يتيح المجال للقيام بالعديد من مغامرات الاستجمام والترفيه للزائر، تتوفر فيه سبل الترفيه التي تجذب السياح فهو شاطئ رملي يتصف بالنظافة والجمال نظرا لوجود المقاعد والمظلات المناسبة للزائرين، حيث يقضون أجمل أوقات الاستجمام داخله دون كلل أو ملل.

وتم تخصيص ملاعب خاصة بالرياضات مثل كرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية إضافة إلى الملاهي الخاصة بالأطفال الصغار، كما تم توفر عدد من الكافيهات والمطاعم لتقديم الوجبات للزائرين بعد قضاء وقت طويل بالسباحة أو ممارسة الرياضة أو حتى الاسترخاء والمشي على رمال الشاطئ الساحرة، وفيما يلي سنتعرف على تلك الأنشطة بالتفصيل.

1. ممارسة رياضة كرة القدم الشاطئية

لمحبي كرة القدم الشاطئية تستطيع ممارسة رياضتك المحببة مع أصدقائك وعائلتك على شاطئ فلوريا جونيش باسطنبول الجميل الساحر والبحر أمامك.

2. ممارسة رياضة كرة الطائرة الشاطئية

تم إقامة ملاعب خاصة مهيئة لكرة الطائرة الشاطئية مما يسمح لهواة هذه الرياضة بممارستها ضمن شروط متوفرة، حيث يقوم الأصدقاء بممارسة الرياضة بشكل جماعي بكل سعادة وارتياح.

3. الاستمتاع بالسباحة والغطس

يعد شاطئ فلوريا من أجمل شواطئ اسطنبول للسباحة حيث يمكنك أثناء تواجدك على شاطئ فلوريا النزول إلى البحر والقيام بالسباحة والغطس، والشعور بالسعادة والانتعاش لقيامك بهذه الهواية المحببة لدى الجميع، إضافة إلى ركوب القوارب والذهاب في جولات مع أصدقائك وعائلتك ضمن البحر المخصص لهذا الشاطئ والاستمتاع بهذه المغامرة الشيقة.

4. التأمل والتفكير

أثناء جلوسك على إحدى المقاعد المتواجدة على الشاطئ والمظلة فوق رأسك لحمايتك من أشعة الشمس والبحر الجميل الصافي أمامك، تستطيع التأمل والتفكير والانعزال عن مشاكل وهموم الحياة بحيث تعيش جوا من الاسترخاء وراحة البال لمجرد النظر إلى مياه البحر الرائعة وسماع أصوات الأمواج العذبة الذي يعطي رونقا للجو وسحرا أخاذا.

5. ممارسة رياضة المشي والجري

نظرا لامتداد الشاطئ على مساحات واسعة تستطيع ممارسة رياضة المشي أو الجري على الرمال الذهبية الدافئة، وبهذا تكون قد جددت طاقتك وحيويتك بالإضافة إلى الفوائد التي يعطيك إياه رمل البحر عند السير حافيا فهو يمتص الطاقة السلبية من الجسم.

6. ممارسة التمارين الرياضية على الأجهزة

يوفر شاطئ فلوريا جونيش اسطنبول وجود عدد من الأجهزة الرياضية المجانية، التي يستطيع رواد هذا المكان أن يقوموا ببعض التدريبات واكتساب اللياقة أثناء تواجدهم على الشاطئ، ولأن البحر يعطي طاقة إيجابية فقيامك ببعض التدريبات على هذه الأجهزة وأمام البحر يعطيك نشاط وحيوية ويجعلك تحسن من أدائك الرياضي فتشعر بالسعادة والقوة والطاقة المتجددة.

7. الاستمتاع بجولة على الشاطئ

الشاطئ يتميز بنظافته وجمال الجلسات فيه فالزائر يستطيع أن يقوم بجولة ممتعة على رمال الشاطئ الساحرة، والاستمتاع بمشاهدة منظر البحر والأمواج المتضاربة ذات الصوت الجميل.

8. قيام الأطفال باللعب

الشاطئ خصص أماكن للعب الأطفال وترفيههم حيث يستطيع الصغار اللعب بكل حرية وبشكل يضمن سلامتهم، مما يشعر الأهل بارتياح كبير بسبب سعادة أطفالهم.

9. التقاط الصور التذكارية

يمكنك أخذ صورة فوتوغرافية مع المناظر الطبيعية الخلابة مع الشمس التي ترسم تحفة في السماء، لحفظ ذكريات رومانسية لطيفة على شاطئ فلوريا جونيش اسطنبول، سجل أجمل ذكريات الشاطئ في الصيف بمجموعة من الصور المجنونة والجريئة وأمام الأمواج المرحة.

10.ممارسة صيد الأسماك

لمحبي الصيد الحرية المطلقة في صيد الأسماك على شاطئ فلوريا، حيث يقوم بخوض تجربة الصيد بكل استمتاع وقضاء وقت جميل أمام البحر الجميل والتقاط الأسماك المتنوعة منه.

11. شراء الحاجيات والمستلزمات

يتوزع الباعة الجوالون على الشاطئ مما يجعلك تشتري أشياء بحاجة لها خاصة بالبحر أو غيره، إضافة إلى وجود محلات تبيع كافة المستلزمات اللازمة مما يجعلك تقضي فترة نقاهة واستجمام بكل يسر وسعادة.

مطاعم شاطئ فلوريا جونيش اسطنبول

لأن الشاطئ يعتبر من أجمل الأماكن التي تستهوي الزوار لا بد من توفر أماكن لتناول الطعام والأطباق الشهية والوجبات السريعة والمشروبات المفضلة، فقد خصصت كافيهات ومطاعم تقدم عددا متنوعا من الأصناف الغذائية والمشاريب الساخنة والباردة على طول الشاطئ المميز لقضاء أجمل الأوقات.

ويوجد بالقرب من شاطئ فلوريا مطعم غوركيم الذي يقدم عددا من الأطباق والأصناف المتنوعة من الطعام، إضافة لجميع أنواع المشروبات الساخنة والباردة ومن هذه الأطباق الكباب والصفيحة باللحم والطماطم والشيش طاووق والبرك التركية والكبة ووجبات الإفطار المتنوعة بأصنافها، إضافة للكثير من الحلويات كالبقلاوة التركية بالفستق الحلبي.

وأيضا هناك مطعم الشاذلي الذي يتميز بديكوراته المميزة اللافتة للنظر باعتباره يملك تصميما راقيا يميزه عن الباقي، هو مطعم مشهور نظرا لما يقدمه من أصناف الطعام المتنوعة والتي ترضي جميع الأذواق حيث توجد خيارات متنوعة مثل: المشاوي المشكلة، الكفتة، الستيك، طبق شيزلي الخاص، السباغيتي، إلى جانب الحلويات التركية المميزة مثل البقلاوة التركية مع البوظة.

مواعيد العمل والأسعار في شاطئ فلوريا جونيش اسطنبول

يمكنك الذهاب إلى شاطئ فلوريا جونيش اسطنبول في أي يوم ترغب به، فهو متاح يوميا اعتبارا من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 8:00 مساء، وسعر الدخول للشخص الواحد البالغ حوالي 30 ليرة تركية وللطلاب يتم دفع 12 ليرة تركية، وللصغار دون 12 سنة دخولهم مجاني.

عنوان شاطئ فلوريا جونيش اسطنبول

قم بأخذ استراحة واذهب في يوم عطلتك إلى شاطئ فلوريا جونيش اسطنبول واستمتع بقضاء أجمل الأوقات، وهو أطول شاطئ عام في اسطنبول، يمتد لمسافة 840 متر، حيث يقع شاطئ فلوريا اسطنبول في الجزء الأوروبي من مدينة اسطنبول المذهلة في منطقة فلوريا على سواحل بحر مرمرة، ويقع في منطقة بكركوي في اسطنبول مقابل محطة قطار فلوريا، بإمكانك الاطلاع على موقعه بدقة على الخريطة من هنا.

المعالم القريبة من شاطئ فلوريا جونيش اسطنبول

للتعرف على أفضل أماكن سياحية في اسطنبول يمكنك التنزه في حديقة فلوريا التي تعد من الحدائق المميزة القريبة من شاطئ فلوريا جونيش لإطلالتها على بحر مرمرة، تحوي مساحات خضراء رائعة تجلب السعادة وفيها ألعاب للأطفال بحيث تضمن سلامتهم وسعادتهم في هذا المكان، وأيضا هناك فندق واو اسطنبول يتوفر فيه جميع الشروط المناسبة للترفيه والاستجمام، فغرفه الكثيرة مجهزة بشكل لائق للزوار والخدمة المقدمة من قبل العاملين والمسؤولين، إضافة لتصميماته وديكوراته اللائقة ولا ننسى وجود نادي داخل الفندق ومسبح ضخم وجلسات للمساج، إضافة إلى الأطباق الشهية المتنوعة من الطعام المقدمة هناك.

أسدل الستار على ضغوط الحياة اليومية واذهب في رحلة ممتعة إلى شاطئ فلوريا جونيش اسطنبول، فجمال البحر مفرط والشاطئ كشرطي يحرس البحر مثل ماهر لا تغفل عينه أبدا؛ قدمنا لكم في هذا المقال مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي يمكنك القيام بها على شاطئ فلوريا، وموقعه التفصيلي لسهولة الوصول إليه فقم باغتنام هذه الفرصة ومتع ناظريك بمشاهدة الأمواج عندما تهب الرياح، ولا بد من الاستمتاع بفرصة التشمس على كراسي الشاطئ المطلة على البحر، فهو مكان مهم للتواقين إلى التنزه والاستجمام بعيدا عن ضجيج المدينة والازدحام.