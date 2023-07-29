أفضل 13 نشاط ممتع علي شاطئ مرسين يستحق التجربة

تعد مدينة مرسين من المدن السياحية والتجارية المهمة بتركيا، ويعد شاطئ مرسين من أهم وسائل الجذب السياحي لتلك المدينة، وتقع مرسين الساحرة بجنوب تركيا، كما أنها تتشارك مع مياه البحر الأبيض المتوسط، وتوجد ناطحات السحاب بكثرة في مرسين بالإضافة إلى مجموعة فنادق ومنتجعات كبيرة على طول ساحل البحر المتوسط، وتوجد عدة مرافق ترفيهية ومناطق أثرية أيضاً كثيرة بها، تشتهر مرسين بجوها المميز اللطيف بأكثر فترات العام؛ مما يجذب لها السياح طوال العام للاستمتاع بمناطقها السياحية الجميلة.

شواطئ مرسين تركيا

تتميز شواطئ مرسين بقدرتها على الجمع بين المياه الزرقاء والتضاريس الجبلية المطلة على الساحر بشكل مباشر، ويوجد أيضاً شواطئ أخرى مطلة على شوارع وأزقة مدينة مرسين، يُسمح لك بممارسة عدة أنشطة ترفيهية على شاطئ مرسين، وفيما يلي نوضح لكم أبرز تلك الأنشطة.

أنشطة يمكنك القيام بها في شاطئ مرسين

شاطئ مرسين يعد من أجمل الشواطئ التركية، التي يمكنك الذهاب إليها مع عائلتك للاستجمام والقيام ببعض الأنشطة المميزة، والتعرف على أفضل أماكن سياحية في مرسين تحيط بالشاطئ، وتتمثل تلك الأنشطة في:

ممارسة السباحة مع الأصدقاء داخل المياه الفيروزية الرائعة.

التمتع بأفضل الرياضات التي يمكنك ممارستها على الشاطئ والتي منها سباقات القوارب المتوفرة طوال العام.

يمكنك ممارسة هواية صيد الأسماك والغوص إلى الأعماق أيضاً.

بإمكانك اصطحاب أطفالك معك واللعب بأدوات اللعب بالرمال ورسم البسمة على وجوه الأطفال،

تناول المثلجات اللذيذة والمشروبات الغازية الموجودة مع الباعة المتجولين على الشاطئ.

شراء الوجبات الخفيفة من المحلات التجارية والمشروبات الساخنة والباردة المنعشة.

ركوب واحدة من الدراجات الهوائية والذهاب في جولة ممتعة على طول شاطئ البحر المتوسط.

استئجار الدراجات الصغيرة للأطفال.

الاستمتاع بلعب كرة القدم والتنس.

الاستمتاع بالألعاب الورقية وألعاب الطاولة والشطرنج.

التقاط الصور التذكارية المختلفة خلال جولتك.

موقع شاطئ مرسين في تركيا

للوصول إلى شاطئ مرسين عن طريق خرائط جوجل، يمكنك الضغط على الرابط الموجود هنا.

أفضل شواطئ مرسين

أكثر ما يميز شواطئ مرسين مياهها النقية والنظيفة ورمالها الذهبية، إذ يمكنك ممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية بها، ويتوفر بها كافة المرافق الخدمية المميزة التي يحتاجها السياح، ومن أهم شواطئ مرسين ما يلي:

1 - شاطئ مارينا مرسين

يعد شاطئ مارينا مرسين في تركيا واحد من أشهر الأماكن السياحية في المدينة، إذ يعد هذا الشاطئ واجهه طبيعية مميزة، يشتهر الشاطئ بالشاطئ الكريستالي ذو الرمال الذهبية والمياه الزرقاء الصافية التي تبعث البهجة لنفوس زوارها، ويقع شاطئ مارينا بوسط منطقة إيريتشام، وهي من ضمن المناطق الحيوية بالمدينة، وتستقطب أعداد كبيرة من الضيوف المحليين والضيوف القادمين من خارج تركيا.

2 - شاطئ أياش Ayaş

يوجد شاطئ أياش أو شاطئ أياس Ayaş بين منطقة اردملي Erdemli وقلعة البنت Kızkalesi المعروفة في مدينة مرسين كمزار تاريخي، ويعتبر هذا الشاطئ من الشواطئ الرملية الطويلة، ويقع بالقرب من شاطئ أياش فندق أياش رينتال Mersin Ayas Rental Houses، وفندق مرسين أياش Mersin Ayaş Hotels، وفندق أياش Ayaş Hostel، ويزداد الإقبال على هذا الشاطئ يوم بعد يوم؛ لما يضمه من مراكز التسوق التي توجد بالقرب منه، والتي تقع وسط منطقة اردملي مما سهل على ضيوف شاطئ آياش وجود كل ما يحتاجون إليه.

3 - شاطئ سولي في مرسين Soli Sahil

الشاطئ به كافة احتياجات الزوار من متاجر ومطاعم وكافتريات وملاهي، بحيث يمكنك الاستمتاع بكافة النشاطات المتوفرة به، ويتميز شاطئ سولي بالمياه الصافية والممتعة للسياح، وموج البحر الخفيف أي يمكنك السباحة أنت وأطفالك في أمان بدون قلق وتوتر.

4 - الساحل الذهبي شواطئ مرسين Tece Sahil Altın Kent

يعتبر شاطئ الساحل الذهبي من ضمن الشواطئ المزدحمة إلى حدٍ ما؛ لذا عليك بزيارتها في الإجازات والعطل الرسمية، إذ أن سكان مدينة مرسين والسياح يذهبون إلى هذا الشاطئ، لما يوجد به من الخدمات المهمة بالنسبة لهم مثل وجود الحمامات العامة وأماكن تغيير الملابس والمطاعم والمتاجر.

أهم الفنادق القريبة من شاطئ مرسين

يوجد في تركيا عدد من الفنادق التي تضمن إقامة مريحة لكل الزائرين، وبها مرافق وخدمات أخرى متطورة وتتوافق مع متطلبات الحياة، ومن أهم الفنادق القريبة من شواطئ مرسين ما يلي:

1 - فندق نوبل

يعد فندق نوبل من أهم الفنادق التي توجد بمقاطعة مرسين، وهو من ضمن الفنادق التي تم تصنيفها بأربعة نجوم، ويبعد فندق نوبل عن الشاطئ مسافة تبلغ 2.7 كيلو متر تقريباً، وحصل هذا الفندق على تقييمات إيجابية كثيرة من مرتديه، فقد وصلت نسبة التقييمات إلى 8.0، ومن أهم تلك التقييمات الشكر لطاقم العمل المتعاون والمرافق الموجودة به المتطورة، إلى جانب نظافة الغرف والتصميمات العصرية بها، وتوفير خدمة الواي فاي بشكل مجاني، ويتميز فندق نوبل بموقعه المتميز.

2 - فندق رامادا مرسين

من ضمن الفنادق المشهورة في مرسين، والذي تم تصنيفه بثلاثة نجوم، ويبعد عن الشاطئ مسافة تبلغ 2.4 كيلو متر، حصل فندق رامادا مرسين على نسبة تقييمات كبيرة من الزوار، فقد أشادوا بطاقم العمل المتعاون والمرافق المتطورة بالفندق، إلى جانب الغرف المميزة به، فقد تم إعدادها تبعاً للتصميمات العصرية، بالإضافة إلى وجود خدمة الواي فاي بشكل مجاني تماماً في كل الفندق، ويتميز فندق رامادا بموقعه المتميز بالقرب من المنشآت الموجودة بالمدينة.

من أجمل شواطئ تركيا شاطئ مرسين، والذي يشتمل على مختلف الأنشطة التي تناسبك وتناسب أطفالك، فسوف تجد العديد من الشواطئ المختلفة التي بها كافة احتياجاتك للاستمتاع برحلة رائعة سواء بمفردك أو مع رفاقك أو مع عائلتك، عليك الآن الاختيار من بين تلك الشواطئ وزيارتها في أقرب وقت ممكن.