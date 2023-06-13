أفضل 7 أنشطة يمكن ممارستها في شاطئ نسائي في بودروم

تعرف مدينة بودروم بجمالها وطبيعتها الخلابة من مرتفعات وسهول وجبال تحيط بساحلها البحري الذي يمتد على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، مما يكسب المدينة المناخ المعتدل الرطب، بالإضافة إلى تعدد المراكز الترفيهية والخدمية في المنطقة بشكل كبير والتي تمتاز بتطورها وجمالية بنائها.

ومن هذه المراكز الشواطئ البحرية كشاطئ نسائي في بودروم المعروف بروعة الخدمات الموجودة فيه وتعامل العمال المحترم مع الزوار وتأمين كافة احتياجاتهم وتخصيص منطقة للنساء داخل الشاطئ للتمكن من السباحة والجلوس بكل راحة دون إزعاج وبكل حرية، فالهدف من تصميم الشاطئ المتعة والتسلية والسماح للأشخاص من ممارسة كل النشاطات الممكنة والتي تجلب لهم السعادة والراحة ضمن أجواء بحرية هادئة؛ وفي مقالنا هذا سنتعرف على أفضل شاطئ نسائي في بودروم، وأهم الأنشطة الموجودة فيه فكونوا معنا.

الأنشطة الترفيهية في شاطئ نسائي في بودروم

تتنوع الأنشطة التي يمكن للزوار ممارستها داخل شاطئ نسائي في بودروم تركيا، وذلك بسبب طبيعة الساحل الرملية الخالية من الأحجار، مع وجود قعدات جميلة قريبة من البحر رغم صغر الشاطئ البحري، ولكنه مرغوب بشكل كبير من قبل النساء ويعتبر من أفضل أماكن السياحة في بودروم للتمتع في الجلسات المسائية مع نسمات الهواء العليلة وحفلات السمر مع الأصدقاء وسماع الأغاني، بالإضافة إلى الاستمتاع في السباحة بمياه البحر المالحة تحت أشعة الشمس الدافئة، ومن الأنشطة التي يمكن ممارستها في الشاطئ:

1- ممارسة رياضة السباحة

الهدف الأساسي من الذهاب إلى أفضل شواطئ بودروم ، القيام بالنزول إلى مياه البحر والغوص في أعماقه وترطيب الجسم في مياهه الدافئة الجميلة، مع وجود أكثر من منقذ مهمته مراقبة الأفراد وهم يمارسون عملية السباحة وإنقاذ أي شخص في حال التعرض للغرق.

2- ركوب الزوارق في البحر

يوجد في شاطئ نسائي بودروم مراكب صغيرة الحجم يمكن للزوار استئجار أحد هذه المراكب، من أجل القيام بجولة مسلية في أرجاء البحر ورؤية معالم الطبيعية لمدينة بودروم السياحية، ولهذه المراكب ميزة بأنها تستوعب حوالي أربعة من الأشخاص وهي آمنة بالنسبة للأطفال الصغار.

3- الاستلقاء تحت أشعة الشمس

تتوزع الكراسي على شاطئ نسائي في بودروم مع وجود شماسي تغطي كل كرسي، مما يسمح للنساء الاستلقاء والاسترخاء تحت ظلالها، أو يمكنهم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر ليكتسب جلدهن اللون البرونزي الأخاذ.

4- الجلسات المسائية مقابل البحر

يجتمع النساء في شاطئ مدينة بودروم الجميل لتشكيل سهرات ممتعة تحت أضواء القمر والنجوم اللامعة في السماء، مع أجواء دافئة ممتلئة بالفرح والأصوات والضحك والأغاني والرقصات والأهازيج، مع الاستمتاع في سماع أصوات أمواج البحر.

5- ممارسة رياضة المشي

يوجد في الشاطئ مساحات مخصصة لممارسة رياضة المشي الصباحية بالقرب من البحر واستنشاق الهواء العليل الرطب، ورؤية البحر الذي يبعث للنفس البهجة والسرور خاصة عند انعكاس ضوء الشمس على مياهه الزرقاء، كأنها صورة فنية من إبداع فنان.

6- ألعاب مسلية للأطفال

في الشاطئ مكان مخصص لألعاب الأطفال الصغار المسلية والآمنة في نفس الوقت، كما يوجد ألعاب مائية كالزحليقة والدواليب والكرات المائية الملونة، ويستطيع الطفل اللعب بهذه الألعاب في الوقت الذي يرغب به بأسعار بسيطة ومناسبة.

7- التقاط الصور التذكارية

ما أجمل تجميد اللحظات الجميلة من خلال أخذ بعض الصور كذكرى عن جمال هذا الشاطئ الرائع مع الأصدقاء والعائلة، والتقاط صور لمشهد البحر الذي يمتد بمساحته المائية الكبيرة والجبال تحيط به من كافة الجوانب والشمس ترسل أشعتها بخيوطها الذهبية لتضيء مياه البحر وتعكس جماله وروعته خاصة عندما تسبح السفن والزوارق فيه.

المطاعم الموجودة في شاطئ نسائي في بودروم

يتواجد في شاطئ نسائي بودروم العديد من المطاعم التي تنتشر في كل أنحائه، كما يوجد بعضها بالقرب من الشاطئ وتختص جميعها في تقديم العديد من الوجبات التركية والشرقية الشهية، بالإضافة إلى أطباق الطعام السريعة والخفيفة كالبطاطا المقلية والبرجر والبيتزا والشاورما والساندويشات والمشروبات المتنوعة من العصائر والكولا بأسعار متفاوتة بحسب نوع الطلب ولكن بشكل عام الأسعار داخل الشاطئ مرتفعة عند مقارنتها بالخارج.

مواعيد العمل والأسعار في شاطئ نسائي في بودروم

يزدحم المكان بشكل كبير في أيام الصيف الحارة وفي العطل والأعياد من أجل قضاء أوقات ممتعة بعيداً عن صخب المدينة وفي أجواء تتسم بالهدوء والاستقرار النفسي، ويفتح الشاطئ أبوابه للزوار كل أيام الأسبوع مع تأمين مكان خاص للنساء بأسعار دخول مقبولة تتناسب مع دخل الأفراد في المنطقة.

عنوان شاطئ نسائي في بودروم

يقع أفضل شاطئ مخصص للنساء وسط مدينة بودروم بالقرب من الأحياء السكنية مما يسهل على الناس سهولة الوصول إليه ويطلق عليه اسم Gümbet Beach، وأهم ما يميزه خدماته الرائعة وتأمين كافة احتياجات الزوار، بالإضافة إلى تخصيص مكان للنساء من أجل أخذ الراحة الكاملة دون تقييد، وللوصول إلى موقع الشاطئ يمكن الضغط هنا.

وفي نهاية مقالنا تم تسليط الضوء على شاطئ نسائي في بودروم، وعلى أهم الميزات والأنشطة الترفيهية الموجودة فيه، كما تم ذكر موقعه والمطاعم الموجودة بالقرب منه والخدمات التي يقدمها لزواره.