أفضل 10 أنشطة في شلال إيليسو في مرسين

بمجرد وضع قدميك فوق أرض مدينة مرسين ستبهرك مناظرها المتنوعة الخلابة، حيث ستجد المساحة الكبيرة للمدينة مشغولة بالأشجار والغابات خضراء اللون، وبالطبع زيارة المعالم الطبيعية هي من أكثر ما يريح النفس ويعيد لها طاقتها، فيتجه العديد من الزوار إلى زيارة المنتزهات المنتشرة بأرجاء المدينة، وكذلك يتجهون لزيارة شلالاتها المتدفقة بقطرات المياه البراقة، ومن أشهر هذه الشلالات هو شلال إيليسو في مرسين، والذي يقصده آلاف السائحين كل عام للاستمتاع بأجوائه الجميلة والمناظر الطبيعية المحيطة بجوانبه، فتجد منظر مياه الشلال العذبة وهي تتدفق وتنهمر من أعماق الجبال المحيطة بالشلال؛ لتصب في فتحة كبيرة وتتكون بحيرة بديعة الألوان، وإذا كنت تود زيارة الشلال تستطيع متابعة قراءة هذا المقال لمعرفة أهم الأنشطة التي تستطيع القيام بها هناك، وكذلك كل المعلومات المتعلقة به.

موقع شلال إيليسو مرسين

إذا أردت زيارة شلال إيليسو في مدينة مرسين فستجده في موقع متميز بجوار بعض الشلالات الصغيرة التي تخرج مياهها من عمق الجبال لتخرج وتتدفق من خلال فتحات لتصب في البحيرة، وهو يوجد بقرية صغيرة تدعى باسم إيليسو، وهي واقعة على بعد يقدر ب 12 كيلو متر بعيدًا عن وسط مرسين.

أنشطة ترفيهية يمكنك القيام بها في شلال إيليسو مرسين

هناك عدة أنشطة ممتعة يمكنك القيام بها في شلال إيليسو في مرسين تركيا مثل الجلوس على أحد جانبيه والاستمتاع بمنظر أشجار الصنوبر المحيطة به ورائحتها، وكذلك سماع أصوات خرير الماء المريح للأعصاب، هذا إلى جانب بعض الأنشطة الأخرى التي نعرضها فيما يلي:

1. الجلوس على ضفاف الشلال

وأنت جالس بجوار شلال إيليسو سترغب في عدم مغادرة هذا المكان الجميل والبقاء به لأطول وقت ممكن، حيث تشعر بمتعة حقيقة وأنت تنظر إلى منظر المياه وهي تتساقط منه كاسرة بذلك الصمت والهدوء اللذان يلفان المكان، كما ستستمتع بسماع صوت تغريد الطيور والعصافير الشجي.

2. التقاط الصور

يتمتع شلال إيليسو مرسين بمنظر رائع ومميز، وبالطبع يكون التقاط بعض الصور لهذه المناظر الجميلة هو من الخيارات الجيدة لتذكيرك بتلك اللحظات الرائعة، حيث تستطيع التقاط بعض الصور لك وأنت مستلقي فوق ضفاف الشلال وسط هذه الأجواء الرائعة، كما يُمكنك توثيق هذه اللحظة الرائعة عن طريق تصوير مقاطع الفيديو المميزة لهذا المنظر الممتع أمامك، كما يُمكنك أيضًا التقاط الصور مع أصدقائك وأفراد أسرتك الموجودين معك في هذا المكان.

3. السباحة في ماء بركة الشلال

يشاع بأن ماء بركة شلال إيليسو في مرسين يمكنها معالجة عدة أمراض؛ نظرًا لما بها من أملاح معدنية شافية للأمراض، وتوجد بها هذه الأملاح بسبب مرورها فوق صخور الجبال المحيطة بها؛ لذا سواء كنت من محبي السباحة أم لا، فلا يجب عليك ترك هذه الفرصة الرائعة من بين يديك، سواء من أجل السباحة والاستمتاع بمياه الشلال، أو من أجل العلاج في هذه المياه.

4. ممارسة هواية التسلق

تعد الشلالات بالطبع هي المكان الأمثل للمغامرة وسط مياهها والجبال المحيطة بها، ولذا في حالة كونك وأصدقائك محبين للمغامرات فيمكنكم ممارسة هواية التسلق على الجبال لمشاهدة المناظر المحيطة بالشلال وخصوصًا عند غروب الشمس، حيث تُعد هذه تجربة مميزة وفريدة من نوعها لا يجب عليك زيارة الشلال بدون القيام بها.

5. تناول الطعام بجوار الشلال

تستطيع كذلك إحضار وجبة طعامك المفضلة معك لتناولها أمام شلال إيليسو في مرسين وأنت تنظر إلى مياهه المتدفقة وهي تصب في نهايته، كما سترى مجموعة أخرى من الشلالات الصغيرة المكونة في نهايته، وبالطبع تناول الطعام في مثل هذا المكان وأمام هذا المنظر المدهش يعد من أحد أفضل الأنشطة التي يُمكنك القيام بها في هذا المكان.

6. التأمل

لا يفوتك الجلوس أمام الشلال مع وجبتك أو مشروبك المفضل وأنت تتأمل منظر مياهه الرائعة التي تصب في نهايته مكونة شلالات صغيرة أخرى بمنظر خلاب ورائع للغاية، ولمتعة أكبر يمكنك جلب أفراد عائلتك معك أو أصدقائك حتى تجلسوا سويًا في جلسة حميمية دافئة أمام هذا المنظر الرائع البديع.

7. الشواء

ما أجمل الشواء وسط النسمات الرقيقة والهواء العليل ومنظر المياه المنهمر في منظر جمالي بديع يختلط معه دخان الشواء برائحته الشهية! ستحظى بتجربة شواء مميزة وفريدة من نوعها مع عائلتك أو أصدقائك الذين ستجلبهم للاستمتاع معك ورؤية تلك المناظر الخلابة الرائعة.

8. قراءة الكتب والمجلات

إذا كنت من محبي القراءة، فبالطبع هذا المكان سيكون من أفضل الأماكن التي يُمكنك الاستمتاع بقراءة كتابك المفضل فيها؛ لذا احرص على أخذ الكتب التي تستمع بقرائتها معك إلى الشلال، وبعدها ابدأ بقراءة الكتاب وأنت تجلس أمام الشلال، فبالطبع ستشعر بعد الانتهاء من القراءة بالكثير من السعادة والراحة.

9. الاستماع إلى الموسيقى

يبحث كل منا عن أجمل أماكن في مرسين التي تُساعده على الشعور بالراحة والاسترخاء، وبسبب الجو الرائع والهواء المنعش الذي تشعر به وأنت تجلس أمام شلال إيليسو، فهذا يجعلك تشعر بالكثير من الاسترخاء، ولكن إذا قمت بتشغيل مقطع موسيقي لفنانك المفضل وأنت جالس في مثل هذا المنظر الرائع، فبالطبع سيجعلك ذلك الجو لا تريد مغادر المكان وترغب في البقاء كثيرًا، كما يساعد على تحسين نفسيتك ومزاجك كثيرًا.

10. تناول الشاي أو القهوة التركية

مما لاشك فيه أن المشروب المفضل سواء القهوة أو الشاي هو جزء لا يتجزأ من يومنا ولا يُمكن لليوم الانتهاء بدونه؛ لذا احرص على إحضار مشروبك المفضل معك؛ حتى تتمكن من الاستمتاع به في مثل هذه الأجواء المميزة والرائعة أمام الشلال.

أفضل الفنادق القريبة من شلال إيليسو

بعد يوم طويل من التجول والقيام بأنشطة مختلفة بالطبع ترغب في أخذ قسط من الراحة بأحد الفنادق القريبة من شلال إيليسو في مرسين؛ لهذا نشير فيما يلي إلى أقرب الفنادق المميزة بجواره كما يلي:

فندق hotel carvalli: يقع فندق hotel carvalli على بعد قريب من شلال إيليسو، فقد تقدر المسافة بينهما ب 5.6 كيلو متر، وقد نال الفندق تقييمًا جيدًا للغاية من قِبل زائريه بالنسبة لفريق عمله.

يقع فندق hotel carvalli على بعد قريب من شلال إيليسو، فقد تقدر المسافة بينهما ب 5.6 كيلو متر، وقد نال الفندق تقييمًا جيدًا للغاية من قِبل زائريه بالنسبة لفريق عمله. فندق كابادوكيا انتيك جيل فيري: حصل فندق كابادوكيا على تقييم ممتاز من قِبل زائريه نظرًا لإطلالته الجميلة وأجوائه الهادئة، وهو ليس بعيدًا عن الفندق الأول، حيث يقع على مسافة تصل إلى 5.9 كيلو متر من شلال إيليسو.

في النهاية إذا كنت تفكر في زيارة مدينة مرسين التركية الجميلة فلا تنسى زيارة شلال إيليسو في مرسين الذي سيمنحك مغامرة ممتعة وشيقة للغاية، ليس عليك البحث عما يجذبك لزيارته، فقد أوضحنا لك جميع ما يتعلق به والأنشطة الممتعة التي يمكنك القيام بها هناك، وبالطبع لا تفوت أخذ أحد القوارب الموجودة به وأخذ جولة في مياهه، أو نزولك في المياه بنفسك حيث ستساعدك في الشفاء من عدة أمراض، وبالطبع تستطيع التخييم بجواره للحصول على تجربة أفضل وأمتع وأنت جالس بجواره.