أفضل 6 أنشطة رائعة عند شلال معشوقية سبانجا

إذا أردت القيام برحلة سياحية لن تنساها، فعليك بزيارة قرية معشوقية، حيث تعد الخيار الأفضل من بين العديد من الخيارات، لرؤية المناظر الطبيعية الخلابة والهضاب المغطاة بمساحات من الخضرة، مع الاستمتاع بالبحيرات والشلالات التي تنهمر بداخلها في منظر جمالي بديع، وتقع قرية معشوقية سبانجا داخل ولاية بورصة، وهي إحدى أجمل المناطق السياحية في تركيا، ومن أهم الأماكن التي ستستمتع بزيارتها شلال معشوقية سبانجا، وتعتبر من أجمل الشلالات في تركيا، حيث تشق المياه المنهمرة من أعلى الشلال طريقاً، تتدفق عبره، ويختلط لونها بلون الخضرة مع وقع صوتها وهي تسيل من أعلى إلى أسفل في مشهد بديع لن يتكرر.

معلومات عن شلال معشوقية سبانجا

يعود تسمية شلال معشوقية والمشتق اسمها من الكلمة العربية وهي الحبيب، لأنك حين تزور الشلال تشعر، وكأنك في أحضان حبيبتك لشدة جمالها ولسحرها الأخاذ، ويعود تأسيس تلك المنطقة لعام 1864 وتم تطوير المنتزه أكثر من مرة وحين تدخل إلى الشلال ستجد مسارات مستقيمة وصولاً إلى البحيرة، ويوجد أيضاً العديد من الأكشاك الخشبية، والتي يوجد بها مقاعد موزعة بانتظام في جميع أنحاء الحديقة.

وجدير بالذكر أنه في كل فصل من فصول السنة ستجد لوحة فنية رائعة داخل شلال معشوقية صبانجا، حيث تستمتع بتفتح الأزهار واخضرار الأشجار في فصل الربيع، وفي فصل الشتاء تستمتع برؤية الثلوج، وهي تغطي الشلال والبحيرة، ولكن لا تستطيع السباحة نظراً لبرودة الأجواء، وفي فصل الصيف ستجد نسمات الهواء المنعش، وتستطيع ممارسة السباحة، حيث لا ترتفع درجات الحرارة في تلك المنطقة عن ثلاثون درجة مئوية.

أفضل الأنشطة عند شلال معشوقية سبانجا

على بعد عشر دقائق فقط من مركز مدينة سبانجا، تستطيع الوصول إلى شلال المعشوقية الرائع، وتتعدد الأنشطة الترفيهية التي يمكنك ممارستها داخل الشلال وسنوضح ذلك بالتفصيل من خلال السطور القليلة القادمة.

1- الاستمتاع بعمل جولة تفقدية

في بداية الأمر وحين تدخل إلى شلال معشوقية سبانجا، ستجد البحيرة يتواجد حولها عدد كبير من الأشجار كثيفة الفروع دائمة الخضرة، وبجانبها العديد من النباتات العطرية ونباتات الزينة يمكنك السير، واستكشاف المكان وأيضاً الشعور بالاسترخاء والراحة دون ضوضاء، ودون صخب المدينة، وتوتر أجوائها وبعيداً عن عوادم السيارات، ستجد بيئة نظيفة خالية من أي تلوث أيضاً، يمكنك الجلوس أمام البحيرة وممارسة نشاطك المفضل من الجلوس والاسترخاء أو الجلوس للقراءة والاطلاع.

2- الاستمتاع بالسباحة الحرة

يمكنك النزول إلى البحيرة، وممارسة السباحة الحرة في كل فصول العام ماعدا فصل الشتاء، حيث أن عمقها مناسب جداً والمياه صافية، وخالية من النباتات البحرية التي من الممكن أن تعوق السباحة بداخلها، ولكن يجب توخي الحذر في بعض المناطق لوجود أرض صخرية داخل الشلال، فيجب ارتداء الأحذية الملائمة لذلك.

3- الاستمتاع بركوب الزوارق الخشبية

يمكنك القيام برحلة رائعة داخل شلال معشوقية سبانجا، وذلك بالقيام باستئجار زورق خشبي والسباحة به داخل البحيرة في أجواء مثيرة، وفي مغامرة شيقة يمكنك القيام بذلك، بمفردك أو مع مجموعة من أصدقائك مع مزيد من الفكاهة والضحك، وتلك التجربة فريدة من نوعها لن تستطيع نسيانها أبداً.

4- الاستمتاع برؤية الأسماك الملونة

في منتصف شلال معشوقية سبانجا، يوجد جدول مياه صغير محاط في الأسفل بالزجاج يمكنك رؤية الأسماك بداخله، وأعتقد أن هذا النشاط الترفيهي يناسب الأطفال أيضاً، حيث يستمتعون برؤية الأشكال المختلفة للأسماك في تجربة فريدة ورائعة.

5- التقاط الصور التذكارية

تتعدد الأماكن التي يمكنك التقاط أفضل الصور التذكارية فيها، فيمكنك التقاط صورة وأنت تتجول داخل الشلال، ويمكنك وأنت تجلس على المقاعد الخشبية بجانب البحيرة، ويمكنك أيضاً وأنت تمارس السباحة الحرة داخل بحيرة الشلال، وأنت تشاهد الأسماك الملونة داخل الحواجز الزجاجية مع أطفالك.

6- الاستمتاع بألعاب الأطفال

توجد العديد من ألعاب الأطفال داخل شلال معشوقية سبانجا حيث توجد لعبة أرجوحة الحبل، والترامبولين، كما توجد جولات عديدة باستخدام المراكب ومسافة الرحلة من بحيرة الشلال وحتى جبال كارتبة والعودة مرة أخرى، وجدير بالذكر أن معدلات الآمان مرتفعة جداً داخل الشلال، وذلك للحفاظ على حياة الأطفال وعدم تعرضهم للخطر.

عنوان شلال معشوقية سبانجا

تبعد منطقة معشوقية عن العاصمة اسطنبول نحو مائة وثلاثون كيلو متر وتستغرق حوالي ساعة ونصف بالسيارة للموصل إلى مدينة سبانجا وعشر دقائق بالسيارة للوصول إلى قرية معشوقية، ويمكنك الاطلاع على خرائط جوجل اضغط هنا.

المطاعم القريبة من شلال معشوقية سبانجا

توجد العديد من المطاعم بالقرب من شلال معشوقية سبانجا، وتحظى سبانجا بالقبول العام من السائحين من جميع أنحاء العالم لأنه يوجد العديد من أماكن سياحية في سبانجا وبسبب جمال الطبيعة بداخلها واعتدال أجوائها وحتى في فصل الشتاء حيث يمتاز جو قرية معشوقية بالدفء، وسنذكر أهم تلك المطاعم فيما يلي:

مطعم الوادي المخفي: ويعتبر من أشهر المطاعم في منطقة معشوقة، ويقدم تشكيلة رائعة من أشهى الأطباق مثل المشاوي من اللحوم الحمراء، والبيضاء والكباب التركي، ويقدم العديد من أطباق الحلويات الرائعة مثل البقلاوة التركي الرائعة، ويمكنك أيضاً احتساء المشروبات الباردة، والساخنة والشاي التركي المميز.

ويعتبر من أشهر المطاعم في منطقة معشوقة، ويقدم تشكيلة رائعة من أشهى الأطباق مثل المشاوي من اللحوم الحمراء، والبيضاء والكباب التركي، ويقدم العديد من أطباق الحلويات الرائعة مثل البقلاوة التركي الرائعة، ويمكنك أيضاً احتساء المشروبات الباردة، والساخنة والشاي التركي المميز. مطعم الشلال: في إطلالة رائعة أمام البحيرة يمكنك تناول أشهى المأكولات ويعتبر من أهم المطاعم في منطقة معشوقية، وستتناول بداخله أفضل المأكولات الشعبية التركية، ويقدم المأكولات البحرية الطازجة، كما يقدم تشكيلة رائعة من الحلويات التركية الرائعة.

في إطلالة رائعة أمام البحيرة يمكنك تناول أشهى المأكولات ويعتبر من أهم المطاعم في منطقة معشوقية، وستتناول بداخله أفضل المأكولات الشعبية التركية، ويقدم المأكولات البحرية الطازجة، كما يقدم تشكيلة رائعة من الحلويات التركية الرائعة. مطعم مندي صبنجة: ويعبر من أشهر محلات المندي في سبانجا، فيقدم لحوم المندي مع المحاشي والمقبلات، ويقدم تشكيلة رائعة من الحلويات الشرقية، وقد حظي بتقييمات ممتازة من العملاء والزائرين.

إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض مفصل لأهم المعلومات الخاصة بالشلال وأهم الأنشطة الرائعة التي يمكنك ممارستها داخل شلال معشوقية سبانجا مع عرض لعنوان الشلال مزود برابط جوجل وأهم المطاعم القريبة من الشلال ونرجو أن نكون قد وفقنا في عرض ذلك.