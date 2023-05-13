أفضل 17 شارع من شوارع اسطنبول يمكنك زيارتها

تتميز مدينة اسطنبول الواقعة على مضيق البوسفور بأنها جنة الأرض؛ نظرا لطبيعتها الساحرة بجبالها الخضراء وبحرها الجميل وإطلالتها المتميزة ومعالمها التاريخية الكثيرة، والتي تنوعت وكثرت وجذبت إليها الزوار من كل صوب؛ حيث تميزت المدينة بالمساجد والمرافق والملاهي والحدائق والأسواق والمولات والشواطئ والشوارع، ومن شوارع اسطنبول المشهورة نذكر لكم بعضًا منها والتي تميزت في مدينة اسطنبول؛ حيث شهدت تلك الشوارع ازدحامًا ملحوظًا بسبب ما تملكه من مقومات لجذب السياح؛ كونها تملك أسواقًا ومعالم سياحية ومرافق ترفيهية ومطاعم وكافيهات؛ حيث تقدم لزوارها كل ما هو جميل وكل ما يستحق التجربة.

أفضل شوارع اسطنبول

هل سبق لك أن زرت شوارع اسطنبول السياحية؟ إن من أفضل الأنشطة التي يمكنك القيام بها في عطلتك أثناء تواجدك في اسطنبول هي التجول في شوارعها، والتعرف على المعالم السياحية الموجودة فيها والتي يأتي إليها السياح والزوار من كافة بلدان العالم، بالإضافة إلى وجود المتاجر والمطاعم والمقاهي والفنادق والكثير من الأماكن التي تخدم كافة الزوار الراغبين عند زيارتها، فيما يلي نذكر لكم أسماء شوارع اسطنبول الشهيرة:

1. شارع بغداد اسطنبول

من أهم شوارع اسطنبول والمعروفة بأصالتها وعراقتها، يتميز الشارع بموقعه الجغرافي المتميز والواقع على الجانب الآسيوي من اسطنبول داخل حدود منطقة كاديكوي التي تقع ضمن قائمة أشهر مناطق اسطنبول ، وهو موازي للساحل البحري لبحر مرمرة، ويمتد حوالي 14 كم من الشرق إلى الغرب، وقد اكتسب الشارع شهرة واسعة نظراً لما يتميز به من أماكن ومناطق تجذب السياح؛ فهو يعتبر سوق تاريخي لا يمل الزائر من تأمل الأصالة والتراث التاريخي به أثناء تجوله فيه.

وباعتباره سوق تجاري، فهو مليء بالمتاجر والمحلات المتخصصة ببيع الألبسة والأحذية والمجوهرات بجميع أنواعها والتابعة للماركات العالمية والمحلية، وذلك إضافة لكونه سوق ثقافي؛ نظراً لما يملكه من مكتبات تحوي الكثير من الكتب المتنوعة، والتي تنشر العلم والفائدة للزوار، ويحوي أيضًا معارض سيارات ووكالات مصرفية، كما تقام فيه الكثير من الفعاليات والأنشطة والأعياد الوطنية، وخاصة أثناء مباريات الدوري التركي؛ حيث يحتشد الجميع في هذا الشارع لحضور الأحداث المهمة.

ووجود المراكز التجارية والثقافية داخله ميزه عن الأسواق الأخرى؛ لذا كان لا بد من توفر العديد من المطاعم والمقاهي لتناول أصناف الطعام المتنوعة المحلية والعالمية التي يرغب بها الزائرين للاستمتاع بقضاء أجمل الأوقات أثناء تجولهم في شارع بغداد اسطنبول، واذا احتجت إلى فنادق قريبة، فهناك فندق ديديمان بوستانجي القريب من هذا الشارع، كما يمكنك زيارة معالم سياحية قريبة مثل حديقة الحرية، أو متحف الألعاب في اسطنبول، أو شاطئ جدا بوستان، أو ملاهي بوستانجي لونابارك.

2. شارع المظلات في اسطنبول

يقع في منطقة كاديكوي، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى قيام التجار بوضع المظلات وتعليقها لحجب أشعة الشمس عن البضائع والزوار؛ مما أعطى مشهدًا جميلًا من المظلات الملونة والملفتة للنظر وميز الشارع بهذا الطابع الظريف، ويستطيع الزائر قضاء أجمل الأوقات في شارع المظلات؛ فهو شارع يعج بالأشخاص وتملؤه البهجة والحياة، كما يتوافد الزائرين إليه باستمرار لتناول أطيب الأطباق والوجبات المتنوعة في المطاعم والكافيهات الموجودة ضمنه، كما يأتي الزوار إليه رغبة في شراء الهدايا والأحذية والملابس والحقائب بأنواعها من مختلف الماركات، وهو من أجمل شوارع اسطنبول.

وهل هناك أجمل من الاستمتاع بشرب قهوة لذيذة مع كعكة طازجة من هان كاراكوي؟ بالتأكيد لا، وخاصةً إذا كنت تهوى التأمل في تفاصيل الشارع بكل ما تحويه من رسومات ونقوش قديمة تحكي عن الزمن القديم الذي تجده فقط في شارع المظلات، ذلك المكان الذي يملأ قلوب الزائرين بالسعادة، ولا تنسى أن نتذوق الطعام التركي في مطعم مارجو في الصباح الباكر؛ فهو من أكثر الأمور المحببة لدى الزوار، ولتخليد الذكرى، لا بد لك من التقاط أجمل الصور التذكارية كي لا تنسى سحر المكان وروعته.

3. شارع الاستقلال في اسطنبول

سمي شارع الاستقلال بجادة الاستقلال، وهو أشهر شارع في اسطنبول مما يجعله وجهة لكثير من الزائرين؛ حيث يقصده نحو ثلاثة ملايين شخص، ويحتوي على العديد من المرافق والمعالم المهمة الممتدة على طوله الذي يبلغ حوالي 3 كم، ويخترق الشارع مترو قديم أنشئ أيام زمن الحكم العثماني، وهو أفضل مكان للسياحة في اسطنبول ، نظرا لوجود الكثير من المعالم السياحية في شارع الاستقلال والتي تحكي عن التاريخ العثماني؛ حيث يأتي الزائر من أجل التعرف على الآثار والفن المعماري المتمثل في تلك المباني، ومن هذه المعالم متحف الشمع الشهير الذي يضم تماثيل لمشاهير العالم، ممر الزهرة الذي تملأ رائحته المكان، الكنيسة المقببة، جامع حسين آغا.

إضافة إلى بعض الأسواق مثل سوق السمك، ومتاجر الألبسة والأحذية والحقائب والاكسسوارات والهدايا التابعة للماركات المحلية والعالمية، وللمطاعم الدور الأبرز في اجتذاب الزوار؛ حيث يحوي شارع الاستقلال عددًا من المطاعم المتميزة بأصنافها الشهية، مثل مطعم المدينة الذي يشرف عليه الشيف بوراك المعروف، ومطعم السلطان أحمد كفتيسي سليم اوستا، ومطعم بازلاما كهفالتي والكثير من المطاعم المميزة، ويمكنك أثناء تواجدك في شارع الاستقلال أن تحظى بفرصة الاستمتاع بجولة استكشافية عن الزمن العثماني بآثاره وتاريخه وتصاميمه، كما تحظى بالاستماع للعازفين المتجولين الذين يعزفون في الطرقات وينشرون السعادة في قلوب الزائرين.

4. شارع فوزي باشا اسطنبول

وهو من أشهر شوارع اسطنبول التي تستقطب الزوار بكثرة نظرا لموقعه في منطقة الفاتح ولاشتهاره بالفساتين، إضافة إلى المعالم الأثرية المميزة الموجودة ضمنه، فهو يسمى شارع الفساتين أو شارع النساء؛ حيث تتسارع النساء إليه بهدف شراء الفساتين المتميزة بتصاميمها؛ فالمتاجر تضم تشكيلة واسعة من الفساتين المختلفة بأشكالها وأنواعها؛ بحيث تضمن للزبائن وجود طلبهم في هذه المتاجر التي ترضي جمع أذواق النساء.

ولا ننسى أن هناك متاجر مشهورة مثل ال سي وايكيكي وأيضًا ديفاكتو، كما أن الشارع مليء بالبازارات والأسواق والأكشاك التي تستطيع إحضار حاجياتك منها، كما أن الأصالة الموجودة في تصميم المتاجر والشوارع والأزقة تجعلك تسارع لالتقاط أكثر من صورة للذكرى بسبب جمال هذا الشارع المميز.

5. شارع بايزيد في اسطنبول

من شوارع اسطنبول المهمة والمشهورة بسبب وجود مقر جامعتها الرسمية فيه، كما أن معالم الشارع تحكي عن التطور الحضاري ما بين العهد الروماني والعهد العثماني، ويأتي إليه عدد هائل من الزوار؛ فمعالمه ومرافقه ووسائل الترفيه فيه كافية بأن تجذب إليه الكثير من السكان المحليين والزوار، فالبدء بزيارة جامع بايزيد الثاني تعتبر جولة مميزة؛ حيث يتفرد عن غيره بسبب قبابه وأقواسه المدببة ونافورة الوضوء الثمانية وقبر السلطان بايزيد الثاني.

ثم بعد ذلك يمكنك زيارة السوق الشعبي بايزيد المسمى بالسوق الكبير أو السوق المسقوف الذي يحوي ثلاثة آلاف محل تقريبا، وتجد فيهم كل ما ترغب من حاجيات ومستلزمات، حتى الأقمشة التركية التراثية متوفرة بشكل خاص؛ مما يميزه عن غيره من الأسواق، ويعتبر توفر السجاد اليدوي المصنوع بحرفية من الأمور المفضلة لدى الزوار، إضافة إلى توفر بيع المجوهرات من ذهب وفضة وأحجار كريمة بمختلف أشكالها وألوانها وبأسعار مقبولة.

وعند انتهاء رحلتك الممتعة، لا بد من تناول بعض الطعام وهل هناك ألذ من الكباب المشوي التركي المشهور؟ حيث تقدمه المطاعم الموجودة في السوق إضافة إلى توفر المشروبات بأنواعها في المقاهي المنتشرة هناك؛ لذلك حين يدخل الزائر شارع بايزيد تزال عنه هموم الحياة؛ ففي داخل هذا الشارع يوجد ما يجعلك تخلع ثوب التوتر وترتدي ثوب الراحة والسرور.

6. شارع عثمان بيه اسطنبول

يقع في منطقة شيشلي ويعتبر من أهم شوارع التسوق في اسطنبول؛ إذ أنه يتميز بجودة منتجاته المعروضة في المتاجر والمحلات وبسرعة التجار في انجاز البضائع والسلع المرادة، حيث تقصده النساء بشكل خاص نظرًا لوجود تشكيلة رائعة من الألبسة والأقمشة والفساتين وتحديدا الأشياء الخاصة بتجهيزات العرائس والحفلات، ويتميز الشارع بوجود الأيدي العاملة الخبيرة التي تعطي المنتج حقه بجودة الصنع وسرعة الإنتاج، ويحوي هذا السوق أيضًا تشكيلة مميزة من الملابس الرياضية بأحدث الماركات العالمية.

لا تقف خدمات هذا الشارع عند الترفيه والتسوق، بل تستطيع أيضًا اكتساب فرصة عمل واستثمار لأموالك بطريقة مربحة؛ حيث يتواجد به أكثر من 55 مكتب وشركة من أجل تصدير الملابس؛ كونها حظيت باستحسان الجميع من حيث النوعية والتصميم مما يسهل التجارة داخل السوق وتأمين فرص عمل كثيرة للتجار الراغبين، بالإضافة إلى وجود مجالات الترفيه في سوق عثمان بيه؛ حيث تستطيع إلى جانب التسوق زيارة مسجد عثمان جارشيسي والمتاجر المليئة بالهدايا والتذكارات والعطور إضافة لمحلات التحف المميزة بما تعرضه من سلع جميلة تلفت أنظار الزوار.

7. شارع العرب في اسطنبول

هو مقر الجالية العربية حيث يقوم بزيارته الآلاف وخاصة العرب؛ ليشعروا بالحنين والدفء لتواجدهم في مكان يضم العرب من جميع البلاد، ويتفرع لمنطقتين هما يوسف باشا واكسراي اسطنبول، كما يقوم الزوار بملء وقتهم أثناء تواجدهم في هذا الشارع بزيارة العديد من المعالم السياحية مثل جامع برتيفينال والدة السلطان؛ حيث يتمتع الزائر بالمشهد العمراني الساحر الذي يملكه هذا الجامع بتصاميمه وزخارفه التراثية التي تحكي عن الأصالة والعراقة بأسمى معانيها، ثم يستطيع الزائر التوجه إلى هستوريا مول القريب من المكان، والمؤلف من ستة طوابق، والذي يمكن أن تجد فيه العديد من الهدايا والحاجيات والمتطلبات التي تلزمك.

ولتناول الطعام، تستطيع التوجه لمطعم هاتاي اسطنبول ومطعم الملك اسطنبول؛ حيث يتم تقديم أشهى المأكولات المحلية والعالمية اللذيذة، وللقهوة التركية مذاق مميز؛ لذلك تجد شارع العرب مليء بالكافيهات التي تقدم القهوة التركية المعروفة بنكهتها ورائحتها الذكية، وتستطيع اختتام جولتك برحلة استكشافية عن طريق ركوب الترام لمشاهدة أجمل المعالم السياحية وأبرزها وأخذ فكرة واضحة عن الحضارة التركية الجميلة، وبنفس الوقت ترفه عن نفسك من خلال متعة التسوق والتجول في أنحاء هذا الشارع الجميل.

8. شارع الماركات في اسطنبول

يعد شارع الماركات من شوارع تركيا اسطنبول الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر أثناء حكم السلطان العثماني عبد المجيد الأول، ويقع في القسم الأوروبي من اسطنبول من منطقة شيشلي السياحية، والتي تعتبر من أكثر الشوارع جذبًا للسياح؛ نظرا لما تحويه من معالم سياحية وتاريخية ومن أهمها: قصر وحديقة اهلامور، وحديقة حربية العسكري، وحديقة صوفا الشعراء، وحديقة ماتشكا والتلفريك، ومسجد تشيفيكيه، وغيرها من الأماكن السياحية، ولا بد من تجربة تناول المأكولات التركية الشهية والمشروبات المنعشة في احدى المطاعم والمقاهي المنتشرة على طول الشارع بتصاميمها الرائعة.

وسمي الشارع بشارع الماركات؛ نظرا لاحتوائه على الماركات العالمية والراقية للملابس النسائية، بالإضافة إلى وجود المحلات التجارية المختصة ببيع الأزياء بأحدث الموديلات التي ترضي جميع الأذواق وبأسعار منافسة، ويمكنك الوصول إلى الشارع من ميدان تقسيم بالمترو وصولا إلى محطة عثمان بيه فهو قريب من الشارع، ولمن يرغب بقضاء ليلة أو أكثر في شارع نيشانتاشي يمكنه الحجز في احدى الفنادق المتوفرة فيه.

9. شارع الفاتح اسطنبول

شارع مشهور من شوارع اسطنبول السياحية يقع في الجانب الأوروبي من مدينة اسطنبول، وقد أخذ الشارع شهرة واسعة بحيث يتوافد إليه السياح في عطلات السياحة بقصد الترفيه وإمضاء أجمل الأوقات في السنة؛ وذلك لأنه يتمتع بوجود العديد من المعالم التاريخية العريقة كالمساجد، والمباني، والأزقة، وممرات تعود إلى العهد اليوناني، كما يمكنك القيام بجولة ممتعة تعيش أجوائها أثناء تواجدك في شارع الفاتح حيث البازارات المنتشرة والمتاجر المليئة بالسلع الجميلة، والتي تستطيع من خلالها انتقاء أجمل الهدايا لمن تحب خلال تواجدك في هذا الشارع، إضافة إلى وجود بازار الفاتح المقام كل يوم أربعاء؛ حيث يتم عرض الخضار والفواكه والجبن والألبسة بأنواعها والأحذية والعطور والهدايا بأسعار منافسة لبقية المتاجر.

ولا بد من المرور أثناء زيارتك لهذا الشارع بجامع الفاتح الذي لاقى إعجابًا من كل الزائرين؛ نظراً لتصميم بنائه المعتمد على الزخارف والنقوش والرسومات الأثرية والمعتمد على الطراز المعماري الباروكي، كما يوجد مسجد بايزيد أيضًا بالمنطقة، ولمحبي الثقافة، يوجد مكتبة تضم كتبًا تشرح كل القصص والبطولات التاريخية فيما يخص العهد العثماني القديم والحضارات المختلفة إضافة إلى وجود العديد من الخرائط، لذلك متعة التسوق والتثقف تجدونها في شارع الفاتح؛ فهو يحتضن زواره ويقدم لهم كل ما هو ممتع ومفيد، زيارة موفقة نتمناها لكل الزائرين.

10. شارع شيشلي اسطنبول

تصنف شيشلي كواحدة من أهم شوارع اسطنبول وأهم المناطق السياحية المفضلة لدى السياح؛ نظرًا لما تملكه من أهمية تاريخية وثقافية وتجارية، وشارع شيشلي يعد أبرز الشوارع شهرة في اسطنبول؛ فهو يحوي العديد من المرافق والمعالم السياحية التي تلفت نظر السياح؛ لما تملكه من مقومات تجعله في المراتب الأولى لاستقطاب الزوار؛ فهو يضم الكثير من الحدائق الساحرة مثل حديقة ماتشكا التي تتميز بوجود تلفريك يتسارع السياح لتجربته، كما يحوي جامع شيشلي العريق. إضافة إلى ذلك، فيوجد مول جواهر اسطنبول الذي يتوافد إليه الكثير من السياح بقصد المتعة والاستجمام والترفيه حيث يوفر كافة المستلزمات والحاجيات.

إضافة إلى وجود المطاعم والكافيهات التي تلبي رغبات السياح، ولمحبي التاريخ والأصالة، يمكنكم التوجه إلى متحف أتاتورك المؤلف من ثلاثة طوابق، والذي يضم تشكيلة واسعة لممتلكات أول رئيس تركي؛ فالمتحف يضم الكثير من مقتنياته مثل الملابس والصور التي تحاكي قصصه إضافة إلى الكثير من الوثائق التي ترسخ أعماله وانجازاته.

كثيرة هي المعالم التاريخية التي يمكنك زيارتها في شارع شيشلي؛ فمسجد تيسفيكي يعتبر وجهة مهمة للعديد من الأشخاص؛ فهو مصمم بطريقة إبداعية من ناحية الأعمدة البيضاء الحجرية والبناء العمراني المتميز وواجهته التي تحوي زخارف نقش عليها تدل على وجود العائلة الإمبراطورية التي كانت تعيش في المنطقة، لا تدع الفرصة تفوتك وسارع بزيارة هذا الشارع لقضاء أجمل أيام العمر داخله.

11. شارع ديفان يولو في اسطنبول

يقع شارع ديفان يولو في منطقة السلطان أحمد، وهو يعتبر المركز الرئيسي للوصول إلى ايا صوفيا والمسجد الأزرق وغيرها من المعالم السياحية والتاريخية؛ لذا يتوافد إليه السياح بشكل كبير من كافة بلدان العالم، ويتواجد فيه بعض الخدمات التي يحتاجها السائح أثناء تواجده في هذا الشارع كالمطاعم والمقاهي، ومن أهمها مطعم كوفتجي السلطان أحمد الذي يتميز بتقديم ألذ المأكولات كالكفتة واللحوم وغيرها من الأطباق اللذيذة، وكذلك يوجد حافظ مصطفى 1864، ومادو، وهكذا تستطيع تناول الوجبات إذا شعرت بالجوع أثناء وجودك في شارع ديفان يولو.

بالإضافة إلى وجود بعض الفنادق مثل فندق هوليدي ستار، وفندق سلطان أحمد، وفندق Hagia sofia Mansions، كما يمكنك شراء ما تحتاج إليه في هذا الشارع؛ إذ يتوافر فيه العديد من المحلات لخدمة الزوار كمتاجر الألبسة والمجوهرات والمواد الغذائية وصالون الحلاقة وفيه صراف آلي أيضًا، ولعشاق المعالم التاريخية نصيب في شارع يولو؛ حيث يوجد فيه حجر المليون وcevri kalfa games، وجامع فيروز اجا الذي تم بناؤه في عهد بايزيد الثاني فيروز اغا في عام 1491م، وتعتبر هذه المعالم من أكثر الأماكن المحببة لدى السياح في الشارع.

12. شارع نسبتيه في اسطنبول

صنف شارع نسبتيه ضمن شوارع اسطنبول الهامة في منطقة بشكتاش باسطنبول؛ إذ يتوافر فيه العديد من المحلات التجارية العالمية، وعلى الرغم من ازدحام المكان، إلا أن الزوار يأتون إليه بكثرة للتسوق، ولمن يبحث عن ماركات عالمية فهذا هو المكان المناسب؛ حيث يحوي عدد كبير من محلات الملابس والجلود الطبيعية والمنسوجات، بالإضافة إلى محلات الذهب والهدايا، ويتميز هذا الشارع بأسعاره المنخفضة لذلك يكون في أغلب الأوقات مزدحمًا، ولمن يرغب بتناول الطعام، يوجد في الشارع الكثير من المطاعم والمقاهي لخدمة الزوار التي تقدم ما لذ وطاب من المأكولات اللذيذة والمشروبات الشهية.

13. شارع غالب ديدي في اسطنبول

من أقدم شوارع اسطنبول التي تميزت فيها اسطنبول حيث ظهر أثناء الاستعمار الخاص بجنوة، وتأتي أهميته في كونه يربط شارع الاستقلال بمنطقة بكاركوي، وأثناء تجولك في الشارع ستشعر بالعراقة والأصالة نظرا لما يوجد فيه من أبنية ملونة ومتاجر متخصصة في بيع الآلات الموسيقية ومستلزمات الموسيقى، لذلك يعتبر وجهة يقصدها عشاق الموسيقى لتلبية رغباتهم الموسيقية، ويتوفر في هذا الشارع أيضا متاجر خاصة بالتحف والهدايا، وهل هناك أجمل من احضار الهدايا والتذكارات لمن تحب؟ تجدون ذلك سهلا في شارع غالب ديدي الذي ننصح بزيارته وخاصة الموسيقيين الذواقين.

14. شارع عبدي ايبكجي في اسطنبول

يقع في منطقة نيشان تاشي ويعتبر من شوارع اسطنبول الفخمة المميزة؛ حيث يضم متاجر خاصة ببيع الماركات العالمية مثل louis vuittion وprada وbeyman إضافة إلى البضائع الموجودة في المتاجر العتيقة، كما صمم هذا الشارع ليتصف بالرخاء والرفاهية حتى أن المطاعم والكافيهات الموجودة فيه تتصف بالفخامة.

15. الشارع الفرنسي في اسطنبول

صمم على الطراز الفرنسي؛ حيث وضعت به مظلات ملونة جميلة لتزيد المكان تألقاً وهو من شوارع اسطنبول الجميلة، ويتفرع من شارع الاستقلال حيث يقع خلف مدرسة Galatsaray، وتم إطلاق عليه اسم زقاق الجزائر، وهو يتكون من سلالم عليها مقاعد ملونة بأجمل الألوان بحيث يجلس الزوار وهم مليئين بالتفاؤل والبسمة مرسومة على وجوههم، وتستطيع أن تشتم رائحة الأسلوب الفرنسي والحضارة الفرنسية من خلال المطاعم الموجودة به وطريقة تقديم الطعام ونوع الأصناف المتخصصة بالطعام الفرنسي والمعجنات الفرنسية.

16. شارع سردار أكرم في اسطنبول

شارع من شوارع اسطنبول يقع قرب برج غلطة الشهير ويتميز عن غيره بأن تم رصفه بالحصى بشكل فاتن وملفت للنظر مما يزيده جمالاً، ويتوفر فيه العديد من المتاجر والمحلات المتخصصة ببيع الملابس بكافة أشكالها وألوانها، إضافة إلى بيع العطورات والاكسسوارات والحلي ذات الذوق الرفيع، وللهدايا متاجر خاصة؛ حيث يحوي هذا الشارع متاجر خاصة ببيع الهدايا حيث يمكنك أن تدخل وتنتقي الهدية الأنسب التي ستقدمها لمن تحب بخيارات واسعة، إضافة لوجود الكثير من المطاعم والمقاهي التي تقدم أفضل وجباتها وأطباقها ومشروباتها وخاصة القهوة التركية المتميزة.

17. شارع اورتاكوي في اسطنبول

اورتاكوي هو من أشهر شوارع اسطنبول؛ حيث يتميز بإطلالته على مضيق البوسفور، ويوجد فيه بعض الأكشاك التي تقدم للسياح ألذ المأكولات التركية أثناء التمتع بالإطلالة على مضيق البوسفور، ويوجد فيه بعض المعالم التاريخية كمسجد اورتاكوي أو ما يسمى بمسجد المجيدية الكبير الذي بني بأمر من السلطان عبد المجيد عام 1894م، كما يضم العديد من محلات الهدايا والتحف بالإضافة إلى العديد من البازارات، ويمكنك تناول أشهى المأكولات في احدى المطاعم أو المقاهي المطلة على مضيق البوسفور، ولتخليد ذكرى زيارتك عن هذا الشارع، يمكنك التقاط الكثير من الصور التذكارية لاستعادة هذه الذكريات الجميلة التي تخص أجمل الشوارع في اسطنبول.

لقد سلطنا الأضواء على أهم شوارع اسطنبول التي يمكنك زيارتها لشراء ما تحتاجه في حياتك الخاصة، وذكرنا بعض المطاعم والمقاهي الخاصة بالشوارع إضافة إلى المعالم السياحية التي يمكنك زيارتها أثناء تواجدك ضمن شوارع اسطنبول العريقة، نأمل أن يكون لديك فكرة واسعة الآن عن ما يحويه كل شارع، وأن تقوم بجولة ممتعة مع العائلة أو الأصدقاء في شوارع المدينة.