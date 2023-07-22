أفضل 8 من شواطئ تركيا على البحر الأسود

إذا كنت تقضي إجازتك السعيدة في إحدى مدن تركيا الرائعة ذات المعالم السياحية المتميزة فأنت بحاجة إلى التوجه إلى أحد شواطئ تركيا على البحر الأسود التي تتميز بجمالها وسحرها الأخاذ، وسوف تنعم هناك بالمزيد من المتعة والترفيه لأن شواطئ البحر الأسود هي من أروع شواطئ تركيا التي يقصدها الكثير من السياح، والآن سوف نتعرف معكم على أفضل قائمة تضم أجمل الشواطئ التي تطل على البحر الأسود لكي يمكنك الذهاب إلى ما تفضله من بينها بحيث يمكنك الاستمتاع بالغطس أو مشاهدة المياه الفيروزية الساحرة وما تتضمنه من كائنات بحرية رائعة.

أفضل شواطئ تركيا على البحر الأسود

تضم منطقة البحر الأسود العديد من الشواطئ التركية الساحرة، وقد أصبح ساحل البحر الأسود من أهم وأكثر السواحل التي لاقت إقبالا كبيرا من قبل السياح للاستمتاع بقضاء رحلة ممتعة، والآن سوف نتعرف معكم على أفضل شاطئ في تركيا على البحر الأسود حيث تضم تركيا العديد من الشواطئ الجميلة على البحر الأسود، ومن أفضلها:

1- شاطئ طرابزون الذهبي (Trabzon Golden Beach)

يعتبر هذا الشاطئ واحدًا من أفضل الشواطئ على البحر الأسود، ويتميز برماله الذهبية الناعمة ومياهه الزرقاء الصافية والفريدة من نوعها، كما يمكن الاستمتاع بنشاطات مثل الغوص والسباحة وركوب الزوارق والألعاب المائية، وتلتقي فيه مياه البحر الأسود مع مياه بحر مرمرة، وبالتالي فإن كثير من الفعاليات الرياضية تقام هناك مثل التجديف والكرة الطائرة وتسلق الصخور وهناك مسارات للمشي وركوب الدراجات كما أنه يحيط به مجموعة من أفضل المعالم السياحية في مدينة اسطنبول وبالتالي يعتبر من أجمل وأروع شواطئ تركيا.

2- شاطئ كيليوس اسطنبول

هذا الشاطئ هو من أجمل شواطئ تركيا على البحر الأسود التي توجد في مدينة اسطنبول التركية ويوجد على الجزء الأوروبي منها بشكل مباشر، سوف تقضي هناك وقت ممتع للغاية حيث الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والرمال الذهبية والمياه الزرقاء الصافية، كما أنه من أفضل وأكثر الشواطئ حيوية وجاذبية وذلك لأنه يحيط به مجموعة من المنتجعات والمطاعم المتميزة.

3- شاطئ أوردو (Ordu Beach)

يقع هذا الشاطئ في مدينة أوردو بالقرب من الحدود الشرقية لتركيا، وهو مكان رائع للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والمحيط الهادئ. كما يضم العديد من المقاهي والمطاعم والمحلات والفنادق.

4- شاطئ غوزيليلي

هو واحد من أفضل شواطئ تركيا على البحر الأسود وهو من أجمل شواطئ مدينة طرابزون بشمال شرق تركيا، ويعد من أكثر الشواطئ التي تتمتع بإطلالة ساحرة وجذابة على ساحل البحر، كما أنه يعتبر المتنفس الرئيسي للمدينة، حيث أنه نافذة المدينة التي تطل على البحر الأسود قبالة أوروبا الشرقية، وهو يضم مجموعة من الأماكن السياحية والترفيهية أيضًا ويمكنك هناك القيام بالعديد من الأنشطة الترفيهية مثل التمتع بالسباحة والغوص وركوب الأمواج وركوب القوارب بالإضافة إلى التمتع بحمام الشمس، كما يمكنك التخييم على ضفاف الشاطئ وهناك مجموعة من المطاعم والكافيهات والفنادق القريبة من الشاطئ.

5- شاطئ فليوس

هو من أهم الشواطئ العائلية التي تقع على البحر الأسود، هذا إلى جانب أنه عبارة عن جنة من جنان تركيا التي إذا وطأت قدمك إليها سوف تخطف بصرك وتنسيك همومك، فهناك الطبيعة الخلابة والتضاريس الأخاذة، وهذا الشاطئ يجمع ما بين عبق الزهور وخضرة الغابات وزرقة المياه الفيروزية كما أنها قريبة من المدينة وبها الكثير من الخدمات والمرافق، وسوف تستمتع هناك بالإبحار بالقوارب واليخوت بالإضافة إلى الجلوس للاستمتاع بحمام الشمس الدافئ، وهناك أماكن مخصصة للتخييم والطهي بالإضافة إلى عدد من المطاعم والكافيهات، كما ستستمتع برحلة سفاري في الهواء الطلق على ضفاف الشاطئ.

6- شاطئ تشارشا باش

وهو أيضًا من أجمل الشواطئ التي توجد على ساحل البحر الأسود وهو يتمركز بين ثنايا البلدة الجميلة طرابزون، وإذا كنت تبحث عن مناطق سياحية في تركيا لابد من تجربة هذا الشاطئ الساحر الذي يعتبر من أهم معالمها، كما أنه واحد من أهم وأبرز الوجهات التي يقصدها السياح من كل مكان.

وبالتالي فهو من أجمل متنفسات المدينة الصيفية، وهو يقع على سواحل البحر الأسود وهناك سوف تستمتع برحلات بحرية ممتعة بالقوارب واليخوت، وكذلك سوف تجد أن صيد الأسماك من أجمل الأنشطة الممتعة بالإضافة إلى التخييم بجانب الشاطئ، مع الأجواء السياحية الجميلة التي تجعلك تقضي وقت ممتع في شاطئ تشارشا باش.

7- شاطئ يالينجاك

يعتبر من أفضل شواطئ تركيا على البحر الأسود التي يقصدها الكثير من السياح القادمين من مختلف أنحاء العالم، فهو يقع في مدينة طرابزون شمال شرق تركيا والذي ستستمتع فيه بالكثير من الأنشطة الترفيهية الرائعة حيث ركوب الأمواج والغطس والذهاب إلى أجمل المطاعم والكافيهات وتناول أفضل الوجبات والأطعمة التركية التي لا مثيل لها.

8- شاطئ أوزونيا

وهو واحد من أشهر شواطئ اسطنبول التي تطل على ساحل البحر الأسود، وهو من أكثر الشواطئ الطبيعية التي تقع ضمن خليج صغير على البحر الأسود، وبالتالي فهو يعد واحد من أفضل شواطئ تركيا على البحر الأسود التي يأتي إليها الزوار وهو من مجموعة الشواطئ الهادئة الجميلة التي يزدحم فيها الناس في فصل الصيف، والشمسيات هناك مصنوعة من القصب والخيزران ويمكنك أيضًا الاستلقاء على العشب وعلى الرمال الساحرة.

ختامًا فإن هذه كانت بعض من أفضل الشواطئ الجميلة على البحر الأسود في تركيا، وتحتوي المناطق الساحلية الأخرى في تركيا على العديد من الشواطئ الرائعة التي يمكن الاستمتاع بها، ولكننا استطعنا من خلال هذا المقال الشيق أن نذكر لكم أهم وأفضل مجموعة من شواطئ تركيا على البحر الأسود التي يمكنك الذهاب إليها وممارسة الكثير من الأنشطة الترفيهية المتنوعة، فلا تتردد في زيارتها.