أفضل 9 شواطئ عائلية في اسطنبول ينصح بزيارتها

مدينة اسطنبول التركية من أكثر المدن السياحة شهرة في الفترة الأخيرة، وتشهد إقبال كبير من قبل السياح لرؤية معالمها والتمتع بجمال طبيعتها الخلابة، وزاد من أهميتها اهتمام الدولة في تحسين البنية التحتية وترميم معالمها التاريخية وتطوير مرافقها الخدمية والترفيهية لجعلها واجهة من الواجهات الأساسية للجذب السياحي، ومن الأشياء المميزة في تركيا أنها توفر شواطئ عائلية في اسطنبول والتي تنتشر بشكل كبير على طول الساحل البحري للمدينة، ويختص كل منها بميزات تختلف عن الشواطئ الأخرى ولكن جميعها تتفق في صفة واحدة بأنها صممت لتأمين راحة الزوار وتوفير لهم كل الوسائل الترفيهية والخدمية لقضاء عطلة صيفية مذهلة والتمتع في مياه البحر، وفي مقالنا هذا سنتعرف على أفضل شواطئ عائلية في اسطنبول، وعلى أهم ما تقدمه من مميزات ترفيهية لخدمة الزوار فكونوا معنا.

أفضل شواطئ عائلية في اسطنبول

يوجد في اسطنبول العديد من الشواطئ البحرية المخصصة للعائلات مع أفراد أسرتهم، وتعتبر هذه الشواطئ وسيلة مهمة لجذب السياح لزيارة المنطقة والتعرف عليها وللاستمتاع في السباحة في مياه البحر الدافئة والنقية، ولكل شاطئ ميزة معينة ومساحة تختلف عن الشاطئ الأخر، مع توفير كافة الوسائل الترفيهية المهم تواجدها لخدمة الزوار والتأمين الراحة لهم.

1- شاطئ ناكي بيه اسطنبول

من أجمل الشواطئ العائلية في اسطنبول، والتي تقع في القسم الآسيوي للمدينة في جزيرة الأميرات المشهورة بجمال طبيعتها ونقاء جوها، ويشهد هذا الشاطئ ازدحام سكاني كثيف في فصل الصيف، فهو يعتبر أكثر أماكن سياحية في اسطنبول التي تتميز بشعبية خاصة، ويتميز الشاطئ بنشاطاته الترفيهية المسلية والجميلة وأجوائه الرطبة وجمال وروعة البحر ونقاء مياهه ونعومة رمال الساحل والتي تخلو من الصخور فهي آمنة للأطفال للعب والسير.

2- شاطئ داليان اسطنبول

أحد أروع وأهم شواطئ العائلات في اسطنبول، حيث تقع في منطقة داميرجي كوي والتي تطل على مضيق البوسفور في البحر الأسود في القسم الأوروبي، تم إنشاء الشاطئ عام 2002م بطريقة رائعة ومميزة، حيث يحتوي الساحل على أنواع عديدة من الوسائل الترفيهية كالملاعب والمطاعم والمقاهي التي تنتشر على طول الساحل، وألعاب بحرية للأطفال وكراسي للاستلقاء تحت أشعة الشمس، كما يوجد أماكن خاصة لمطالعة الكتب الثقافية تتسم بالهدوء ويرغب الكثير من الناس الدخول إليها للاسترخاء بعيداً عن الضجيج.

3- شاطئ سولار في اسطنبول

يمتاز الشاطئ بصفاء مياهه الزرقاء التي تلمع كالزجاج كما يعرف بمساحه الواسعة والتي تستوعب عدد كبير من الأشخاص، ويعد أشهر شاطئ للعائلات في اسطنبول والمعروف بتجهيزاته الرائعة لاستقبال الناس في فصل الصيف، ولكونه الخيار الأول بالنسبة لهم من حيث توفر كافة وسائل الراحة والترفيه داخله، أما بالنسبة لموقعة فهو يمتد على ساحل البحر الأسود في القسم الأوربي من مدينة اسطنبول ويقع بالقرب من غابات بلغراد، فالمكان بكل ما يحتويه ساحر من نظافة الشاطئ الرملي وصفاء المياه وتنوع الوسائل المسلية وهدوء المكان الذي يبعث الراحة النفسية والطمأنينة.

4- ساحل بورج في اسطنبول

يعتبر الساحل أشهر شاطئ عائلي في اسطنبول في القسم الأوربي للمدينة، حيث يتميز بموقع جميل في منطقة غوتش دارا بالقرب من منطقة ساريير، ويمتد الشاطئ على ساحل البحر الأسود، كما أنه يحتوي على مقهى لتناول المشروبات والوجبات الخفيفة وموقف واسع خاص لسيارات الزوار، بالإضافة إلى وسائل الترفيه المتعددة من ألعاب مخصصة للأطفال وملعب صغير ومسبح داخلي يحتوي على ألعاب مائية، كما يمكن استئجار قارب صغير من أجل القيام بجولة مذهلة داخل البحر وللتعرف على جمال المدينة وطبيعتها الخلابة.

5- ساحل أودوفي اسطنبول

شاطئ ساحر ومن أشهر بلاجات اسطنبول يقع في الجانب الآسيوي للمدينة، بإطلالة ساحرة على البحر كما أنه يضم مطعم واسع يختص في تقديم أشهى الوجبات البحرية اللذيذة، بالإضافة إلى صالة كبيرة خاصة بالألعاب الرياضية، فالمكان يمتاز بأجوائه الصيفية البحرية اللطيفة الرائعة والتي تساهم في جذب الكثير من السياح والزوار لقضاء عطلة الصيف والتمتع في روعة مياه البحر وأخذ قسط من الراحة ضمن أجواء هادئة ومناسبة للاسترخاء، كما يمكن للزوار من ممارسة رياضة ركوب الأمواج البحرية ويتم مساعدتهم وتعليمهم من قبل مجموعة من الشبان المحترفين والمختصين بتعليم هذه الرياضة الرائعة، بالإضافة إلى تمتع الأشخاص بالسباحة في مياه البحر الرائعة مع وجود أشخاص تم تعينهم من قبل إدارة الشاطئ مهمتهم إنقاذ أي فرد في حال تعرضه للغرق.

6- شاطئ كيليوس اسطنبول

يمتد شاطئ كيليوس على ساحل البحر الأسود في الجزء الأوروبي لمدينة اسطنبول، ويعتبر مناسب بشكل كبير للعائلات لقضاء عطلة ممتعة ضمن أجواء بحرية ساحرة وهادئة في أيام الصيف الحار، فالساحل يشتهر بنظافته وروعة رماله الذهبية كخيوط الشمس، كما يتميز الشاطئ بتجهيزاته الرائعة لتوفير الراحة الكاملة للزوار كوجود كراسي وطاولات موزعة على طول الساحل البحري، كما يوجد أماكن مخصصة لشواء اللحوم، كما يمكن طلب الأكل الجاهز من المطاعم القريبة منه، ويوجد بداخله حمامات خاصة بالرجال وحمامات للنساء ومشالح مجهزة بدوش للاغتسال بعد الانتهاء من السباحة، ولكن يبرز جمال الشاطئ في أوقات المساء بحيث تقام حفلات السمر وتجتمع العائلات مع بعضها وتعلو الضحكات وأصوات الغناء في أجواء دافئة مليئة بالمحبة.

7- ساحل فلوريا في اسطنبول

من أرقى شواطئ عائلية في اسطنبول يقع ضمن منطقة فلوريا الجميلة، وتمكن من تحقيق اهتمام كبير من قبل السياح والزوار والذين يتوافدون إليه بشكل دائم ومتواصل لقضاء أوقات ممتعة ومسلية، وزاد من شهرته قربه من المراكز التجارية المعروفة في المنطقة، فالساحل مجهز بشكل كامل بالوسائل الترفيهية والخدمية الرائعة من حمامات ومشالح وكراسي للاستلقاء تحت الشمس ومطعم مخصص لتقديم وجبات الغداء والفطور والوجبات السريعة كالسندويشات والبيتزا والبرجر، والهدف جعل الشاطئ مقصد لكثير من الناس الذين يرغبون بقضاء عطلة مريحة تتسم بالهدوء والمتعة والرفاهية مع أفراد أسرتهم وأطفالهم.

8- شاطئ كاديكوي في اسطنبول

من أكثر الشواطئ البحرية شعبية في اسطنبول، والتي تعرف بتنوع المرافق والمراكز الخدمية والترفيهية والسياحية المتطورة من أجل خدمة الزوار، مع توفير كافة وسائل الراحة والترفيه لهم، لذلك نلاحظ إقبال شديد على الشاطئ في الصيف من قبل العائلات للتمتع في أجواء البحر ولممارسة رياضة السباحة في مياهه الدافئة والنقية، مع الاستمتاع في الاستلقاء تحت أشعة الشمس لتعطي الأجسام اللون البرونزي، ويحتوي الشاطئ أيضاً على مطاعم تختص في تقديم أطباق لذيذة للزوار عند الطلب كما يمكنهم إدخال طعامهم معهم.

9- شاطئ جدا بوستان اسطنبول

يمتاز الشاطئ بموقع استراتيجي رائع ضمن منطقة كاديكوي في القسم الآسيوي لمدينة اسطنبول، ويتكون من شاطئ للعائلات وشاطئ أخر للنساء ويبلغ طول الشاطئ بشكل كامل حوالي 1 كم، ويمتاز باحتوائه على مراكز خدمية وترفيهية متنوعة وحديثة من طاولات وكراسي بمواجهة البحر وخدمة توصيل الطلبات إلى مكان جلوس الزوار ومشالح وحمامات، ومقاهي تختص في تقديم المشروبات الباردة والساخنة بجلسات جميلة وواسعة مطلة على الشاطئ البحري، وأهم ما يميز الشاطئ نظافة الرمال وخلوها من الأحجار ونقاء مياه البحر، فالمكان متكامل بكل ما يتضمنه من خدمات رائعة موظفة لخدمة الزوار.

وفي نهاية مقالنا سلطنا الضوء على أفضل شواطئ عائلية في اسطنبول، وعلى أهم الخدمات والوسائل الترفيهية التي تقدمها لزوارها، كما تم ذكر موقع كل شاطئ وبأي قسم يقع بالنسبة لمدينة اسطنبول مع الشرح التفصيلي لشكل الشاطئ ومساحته.