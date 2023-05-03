أجمل 10 مزارات وأهم النشاطات في شيلا تركيا

تحتوي اسطنبول على عدد من القرى الريفية التي تتمتع بجمال خلاب وطبيعة ساحرة، يقصدها الكثير من السياح بهدف الاستمتاع بها وبجوها الرائع الخلاب، ومن هذه القرى قرية شيلا تركيا الرائعة، وتعتبر من أكثر القرى التي يلجأ لها الأشخاص للاسترخاء والتمتع بجوها الهادئ بعيدًا عن جو الصخب والازدحام الذي تعج به المدينة، وفي هذا المقال سنتحدث بالتفصيل عن هذه القرية، فلكل عشاق الهدوء والجمال عليكم المتابعة حتى النهاية.

أين تقع شيلا تركيا

تقع جزيرة شيلا تركيا على شاطئ البحر الأسود، وعلى الرغم من صغر حجمها وقلة عدد سكانها الذي لا يتعدى الثلاثون ألف نسمة، إلا أنها مقصد للكثير من السياح اللذين يفضلونها عن غيرها من الأماكن السياحية نظرًا لما تتمتع به من جمال خلاب وطبيعة ساحرة.

كم تبعد شيلا عن اسطنبول

تبعد مدينة شيلا عن اسطنبول حوالي 120 كم، وهي من أجمل الأماكن التي يزورها عدد كبير من السياح سنويًا، حيث يتميز شاطئ شيلا اسطنبول بمياهه النظيفة التي تناسب السباحة لمختلف الفئات العمرية، ومن الجدير بالذكر انه يمتد حوال 60م مربع على ساحل البحر الأسود، كما أن مدينة شيلا تضم هضبة كوم بابا، وهي إحدى الهضبات العلاجية التي يقصدها الكثيرون لاستخدام رمالها للعلاج.

مزارات منطقة شيلا تركيا

لكل محبي المناطق الطبيعية إليكم بعض الأماكن الموجودة داخل جزيرة شيلا تركيا، حيث يوجد بعض الأماكن الموجودة بداخلها التي ستبهركم بجمالها الرائع وطبيعتها الساحرة الخلابة ولعل أهمها ما يلي:

1. نبع الصخور الباكية

من أكثر الأماكن جمالاً في مدينة شيلا في تركيا هو منطقة نبع الصخور الباكية، حيث يشبه البحر في جريانه على هذه الصخور بكاء الإنسان، كما لو كان بكاءً طبيعيًا، فسبحان من صور كل هذا الجمال.

2. البحيرة المخفية شيلا

تعتبر البحيرة المخفية في شيلا من أشهر المعالم الطبيعية في اسطنبول بأكملها، إذ يحيط بها غابات ومسطحات خضراء كثيفة وواسعة، بالإضافة إلى وجود العديد من المطاعم والكافيهات التي تتيح للزوار تناول وجبة الغداء أو تناول المشروب المفضل لديهم في الهواء الطلق وسط الطبيعة الخلابة.

3. منارة شيلا

منارة شيلا هي أشهر معالم منطقة شيلا اسطنبول، وهي واحدة من المنارات التي تطل على البحر الأسود، والتي تشرف على سلامة السباحين والسياح بشكل عام، وقد أنشئت هذه المنارة في عام 1859 م، أيام حكم الدولة العثمانية، وتم إنشائها على شكل برج من المنحدرات على امتداد 60 متر على الشاطئ، وعلى ارتفاع حوالي 110 م من سطح البحر، وله رؤية لمسافة حوالي 20 ميلاً بحريًا.

4. هضبة وشاطئ كوم بابا

هضبة كوم بابا هي واحدة من أشهر الأماكن السياحية في اسطنبول والتي يقصدها عدد كبير جدًا من السياح كل عام بهدف العلاج، حيث تحتوي رمالها على عناصر معدنية تساعد على الشفاء من كثير من الأمراض مثل أمراض الروماتيزم وأمراض الروموتويد.

5. منتزه سيرنتيني

منتزه سيرينتيبي يعد من أهم مزارات مدينة شيلا في تركيا، حيث يستخدمه السياح بغرض الاستجمام والتنزه مع الاستمتاع بالمناظر الطبيعية التي تطل على شاطئ البحر الأسود، ويعود ذلك إلى موقع المنتزه في أعلى ربوة تكشف عن البلدة بأكملها، حيث يمكنك مشاهدة تشيلا كاملة من هناك.

6. منتزه البيرق

من أفضل المنتزهات التي توجد في منطقة شيلا تركيا هو منتزه البيرق، حيث يمكنك التنزه فيه بصحبة العائلة، مع التقاط أفضل الصور التذكارية وسط المسطحات الخضراء، كما يمكنك السير في المسارات المخصصة لذلك والاتكاء على المقاعد الخاصة بالجلوس، للاستمتاع بهواء نقي خالي من كل التلوثات، والاستمتاع بهدوء راقي بعيدًا عن صخب وضوضاء المدينة.

7. قلعة شيلا

هي واحدة من أبرز الأماكن السياحية في اسطنبول، ويزورها سنويًا عدد كبير من السياح القادمون من كل بلد للتعرف على عبق وحضارة الأتراك قديمًا، خاصة في عهد الدولة العثمانية، وهي عبارة عن مبنى مكون من أربعة طوابق بناها البيزنطيون لصد الهجمات القادمة من خلال البحر الأسود، وقد تم استخدامها فيما بعد لأغراض المراقبة.

8. مركز شيلا الثقافي

لا تقتصر الرحلة في شيلا تركيا على التنزه والترفيه فقط، بل هناك مساحة لفتح الأفاق لبعض الثقافات الأخرى، واكتساب معارف جديدة تنمي بها ذكاء أطفالك، وتوجيههم للمسار الصحيح، حيث يوجد مركز شيلا الثقافي الواقع في مدينة شيلا، والذي يقدم العديد من العروض المسرحية والثقافية التي تفيد الأطفال، وبعضها أيضًا موجه للكبار، لذلك يعتبر مركز شيلا الثقافي من أجمل المناطق التي يمكنك اصطحاب عائلتك إليها للاستمتاع بتجربة ليس لها مثيل.

9. بازار شيلا

يوجد في مدينة شيلا تركيا أيضًا عدد من البازارات من أشهرها بازار شيلا، وهو مكان مخصص لبيع المنتجات الزراعية الغير عضوية، واللحوم الطازجة وبأسعار تناسب الجميع، ويمكنك شراء كل ما تحتاج أثناء التجول حول البائعين اللذين يفترشون الأرض في وسط مدينة شيلا.

10. نهر جوكصو

يعتبر نهر جوكصو أهم الأنهار الموجودة في قرية شيلا اسطنبول، حيث يربط بين قارتي آسيا وأوروبا ويصب في مضيق البوسفور، وينمو على طول شاطئ النهر مجموعة كبيرة من النخيل والأشجار التي تنمو عليها أنواع مختلفة من الفاكهة، مما يجعل من المناظر الطبيعة هناك أكثر جمالاً وروعةً، على سبيل المثال منظر الغروب الذي يشعرك بأنك ذهبت للحظات إلى عالم آخر وكأنك لست على كوكب الأرض.

أهم الأنشطة التي يمكن ممارستها في شيلا تركيا

على الرغم من صغر حجم منطقة شيلا في تركيا، إلا أنها تتمتع بكل مقومات الحياة، بالإضافة إلى وجود العديد من الأنشطة التي يمكنك ممارستها هناك والاستمتاع بها، إلى جانب المشي في الطبيعة الخلابة، والاستمتاع بالجو النقي هناك بعض النشاطات الأخرى منها ما يلي:

زيارة بحيرة شيلا المخفية، والتي كانت وجهة السلاطين والمماليك في القدم بغرض الاستجمام والسباحة.

القيام بجولات نهرية بصحبة الأقارب أو الأصدقاء والتعرف على معالم مدينة اسطنبول التركية، كبحيرة شيلا والمنارة العريقة.

يمكنك قضاء وقت ممتع أثناء تناول وجبة الغداء اللذيذة على ضفاف النهر مع الأهل والأصدقاء.

من الممكن قضاء وقت في السباحة والاستحمام داخل النهر أو البحيرة.

في المساء يمكنكم الذهاب في رحلة تسوق وشراء كل ما تحتاجونه من أساسيات أو رفاهيات واقتناء الهدايا للأهل والأصدقاء.

أهم مطاعم شيلا

على الرغم من أن مدينة شيلا تركيا تقع في ريف اسطنبول، إلا أنها تحتوي على مجموعة كبيرة من المطاعم الكبيرة التي تقدم أجمل وألذ الأكلات العربية والتركية، وبما أن كل من يزور تركيا يكون مقصده الرئيسي هو تذوق الطعام التركي الأصيل، فلقد خصصنا جزء من مقالنا هذا لعرض أهم المطاعم التي تقدم الوجبات التركية والعربية والأجنبية المختلفة، ومن هذه المطاعم ما يلي:

مطعم بحيرة شيلا: وهو أحد أفضل المطاعم الموجودة هناك ويطل على شاطئ البحر، ويقدم وجبات تركية لذيذة.

وهو أحد أفضل المطاعم الموجودة هناك ويطل على شاطئ البحر، ويقدم وجبات تركية لذيذة. مطعم فيرا: وهو من المطاعم المميزة جدًا والذي يقدم جميع أنواع الأسماك الطازجة الشهية، ويتميز ببحثه الدائم عن رضا العميل.

وهو من المطاعم المميزة جدًا والذي يقدم جميع أنواع الأسماك الطازجة الشهية، ويتميز ببحثه الدائم عن رضا العميل. مطعم vip beach& fish restaurant: وهو مطعم يقدم وجبات الأسماك الطازجة والمقبلات في الصيف والشتاء، ويقدم الخدمة من خلال الحجز مسبقًا.

وهو مطعم يقدم وجبات الأسماك الطازجة والمقبلات في الصيف والشتاء، ويقدم الخدمة من خلال الحجز مسبقًا. مطعم تيرا بيتزا: ويقدم البيتزا اللذيذة والشهية بجميع أنواعها.

أهم فنادق شيلا

إذا كنت تبحث عن فندق في منطقة مميزة بمدينة شيلا، يقدم لك كل الخدمات التي ترغب فيها، من خدمة مميزة ونظافة ومستوى تعقيم عالي، عليك بقراءة السطور القادمة، فسنعرض عليك أهم الفنادق الموجودة في شيلا تركيا، التي تحقق لك كل هذا، بداية من فنادق ذات النجمة الواحدة وحتى فنادق الخمس نجوم، وجميع الفنادق بأسعار معقولة وفي متناول الجميع، ومن أهمها ما يلي:

فندق بالم بيتش: وهو من اهم الفنادق الموجودة في شيلا، ويقع على بعد 2 كيلو متر من منارة شيلا و3 كيلو مترات من قلعة شيلا.

وهو من اهم الفنادق الموجودة في شيلا، ويقع على بعد 2 كيلو متر من منارة شيلا و3 كيلو مترات من قلعة شيلا. فندق شيلا بوتيك: ويقع على بعد 10 دقائق سيرًا على الأقدام من أقرب شاطئ لها، وعلى بعد كيلو متر واحد من منارة شيلا، و2 كيلو متر من محطة الحافلات الخاصة بشيلا.

ويقع على بعد 10 دقائق سيرًا على الأقدام من أقرب شاطئ لها، وعلى بعد كيلو متر واحد من منارة شيلا، و2 كيلو متر من محطة الحافلات الخاصة بشيلا. شيلا أكوا بيتش: هذا الفندق من اجمل فنادق شيلا، حيث يحتوي على حمام سباحة خاص بها، ويطل على أجمل المناظر الطبيعية.

في نهاية مقالنا حول منطقة شيلا تركيا، نتمنى أن يكون هذا المقال بمثابة خريطة كاملة لك تمكنك من تنظيم جدول رحلتك لتستمتع بها قدر المستطاع.