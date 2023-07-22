أجمل 5 أماكن سياحية في صفران بولو تستحق الزيارة

تضم تركيا العديد من المدن الرائعة للسياحة والاستمتاع بالأجواء التركية الجميلة، وتعتبر مدينة صفران بولو إحدى مدنها القديمة ذات العراقة والإطلالة الساحرة والخلابة وموقعها الاستراتيجي المتميز لوقوعها على سواحل البحر الأسود، ويمكن تصنيفها كمدينة جاذبة للسياح؛ نظرًا لتربعها فوق القائمة الخاصة بأماكن التراث باليونسكو، حيث تعد متحفًا يشتمل على العديد من الكنوز والمعالم الأثرية، هذا إلى جانب احتواء المدينة على عدة مناظر طبيعية مثل الجبال الساحرة الشاهقة والغابات كثيفة الأشجار، وكذلك ينابيع المياه الحارة والبحيرات رائعة المنظر، وهي وجهة رائعة لعشاق الطبيعة الخلابة والأجواء الهادئة لاحتوائها على المناظر الطبيعية التي تمنح زائريها الشعور بالاسترخاء والهدوء طوال العام مثل المنتزهات والحدائق الغناء.

أجمل الأماكن السياحية في مدينة صفران بولو

في الفقرات القادمة نتعرض لأجمل وأروع أماكن السياحة بصفران بولو، والتي لا يجب عليك تفويت زيارتها وهي:

1. مغارة بولاق انجليس

وتعد هذه المغارة من أفضل وأهم المعالم من بين عدة أماكن سياحية في صفران بولو، فهي تجذب أنظار السائحين إليها بسحرها وجمالها، وهي تعد أقدم وأطول المغارات بتركيا؛ إذ تتكون من عدد من الهوابط والصواعد البالغ عدد درجاتها 150 درجة.

2. مجرى مياه إنجي كايا

وهو من ينابيع المياه الأثرية في صفران بولو، وتم تصنيفه منذ العصر العثماني بكونه أحد أهم أماكن سياحية في صفران بولو، ويزوره آلاف الأعداد من السائحين بشكل سنوي.

3. متحف منزل القائم بالمقام

وهو يعد منزلاً أثريًّا وتراثيًّا، وهو ومصمم على طراز العصر العثماني، ويتمتع المتحف بموقع استراتيجي في منتصف صفران بولو، والمتحف مكون من مجموعة من الطوابق الواصل عددها حتى ثلاثة، والتي تحتوي بدورها على عدد من الغرف التي يصل عددها حتى سبعة، هذا بالإضافة إلى وجود حديقة خاصة، ومنذ منتصف حقبة السبعينيات تحول المتحف إلى مزار ومعلم سياحي.

4. قرية يوروك

وهي تعد من القرى الأثرية والعتيقة بصفوان بولو والواقعة على مسافة وقدرها 20 كيلو متر منها، وللقرية طراز عثماني عريق وعتيق؛ حيث يعود طرازها لثلاثة سابقة ويظهر ذلك على شوارع المدينة والأزقة الضيقة بها والشرفات الخشبية لمنازلها، حيث تعكس طراز المدينة العتيق.

5. التراس الكريستالي

وهو يعد من بين أفضل أماكن سياحية في بولو لوقوعه فوق ارتفاع ثمانين متر فوق الوادي الجبلي بألوانه الخضراء الرائعة.

أهم المطاعم في مدينة صفران بولو

فيما يلي نستعرض قائمة متميزة لأفضل المطاعم التي تقدم أكل حلال في صفران بولو، وهذه القائمة مختارة وفقًا لآراء وتقييمات زائريها كما يلي:

1. مطعم امسيز

ويعد هذا المطعم من المطاعم التركية التقليدية، ويمكنك تجربته لتناول أشهى الأطباق المحلية بأفضل وأنسب أسعار بالنسبة للكل، وحين نركز على الاطباق المتنوعة المقدمة من المطعم نجده يوفر العديد منها، مثل طبق المانتي الذي يعد من الأطباق التركية المكونة من قطع عجين صغيرة ومحشوة بلحم بقري أو ضأن، هذا إلى جانب ما يوفره من أنواع عديدة من الصوصات، مثل: صوص البندورة، وصوص الزبدة، وصوص الزبادي وغيرها، وهي تمنح الأطباق مذاقًا رائعًا وشهيًّا، ليس هذا فحسب فالمطعم يقدم فطائر رقيقة تدعى فطائر الجوزلمة، ويتم حشو تلك الفطائر بعدة حشوات مثل السبانخ أو اللحمة المفرومة، أو يمكن كذلك حشوها بالجبن مضافًا إليها بعض الأعواد الخضراء من الزعتر الطازج.

2. مطعم كاج كباب دورمش أسطا

وهو يعد من المطاعم التركية الحديثة، ويحتوي المطعم على قاعة كبيرة للطعام لإتاحة اصطحاب الفرد لأصدقائه أو عائلته، كما يتوفر في خارجه ساحة رائعة وملعب للأطفال، ويمكنك زيارته لتجربة ما يقدمه من أكلات تركية كلاسيكية متنوعة ومحببة لدى الأشخاص كافة، حيث يمكنك تناول أطباق مختلفة من الكباب والتي يتم إعدادها فوق الفحم، وكذلك أطباق اللحم التي تتوفر مع الأرز المتبل، هذا إلى جانب المعجنات المحشوة بالجبن واللحم، وقد ترغب في تناول طبق من الشوربة أو السلطة قبل شروعك في الطعام، فيمكنك حينها طلب طبق من الشوربة أو السلطة الطازجة التي يوفرها المطعم، كما أنك تستطيع التحلية بعد تناول هذه الأطباق اللذيذة، ولهذا فإن المطعم يوفر لك مجموعة تقليدية من الحلوى مثل البقلاوة، والأرز باللبن، وغير ذلك من الأكلات والأطباق الرائعة.

3. مطعم شوربة الأوسطى شعبان

وكما يتضح من اسمه فهو مطعم متخصص في إعداد مختلف أطباق الشوربات بمذاقها المميز، ومن أبرز الأطباق التي يمكنك تناولها هو طبق شوربة العدس المقدم بجانب الخبز وطبق من السلطة الطازجة، إلى جانب طبق شوربة الخضار وشوربة الأرز المضاف إليها بقدونس، كما يوفر المطعم شوربة الدجاج، وطبق من شوربة لحم الضأن، وغير ذلك من أطباق الشوربات المقدمة مع السلطة والمخلل، ويتميز المطعم بحجمه الصغير على الرغم من شهرته ولكن الخدمة به ممتازة وسريعة بآراء من زاروه.

4. مطعم اوكلافا

وهو يعد من المطاعم الشرقية المميزة في صفران بولو، ويُعِد عددًا من أشهى الأكلات التركية مثل الطبق المشهور الجوزلمة، والذي يتكون من عجينة خفيفة محشوة بأنواع حشو مختلفة مثل اللحوم والسبانخ وأجبان الحلوم التي يتم إعدادها من قِبل سيدات أتراك، بالإضافة إلى رقائق من العجين تقدم مع صلصة طماطم وحليب، أو طبق من الكاتمير المحشو بالبصل والسبانخ، وعند زيارتك المطعم ستجد إلى جانب هذا العديد من الأطباق التركية المعدة من أفضل المكونات الطازجة لضمان رضا الزبائن وحصولهم على أفضل جودة، كما أن فريق عمل المطعم يتميز بخدمته الممتازة والسريعة.

وفي ختام مقالنا عزيزي القارئ، فقد قدمنا لك عبره أفضل الأماكن السياحية التي تستطيع زيارتها في صفران بولو وعدم تفويتها مطلقًا، حيث ستستمتع بها وبأجوائها المميزة وما تضمه من تراث عتيق، وبالطبع قد ترغب في تجربة الأطباق التركية المميزة والشهية، ولهذا فقد رشحنا لك أفضل المطاعم الحلال التي ستنال إعجابك بالطبع.