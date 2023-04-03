أفضل 9 أنشطة مميزة في صهريج البازيليك اسطنبول

هل رأيت يومًا خزان مياه تم إنشائه على هيئة فخمة إلى درجة تلقيبه بالقصر المغمور؟ في الحقيقة هذا ينطبق تمامًا على صهريج البازيليك الموجود في تركيا وبالتحديد في مدينة اسطنبول، وبما أننا نرغب في أن نُعرفك على أهم المعالم التركية من خلال موقعنا، فإننا اليوم سوف نحدثكم عن هذا الصهريج الذي يعتبر من أكثر الأماكن الفخمة الأثرية غموضًا بتركيا.

معلومات عن صهريج البازيليك

هو في الأساس عبارة عن مبنى قديم تم بنائه خلال القرن 6 ميلاديًا بمعرفة الملك البيزنطي جستنيان الأول، أما إن كنت ترغب في معرفة ما هو الغرض من صهريج البازيليك فقد كانت الفكرة الأساسية الخاصة به أنه مكان ضخم يتم تخزين مياه الأمطار فيه وتوصيلها إلى أشهر قصور اسطنبول وهو قصر "توبكا"، لكن صهريج البازيليك باسطنبول في الأصل قطعة معمارية مذهلة تشبه القصر وليست مجرد خزان مياه تقليدي.

وقد ظل الخزان يقوم بدوره إلى حين قام الأتراك بصنع شبكة كبيرة من المياه المتجددة لجميع مناطق المدينة، وعندها بات الخزان بمياهه الساكنة غير مستخدم، لكن مع مطلع عام 1544م وصل العالم الهولندي "جيليوس" إلى تركيا لاكتشاف الآثار البيزنطية بها، وقد اكتشف الخزان بين عامي 1544 حتى 1550م، وقد ذهل الجميع من هذه التحفة المعمارية، حيث يمكن وصفه بالآتي:

يتكون الصهريج من غرفة صغيرة تقع في مدخله، وفور فتح بابها الداخلي تدخل إلى عالم غريب حيث ترتفع المياه عن الأرض بنحو 50سم في كافة أرجائه.

توجد جسور خشبية متينة منتشرة في أنحاء الخزان حتى يتمكن الزائرون من الحركة بداخله بحرية دون أن تصل المياه إليهم.

الخزان كله عبارة عن مكان شاسع مستطيل الشكل يبلغ طوله 140 متر بينما عرضه 70 متر فقط.

بالنسبة لأرضية الخزان فقط تم صقلها من مادة الآجر، وتم تغطيتها بطبقة سميكة من "غبار الآجر".

وتأتي جدران الصهريج بسُمك 4 متر حتى لا تتلف المياه جدرانه، وهذا من ضمن العوامل التي حافظت على وجوده حتى يومنا هذا ليصبح من أشهر أماكن السياحة في اسطنبول.

عنوان صهريج البازيليك

إن رغبت في معرفة أين يقع صهريج البازيليك فإنه قريب للغاية من متحف شهير اسمه آيا صوفيا بنحو 150 متر بالتحديد في منطقة الفاتح في اسطنبول، وقيل أن صهريج البازيليك مساحته الكلية تبلغ نحو 9800 متر مربع، وتم بنائه تحت الأرض.

أما عن كمية المياه التي يمكنه استيعابها فتقدر بـ 100 ألف طن من مياه الأمطار، وقد تم إعادة ترميمه عدة مرات ويتم تنظيفه بشكل دوري، ليناسب الزائرين والسياح في أي وقت، وعنوانه كالتالي:

العنوان : Alemdar, Yerebatan Cd. 1/3, 34110 Fatih/İstanbul, تركيا.

: Alemdar, Yerebatan Cd. 1/3, 34110 Fatih/İstanbul, تركيا. الموقع على خرائط جوجل : اضغط هنا.

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مواعيد عمل صهريج البازيليك وأسعار تذاكر الدخول

عزيزي القارئ يعد هذا المكان السياحي المذهل قادرًا على استقبال عدد كبير من الزوار يوميًا، وتفاصيل مواعيد صهريج البازيليك في اسطنبول ما يلي:

مواعيد العمل : يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً.

: يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً. سعر تذكرة صهريج البازيليك : بيان أسعار تذاكر الدخول كالآتي: المواطن التركي يدفع 20 ليرة للفرد. الزوار من ذوي الهمم مجانًا بدون دفع رسوم. الأجانب القادمون لتركيا بغرض السياحة يدفعون ما يعادل 190 ليرة للتذكرة.

: بيان أسعار تذاكر الدخول كالآتي:

هل يمكنك استخدام تصريح دخول المتحف للدخول إلى صهريج البازيليك؟

البعض يسأل هل يمكن الاستفادة من تصريح "دخول المتحف" للدخول مجانًا إلى هذا الصهريج، والإجابة عن هذا السؤال هو لا، لكن أسعار تذاكر الدخول جزء من الجولات السياحية التي يمكنك الاشتراك بها.

الأنشطة الترفيهية في صهريج البازيليك

عندما تصل إلى صهريج البازيليك فهناك الكثير من الأنشطة التي يمكنك المباشرة بها فور وصولك، وتتمثل هذه الأنشطة السياحية في الآتي:

1- مشاهدة الأعمدة الضخمة

إن كنت من عشاق فن العمارة فإن هذا المكان وجهتك المثالية، لأنه سوف يُذهلك حرفيًا من روعة النقوش التي تم حفرها أعلى الأعمدة الضخمة التي تنتشر في المكان، حيث أن عدد الأعمدة قُدر بنحو 336 عمود مقسمة على 12 صف كل صف منها يحتوى على 28 عمود بارتفاع 9 متر، ويفصل بين كل عمود والذي يجاوره مسافة تصل إلى 4.80 متر، يقال أن هذه الأعمدة تم بناء معظمها من أنواع مختلفة من الرخام الذي تم تجميعه قديمًا من مدينة اسطنبول.

2- رؤية رأس ميدوسا المقلوب

هل سمعت يومًا بهذا الاسم؟ حسنًا هي آلهة خرافية عرفت بمقدرتها على تحويل أعدائها لتماثيل حجرية للأبد، يمكنك رؤية تمثال ضخم عبارة عن رأس امرأة مقلوب، ويأتي شعرها على هيئة ثعابين صغيرة تم نحتها وكأنها تتحرك، وهذا الرأس يستقر أرضًا في الماء، وقد ذكر المؤرخون أن رأس ميدوسا لم يكن جزءاً من صهريج البازيليك عند بنائه، بل تم نقلها إليه لإضفاء المزيد من السحر والغموض في المكان.

3- التقاط الصور التذكارية

تستطيع بكل حرية توثيق زيارتك لهذا المعلم السياحي الأثري من خلال أخذ لقطات تذكارية بكاميرا هاتفك، أو باستخدام كاميرا التصوير، كما يمكنك التقاط صور وأنت تقف على الجسور الخشبية والخلفية أعمدة رخامية ذات نقوش مبهرة، وإضاءة جميلة سوف تُزيد من روعة الصورة بالتأكيد.

4- التجول في الصهريج

ما أجمل تنقلك في أنحاء هذا المكان الضخم من خلال سيرك على جسور خشبية لطيفة ذات إطار مرتفع مصنوع من الخشب أيضًا لحمايتك من السقوط أرضًا في المياه، وهذه الجسور بالمناسبة تمتد في أنحاء الصهريج لتكون بمثابة ممرات مشاة لجميع الزائرين، تمنحهم حرية التنقل كما يرغبون دون وجود أي عوائق.

5- مشاهدة الأسماك

أما أكثر شيء ممتع في صهريج البازيليك من وجهة نظري هو تمتع الحاضرون برؤية أسماك ملونة تسبح في أرضية الخزان المليئة بالمياه، وكأنك في عالم يمزج بين الأساطير والواقع.

6- التعرف على الحضارة البيزنطية

لكل حضارة طابعها الخاص في النقوش وتزيين الأسقف والجدران، وتتميز الحضارة البيزنطية بروعة البناء ودقة التصاميم والنقوش، لتلحق بذلك بركاب الحضارة اليونانية والفرعونية، وتحجز لنفسها مكانًا بين تلك الحضارات القديمة الرائعة.

7- التعرف على تاريخ المكان

عندما تنضم إلى واحدة من الجولات السياحية المعتمدة سوف يرافقك مرشد سياحي يخبرك بتاريخ المكان، وكافة الحكايات الأسطورية التي ذُكرت بخصوصه، وأثناء تلك الجولة تتعرف أكثر على الحقبة التاريخية التي تم بناء الصهريج بها، واكتساب المزيد من المعلومات عن التاريخ التركي القديم.

8- الحفلات الموسيقية

يحرص القائمون على الصهريج بتنظيم الكثير من الفاعليات الموسيقية بداخله، يمكنك الحضور في هذه المناسبات الترفيهية عبر حجزك لتذكرة معهم.

9- مشاهدة تصوير الأفلام والمسلسلات

البعض حالفهم الحظ ورأوا بضعة لقطات درامية تمت أحداثها داخل صهريك البازيليك، خاصةً الأعمال الفنية ذات طابع الأكشن.

مطاعم صهريج البازيليك

لا يوجد في صهريج البازيليك سوى مطعم واحد لكنه فريد للغاية، حيث تم توزيع طاولاته على أحد الجسور الخشبية بشكل أنيق، وفوق كل طاولة أضواء من الشموع الحقيقية، والتي تضفي على المكان المزيد من السحر والرومانسية، ويختص هذا المطعم بتقديم أصناف من المأكولات البحرية الشهية، وكذلك مشروبات وبعض الوجبات السريعة الأخرى.

من خلال الفقرات السابقة تعرفنا سويًا على أهم معالم اسطنبول وهو صهريج البازيليك، حيث أنه بناء تاريخي منذ مئات السنين، ومازال إلى الآن يحتفظ بنصيبه من السحر والغموض وروعة النقوش والعمارة مما شجع آلاف من الأشخاص لزيارته، والتمتع بأجوائه التاريخية العبقة، والتي تُشعرك وكأنك سافرت عبر الزمن لتعود إلى حقبة تاريخية انتهت منذ قرون.