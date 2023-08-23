دليل محلات عبايا مول الرياض مع العنوان والخدمات

باتت العباءة تُشكّل ميّزة ثقافية في دول الخليج العربي، حيثُ اعتادت النساء ارتدائها احترامًا للقيّم الأخلاقية والدينية للدولة، ناهيك عن الحماية من البيئة الصحراوية في كثير من الدوّل، حيثُ تُسهم بعض التصميمات في وقاية المرأة من تأثير الشمس السلبي، وعلى مر سنوات طويلة ظهرت نجمات عربية وأجنبية سُلط الضوء عليهن بارتداء العباءة الشرقية التي تُضفي الأناقة والرُقيّ عليهن.

ولحُب السعوديات الذي لا يكلّ على الإطلاق عن التألُق ولفت أنظار الجمهور، فقد صُممّت أشكال كثيرة من العباءة الخليجية لتُناسب جميع الأذواق وتعكس شخصية من ترتديها، ومنذُ سنواتٍ طويلة تجلّت الأهمية بإنشاء عبايا مول الرياض الذي خُصص فقط لعرض أشكال وخامات مختلفة من العباءة تُلاءم المُناسبات كافة، وسيكون الحل المُناسب للحد من الحيرة من التسوّق دون جدوى، وفي السطور التالية نوضح ما يحتوي عليه المول كافة.

خدمات عبايا مول الرياض

ذاع صيت عبايا مول في الرياض بعدما تعددت المحلات التي خُصصت فقط لبيع العباءات بتصميمات وألوان مُختلفة، تُحاول إرضاء كافة الأذواق، والحد من هيمنة التصميم الأسود السائد الذي بات غير لائق مع كثير من النساء، لكن في المول رُغمّ أنه يأتي من طابق أرضي فحسب، لكن ضمّ عددًا كبيرًا من المحلات ووّفر خدمات جيدة:

دورات مياه للنساء والرجال.

مُصلى للنساء، وآخر للرجال صغير المساحة.

كوفي صغير لتقديم المشروبات السريعة دون وجود جلسات داخلية أو خارجية.

مواقف للسيارات لاستقبال الزوّار ومنحهم الراحة والتسوّق في هدوء.

دليل محلات عبايا مول الرياض

بعد هيمنة اللون الأسود لسنوات طويلة سعتّ السعوديات إلى مواكبة العصر وارتداء عباءات عصرية؛ تتناسب مع طبيعة خروجهن، وباتت تستعيد السعوديات الآن حُريتها بعد هيمنة التيار الديني الذي ألزمها بارتداء العباءة السوداء، ولهذا تأسس واحدًا من أفضل مولات شمال الرياض ؛ فقد ضمّ عددًا كبيرًا من المحلات تنوعّت فيه التصميمات والألوان تلبية لرغبات السعوديات وتماشيًا مع أذواقهن المتعددة، وبرّع كُل متجر إمّا في التصميمات أو الخامات أو الأسعار:

1- بصمة نعومي

في عام 2013م تأسست ماركة "بصمة نعومي" تهدف لتجربة النساء لأزياء مميزة لا يُضاهيها آخر، فتُحاول جاهدة منذُ الافتتاح الابتكار والبرّاعة في التصميمات لتقديم أزياء أنيقة تُلبي جميع الرغبات تُناسب سائر الأذواق حتى تُصبح المرأة السعودية أكثر ثقة وأناقة وفخرًا بالعباءة محلية الصُنع في بلدّها، وتعكس بيانًا إيجابيًا على ثقافة السعودية وتمسُّك النساء بالعادات الدينية والأخلاقية، ويُمكن الاستمتاع بالتسوّق بين تصميماته الفريدة في عبايا مول بالرياض، وذلك في مواعيد العمل المحددة يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى السادسة مساءً.

2- قصر الأميرات

واحد من أشهر متاجر بيع العبايات، والذي اعتمدّ على توضيح رقي وأناقة التصميمات التي ترتديها النساء في مناسبتها كافة، فيعرض المتجر تشكيلة واسعة متعددة الألوان والتصميمات والخامات، وكُل ذلك بأسعار خيالية، ناهيك عن إعلان المعرض ما بين الحين والآخر عن شطر من العروض التي يُمكن استغلالها في هذا الوقت، ويوّفر المتجر خدمة إضافية بوجود مجموعة من أمهرّ الخياطين لتفصيل التصميمات التي تنال إعجاب النساء، وبأقمشة ذات خامة عالية وفريدة.

3- ركن صبار

يصعب على السعوديات الاستغناء عن العباءة الخليجية الأنيقة، فتتواجد في كُل خزانة أزياء للفتيات العربيات، لا سيّما أنها الاستايل الأقرب لقلوبهن، ورُبما ينجيهن من كثير من الأزمات في مناسبات متعددة، وهذا ما سعى "ركن صبار" لتوفيرُه، فضّم تشكيلة متنوعة من التصميمات الفاخرة التي تستوحى من الأزياء العالمية، والمُناسبة للخروجات اليومية، والمُناسبات الطارئة الأخرى، وذلك بأسعار مثالية تُناسب الجميع، ولهذا إنّه الأكثر إقبالًا من زوّار عبايا مول الرياض.

4- لمسة لين

كسرّ هذا المتجر الصورة النمطية للعالم عن المرأة السعودية باعتيادها على ارتداء العباءة السوداء الكلاسيك، فقد برّع في عرض تصاميم حصرية من العباءات الفريدة بألوان مُتعددة، ناهيك عن القدّرة على التغيير من شكل العباءة واعتبارها طقم كلاسيك يليق بالمُناسبات الراقية، ولاقى المتجر رواجًا وإعجاب سائر الزوّار للتعامُل الراقي من قِبل الموظفين المُعينين، والأسعار المتوسطة والتي تناسب مع كثير من الفئات المجتمعية.

5- نيو ستار للعبايات

ثمَّة موجات عصرية وتطورات شهدتها العباءات الخليجية حتى ظهرت العباءة الرياضية التي تمنح مُرتديها الشعور الكبير بالراحة والمرونة بشكل أكبر، ناهيك عن التصميمات الأخرى الراقية، والتي نالت استحسان جميع الزوّار، وشهدّ هذا المحل دونًا عن غيره إقبالًا أكبر للتماشي مع العصر في تصميمات العباءات، والتي تليق بكثير من المُناسبات والخروجات اليومية، سوداء كانت أو ملوّنة.

6- تريند للعبايات والطرح

كثيرًا ما تقتني المرأة العباءدة دون إيجاد النوع واللون المُناسب للطرحة، وهو ما يتسبب في الشعور بالتذمر في كثير من الأحيان، واعتُبرّ عبايا مول من أجمل مولات الرياض لضمُّه تشكيلات واسعة اليوم، ناهيك عن كثير من الأمور اللازم التخلص منها في اليوم ذاته، إلا أن المتجر سيجتظ بالسُكان الذين يُفرحون دمائنا.

7- ستار لاين للعبايات

كُلمّا كانت التصميمات أكثر حداثة وعملية تجذب الأنظار، لا سيّما في العباءات الخليجية، وهو ما سعى وقد وفرّه محل ستار لاين، فيحوي مجموعة متنوعة فريدة من العباءات التي تُناسب جميع الأذواق في سائر الأوقات غير الخدمة الراقية التي تحظى بها المرأة بزيارته.

8- مجموعة الجريسي

مجموعة متنوّعة من الفساتين الراقية والعباءات الفريدة تعرّضها مجموعة الجريسي، فقد اشتهرت تلك العلامة بانتقاء أجمّل التصميمات وأرّقها من العباءات الخليجية، ناهيك عن الإكسسوارات المميزة التي تضفي الأناقة على إطلالتها وتُساعد المرأة على الظهور بأجمل إطلالة دائمًا، وستحظى بزيارته بخدمة مميزة من الموظفين.

9- يازاما للعبايات

للنساء كِبار السن والفتيات، امتازّ متجر يازاما للعبايات بالتنوّع في التصميمات الراقية للعباءات، والتي تُناسب جميع الفئات العُمرية، ناهيك عن التصميمات البسيطة للعباءة السوداء التقليدية، وغيّرها من الألوان والأشكال التي تليق بالمُناسبات والخروجات اليومية، واشتهر المحل بانتقاء أفضل الموظفين لضمان خدمة راقية لجميع زوّاره، وسرعة عالية.

10- الوشاح الأنيق

إنّه من أفضل المحلات في عبايا مول العليا يُقدّم أحدث التصميمات للأوشحة الراقية، والملابس الإسلامية الأنيقة بألأوان مُتعددة، لم تقتصر على العباءة السوداء الخليجية التقليدية، وبرّع المتجر في تعيين مجموعة من أمهر الخياطين، والذي يُتاح من خلالهم تفصيل أي تصميم يُلاقي إعجاب الزوار وبأسعار مناسبة، وانتقاء أفضل الأقمشة عالية الجودة، ناهيك عن الخدمة الفريدة الذي يتلقاها الزوّار بأخذ قرار الذهاب لهذا المتجر.

11- بيت العفة

ما زالت هيمنة العباءة الخليجية السوداء مُستمرة؛ حيثُ إنّه يضُم تصميمات فريدة ومُلاءمة لكثير من المُناسبات، لكن ورُغمّ انتشار العباءات غير المناسبة لمقياس الجسم إلا أن متجر بيت العفة يوّفر جميع أنواع العباءات الفضفاضة التي حازت على إعجاب الزوّار.

12- سلطانة ستور

من أصغر متاجر عبايا مول الرياض، إلا أنه برّع في انتقاء أفضل التصميمات التي تأسر عينين وقلب النساء لا سيّما السعوديات، فتعددت العباءات الفضفاضة ذات الألوان الجميلة، وبأسعار تنافسية مع غيره من المتاجر داخل المول.

13- ميسان

إنّ هذا المحل يعرض مجموعة متنوعة من العباءات الملوّنة، وامتازّت بالتصميم الهادئ والراقي الذي يتماشى في الآونة نفسها مع موجات التطور الحديثة التي تُسيطر عليها في العباءات، وسيأسر قلبك تصاميم عباءات الجينز الجميلة والتي تليق بالخروجات اليومية براحة كبيرة، ناهيك عن الخامات المميزة لجميع العباءات المتوّفرة والتي نالت إعجاب زوّارها.

14- الحجاب الأنيق

رُغمّ كسر المرأة السعودية لكثير من القيود التي عاشت فيها لسنوات طويلة، وبدأت في الانفتاح بالأزياء العالمية، وشهدت العباءة الخليجية السوداء تطورات كثيرة لا تليق بالأخلاق الدينية، إلا أن متجر الحجاب الأنيق حافظ على رونق التصميمات التي تُعرّض للنساء، وبألوان مُتعددة تُناسب سائر الأذواق، وتليق بمناسبات عِدة، ولكن ما يعيب المتجر هو الأسعار باهظة الثمن، إلا أن خامة العباءة تستحق لتفرّدها.

15- لمسة روز

التصميمات الأنثوية الأنيقة التي تلقى رواجًا كبيرًا وتنال إعجاب النساء هو ما اعتمد عليه محل لمسة؛ فتجد مجموعة متنوعة من العباءات متعددة الألوان، ولكنه لا يُركز بشكل كبير على الألوان الداكنة، بل تلك التي تُبث الأمل وتُشرِح القلب، ناهيك عن وجود موظفات مميزات بمُساعدتهم لجميع الزوّار دائمًا.

16- النجمة الفضية

ما بين الفساتين الراقية والعباءات التقليدية والعصرية قدّم هذا المتجر مجموعة متنوعة من التصميمات الجميلة، والتي لاقت رواجًا كبيرًا عند عرضها على موقع المتجر، واتسم دونًا عن غيّرُه بكثرة العروض المميزة، والتي تُناسب النساء في أحيان كثيرة.

17- إليجنت

إنّ كُنت تبحث عن عباءات خليجية تُشبه تصاميم الفساتين الأنيقة، فإليجنت ضمّ تشكيلة مميزة من العباءات الخليجية الراقية التي تُكمّل الإطلالة الأنيقة للمرأة بالألوان كافة؛ ليجد الزائر طلبه، ناهيك عن المُعاملة الطيبة من كافة الموظفين في المتجر، والأسعار المناسبة للجميع وفي متناول الأيدي.

18- نيو فاشون

رُغمّ اعتياد النساء في الخليج على ارتداء العباءات، إلا أنهن لم يقيدن أنفسهن بالعباءات السوداء غير اللافتة للأنظار أو المُحببة لهن، فقدّ عرّض متجر نيو فاشون في عبايا مول الرياض مجموعة متنوعة من العباءات ذات تصميمات عصرية ورائعة والتي تضفي على إطلالتهن الأناقة والجمّال الذي لا يُضاهيه آخر.

19- العباية الفريدة

مجموعة واسعة من العباءات الملونة العصرية بأحدث الموديلات وخامات عالية تُساعد المرأة الخليجية على الظهور بأفضل إطلالة، وعيّن المتجر مجموعة من المُساعدين المحترفين في مُساعدة العميل على انتقاء أفضل ما يليق بهِ من كافة الجوانب، ناهيك عن الإكسسوارات التي تُكمّل أناقة الإطلالة، وأسعار العباءات متوسطة.

20- ألوان الوشاح

هو من أفضل المتاجر التي تضُم تشكيلة مختلفة من الأوشحة الأنيقة التي ستنال حتمًا إعجاب السعوديات؛ لا سيّما المُتيّمات بالأناقة والرُقيّ والظهور بأفضل إطلالة على الدوام دون انحراف نمط الملابس عن الأخلاق الدينية، ويتوّاجد في المتجر خيارات متعددة من حيث الألوان والتصميمات التي لا مثيل لها، ولكن ما يُعيبه هو الأسعار باهظة الثمن، والتي لا تليق مع كثير منهُم.

21- حجاب العُليا

يعرّض هذا المتجر تشكيلات متنوّعة من العباءات الجميلة والتي تُناسب الحجاب الإسلامي دون تعديّ على التقاليد الدينية التي نُشأت عليها المرأة السعودية احترامًا لديننا الحنيف، وفي آنٍ واحد تحظى بأرق وأجمل إطلالة بالملابس الفضفاضة الملوّنة، لا تقتصر على اللون الأسود فحسب.

22- النجمة الذهبية

امتازّ هذا المحل دونًا عن غيّرُه ببيع العباءات التقليدية والأنيقة الأخرى بألوان مُتعددة لا تقتصر على الأسود فقط، ناهيك عن توفر تشكيلة متنوعة من العباءات المنزلية الجميلة ذات الخامة الفريدة، وأخرى مجموعة واسعة من ملابس المنزل العادية.

23- الاختيار الواسع

إنّ الملابس الفضفاضة هي ما تُظهر المرأة بأجمل إطلالة لها، وامتازّت العبايات الخليجية بالفضفاض الذي لا يصفّ مُراعاةً للأخلاق الدينية؛ لذا فمتجر الاختيار الواسع يضُم مجموعات متنوعة من العباءات بألوان متعددة، وجميعها فضفاضة، وقدّ سعى لتوفير أكبر المقاسات لجميع الراغبين في ارتداء العباءة، لذا عُدّ على أنه من أفضل محلات عبايا مول الرياض.

24- لمسة خرز

اعتادت النساء على ارتداء العباءات سواء الملوّنة أو السوداء دون أشغال لفّت الأنظار، إلا أن "لمسة خرز" عُدّ على أنه من أكثر المحلات ابتكارًا المتواجد في أفضل مول للعبايات بالرياض، حيثُ امتازّت التصميمات بإضافات هاند ميد وخرز راقٍ يضفي الجمّال والروعة على إطلالتها، ناهيك عن غيرها من المُستلزمات التي تكون المرأة في حاجة لها عند الاعتياد على ارتداء عباءات من شالات وطُرح واسكارفات.

25- زاوية خيال

في زاوية من عبايا مول الرياض متجر "زاوية خيال" الذي يكثر فيه التردد من النساء؛ لانتقاء أجمّل وأرق التصميمات الجدية للعباءات الخليجية والتي تُناسب جميع الأذواق والمُناسبات ابتعادًا عن التقيُّد الذي يضيق على السعودية بارتداء العباءة السوداء.

26- شال ميَّ

لم يقتصر هذا المحل على بيع العباءات بتصاميمها المُختلفة وألوان متعددة، بل وأيضًا يُقدّم تشكيلة عصرية ومميزة من الشالات التي تضفي الرُقيّ والمزيد من الجمال على إطلالتها، وتتنوّع منتجات المحل من اكسسوارات مُميزة إلى طُرح رائعة ومتنوعة، والتي ستنال إعجاب جميع الأذواق.

27- متجر الحبيب

الأسلوب الراقي والجديّ المميز.. هذا ما اعتمد عليه متجر الحبيب في انتقاء التصميمات وبيعه للعباءات الخليجية الفريدة، والتي تُناسب جميع الأذواق مما يُتيح الفرصة للزوّار المُقارنة بين خيارات متعددة، فمنها التصميمات البسيطة وأخرى التي تليق بالمُناسبات المُلفتة للأنظار وجميلة في آنٍ واحد.

28- اختيارك المناسب

في عباية مول الرياض تتعدد المحلات التي تُقدّم تصميمات متنوّعة من العباءات الأنيقة والراقية، إلا أن اختيارك المُناسب قدّم أحدث التصميمات من العباءات السوداء المُختلفة والتي تليق بسائر المناسبات، ناهيك عن كثرة ألوان العباءات الأخرى والتي أشبهت الفساتين الرائعة، والتي تضمن منها المرأة الظهور بأجمل إطلالة على الإطلاق، وستجد تشكيلة متنوّعة من الطُرح الجميلة والتي تُضيف الرُقيّ والأناقة عليها.

29- النجمة الفضائية

لمُحبي العباءات المُجسّمة على الجسد، فإنّ النجمة الفضائية قد وّازن بين العباءات الفضفاضة التي تليق بالتقاليد الدينية، وأخرى المُفضلة للراغبات في لفت الأنظار بالإطلالة الأنيقة في بعض المُناسبات، ولم يقتصر على بيع العباءات السوداء فحسب، فتتعدد الألوان في المحل، ناهيك عن الخدمة الفريدة من جميع الموظفين والذين يسعوّن لمُساعدة زوّار المحل.

30- لحظة ظهور

تميل المرأة لكل ما هو جميل؛ لذا ترغبّ في الظهور دائمًا بأجمّل إطلالة تُلفت الأنظار وتنال إعجاب جميع الحاضرين، ولشعورّها بالتقيُّد في العباءة السوداء فقدّ سعى محل "لحظة ظهور" بعبايا مول الرياض بعرّض تصميمات متنوّعة من العباءات الراقية بكافة ألوانها والتي تُلبي رغبات الزوّار، ولا تكتمل تلك الإطلالة سوى بارتداء الإكسسوارات الجميلة والأنيقة، ناهيك عن الهيلز الجميلة والذي وّفرهما المتجر بأسعار مُناسبة.

31- أضواء بازار

ما ميّز محل "أضواء بازار" عن غيرّه من المتواجدين في عبايا مول الرياض هو الأسلوب الراقي في الأزياء مع الحداثة والاعتماد على ما يكون عمليًّا ومُناسبًا، فقد انتقى مجموعة متنوّعة مميزة من العباءات السوداء والملوّنة والتي نالت إعجاب جميع الزوّار، ناهيك عن الخدمة المثالية التي تحظى بها من الموظفين الذين يسعوّن جاهدين لإرضاء جميع الزوّار ومساعدتهم.

32- لمسة حنائن

ترّغب دائمًا المرأة في إضافة لمسة راقية إلى إطلالتها، لذا فإن محل "لمسة حنائن" هو الخيار المثالي والذي لا يوّفر لها فقط اللمسة الراقية، بل إنّه يمنحها الظهور بأجمل إطلالة لا مثيل لها، فتتعدد تصميمات العباءات بألوان كثيرة لم تقتصر على السوداء فحسب، ناهيك عن تشكيلة متنوّعة من الاكسسوارات الجميلة والتي تنال إعجاب الفتيات وتُناسب التصميمات البسيطة الهادئة التي تميل لها المرأة عادةً.

33- خواطر

بتصميمات ولا في الخيّال امتازّ محل "خيال" بالتنوّيع في تصميمات العباءات الراقية الخليجية والرياضية وأخرى للمناسبات، كما لكِبَر مساحة المحل ستجد قسمًا خُصص للعباءات المنزلية التي امتازّت بالخامة الجيدة التي تجعلها أكثر مرونة وراحة في الحركة، ناهيك عن وجود تشكيلة متنوّعة من الإكسسوارات الجميلة التي ستُكمِّل الإطلالة بأفضل شكل.

34- متجر بيلسان

بيلسان لم يقتصر على بيع العباءات فحسب، بل امتازّ بالتنوّيع في الملابس ليكون متجرًا مميزًا للمرأة عند الرغبة في التسوّق بمكانٍ واحد، ستجد فيه تشكيلة متنوعة ومميزة من الملابس الراقية التي تليق بالمُناسبات والخروجات اليومية، ناهيك عن مجموعة واسعة من الطُرح الجميلة والتي لاقت منذُ الافتتاح الأول رواجًا كبيرًا لجمّالها الذي لا مثيل له.

35- الجمال

في عبايا مول الرياض لن تجد في رُقيّ وجمال متجر الجمّال الذي امتازّ بانتقاء أفضل التصميمات وإتاحتها بأسعار مُناسبة، ناهيك عن الخدمة الراقية من جميع الموظفين بالمحل، ولذلك فعند الرغبة في شراء عباءة خليجية مميزة ابتعادًا عن التقيُّد باللون الأسود، فإنّ زيارة محل الجمّال من الخيارات المثالية.

36- أضواء أناقة النسيج

امتازّ متجر أضواء ببيع تشكيلات متنوّعة من العباءات الخليجية الأنيقة ذات الخامة العالية والخياطة الممتازة، ناهيك عن الفساتين الراقية، والتي منها ما يُناسب الاحتفالات وأخرى للخروجات اليومية، ناهيك عن إتاحة الفرصة للراغبين في تفصيل بعض من التصاميم الجميلة من قِبل خياط المحل الماهر.

37- فيمني

عند انتقاء المرأة للعباءة فإنّها ستكون في حاجة لإكمال الإطلالة بأفضل شكل نهائي، لذا فإنّ متجر فيني يعرّض مجموعة متنوّعة من الملابس التي لم تقتصر على العباءات فحسب، بل والطُرح والشالات الأنيقة، والحقائب المميزة والتي تليق بالتصميمات المتاحة في المحل، والاكسسوارات التي تُساعدها على الظهور بإطلالة متكاملة تليق بالمرأة السعودية دون التعديّ على التقاليد الدينية التي نُشأت فيها.

38- شالك

تضفي الشالات الجمال والرُقيّ على إطلالة المرأة الخليجية، لا سيّما التي اعتادت على ارتداء الملابسة البسيطة السادة، لذا فإنّ لمتجر شالك كثير من التصميمات الجميلة بكافة الألوان، والذي سعى لجذب فئات أكثر فبرّع في خياطة الشالات لتُناسب جميع الأذواق والمُناسبات، فحتمًا بالتجوّل في أرجاء عبايا مول الرياض وصولًا إلى شالك ستحظى المرأة بالحصول على كثير من الخيارات من الشالات الراقية.

39- متجر هيلة

يُقدّم متجر هيلة تشكيلة واسعة من العباءات، والتي أُضيف في تصميماتها التراث السعودي الثقافي الراقي محاولًا التماشي مع التطورات العصرية واحترامًا للتقاليد الدينية التي يجب على المرأة عدم اختراقها، كما لم يقتصر المحل على بيع العباءات فحسب، بل تتوّفر ملابس للخروجات اليومية الفضفاضة التي تتماشى مع الموضة بشكل جيد، وامتازّ بتعيين مجموعة من أمهر الموظفين الذين يسعوّن لمُساعدة الزوّار بجميع أذواقهم.

أسعار العبايات في عبايا مول الرياض

عبايا مول الرياض من أرقى المولات التي تأسست خصيصًا ليكون الملجأ البسيط والمثالي للنساء الراغبات في اقتناء عباءات بتصميمات فخمة، ومع تعدد المحلات داخله فلا يُمكن الجزم بفئة سعرية على الجميع، بل إنها تنافُسية، ووفقًا للتقييمات السابقة فإن متوسط أسعار العبايات متوسطة تبدأ عادةً من 300 ريال، ولكن لا تتناسب أسعاره كثيرًا مع فئات عِدة.

موقع عبايا مول في الرياض

إنّ ما ساعد على ذيوع عبايا مول الرياض هو تعدد الوجهات السياحية في الرياض حوّله؛ فبات جذابًا وعامل مميز في نشر الثقافة السعودية الدينية للجميع، ويُمكن الوصول إليه بسهولة الآن:

العنوان: شارع 100، حي الورود، الرياض.

شارع 100، حي الورود، الرياض. الموقع على خرائط جوجل: من هُنا.

مواعيد عمل عبايا مول في الرياض

يستقبل عبايا مول الرياض الزوّار من جميع المدُن والدول، والذي عُدّ على أنه الأفضل والأرقى لا سيّما في طرقاته الداخلية وتنظيم المحلات بجوار بعضها البعض، ويُمكن زيارته الآن يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الحادية عشر مساءً، باستثناء يوم الجمعة يغلق أبوابه في الساعة الثانية عشر بمنتصف الليل.

إنّ عبايا مول الرياض هو الواجهة المثالية للحصول على مجموعة متنوعة من العباءات الراقية وبأسعار تُناسب سائر الفئات، ناهيك عن كثير من الخدمات سواء ما يوّفره المول، أو المحلات لجذب الزبائن مجددًا، علاوةً على وجود بعض الماركات التي ذاع صيتها في هذا الشأن وباتت ملجأ النساء السعوديات كما أوضحنا سلفًا مع المعلومات اللازمة لزيارة المول.