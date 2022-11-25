عروض بلاك فرايدي 2022 في دبي .. تسوق الآن

عروض بلاك فرايدي 2022 في دبي تختلف عن غيرها من دول العالم حيث العروض المذهلة والخصومات التي تصل الى 90% على مجموعة متنوعة من المنتجات في العديد من مراكز التسوق ومنصات التجارة الإلكترونية الشهيرة.

وتبدأ عروض بلاك فرايدي 2022 في دبي المعروفة باسم مبيعات الجمعة البيضاء في الإمارات العربية المتحدة من 24 نوفمبر حيت تقدم الماركات العالمية ومراكز التسوق والمولات الضخمة ومواقع الشراء عبر الإنترنت في دبي عروضًا مُغرية على بضائعها ومنتجاتها.

ما هي عروض بلاك فرايدي 2021 في دبي

عروض بلاك فرايدي 2022 في دبي اكتسبت شهرتها وفقًا لـ عروض الجمعة السوداء في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو اليوم التالي لعيد الشكر، حيث يقدم جميع تجار التجزئة تخفيضات ضخمة للاحتفال بهذه المناسبة التي لا تحدث سوى مرة واحدة في العام.

ولا ترتبط عروض بلاك فرايدي 2022 في دبي بمبيعات المتاجر فقط سيكون أيضًا يومًا مهمًا لتجار التجزئة عبر الإنترنت الذين سيبذلون قصارى جهدهم لجعل تجربة التسوق عبر الإنترنت سهلة وممتعة قدر الإمكان.

وتجذب عروض بلاك فرايدي 2022 في دبي مئات الآلاف من الزبائن والعملاء وصائدي الصفقات الذين ينتظرون هذا اليوم بفارغ الصبر للحصول على سلع ذات أهمية بالنسبة لهم.

ما هي الجمعة السوداء - بلاك فرايدي

حتى أواخر الثمانينيات، لم تكن فكرة الجمعة السوداء - بلاك فرايدي مرتبطة بالعطلة أو بالعروض المُجزية، بل كانت متعلقة بأزمة مالية مع انهيار سوق الذهب في الولايات المتحدة في 24 سبتمبر/أيلول عام 1869.

وحينها أقدم اثنين من تجار التجزئة سيئي السمعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهما "جاي غولد" و"جيم فيسك"، على شراء كميات كبيرة من ذهب الدولة الأمريكية على أمل رفع الأسعار بدرجة كبيرة وتحقيق أرباح قياسية، لكن السحر انقلب على الساحر، حيث انكشفت المؤامرة وانهارت البورصة وأفلس الكثيرون في يوم الجمعة التي أعقبت عيد الشكر.

أما الرواية الثانية لـ "الجمعة السوداء - بلاك فرايدي"، أنه وبعد عام كامل من البيع بالأحمر (الخسارة) بدأت المتاجر تتحول الى البيع بالربح (الأسود) وتحديدًا في اليوم الذي تلا عيد الشكر، حيث أنفق الكثيرون على السلع المعروضة بخصومات.

لماذا سميت بـ الجمعة البيضاء في الإمارات

الأبيض مصطلح إيجابي يستحضر مفاهيم النقاء والخير، ونتيجة لذلك، اختار سوق أمازون-الإمارات تغيير الاسم من نسخته الأمريكية لجعله أكثر متعة لمنطقة الشرق الأوسط ولزبائن الشرق الأوسط وتحديدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لماذا يتم الاحتفال بـ بلاك فرايدي 2022 في دبي

في يوم الجمعة السوداء - بلاك فرايدي 2022 في دبي تنطلق الصفقات والخصومات الهائلة على الكثير من العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم.

ماذا تتوقع ليوم الجمعة السوداء - بلاك فرايدي 2022 في دبي

لطالما اعتبرت مبيعات "الجمعة السوداء - بلاك فرايدي 2021 في دبي" أهم حدث تسوق في تقويم دولة الإمارات العربية المتحدة، حين ينضم تجار التجزئة الجدد، ويتم نشر المزيد من الفئات والسلع، وينضم المزيد من العملاء.

كيف يمكنك الاحتفال بـ عروض بلاك فرايدي 2022 في دبي ؟

يعتبر بلاك فرايدي 2022 في دبي بمثابة بداية موسم التسوق الحاسم في العطلات، إذ تقدم المتاجر خصومات كبيرة على الأدوات والألعاب والهدايا الأخرى والأجهزة الكهربائية والعطور ومساحيق التجميل، أو على الأقل الفرصة الأولى للعملاء لشراء أحدث المنتجات.

موعد عروض بلاك فرايدي 2022 في دبي

تبدأ عروض بلاك فرايدي 2022 في دبي لهذا العام في 25 نوفمبر 2022 .

ويمثل الجمعة السوداء بلاك فرايدي 2022 في دبي، الذي يصادف يوم الجمعة بعد عيد الشكر، البداية الرسمية لموسم التسوق في العطلات.

أفضل عروض بلاك فرايدي 2022 في دبي

في كل عام، تصل خصومات يوم الجمعة الأسود لمنح العملاء الفرصة لتوفير المال على العناصر التي كانوا يراقبونها طوال العام.

قمنا بتجميع أفضل عروض بلاك فرايدي 2021 في دبي. نتمنى لك تسوقًا سعيدًا!

Amazon - أمازون الإمارات

من 21 إلى 28 نوفمبر، سيكون هناك تخفيضات الجمعة البيضاء مع خصم يصل إلى 70٪.

قم بزيارة amazon.ae

كارفور

يستمر حتى 5 من ديسمبر، بخصومات تصل إلى 70٪

قم بزيارة carrefouruae.com

Noon

ستبدأ عملية البيع عبر الإنترنت من الاثنين 23 نوفمبر وحتى 29 نوفمبر، وستتضمن عروض الحزم المميزة والسحوبات والتخفيضات ومبيعات الفلاش.

قم بزيارة noon.com

Privilee

العرض ساري بدءا الجمعة 25 نوفمبر ويشمل عضوية لمدة ثلاثة أشهر مقابل 1،699 درهم.

قم بزيارة privilee.ae

فارفيتش - Farfetch

من يوم الجمعة الأسود، 25 نوفمبر 2022، يقدم فارفيتش فرصة لتوفير 50٪ على مجموعة واسعة من الملابس والإكسسوارات الفاخرة والأحذية والحقائب والمجوهرات والمزيد.

قم بزيارة farfetch.com

Kiehl’s

احصل على خصم 25٪ على كل الموقع و 30٪ خصم.

قم بزيارة الموقع: kiehls.ae

Ounass

لا تفوت فرصة تنزيلات أُناس الإلكترونية، استكشف الملابس والأحذية وحقائب اليد والإكسسوارات والمزيد من البضائع الرائعة، كل ذلك بخصم يصل إلى 80%. تسوق الآن لفترة محدودة فقط.

قم بزيارة الموقع: Ounass.ae

Newchic

تخفيضات الجمعة السوداء من Newchic تصل إلى 50٪ خصم على الأزياء النسائية، والأزياء الرجالية، والأزياء ذات المقاسات الكبيرة، والأحذية النسائية، والأحذية الرجالية، والحقائب النسائية، والحقائب الرجالية، ومستحضرات التجميل، والمجوهرات، والإكسسوارات النسائية، والإكسسوارات الرجالية.

العرض ساري في الفترة ما بين 24 نوفمبر - 27 نوفمبر.

قم بزيارة الموقع: newchic.com

FILA

احصل على خصم 50٪ على الإكسسوارات والأحذية الرياضية من FILA في المتاجر في جميع أنحاء دبي.

استخدم الكود AC79 لتحصل على خصم إضافي 15٪! قم بزيارة موقع الويب للتسوق عبر الإنترنت والتوصيل المجاني.

لزيارة الموقع: fila.ae