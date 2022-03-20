يحتفل السعوديون في 21 مارس من كل عام بـ عيد الأم تكريمًا للأمهات والجدات والخالات والعمات والأخوات لكل ما بذلنه من تضحيات وعطاء في سبيل إسعاد عائلاتهن بهدايا عروض عيد الأم .

وفي عيد الأم، تسارع الشركات والمحلات والمتاجر والمطاعم والمقاهي ومواقع التسوق الإلكترونية إلى تقديم عروض عيد الأم 2022 وعرض أجمل الهدايا وأقوى العروض بمناسبة عيد الأم 2022 في السعودية.

عروض عيد الأم 2022 في السعودية

أنوتا

باث اند بودي ورکس

سواروفسكي

نون

بلومينغديلز

أنوتا – Anotah

يقدم موقع "أنوتا – Anotah" خصم 21% على القطع التي يتم شراؤها عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق مع كوبون خصم WW21.

الموقع الإلكتروني : /www.anotah.com/sa

باث اند بودي ورکس – Bath and Body Works

يقدم متجر "باث اند بودي ورکس" أفضل هدية تحبها الأمهات والمؤلفة من 3 قطع (عطر جسم – غسول للجسم، كريم) وهي منتجات العناية بالجسم بـ39 ريال سعودي فقط.

كما أطلقت باث اند بودي وركس في السعودية نسخة خاصة من الشمعة لعيد الأم 2022 والتي تمتاز بمزيج رائع من الزيوت العطرية ورائحة البطيخ المنعشة مع الماء الفوار والليمون ماير لتستمتع برائحة مميزة لهذا الخليط الذي يملأ جميع الزوايا من المنزل.

تأتي شمعة عيد الأم هذه من باث اند بودي وركس بثلاث فتائل لتدوم حوالي 45 ساعة وتوفر روائح رائعة تضيف الكثير من الحب في الجو.

يمكن التسوق عبر الموقع الرسمي لـ باث اند بودي وركس على الإنترنت للحصول على أحدث إصدارات ومنتجات باث اند بودي وركس في المملكة العربية السعودية مثل الشموع ومنتجات العناية بالجسم ومنتجات الشيا وغسول الجسم والعطور وغير ذلك الكثير.

الآن يمكنك أيضًا استخدام كوبون CC5k للحصول على خصم باث اند بودي وركس عند التسوق عبر الإنترنت من موقعهم في المملكة العربية السعودية.

موقع باث اند بودي وركس : bathandbodyworks.com.sa/en

سواروفسكي

أطلقت علامة "سواروفسكي - Swarovski" في المملكة العربية السعودية مجموعة فاخرة من هدايا عيد الأم التي تحمل توقيع علامة سواروفسكي التجارية، والتي تعكس مدى الحب والتقدير لمن قدم كل حياته وطاقته في تلبية جميع احتياجات أسرته.

ولأن سواروفسكي تسعى لتقديم جميع الاقتراحات التي هدفها المشاركة في إسعاد جميع الأمهات، تهتم سواروفسكي نهتم بالحصول على هدايا بأسعار مقبولة، لذلك ستجد بجانب هذه المجموعة كوبون خصم سواروفسكي المملكة العربية السعودية الذي ستشارك فيه في توفير الكثير من المال على عمليات الشراء عبر الإنترنت حصريًا.

وتتضمن مجموعة هدايا عيد الأم من سواروفسكي أكثر من 80 منتجًا تحمل توقيع العلامة التجارية، مثل:

أساور سواروفسكي

قلائد سواروفسكي

أقراط سواروفسكي

خواتم سواروفسكي

ديكور المنزل والزخارف الكريستالية الفاخرة لجعل هدية عيد الأم مميزة

وخلال التسوق عبر الإنترنت لشراء هدية عيد الأم من سواروفسكي للحصول على أفضل عروض عيد الأم 2022، ستستمتع بالعديد من المزايا عند التسوق لشراء هدايا عيد الأم في المملكة العربية السعودية من موقع سواروفسكي الإلكتروني، أبرزها الحصول على أحدث إصدارات العلامة التجارية مع إمكانية استخدام كود خصم سواروفسكي في السعودية للحصول على تخفيضات كبيرة، بالإضافة إلى التوصيل المجاني والتسليم في نفس اليوم من شركة سواروفسكي السعودية، دون أي مشكلة في طريقة الدفع المتاحة من الموقع.

ما هو كوبون وكود خصم سواروفسكي السعودية؟

يوفر موقع Swarovski الإلكتروني عددًا محدودًا من الكوبونات وأكواد الخصم الفعالة لعام 2022 للتسوق عبر الإنترنت، لذلك خصصنا قسيمة خصم Swarovski Saudi Arabia هذه ورمز العرض الترويجي: SK46 فعال على جميع عمليات الشراء عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: swarovski.sa

نون

يقدم موقع نون – noon للتسوق إلكتروني عروضًا نارية بمناسبة يوم الأم مع العديد من كوبونات وأكواد خصم نون لعام 2022

ويعد نون عبارة عن منصة سهلة وآمنة وشاملة تتيح للمتسوقين عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية اكتشاف وشراء المنتجات التي يحبونها بسرعة دون التضحية بالميزات التي يطمح إليها جميع المتسوقين.

لا تقتصر خدمات نون على الموقع الرئيسي فحسب، بل تمتد أيضًا لتشمل خدمة التوصيل من نون تحت اسم "الآن الآن"، تقدم نون ديلي، المعروفة أيضًا باسم بقالة نون، البقالة ومحلات السوبر ماركت والعديد من الشركات التابعة الأخرى لهذه العلامة التجارية.

المنتجات التي يمكن شراؤها عبر الإنترنت من موقع نون في المملكة العربية السعودية

الإلكترونيات

لابتوب واجهزة كمبيوتر

الأجهزة المنزلية

ألعاب الفيديو

أزياء الرجال والنساء والأطفال

منتجات المكياج والعناية بالبشرة

الهواتف المحمولة

العطور الرجالية والنسائية

الملابس والإكسسوارات الرياضية

مستلزمات المطبخ

الساعات النسائية والرجالية

أثاث المكاتب

أساسيات الأطفال

الديكورات

القرطاسية

كاميرات

الكتب

بلومينغديلز

يقدم متجر "بلومينغديلز – Bloomingdales" العديد من عروض عيد الأم على الملابس ومنتجات التجميل والمكياج ومستلزمات المنزل سواء بالشراء من المتاجر المنتشرة في أنحاء السعودية أو التسوق عبر المتجر الالكتروني

كود خصم بلومينغديلز