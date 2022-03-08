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عروض مقاهي الرياض في يوم المرأة العالمي 2022

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 08 آذار / مارس 2022 - 06:59
عروض مقاهي الرياض في يوم المرأة العالمي
عروض مقاهي الرياض في يوم المرأة العالمي

يصادف اليوم، 8 مارس 2022، اليوم العالمي للمرأة والذي يحتفل فيه العالم بالإنجازات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة تقيم العديد من مقاهي الرياض ومطاعمها الشهيرة عروضًا سخية بهذه المناسبة الرائعة.

ويهدف اليوم العالمي للمرأة إلى نشر رسالة المساواة بين الجنسين، والاحتفاء بإنجازات ومساهمات المرأة في مختلف المجالات، والعمل على بناء مجتمع خالٍ من جميع التحيزات والقوالب النمطية والمساواة بين الجنسين والتمييز بين الجنسين.

عروض مقاهي الرياض في يوم المرأة العالمي

في هذا اليوم، يقدر الناس المرأة القوية والذكية والموهوبة والاستثنائية بكل بساطة في حياتهم، وباعتبار أن المرأة السعودية هي جزءا من المجتمع العالمي لا يمكننا أن نغفل عن الإنجازات التي حققتها على مدار السنوات الماضية وفي مختلف الميادين.

وبهذه المناسبة، خصصت كبرى الشركات والعديد من المطاعم والكافيهات الشهيرة في الرياض وبقية المدن والمحافظات السعودية عروض يوم المرأة العالمي 2022 خاصة للمرأة السعودية.

خصصنا لكم هذا التقرير للاطلاع على العديد من عروض مقاهي الرياض وأشهر مطاعم الوجبات السريعة الخاصة بـ يوم المرأة العالمي.

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