أفضل 9 أنشطة في غابة بلغراد في اسطنبول جربها

هل تفكر أين تذهب في اسطنبول، وتتساءل عن أماكن سياحية بها للشباب؟ في الحقيقة يمكننا أن نقترح عليك الذهاب إلى غابة بلغراد في اسطنبول، حيث أنها من أشهر المناطق المخصصة للرحلات، والتي يمكن للعائلة أو الأصدقاء الخروج إليها والقيام بعدة أنشطة ترفيهية رائعة تُذهب عناء عملهم وهموم حياتهم وتقربهم أكثر من أشخاص يحبونهم، فيقضون معًا أوقاتًا لا تُنسى.

عنوان غابات بلغراد في اسطنبول

إن كنت من عشاق الطبيعة، وترغب في قضاء يوم أو عدة أيام في أماكن سياحة في اسطنبول جميلة، فلن تجد أفضل من غابة بلغراد باسطنبول، وبالطبع تعلم أن تركيا بها الكثير من الغابات الطبيعية التي تتميز بالآلاف الأشجار العالية ومساحات كبيرة خضراء، وتطل على بحيرات مختلفة الأحجام.

فإن أردت معرفة أسماء غابات اسطنبول فهي تتمثل في: غابة بلغراد، غابات أيدوس، غابات شاملار، وغابات أتاتورك وغيرها، لكننا اليوم سوف نحدثكم بالتفصيل عن غابات بلغراد، وهي واحدة من المحميات الطبيعية الشهيرة في تركيا.

العنوان : Kemer, 34450 Sarıyer/İstanbul, تركيا.

: Kemer, 34450 Sarıyer/İstanbul, تركيا. الموقع على خرائط جوجل: اضغط هنا.

مواعيد عمل غابة بلغراد في اسطنبول

تبعد هذه الغابات عن مركز المدينة ما يقرب من 20 كم، وهي موجودة بالقرب من منطقة شيشلي في اسطنبول، ويتوفر بها كثير من الخدمات والمرافق العامة من بينها وجود دورات مياه عامة للجنسين، وكذلك مواقف سيارات، أما بخصوص مواعيد العمل فهي مفتوحة على مدار اليوم وجميع أيام الأسبوع وسعر الدخول إليها يكاد لا يذكر حيث يُقدر بـ 1 ليرة للشخص الواحد.

الأنشطة الترفيهية في غابة بلغراد في اسطنبول

من ناحية الأنشطة التي يمكنك القيام بها والتمتع بها داخل أجمل غابات تركية إسطنبول المعروفة ببلغراد فإن الأنشطة لا تعد ولا تحصى، حيث يمكنك فعل الكثير من الأشياء المسلية والاسترخاء في حضن الطبيعية، ومن بين تلك الأنشطة ما يلي:

1- التمتع بأجواء الطبيعية

تستطيع أنت وكل من يرافقك التنزه في جنبات الغابة والتي تقدر مساحتها بنحو 5000 هكتار.

يمكنك تناول الأطعمة التي جلبتها معك على شاطئ البحيرات المنتشرة داخل غابة بلغراد.

كما تستطيع مشاهدة أنواع لا تعد ولا تحصى من النباتات التي قد تتعرف على بعضها، والبعض الآخر قد لا تعرفه.

2- التخييم

تعد غابة بلغراد واحدة من مناطق سياحية في تركيا مسموح فيها بالتخييم، فيمكنك جلب خيمة قماشية معك، وتثبيتها بالأرض لتكون مكان مناسب للنوم.

كما يمكنك النوم بداخل أكياس النوم الجاهزة المعدة بأحكام لحماية جسمك من الحشرات والزواحف أثناء نومك.

أما عن إشعال النيران فهي متعة لا تضاهى ليلًا خاصةً لإبعاد الحيوانات وللشعور بالدفء أثناء الليالي الباردة.

3- ألعاب مسلية

الغابة مساحتها شاسعة وتمنحك أنت ورفاقك مساحة من الحرية للقيام بالألعاب المسلية مثل: ألعاب التنافس، أو أي لعبة تفضلون القيام بها أثناء تواجدكم بالغابة.

4- أنشطة ليلية حول النيران

جفلات شواء.

مشاركة الغناء مع الحاضرين.

الرقص على أنغام الموسيقى.

لعب الورق سويًا.

يمكنكم سماع القصص المضحكة أو المشوقة أثناء التفافكم حول النيران مساءً.

يستطيع محبي الموسيقى العزف على الآلات الموسيقية التي جلبوها معهم.

5- التنزه سيرًا

تستطيع التمتع بالسير في الممرات المخصصة للمشي بين الأشجار.

كما يمكنك التنزه وأنت تقود دراجتك البخارية أو الدراجة العادية.

التمتع بأجواء الطبيعة المحيطة بك خاصةً في الصباح الباكر.

6- منتزه أتاتورك للنباتات

يتواجد بداخل غابة بلغراد في اسطنبول منطقة تخص النباتات النادرة وبعض الأشجار المعمرة، وكذلك مجموعة لا تعد ولا تحصى من الزهور.

ومن ضمن الأشجار المتوفرة بكثرة داخل غابة بلغراد في اسطنبول أشجار الصنوبر، والكستناء، وكذلك البلوط.

7- الحياة البرية في بلغراد

سوف تتمتع برؤية بعض الحيوانات البرية اللطيفة مثل: الغزلان والسناجب، وقد تسمع بعض أصوات الحيوانات المخيفة ليلًا مثل الذئاب، لكن لا تخشى شيئًا فهي لا تتواجد بالقرب من مكان به نيران مشتعلة.

كما ستسمع أصوات العصافير وأصوات طيور أخرى مختلفة، مع أصوات الحيوانات.

8- ممارسة الرياضة

يمكنك ممارسة أي أنشطة بدنية مثل الجري في الممرات المعدة مسبقًا للمشي والركض داخل غابات بلغراد في اسطنبول.

كما تستطيع إجراء التمارين الرياضية في أجواء هادئة مع وجود هواء نقي.

9- التقاط الصور التذكارية

يمكنك اصطحاب الكاميرا الخاصة بك معك لتصوير المناظر الطبيعية الموجودة داخل الغابة، وتستطيع استخدام كاميرا الهاتف الخاص بك أيضًا.

مطاعم غابة بلغراد في اسطنبول

تستطيع إحضار مشروباتك وأطعمتك معك أثناء زيارتك لـ غابة بلغراد في اسطنبول، لكن إن شعرت بالجوع فلا تقلق هناك عدة مطاعم بالقرب من هذه الغابة تم إعدادها خصيصًا من أجلكم، ومن بين تلك المطاعم ما يلي:

مطعم By Balikci : وهو من أشهر المطاعم المتواجدة في نطاق الغابة، ويختص بأصناف الأطعمة البحرية بكافة أنواعها.

: وهو من أشهر المطاعم المتواجدة في نطاق الغابة، ويختص بأصناف الأطعمة البحرية بكافة أنواعها. bizim kanatçı : مطعم متخصص في تقديم أجنحة الدجاج المشوية ويقدم إلى جانبها شرائح من الخيار الطازج والطماطم اللذيذة.

: مطعم متخصص في تقديم أجنحة الدجاج المشوية ويقدم إلى جانبها شرائح من الخيار الطازج والطماطم اللذيذة. كما يتوفر هناك مطاعم أخرى منها المخصص لوجبة الإفطار فقط، ومجموعة كبيرة من الكافيهات اللطيفة.

أسئلة شائعة

كم تبلغ سعر تذكرة الدخول لغابة بلغراد؟

الشخص البالغ يمكنه الدخول بقيمة 1 ليرة.

الأطفال حتى سن الثالثة يدخلون مجانًا.

الدخول بالسيارة يتكلف تذكرة بقيمة 5 ليرة.

أين تقع غابات بلغراد؟

تقع غابة بلغراد في منطقة ساريير اسطنبول بالتحديد بين منطقتين هما شيشلي وكذلك كيليوس، وتبعد تقريبًا 20 كم عن مركز المدينة.

ماذا يوجد في غابات بلغراد؟

عندما تقوم بزيارة هذه الغابة سوف تفاجئ من الأشياء المبهرة المتوفرة بها، والتي لن تملك إلا قول سبحان الله، ومن أهم تلك الأشياء المتواجدة في بلغراد ما يلي:

11 متنزة طبيعي من أفضل حدائق اسطنبول.

7 بحيرات تتصل كل واحدة منها بالمدينة بكوبري بسيط فوقها.

حيوانات نادرة.

أشجار عالية وضخمة الحجم.

زهور نادرة.

مساحات واسعة مخصصة للتخييم.

أماكن مخصصة للصلاة للنساء، وأخرى للرجال.

من ضمن المعالم السياحية الموجودة أيضًا بها قناة تم إنشائها منذ العصر العثماني لتوزيع المياه وتوصيلها لاسطنبول.

أماكن مخصصة لتأجير الدرجات الكهربائية والدرجات العادية.

هل مسموح الشواء في غابات بلغراد؟

نعم، مسموح بالقيام بحفلات الشواء في الهواء الطلق، والتمتع بالمناظر الطبيعية المحيطة بكم، لكن ستجد الأماكن المخصصة للشواء معلن عنها بلافتة مكتوب عليها "شواء" وبعض الأماكن الأخرى بالغابة ممنوع فيها الشوي، لذلك يفضل التقيد بالأماكن المسموحة فقط.

مما سبق عرضنا لكم أدق التفاصيل وأهم المعلومات عن غابة بلغراد في اسطنبول، حيث أنها من أجمل المناطق المتواجدة في تركيا للتنزه والتمتع بالأجواء الطبيعية التي لم يشوهها بعد الوجود البشري، وهناك ستجد الطبيعة كما خلقها البارئ بروعتها وجمالها المذهل الذي يخلب العقول.