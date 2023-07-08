أفضل 6 أنشطة ترفيهية في فنتاستيك أكواريوم ازمير

واحد من أكبر الأحواض الزجاجية في تركيا هو فنتاستيك أكواريوم ازمير، ويضم مجموعة متنوعة من الأسماك والكائنات البحرية المذهلة، يقع الأكواريوم في منطقة بورنوفا الساحلية في إزمير، ويتميز بتصميمه الحديث والمبتكر الذي يجعله واحدًا من الوجهات السياحية الرائعة في المدينة، يحتوي على أكثر من 150 نوع من الأسماك والكائنات البحرية، بما في ذلك الأسماك الملونة والأسماك الصغيرة والكائنات البحرية الكبيرة، مثل: الأسماك القرش والسلاحف والأنواع النادرة، كما يضم الأكواريوم أيضًا مجموعة من الأنفاق الزجاجية والأحواض التي توفر للزوار فرصة فريدة للاستمتاع برؤية الكائنات البحرية عن قرب.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر فنتاستيك أكواريوم العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية للأطفال والكبار، مثل العروض الحية والجلسات التعليمية وورش العمل، كما يوجد مقهى ومطعم يقدمان تجربة تناول المأكولات المميزة والشهية، يمثل فنتاستيك أكواريوم ازمير وجهة مثالية للزوار الذين يرغبون في استكشاف الحياة البحرية والتمتع بتجربة ممتعة ومثيرة للإعجاب، وللتعرف عليه أكثر تابع قراءة هذا المقال.

موقع فنتاستيك أكواريوم ازمير

يقع فنتاستيك أكواريوم في ازمير في منطقة بورنوفا الساحلية في مدينة إزمير التركية، على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب وسط المدينة، ويبعد حوالي 20 كيلومترًا عن مطار إزمير الدولي، ويمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق الحافلات وسيارات الأجرة، كما يمكن للزوار الذين يستخدمون السيارة الوصول إلى الأكواريوم عن طريق الطريق السريع الساحلي Ege Sahil Yolu، ولموقع المكان علي خرائط جوجل اضغط هنا.

يبلغ مساحة فنتاستيك أكواريوم ازمير حوالي 6,000 متر مربع، وهو يضم مجموعة كبيرة من الأحواض الزجاجية والأنفاق والممرات المائية التي تضم العديد من الأسماك والكائنات البحرية المختلفة، تتضمن المناطق القريبة من فنتاستيك أكواريوم ازمير أيضًا العديد من المناطق السياحية في ازمير تركيا ، مثل شاطئ بورنوفا ومنتزه بيلديبي، بالإضافة إلى ذلك يتوفر في المنطقة العديد من الفنادق والمطاعم والمقاهي التي توفر للزوار إمكانية الاستمتاع بتجربة سياحية ممتعة ومثيرة في إزمير.

أسعار الدخول وأوقات العمل

تختلف أسعار الدخول إلى فنتاستيك أكواريوم إزمير حسب فئة العمر والوقت المحدد للزيارة، وفيما يلي نوضح الأسعار الأساسية للدخول:

للأشخاص البالغين: 60 ليرة تركية (حوالي 6.5 دولار أمريكي)

للأطفال (من 3-12 سنة): 40 ليرة تركية (حوالي 4.5 دولار أمريكي)

لكبار السن (فوق 65 سنة): 40 ليرة تركية (حوالي 4.5 دولار أمريكي)

يمكن للزوار أيضًا الاستفادة من تخفيضات خاصة عند الحجز المسبق عبر الإنترنت، وكذلك تخفيضات للمجموعات وللطلاب.

أما بالنسبة لأوقات العمل، فإن فنتاستيك أكواريوم إزمير يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 7:00 مساءً. ويتم تغيير أوقات العمل خلال فصل الصيف (يوليو وأغسطس)، حيث يعمل الأكواريوم حتى الساعة 8:00 مساءً.

الأنشطة الترفيهية في فنتاستيك أكواريوم ازمير

يتيح فنتاستيك أكواريوم بازمير للزوار الاستمتاع بتجربة فريدة وممتعة من خلال العديد من الأنشطة الترفيهية المختلفة، والتي تشمل استكشاف الأحواض الزجاجية والمشي في الأنفاق الزجاجية والمشاركة في العروض الحية وحضور الجلسات التعليمية والاستمتاع بوجبة شهية في المطعم والتسوق في المتجر الهدايا، لذلك يعتبر فنتاستيك أكواريوم إزمير وجهة رائعة للزوار الذين يبحثون عن تجربة سياحية ممتعة ومثيرة في تركيا، وفيما يلي سنستعرض بعض الأنشطة الترفيهية التي يمكن القيام بها في فنتاستيك أكواريوم:

1- استكشاف الأحواض الزجاجية

يمكن للزوار استكشاف العديد من الأحواض الزجاجية الكبيرة والصغيرة المليئة بالأسماك والكائنات البحرية المختلفة، والتي تمتد على طول الأكواريوم. ويمكن للزوار الاستمتاع برؤية الأسماك النادرة والغريبة التي تعيش في أعماق المحيطات.

2- المشي في الأنفاق الزجاجية

يمكن للزوار المشي في الأنفاق الزجاجية الطويلة التي تجعلهم يشعرون وكأنهم يسيرون في محيط بحري، وتتيح هذه الأنفاق للزوار فرصة فريدة للاستمتاع برؤية الأسماك والكائنات البحرية من كل الزوايا.

3- المشاركة في العروض الحية

يمكن للزوار المشاركة في العديد من العروض الحية التي تقام في فنتاستيك أكواريوم، والتي تتضمن عروض الأسماك والحيوانات البحرية الحية، والعروض الموسيقية والإضاءة.

4- حضور الجلسات التعليمية

يمكن للزوار حضور العديد من الجلسات التعليمية التي تتيح لهم فرصة لتعلم المزيد عن الحياة البحرية، والتعرف على الأنواع المختلفة من الأسماك والكائنات البحرية.

5- الاستمتاع بوجبة شهية في المطعم

يتوفر في فنتاستيك أكواريوم مطعم يقدم للزوار تجربة تناول الطعام المميزة والشهية، ويوفر المطعم إطلالات خلابة على الأحواض الزجاجية والكائنات البحرية.

6- الاستمتاع بالتسوق في المتجر الهدايا

يمكن للزوار الاستمتاع بالتسوق في المتجر الهدايا الذي يضم العديد من المنتجات الحصرية والتذكارية المتعلقة بالحياة البحرية، والتي يمكن استخدامها كهدايا للأصدقاء والعائلة.

الخدمات التي يقدمها فنتاستيك أكواريوم ازمير

يهدف فنتاستيك أكواريوم بازمير إلى توفير تجربة سياحية مميزة ومريحة للزوار وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم بأفضل طريقة ممكنة؛ لذا فهو مصنف ضمن أفضل حدائق في ازمير ، لذلك، ومن أبرز الخدمات التي يوفرها:

1- خدمات الدليل السياحي

يتوفر في فنتاستيك أكواريوم إزمير دليل سياحي متخصص لتوجيه الزوار وتوفير المعلومات اللازمة حول الأنشطة والمعالم السياحية المختلفة.

2- خدمات الاستضافة

يمكن للزوار الاستفادة من خدمات الاستضافة المتوفرة في فنتاستيك أكواريوم، والتي تشمل تنظيم الاحتفالات والمناسبات الخاصة والمؤتمرات والندوات.

3- خدمات التذاكر

يمكن للزوار شراء التذاكر عبر الموقع الرسمي لفنتاستيك أكواريوم أو عند الوصول إلى المكان، وتوفر تذاكر خاصة للأطفال والمجموعات الكبيرة.

4- خدمات الأمن

توفر فنتاستيك أكواريوم خدمات الأمن بشكل دائم؛ لضمان سلامة الزوار وحفظ النظام داخل المكان.

5- خدمات التسوق والمطاعم

يوفر فنتاستيك أكواريوم ازمير مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر لتلبية احتياجات الزوار وتوفير لهم تجربة تسوق وتناول طعام مميزة.

وفي الختام يعتبر فنتاستيك أكواريوم ازمير وجهة سياحية ممتعة ومثيرة للاهتمام في تركيا، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة فريدة من خلال استكشاف الأحواض الزجاجية المليئة بالأسماك والكائنات البحرية، والمشي في الأنفاق الزجاجية الطويلة، والمشاركة في العروض الحية وحضور الجلسات التعليمية، وغيرها من النشاطات الترفيهية التي ذكرناها، كما يتميز المتنزه بتصميمه الرائع والمبتكر، والذي يوفر للزوار أجواءً مثالية للاسترخاء والتمتع بالأجواء البحرية الرائعة، فإذا كنت تبحث عن تجربة سياحية فريدة وممتعة في تركيا، فإن فنتاستيك أكواريوم ازمير هو خيارك الأمثل لذلك ننصح بزيارته والاستمتاع بكل ما يقدمه من أنشطة ترفيهية وتجارب ممتعة.