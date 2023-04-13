محلات فينيسيا مول اسطنبول مع الأنشطة والخدمات وأوقات العمل

اسطنبول هي جوهرة الأرض التركية، وهي لها مكانة خاصة في قلوب السياح والمواطنين جميعاً، إذ تعتبر من أشهر الأماكن السياحية ولا بد أثناء تجولك في مدينة اسطنبول الساحرة من التعرف على أفضل المولات الموجودة فيها، مثل فينيسيا مول اسطنبول الذي يقصدونه جميع الناس لشراء ما يحتاجون إليه من ألبسة، وأحذية، ومستحضرات تجميل، وحقائب، وغيرها من مستلزمات الحياة سواء كانت شخصية أو عامة، بالإضافة إلى وجود بعض المطاعم والكافيهات التي تقدم أشهى المأكولات وألذ المشروبات، فتعرف معنا عبر مقالنا على كافة التفاصيل الخاصة بفينيسيا مول اسطنبول؛ مع الأنشطة والخدمات المقدمة من القائمين على السوق.

خريطة فينيسيا مول اسطنبول

من أبرز المعالم السياحية المهمة هو فينيسيا اوت لت اسطنبول فتصميمه نال إعجاب الكثير، ونلاحظ أن الساحة الأثرية وسطها برج يطل على القنوات المائية المليئة بالقوارب المأجورة والتي تعطي فرصة للتصوير أثناء التجول، وتنتشر على جوانب البرج مطاعم ومقاهي، بالإضافة إلى وجود طابق تحت أرض فينيسيا مول اسطنبول سقفه كتحفة فنية ولوحة فنية وكأنك تنظر إلى الغيوم، وتصميم فينيسيا مول اقتبس من البندقية وشوارعها الجميلة، وهو مركز ضخم للتسوق تتوفر فيه جولات للسياح بواسطة القوارب في القنوات المائية، ويقع فينيسيا او لت في اسطنبول في الشطر الأوروبي من اسطنبول بتركيا في منطقة غازي عثمان باشا، ولمعرفة موقعه عبر خرائط جوجل من هنا.

الخدمات التي يقدما فينيسيا مول اسطنبول

تم افتتاح اوتلت فينيسيا في اسطنبول عام 2014 وتقدر مساحته بـ 80 ألف متر مربع، وهناك بعض الخدمات التي يوفرها فينيسيا مول في اسطنبول لتقديم جميع وسائل الراحة للزبائن، ومن هذه الخدمات:

غرف خاصة للاهتمام بالأطفال.

حمامات مميزة بتصميمها ونظافتها للرجال والنساء والأطفال، إضافة لذوي الاحتياجات الخاصة.

مسجد وبداخله مكان خاص للوضوء من أجل المصلين.

تسهيل سحب الأموال اللازمة عن طريق الصرافات الآلية الموجودة التابعة إلى 8 بنوك تركية.

تم تخصيص مكان محدد للأشياء التي تم فقدانها أثناء التجول في المول.

قسم خاص للحالات الطارئة والاسعافات الأولية.

صالة سينما لمشاهدة أحدث الأفلام وأجملها.

أماكن مخصصة للاستجمام والتسلية.

قسم خاص تتوفر فيه عناصر الأمن والحماية وكاميرات المراقبة، من أجل ضمان سلامة الزائرين.

أماكن خاصة لركن السيارات.

مواعيد عمل فينيسيا مول اسطنبول

يفتح مول فينيسيا اوت لت في اسطنبول أبوابه للزوار الكرام يوميا ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 10:00 مساءً، ثقة وتألق وفخامة بلا حدود تستطيع أن تراه في هذا المول المميز.

وسائل التواصل المتاحة فينيسيا مول اسطنبول

رقم الهاتف: ‎+902126188101

‎+902126188101 الموقع الالكتروني: اضغط هنا.

عروض فينيسيا مول اسطنبول

هو أكثر المولات التي يحبها العرب وأجمل مولات اسطنبول حيث ينجذب إليها الزائرين بسبب التخفيضات والعروض التي يقدمها فينيسيا مول اسطنبول، ويوجد عدد من المحلات التي تقوم بتخفيضات وتصفيات تخص الماركات العالمية بآخر المواسم وتصل نسب الخصم إلى 50 و75% على كل قطعة، وأيضا هناك عروض أخرى من يأخذ قطعة يستطيع أخذ قطعة ثانية مجاناً، والأسعار وتناسب جميع الزبائن.

أنشطة يمكن ممارستها في فينيسيا مول اسطنبول

يمكنك التجول في أرجاء فينيسيا مول اسطنبول المميز حيث يعتبر من أشهر أماكن السياحة في اسطنبول والذي يشبه البندقية بأجوائه، كما يمكنك اصطحاب الأطفال في جولة للعب بأماكن اللعب الخاصة، والجلوس على المقاعد المطلة على القنوات المائية المليئة بالزوارق المخصصة لنقل الزائرين بهدف المتعة والتسلية، ويمكنك تناول المأكولات والمشروبات وقضاء وقت جميل مع عائلتك وأصدقائك في المطاعم والمقاهي الموجودة في المول، ولمحبي التصوير أيضاً حصة حيث أن جمال المول الذي يشبه مدينة البندقية يشجعك على القيام بجولات الجندول مما يجعل الأمر ممتعاً جداً ومحببا لدى الكثيرين.

محلات فينيسيا مول اسطنبول

تتنوع الأسواق ومحلات بيع السلع في سوق فينيسيا في اسطنبول حيث تتوفر كافة الاحتياجات اللازمة، من ملابس وأحذية وأغذية واحتياجات منزلية ومستلزمات الرياضة، لترضي جميع الأذواق ولتناسب كافة الزبائن الراغبين بالشراء ومن هذه المحلات:

1. محلات الملابس في فينيسيا مول اسطنبول

يوجد عدد كبير من محلات الألبسة الخاصة بالرجال والنساء والأطفال في فينيسيا مول اسطنبول، فيها أجمل الموديلات والأسعار لجميع الأعمار وترضي كافة الأذواق ومن هذه المحلات:

LC Waikiki: متجر فيه طابقين العلوي فيه ملابس للرجال والنساء والطابق السفلي ملابس للأطفال، ويوجد غرف لتبديل الملابس والأسعار في مخفضة ومقبولة.

متجر فيه طابقين العلوي فيه ملابس للرجال والنساء والطابق السفلي ملابس للأطفال، ويوجد غرف لتبديل الملابس والأسعار في مخفضة ومقبولة. أديداس: محل بيع ملابس رياضية للعلامة التجارية للذكور والإناث.

محل بيع ملابس رياضية للعلامة التجارية للذكور والإناث. Modanisa: تشكيلة واسعة تجدونها في هذا المحل من ملابس محجبات وفساتين بأنواعها وعبايات بالإضافة إلى الألبسة الرجالية.

تشكيلة واسعة تجدونها في هذا المحل من ملابس محجبات وفساتين بأنواعها وعبايات بالإضافة إلى الألبسة الرجالية. Suvari: متجر خاص بالألبسة الرجالية الرسمية والراقية.

متجر خاص بالألبسة الرجالية الرسمية والراقية. B&G Store: يقدم مجموعة رائعة من ألبسة الأطفال وبأسعار جيدة.

يقدم مجموعة رائعة من ألبسة الأطفال وبأسعار جيدة. Suwen: متجر لبيع ملابس داخلية نسائية.

متجر لبيع ملابس داخلية نسائية. CRYSTALIA- Venezia Subesi: متجر لبيع أرقى الملابس للسيدات.

متجر لبيع أرقى الملابس للسيدات. Desaro Deri: متجر لبيع المعاطف الجلدية من أجود الأنواع وبأسعار مناسبة.

2. محلات الأحذية والحقائب في فينيسيا مول اسطنبول

لمحبي الماركات التركية والعالمية المشهورة، بعض المحلات في مول فالنسيا في اسطنبول تقوم ببيع الأحذية ولكن بشكل محدود جدا، مع تنوع في الجودة والأسعار ومنها:

FLO Venezia Garaj AVM Magazasi: يوجد خيارات واسعة من الأحذية منها الرجالية والنسائية وللأطفال تجدونها في هذا المحل، بالإضافة إلى الماركات التركية والعالمية ولكافة الفئات العمرية.

يوجد خيارات واسعة من الأحذية منها الرجالية والنسائية وللأطفال تجدونها في هذا المحل، بالإضافة إلى الماركات التركية والعالمية ولكافة الفئات العمرية. Ayakkabi Dunyasi: محل لبيع الأحذية الجلدية الرجالية والنسائية لمختلف الماركات العالمية.

محل لبيع الأحذية الجلدية الرجالية والنسائية لمختلف الماركات العالمية. IN Street Istanbul Venezia AVM Magazasi: متجر لبيع الأحذية الرياضية والجزم وغيرها من الماركات العالمية.

3. محلات مستحضرات التجميل في فينيسيا مول اسطنبول

تسعى النساء للبحث عن كل ما يبرز أنوثتهن فيتسارعون لشراء مستحضرات التجميل، ويسعون لانتقاء الأشياء الأصلية والتي تبرز الجمال ولذلك ينصح باختيار أحد المحلات التي سنذكرها:

GRATIS VEN.MEGA OUT.AVM: من أفضل محلات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر بالإضافة للعطور.

من أفضل محلات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر بالإضافة للعطور. Yves Rocher: متجر لبيع مستحضرات التجميل بالإضافة إلى الشامبو وجل التنظيف.

4. محلات الذهب والمجوهرات في فينيسيا مول اسطنبول

مجموعة من أرقى المجوهرات والذهب والكثير من الأطقم المتنوعة التي تناسب جميع الأذواق تجدونها في فينيسيا مول اسطنبول ومن هذه المحلات:

Cilek Konesept Venezia Avm: متجر لبيع المجوهرات بأجود الأنواع وأجمل الأسعار.

متجر لبيع المجوهرات بأجود الأنواع وأجمل الأسعار. Truva Silver gumus: محل لبيع المجوهرات بالجملة.

5. محلات السلع المنزلية في فينيسيا مول اسطنبول

كل شيء تحتاجه لمنزلك وبالأخص الأدوات المنزلية ستجده في فينيسيا مول اسطنبول وبأسعار تناسب الجميع وبالجودة المطلوبة، ومن هذه المحلات:

YOYOSO: وهو المتجر الصيني لبيع السلع المنزلية من الماركة الصينية.

وهو المتجر الصيني لبيع السلع المنزلية من الماركة الصينية. Karaca: يوجد فيه جميع مستلزمات المطابخ، بالإضافة إلى الأدوات الكهربائية والمنزلية.

6. محلات الأجهزة الالكترونية في فينيسيا مول اسطنبول

يوجد ضمن فينيسيا مول اسطنبول محلات لبيع الأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى متجر لبيع الهواتف الجوالة ومن هذه المحلات:

Teknose: محل لبيع جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية، بالإضافة للجوالات والكمبيوترات والإكسسوارات لكافة الأجهزة الالكترونية.

محل لبيع جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية، بالإضافة للجوالات والكمبيوترات والإكسسوارات لكافة الأجهزة الالكترونية. SAMSUNG- Venezia AVM: متجر لبيع أجهزة سامسونج فقط.

7. محلات ألعاب في فينيسيا مول اسطنبول

للأطفال حصة في فينيسيا مول اسطنبول إذ يحتوي عل متجر لبيع الألعاب الخاصة بالأطفال التي تناسب جميع الأعمار وبأسعار منافسة ومنها:

Toyzz Shop Venezia Outlet: متجر لبيع الألعاب الخاصة الأطفال للبنات والأولاد.

8. محلات الأطعمة والمشروبات في فينيسيا مول اسطنبول

يمكنك شراء ما تحتاج من المواد الغذائية وبالكمية التي تريدها وبأسعار معقولة

Carrefoursa: سوبر ماركت توجد فيه جميع مستلزمات الأسرة من اللحوم والخضار والفواكه والمعلبات وغيرها من المواد الغذائية.

سوبر ماركت توجد فيه جميع مستلزمات الأسرة من اللحوم والخضار والفواكه والمعلبات وغيرها من المواد الغذائية. Kito market: متجر لبيع المواد الغذائية من المنتجات التركية والعربية والأجنبية بأسعار مميزة جداً.

مطاعم فينيسيا مول اسطنبول

إن شعرت بالجوع أثناء تواجدك في ڤنيسيا مول في اسطنبول، يمكنك التوجه إلى أحد المطاعم الموجودة فيه والتمتع بالأجواء الهادئة والمناظر الجميلة، ومن هذه المطاعم:

Tavuk Dunyasi Venezia: يقدم الدجاج والمعكرونة مع اللحم.

يقدم الدجاج والمعكرونة مع اللحم. Usta Donerci : يقدم الشاورما والكباب واللحم بالإضافة إلى الكنافة للتحلية.

: يقدم الشاورما والكباب واللحم بالإضافة إلى الكنافة للتحلية. بوبيس : مطعم يقدم الدجاج والكرسبي والبرغر والبطاطا.

: مطعم يقدم الدجاج والكرسبي والبرغر والبطاطا. مادو: مطعم يقدم الأطباق التركية المميزة بمذاقها، ويتصف بالخدمة السريعة.

مطعم يقدم الأطباق التركية المميزة بمذاقها، ويتصف بالخدمة السريعة. Burger king: متخصص بالوجبات السريعة مثل البطاطا المقلية والبرغر بأنواعه والمشروبات الغازية.

مقاهي فينيسيا مول اسطنبول

بعد الانتهاء من وجبتك بالتأكيد ستحتاج إلى مشروب مميز، وفينيسيا مول به عدد من الكافيهات والمقاهي التي تقدم أفضل المشروبات في اسطنبول ومنها:

Gonul Kahvesi- Viaport Vanezia: مقهى يقدم القهوة التركية والحلويات الخفيفة الشهية.

مقهى يقدم القهوة التركية والحلويات الخفيفة الشهية. Kahva Dunyasi- Venezia Mega Outlet: يقدم المشروبات الساخنة كالقهوة والكابتشينو والآيس كريم والكعك اللذيذ.

يقدم المشروبات الساخنة كالقهوة والكابتشينو والآيس كريم والكعك اللذيذ. Starbuks: يقدم المشروبات الباردة والساخنة كالاسبريسو والقهوة الأميركية والموكا والشوكولا والفانيلا والكريمة إضافة لبعض الحلويات.

يقدم المشروبات الباردة والساخنة كالاسبريسو والقهوة الأميركية والموكا والشوكولا والفانيلا والكريمة إضافة لبعض الحلويات. Caffeine: مقهى يقدم القهوة التركية ذات طعم مميز ومشروبات أخرى.

وهكذا نكون قدمنا لكم دليل شامل عن فينيسيا مول اسطنبول وشرحنا فيه موقعه التفصيلي والخدمات التي يوفرها، بالإضافة إلى المحلات والمطاعم والمقاهي الموجودة فيه، إنه مكان جميل ويتوفر فيه جميع المستلزمات الخاصة بالزبائن، عليك بزياته وقضاء أجمل الأوقات فيه.