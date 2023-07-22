أفضل 9 أنشطة مميزة في قرية كاياكوي التاريخية في فتحية

مدينة فتحية هي واحدة من المدن التركية التابعة لمحافظة موغلا في منطقة بحر إيجة، وتمتاز بكونها تضم مجموعة من المزارات السياحية الأكثر استقطابًا للسياح من شتى البقاع، وبها قرية كاياكوي التاريخية في فتحية التي تُعتبر من الأماكن السياحية الجامعة بين الطبيعة الخلابة والآثار العريقة والترفيه الملائم للسياح، وكانت تُعرف سابقًا باسم ليبيسوس وليفيسي، وتقع بدورها على بعد 8 كيلو متر من المدينة في الجنوب الغربي التركي، وتضم ما يزيد عن 500 معلم سياحي، وموقعها استراتيجي مما يمنح الزوَّار فرصة رائعة للتجول، وفيما يلي نوافيكم بها عن كثب.

الأنشطة والمزارات قرية كاياكوي التاريخية في فتحية

تُعتبر قرية كاياكوي "قرية الأحياء الرومانية" بمثابة متحف تاريخي، حيث تضم الكثير من المباني التي تظهر بالطراز الروماني الفاخر إلا أنها شبه متهدمة، بالإضافة إلى المحال التجارية التي تعرض السلع التي تعكس ثقافة سكان المدينة ومهاراتهم الحرفية، فمن الجدير بالذكر أنَّ اهتمامهم ينصب على الثروة الحيوانية وتربية أنواع شتى من الحيوانات، وعلى جانب آخر من القرية هناك الكنائس التي تعود إلى حقب زمنية قديمة.

وتوفر قرية كاياكوي التاريخية في فتحية الكثير من الأنشطة الترفيهية والفعاليات خصيصًا لمُحبي المغامرة والإثارة، وكل ركن فيها يحكي قصتها خلال فترة سيطرة الرومان عليها، وما خلفته الحروب والحملات الصليبية وغيرها، فتعد بذلك أمثل وجهة للسياح باعتبارها من المناطق الهادئة البعيدة عن الازدحام والضجيج، حيث يُمكن قضاء يوم ممتع في القرية وفقًا للأنشطة التالية:

1- مشاهدة الفنون المعمارية

يُذكر أنَّ هناك عدد كبير من الكنائس الأرثوذكية التي تم بناؤها في عهد القديس مرقس، وهو ما يعكس الفنون والتصاميم المعمارية خاصتها، لا سيما وهي تعود إلى القرن الثامن والتاسع عشر الميلادي، وهو ما يُمكن مشاهدته في قرية كاياكوي التاريخية في فتحية، إضافةً إلى تلك المعالم الأثرية والمتاحف والمنازل القديمة التي تعود إلى العصور اليونانية، وكل تلك الآثار التي تعكس عراقة الحضارات القديمة.

2- تجربة البراشوت

تستهدف قرية كاياكوي التاريخية في فتحية مُحبي المغامرات من كل مكان، بالنظر إلى تجربة القفز بالبراشوت التي تُقدمها بعض المراكز في القرية، ويوفر هذا النشاط التمتع بمشاهدة القرية من أعلى قمة فيها.

3- حضور الحفلات الموسيقية

في أجواء القرية الليلية يُمكن الاستمتاع بحفلات السمر والحفلات الموسيقية الرائعة التي توفر قدرًا كبيرًا من الاستمتاع، وتُداعب شغف أولئك الزوَّار من مُحبي الطرب والغناء.

4- استئجار دراجة هوائية

يوجد في قرية كاياكوي التاريخية في فتحية عدد من المسارات التي توفرها لمن يرغب في ممارسة رياضة المشي والتجول أو ركوب الدراجات الهوائية في الأجواء الرائعة في مُحيط المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة.

5- امتطاء الخيل

عادةً ما يكون مثل ذلك النشاط من قُبيل الأنشطة التي تستهوي الرياضيين، لا سيما من هواة ركوب الخيل ومُجيديه، حيث يتوفر بقرية كاياكوي التاريخية في فتحية بعض المسارات الخاصة بامتطاء الخيل، والقيام بجولة رائعة تُمكِّن الزائر من مشاهدة أرجاء القرية برمتها.

6- نشاط التخييم

صُنفت القرية بأنها من ضمن الأماكن السياحية في فتحية المناسبة للعوائل، وهو ما يعزو إلى إمكانية الاستمتاع بجولة رائعة مع العائلة لاسيما بالتخييم في بعض المناطق بالقرية، للاستمتاع بالهواء النقي والنسيم اللطيف في أجوائها الرائعة.

7- إقامة حفلات الشواء

موقع قرية كاياكوي التاريخية في فتحية مميز جدًا؛ مما يوفر فرصة لقضاء وقت رائع وسط الأجواء الطبيعية الفريدة، وهو ما يُتيح إقامة حفلات الشواء مع العائلة ومجموعات الأصدقاء.

8- التقاط الصور التذكارية

على ضفاف الشواطئ الموجودة في قرية كاياكوي التاريخية في فتحية يُمكن التقاط أجمل الصور التي تُخلد تلك الذكرى التي لا يُمكن نسيانها، حيث تشتهر القرية بمساحاتها الخضراء الواسعة وطبيعتها الخلابة وأشجارها المورقة، وكل تلك المعالم بيئة مناسبة لالتقاط الصور.

9- التسوق في المحلات التجارية

قديمًا كانت قرية كاياكوي التاريخية في فتحية تحتوي على مجموعة من المباني، والتي تم تحويلها إلى متاجر ومحال تجارية لبيع مختلف المعروضات من السلع المُعدَّة يدويًا من قِبل سكان القرية، كما أنَّ القرية تحتوي على العديد من الأسواق الشعبية التي تبيع بعض المنتجات.

مطاعم قرية كاياكوي التاريخية في فتحية

غني عن البيان أنَّ قرية كاياكوي التاريخية في فتحية تركيا تُعتبر من الوجهات المثالية لكثير من السياح المحليين والدوليين، وهو ما يعزو إلى امتلاكها فنادق مميزة وجميلة نالت استحسانهم، ناهيك عن مقاهيها ومطاعمها المعروفة بسمعتها الطيبة، وهو ما يوفر فرصة جيدة في ظل أجواء القرية الممتعة، كما أنَّ المطاعم الموجودة في أنحاء القرية تعمل على تقديم أشهى الوجبات التركية والأطعمة الشعبية المحلية، بالإضافة إلى أصناف المقبلات والحلويات ذات المذاق الشهيّ، وأكثر ما يُميز القرية أن الحكومة التركية تقوم بأعمال الترميم فيها بشكل سنوي وهو ما يجعلها قابلة للتطورات والتحسينات بما يُرضي السياح دومًا، أما عن المطاعم القريبة من قرية كاياكوي التاريخية في فتحية فيُمكننا ذكرها فيما يلي:

مطعم Fesleğen Kahvaltı & Mangal: يُقدم أجواءً ترحيبية جميلة، وأطباقًا مميزة للفطور الصباحي، ناهيك عن الأطعمة المقلية وغيرها من الأصناف الشهية.

يُقدم أجواءً ترحيبية جميلة، وأطباقًا مميزة للفطور الصباحي، ناهيك عن الأطعمة المقلية وغيرها من الأصناف الشهية. مطعم Pan Kayaköy: يُقدم أطباقًا مميزة من أشهرها الدجاج المشوي واللحوم، وطاقم العمل ودود للغاية، وهو من أبرز المطاعم في قرية كاياكوي التاريخية في فتحية.

يُقدم أطباقًا مميزة من أشهرها الدجاج المشوي واللحوم، وطاقم العمل ودود للغاية، وهو من أبرز المطاعم في قرية كاياكوي التاريخية في فتحية. مطعم Cin Bal Kebap Salonu: يختص المطعم بتقديم أنواع مختلفة من الكباب، ويُمكن أن يختار الزائر الشواء وتجهيزه بنفسه، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار إلا أنه وجهة مفضلة للكثيرين.

يختص المطعم بتقديم أنواع مختلفة من الكباب، ويُمكن أن يختار الزائر الشواء وتجهيزه بنفسه، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار إلا أنه وجهة مفضلة للكثيرين. مطعم Izela: أكثر ما يُميزه الإفطار التركي، وأنواع الستيك ذات المذاق الشهي، إلا أنَّ الأسعار فوق المتوسط، لكن إطلالة المطعم والخدمة تتناسب مع السعر.

أكثر ما يُميزه الإفطار التركي، وأنواع الستيك ذات المذاق الشهي، إلا أنَّ الأسعار فوق المتوسط، لكن إطلالة المطعم والخدمة تتناسب مع السعر. مطعم Antik: يمتاز بإطلالة وتصميم رائع، ويُقدم أصنافًا مختلفة من الوجبات التي تنال استحسان كثير من الزوار، ويُعتبر من الخيارات الرائعة لزائري قرية كاياكوي التاريخية في فتحية.

يمتاز بإطلالة وتصميم رائع، ويُقدم أصنافًا مختلفة من الوجبات التي تنال استحسان كثير من الزوار، ويُعتبر من الخيارات الرائعة لزائري قرية كاياكوي التاريخية في فتحية. مطعم Nara: أشاد الزوار بمذاق الوجبات المُقدمة في المطعم، لا سيما الكباب والمشاوي، بالإضافة إلى أنواع السلطات المختلفة.

هكذا يوفر لك التجول في قرية كاياكوي التاريخية في فتحية تكوين نظرة شاملة عن القرية وتاريخها وما تضمه من آثار يونانية ورومانية، بحيث يُمكن للزائر قضاء وقت ممتع في مظاهرها الطبيعية الخلابة من البحار والأنهار والشلال، وممارسة الكثير من الأنشطة.