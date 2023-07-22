أفضل 10 أنشطة في قصر الامبراطورية ازميت ننصحك بها

واحد من أهم المعالم السياحية في ازميت هو قصر الامبراطورية ازميت، والذي يستقطب الزوار إليه؛ وذلك نظراً للناحية الجمالية التي يتصف بها؛ فهو مُصمم على الطراز العثماني المُتميز بالأسلوب البديع، ويضُم عدداً من الغرف والصالات المخصصة لعرض القطع الأثرية والمنحوتات والتماثيل، ومن المُلفت للنظر بالقصر رؤية الزخارف الفنية الموجودة على جدرانه وكذلك التصميم الجميل في أسقفه؛ حيثُ قام الرسام ساسون بالقيام به، كما تستطيع أثناء التجوّل داخل القصر التمتُّع بالأثار العريقة ذات الأشكال الجميلة، كما يستطيع الزوار أيضًا التجوّل في أرجاء حديقته التي تُعطي شعوراً مريحاً لحظة التواجد فيها، وفي هذا المقال نتحدث عن كل ما يخص ذلك القصر وعن الأنشطة الترفيهية التي يمكنك القيام بها أثناء زيارته.

معلومات عن قصر الامبراطورية ازميت

تم بناء قصر الامبراطورية ازميت للمرة الأولى في عهد مراد الثاني، ولكن تم هدمه بسبب الأضرار الشديدة التي حدثت به عقب الزلازل والحرائق التي حدثت به؛ لذا تم بناؤه للمرة الثانية من قبل المُهندس المعماري غرابيت أميرة باليان على الطراز الباروكي في عهد السلطان عبد العزيز (1861-1876م) ليتخذ القصر بذلك شكله النهائي، وقد قام ذلك القصر بخدمة بعض السلاطين العثمانيين واستضافة بعض الشخصيات الهامة من رجال الدولة مثل مصطفى كمال أتاتورك والكاتب الفرنسي كلود فاراري، ويتألف المبنى من طابقين وتم تغطيته بالرُّخام، وتم صنع السقف بالزخارف من قبل الرسام الفرنسي ساسون.

الأنشطة الترفيهية في قصر الامبراطورية ازميت

يُمكنك اصطحاب العائلة والتوجه إلى قصر الامبراطورية ازميت لقضاء وقت جميل بصحبة من تحب؛ حيثُ يعتبر هذا القصر من أجمل الأماكن في ازميت ، والذي يرتاد إليه الكثير من الزوار؛ نظراً لكونه من أبرز المعالم السياحية والتاريخية التي يمكنك زيارتها في ازميت للقيام بالعديد من الأنشطة الممتعة من أهمها:

1. القيام بجولة في بداية زيارتك

في بداية وصولك إلى قصر الامبراطورية في ازميت، تستطيع القيام بجولة في أرجاء القصر؛ فذلك يمكنك من الاطلاع على ميزات القصر وتفاصيله المهمة الدقيقة فيما يخص التصميم والزخارف والأشياء الموجودة ضمنه.

2. التعرف على أقسام القصر

بإمكانك التعرف على أقسام قصر الامبراطورية بازميت؛ فهو يحوي نوعين من الغرف؛ غرف خصصت للملوك وتدعى غرف ملكية، وغرف خصصت للخدم فكانت مأوى لهم بعد انتهاء خدمتهم اليومية في القصر.

3. التمتُّع بمشاهدة قاعة الاستقبال

يتميز قصر الامبراطورية ازميت بوجود صالة استقبال رائعة خصصت لاستقبال الزوار، وهي تتسم بجمال الزخارف التي تعطي الجدران جمالاً ورونقاً، إضافة إلى النقوش البديعة التي تُزين جدران القاعة، أما الشيء المميز بها حقًا فهو الثريات الثمينة المعلقة في سقف الصالة والمصممة بجودة عالية وجمالية خاصة.

4. ملاحظة الأثاث المتوزع في أرجاء القصر

تنتشر في أرجاء القصر قطع من الأثاث القديم التي تلفت نظر الزوار من حيثُ طريقة الصنع والتصميم البديع الذي كان مشغولاً عليها في الزمن الماضي، بالإضافة إلى وجود هاتف قديم، كرسي جلدي، طاولة شطرنج وظل عاكس الضوء، منضدة قهوة، وطاولة للاجتماعات.

5. مشاهدة القطع الأثرية في صالات العرض

يحوي قصر الامبراطورية ازميت صالات خاصة تضُم العديد من القطع الأثرية النادرة بأشكال متنوعة وتصاميم فريدة تلفت الأنظار إليها؛ لشدة جمالها ودقة صنعها.

6. وجود صالات لعرض الأنواع المتميزة من الفنون

من الأشياء المدهشة في القصر وجود صالات مميزة تحوي الكثير من الأعمال الفنية المميزة، والمشغولة بحرفية عالية كالتماثيل الجميلة، المنحوتات البديعة، والرسومات التي تتميز بألوانها وأشكالها المتنوعة؛ مما يجذب محبي الفنون لهذه الصالات للتمتع بمشاهدة هذا الفن الأصيل الجميل.

7. تأمل جمال السقف

يتميز القصر بالفن المعماري الذي يمكنك ملاحظته في أرضيته وجدرانه، وكذلك أسقفه التي قام الرسام ساسون بتصميمها باستخدام الزخارف والمرايا، كما يوجد به العلم التركي والآلات الحربية التي ترمز للقوة والصلابة.

8. تأمل المرايا

من الأشياء الساحرة التي لاقت إعجاب الزوار وجود عدد كبير من المرايا الضخمة المزخرفة بطريقة فنية، والمصممة على الطراز العثماني بشكل بديع مُلفت للأنظار.

9. قضاء وقت مميز في حديقة القصر

يحيط قصر الامبراطورية ازميت بحديقة ساحرة جميلة تتميز بإبداع التصميم، وهي تمكن الزائر من استنشاق الهواء العليل أثناء جولته بها.

10. التقاط بعض الصور التذكارية

الحصول على صور مميزة في مكان أثري كهذا القصر هو شيء في غاية الأهمية؛ لذلك تستطيع القيام بجلسات تصوير في حديقة القصر والاحتفاظ بها كذكرى في مكان مهم ومصمم بطريقة إبداعية ساحرة.

مواعيد العمل والأسعار في قصر الامبراطورية ازميت

يُمكنك زيارة قصر الامبراطورية ازميت في جميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الإثنين؛ فهو يوم عطلة العاملين فيه، وساعات العمل فيه تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الرابعة والنصف مساءً، أمّا بالنسبة لرسوم الدخول، فيتوجب عليك دفع 40 ليرة تركية.

عنوان قصر الامبراطورية ازميت

يقع قصر الامبراطورية ازميت أو ما يسمى بقصر همايون أي قصر السلطان في وسط مدينة ازميت في كوجالي خلف برج الساعة، ولسهولة الوصول إليه يمكنك الاطلاع على موقعه بشكل أدق من خلال خرائط جوجل بالضغط على الرابط التالي من هنا.

المعالم القريبة من قصر الامبراطورية ازميت

إن أردت القيام بجولة سياحية بعد زيارة قصر الامبراطورية ازميت، فيُمكنك التوجه إلى الحديقة العامة سيكا بارك سيسايد، والتي تبعد عن القصر مسافة 2.04 كيلومتر؛ حيثُ يمكنك القيام بالعديد من النشاطات كالتسلق مع الأطفال والقيام بنزهة عائلية لطيفة بين أجواء الطبيعة الآسرة، وقد تُفضل أيضًا زيارة مركز كوجايلي للعلوم، والذي يبعد عن القصر مسافة 1.34 كيلومتر؛ حيثُ يوجد فيه معروضات وبيئات ديناميكية تستطيع تجربتها أثناء زيارتك.

وهكذا نكون قد قدمنا لكم بعض المعلومات التي قد تفيدكم أثناء زيارتكم إلى قصر الامبراطورية ازميت، وتحدثنا في هذا المقال عن الأنشطة التي يمكنك ممارستها، بالإضافة إلى موقعه التفصيلي لسهولة الوصول إليه، وذكرنا لكم مواعيد العمل وأسعار الدخول إليه؛ وذلك ليكون لديكم فكرة عامة عن القصر، ليس عليك الآن سوى التخطيط والبدء في رحلة ممتعة إليه في عطلتك لقضاء أجمل الأوقات.