أفضل 8 أنشطة ترفيهية في قصر بيلار بيه اسطنبول

إذا كنت من هواة زيارة المعالم الأثرية لمعرفة تاريخ البلاد وواقعها في حقبة معينة، فلا بد لك من تخصيص يوم ما لزيارة قصر بيلار بيه الشهير في اسطنبول المُصنف ضمن قائمة أفخم القصور التاريخية في المدينة لأسباب عدة، وحينها يمكنك معرفة الذوق الفني لسلاطين الدولة العثمانية، والاطلاع على الآثار الخالدة والتماثيل واللوحات الفنية لأشهر الرسامين والتي تعود إلى العصور القديمة، كما يمكنك القيام بأنشطة ترفيهية مميزة سنعرضها لك خلال السطور القادمة بجانب الخدمات والموقع ومواعيد العمل وأسعار التذاكر.

معلومات عن قصر بيلار بيه

أُنشئ قصر بيلار بيه في اسطنبول في القرن الثامن عشر بأمر من السلطان العثماني عبد العزيز على أنقاض القصر الذي تعرض لحريق مدمر وهو قصر محمود باشا، ليظهر من بعده قصر شامخ على ضفاف البوسفور ليكون محلاً للإقامة الصيفية للسلاطين العثمانيين على مر العصور؛ إذ يعد ضمن قصور العثمانيين في اسطنبول وذلك لموقعه الساحلي المميز والمطل على بحر مرمرة، ولم يقتصر القصر على إقامة السلاطين فقط بل كان مقرًا لضيافة الملوك والزعماء ورجال السياسة من مختلف الدول، فقد تم استضافة الدوقة وندسور وولي عهد إيطاليا وإمبراطور النمسا والملكة أوجيني ملكة فرنسا.

ينم التصميم المعماري لقصر بيلار بيه عن المهارة والإبداع اللامتناهي؛ إذ جمع بين الطراز الشرقي والغربي، فقد صُمم من الداخل على الطراز الشرقي الرائع في حين تمتع بتصميم غربي من وجهته الخارجية الذي أضفى فخامة لا مثيل لها إلى جانب الحديقة الخارجية التي تحضن العديد من الأشجار وبرك المياه والتماثيل نحو تماثيل الغزلان في الحديقة وتماثيل الأسود عند باب القصر.

وقد تمثلت أبرز المميزات بالقسم الداخلي للقصر في قسمي الحرملك والسلميك والصالة البديعة بصالونها الأزرق وغرفة الأميرال، إلا أنه لا يزال هناك ما هو مميز في غرف القصر الستة وعشرين التي عُين بعضها لاستقبال الضيوف والخدم والبعض الآخر كانت غرف ملكية، والست صالات اللاتي تميزن بأسقف منقوشة بالرسومات الجميلة والأرضيات المفروشة بالسجاد الأحمر والفازات الأثرية والمصابيح الفاخرة والمرايا واللوحات الفنية الموزعة في جميع أجزاء القصر، وقد أُضيف إلى القصر مزرعة وجناح خاص بالخيول تمتع بمساحته الكبيرة، وذلك في عصر السلطان محمود الثاني.

عنوان قصر بيلار بيه

يوجد القصر في منطقة اسكودار في اسطنبول بحي بيلار بيه بالقسم الأسيوي، ولهذا فهو يقرب العديد من المزارات السياحية التي ينجذب الزوار إليها من جميع أنحاء العالم، والتي يمكنك زيارتها بعد الانتهاء من زيارة القصر، حيث يقع القصر على بعد 8.11 كيلومترات من قصر دولما بهجة، ويقرب تل العرائس ومسجد السلطانة مهرماه وبرج الفتاة، ويمكن معرفة موقع القصر عبر الاطلاع على خرائط جوجل من هنا.

الأنشطة الترفيهية في قصر بيلار بيه

صُمم قصر بيلار بيه باسطنبول على الطراز الإمبراطوري المتميز ليكون مطلاً على مضيق البوسفور الخلاب، وقد تميز بالنفق العميق الذي كان أسفله ليستخدم كطريق أساسي للوصول إلى الأماكن المجاورة للقصر، ولكن تم فتحه في عام 2016 أمام حركة المرور للحد من التكدس على الطريق الساحلي أسفل جسر البوسفور.

وبالتالي ستحظى بمتعة كبيرة عند مراقبة كل هذا بدايةً من تحركك إلى أن تصل للقصر، ومن المتوقع ألا تتمكن من مشاهدة جميع ما في القصر لكبر مساحته وقلة عدد ساعات عمله، فننصحك بزيارته مبكرًا لانتهاز فرصة مشاهدة جميع جوانب القصر، وفيما يلي سنتناول بشيء من التفصيل الأنشطة الترفيهية التي يمكنك ممارستها:

1- القيام بجولة حول مضيق البوسفور

في بداية الأمر لا بد أن تخطط لجولتك كي لا يفوتك التقاط الصور التذكارية للبقاع المهمة سواء كانت داخل القصر أو خارجه، ولهذا قبل الدخول إليه قم بجولة تفصيلية حول جسر مضيق البوسفور؛ كي تتمكن من مشاهدة الوجهة الخارجية للقصر وصرحه من الخارج، ولا تنسى التقاط الصور البانورامية لكل هذه المشاهد، وننصحك بالمشاركة في الجولة الإرشادية المتوفرة أو اللجوء إلى الإرشادات الصوتية المتاحة عند زيارتك لهذا القصر الرائع.

2- ركوب الزوارق الخشبية المجاورة للقصر

يحب العديد من الزائرين القيام بجولة بحرية بسيطة برفقة عائلتهم عبر ركوب القوارب الصغيرة المارة بجانب قصر بيلار بيه، فإن كنت من محبي الأجواء الهادئة الشاعرية وسط البحر لا تفوت هذه الجولة قبل دخولك إلى القصر.

3- التقاط الصور التذكارية للمدخل الفخم

ما يميز القصر في البداية هو مدخله الأثري ببوابته العظيمة المزينة بالأعمدة الرخامية المزخرفة بخيوط من الذهب بالإضافة إلى التماثيل الذهبية الواقعة أعلاها، فقبل أن تدلف بوابة القصر لا بد أن تلتقط بعض الصور التذكارية لها.

4- الاستمتاع بالأجواء الهادئة في حديقة القصر

يمكنك القيام بهذه الخطوة قبل أخذ جولتك داخل القصر أو بعدها كي تستريح، حيث يُسمح لجميع زوار القصر بالتجول في الحديقة والاستمتاع بهوائها العليل المحمل برائحة النباتات الطبيعية والزهور الفواحة، أو الاستراحة على المقاعد المخصصة للجلوس والتجول بالنظر حول النوافير والبرك المائية الرائعة والمنحوتات الصخرية والأعمدة الجيرية والبحيرات الكريستالية التي تعبر عن لوحة فنية مليئة بالعناصر الطبيعية الجذابة.

5- استكشاف التصميم الداخلي للقصر

يبدأ الانبهار الحقيقي بدءًا من دخولك إلى ردهة الاستقبال داخل القصر، حيث تعد القسم الأكثر جذبًا للزائرين؛ نظرًا لما تتمتع به من تصميم ذات نقوش وزخارف في غاية الجمال وأعمدة مذهبة وأواني نحاسية، إضافةً إلى الثريات الفرنسية الثمينة المتدلية التي سلبت عقول الناظرين، ومن هنا ستبدأ رحلة اكتشافك لتصاميم القصر القديمة، فستجد في معظم الصلات بعض قطع الأثاث القديم المنوعة على الطراز العثماني والباروكي والكلاسيكي.

6- زيارة نفق القصر

يغفل العديد من الزائرين عن زيارة نفق القصر الذي أُنشئ في أول القرن التاسع عشر، والذي يعد أحد أروع المعالم السياحية في مدينة اسطنبول، فلكي تكتمل جولتك الرائعة توجه إلى حمام القصر، ومنه تتمكن من زيارة نفق القصر.

7- مشاهدة المقتنيات التاريخية والمعروضات الفنية

يمكنك مشاهدة القطع الأثرية التي تعود إلى العصور التاريخية القديمة في صالات العرض داخل قصر بيلار بيه، كما يمكنك مشاهدة اللوحات الفنية القديمة والزيتية المعاصرة لأشهر الرسامين، وهي ما تعكس فترة الحكم العثماني المجيد، بالإضافة إلى مشاهدة التماثيل والمنحوتات في صالات عرض الفنون، فإن كنت من هواة الفنون بأشكالها لا تفوت زيارة هذه الصالات.

8- رؤية معروضات القصر

فور تجولك بقصر بيلار بيه ستشاهد المقتنيات والمتعلقات الخاصة بالأسرة الحاكمة على مر التاريخ، وإن توجهت إلى صالة المعروضات يمكنك رؤية المعروضات التي يتميز بها هذا القصر دونًا عن غيره كالسجاد الأحمر من ماركة هيرك، ولا يزال هناك العديد من المعروضات التي لا مثيل لها ستجدها في غرفة نوم السلطان، فلا تنسى التوجه إليها.

الخدمات في قصر بيلار بيه

تتوفر دورتي مياه داخل القصر ومواقف للسيارات، بالإضافة إلى مقاعد مخصصة للجلوس في حديقة القصر للاستراحة، وتسمح إدارة القصر بالتقاط الصور لبعض أجزاء القصر، فلا تتخطى أي جزء استوقفت أمامه إلا قبل تصويره.

مطاعم قصر بيلار بيه

هناك مطعم رائع يتميز بإطلالته الساحرة على الخليج وجسر مضيق البوسفور قريب من القصر، وهو مطعم فيلا بوسفور المختص بتقديم المأكولات البحرية والمشويات والمقليات والطواجن، يمكنك الذهاب إليه بعد الانتهاء من زيارة أفضل أماكن سياحية في اسطنبول كقصر بيلار بيه.

مواعيد العمل والأسعار

تُفتح أبواب القصر للزائرين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع ماعدا يوم الاثنين، فهو العطلة الأسبوعية للقصر، أما عن الأسعار فهي متفاوتة، حيث إن سعر دخول البالغين هو 90 ليرة تركية، وسعر دخول حديقة القصر 40 ليرة تركية، ودخول الأطفال تحت سن الخمس سنوات مجاني.

نتمنى لك جولة سياحية سعيدة في قصر بيلار بيه الذي قمنا بعرض كل ما يخصه في هذا المقال؛ لتكون ملمًا بكل شيء قبل زيارته لتضع خطتك وتنظم وقتك بشكل جيد كي تتمكن من رؤية جميع أجزاء القصر.