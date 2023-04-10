دليل قصر توبكابي اسطنبول: الأنشطة - أسعار التذاكر

تعج اسطنبول بقصور كثيرة تعود إلى تاريخ الدولة العثمانية، ولكن هناك بعض القصور الاستثنائية التي تعد مزارًا عالميًّا يتوافد إليه الزوار كلما قدموا إلى اسطنبول، ومنهم قصر توبكابي اسطنبول المعروف بعظمته وكبر مساحته واحتوائه على مقتنيات نادرة للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، كما يجسّد حياة الأمراء والسلاطين في القرن الخامس عشر وحتى التاسع عشر، وقد شهد بعض اللقطات التصويرية لمسلسل حريم السلطان الشهير، إن كنت داخل اسطنبول الآن أو على وشك القدوم لا تغادرها قبل زيارة هذا القصر الذي سيمنحك وقتًا ممتعًا بشكل لا مثيل له؛ إذ يمكنك القيام بالعديد من الأنشطة الترفيهية بداخله سنعرضها لك في السطور القادمة.

معلومات عن قصر توبكابي

يعود تاريخ إنشاء قصر توبكابي في اسطنبول إلى عهد السلطان محمد الفاتح الذي أمر ببنائه عام 1453م؛ ليكون مقرًا لإقامة السلاطين لأربعة قرون بدءًا من عام 1465م حتى عام 1856م، بل لم يقتصر على معيشة السلاطين فقط، وإنما كان مركزًا تعليميًّا وإداريًّا وصحيًّا في عهد الدولة العثمانية، وهذا ما ستعرفه حينما نتطرق إلى وصف القصر، أما عن تسمية القصر الغريب بالنسبة للعرب فهي تعني باللغة التركية بوابة المدفع أو الباب العالي حاليًّا، وهو الاسم الأخير الذي بقي عليه حتى الآن، فقد كان في البداية يُطلق عليه توب كابي سراي أي القصر الجديد، ولكن تم تغيير اسمه بعدما تم تجديده وتوسيعه عدة مرات بعد حدوث الزلزال في عام 1509م، ونشوب الحريق عام 1665م.

بعد أن كان القصر مركزًا ليقيموا فيه السلاطين فقد أهميته عقب القرن السابع عشر، حيث فضّلوا إقامتهم في القصور الجديدة، فاتجهوا إلى الإقامة في قصر دولمة باهتشة الذي بُني بأمر من السلطان عبد المجيد الأول في عام 1856م، ولكن كان لا يزال هناك بعض الإدارات في قصر توبكابي نحو المكتبة ووزارة الخزانة، وسرعان ما تحول إلى متحف في عام 1924 بعد سقوط حكم الدولة العثمانية، وانتقلت حينها الإدارات إلى وزارة الثقافة والسياحة، ومنذ ذلك الحين وهو يعد من أشهر المعالم السياحية التي يتردد عليها السائحون من كل حدب وصوب؛ إذ اكتسب أهمية دينية كبيرة كونه يضم الآثار الإسلامية المقدسة الخاصة بالرسول صلى الله عفيه وسلم، وأصبح نموذجًا لإبراز التنوع الثقافي في عصر الدولة العثمانية.

مساحة قصر توبكابي

من المعروف عن قصر توبكابي أنه من أكبر قصور مدينة اسطنبول على الإطلاق، حيث تبلغ مساحته نحو سبعمائة ألف متر مربع بعدما تعرض إلى العديد من عمليات التوسعة، كما يحده أسوار عالية يبلغ ارتفاعها نحو خمسة كيلومترات، ولذلك فهو من المعالم التي تسلب عقول الزائرين بما يضمه من أجنحة فريدة وتحف فنية كثيرة ومقتنيات أثرية مميزة.

قصر توبكابي من الخارج

يتميز متحف توب كابي في اسطنبول بفنائه الخارجي الشاسع الموجود بعد بوابة القصر الرئيسة والمشهور باسم ساحة ألاي، وهي ساحة كبيرة كانت مخصصة لإقامة الاحتفالات الرسمية في عصر الدولة العثمانية نحو حفل تنصيب السلاطين، كما تضم مجموعة من الأقسام والمعالم الرائعة؛ إذ توجد كنيسة آيا ايرين البيزنطية التي كانت تُستعمل كمستودع لأسلحة الجيش العثماني، بالإضافة إلى المرافق الأساسية الخاصة بالقصر نحو مستودع الخشب والمستشفى والمخبز، كما توجد حديقة رائعة تابعة للقصر.

قصر توبكابي من الداخل

يضم القصر من الداخل أجنحة استثنائية لن تجدها في أي قصر آخر، فهناك غرفة الحكيم باشا وغرفة العرض وجناح خرقة السعادة وخزينة الراحة ومقر مراد الثالث والخزانة الداخلية وجناح السلطان الذي أقام به اثنان وعشرون سلطانًا في العهد العثماني، ويمكن دخوله من خلال بوابة فيليسيتي، ويحتوي ذلك الجناح على مخطوطات تاريخية نادرة والمكتبة الخاصة بالسلطان أحمد الثالث ومدرسة القصر الخاصة وتشكيلة كبيرة من المجوهرات والأحجار الكريمة، حيث يتم عرض أعظم الماسات في العالم بداخله، ولهذا فقد اكتسب أهمية كبيرة،.

مع ذلك فإن باقي الأقسام لا تقل أهمية عنه، حيث يوجد ميدان ديفان أو ما يُطلق عليه ساحة العدل، والذي كان مخصصًا لإدارة شئون الدولة العثمانية؛ إذ كان يضم صالة اجتماع قضاة ووزراء الدولة، فضلاً عن احتوائه على جناح الحرس والمطابخ والاسطبلات الملكية، ولا يقل قسم حريم السلطان أو الحرملك أهمية وغموضًا عن باقي أقسام القصر؛ إذ يتفرد بمساحته الكبيرة وعدد غرفه العديدة الخاصة بحريم السلطان والخدم، ويضم هذا القسم أيضًا الحمام الملكي الخاص بالحريم وغرفة زوجة السلطان الرئيسة.

أين يقع قصر توب كابي؟

يتسم متحف توب كابي بموقعه الاستراتيجي، حيث يتوسط موقعه الأماكن التاريخية المهمة الواقعة في منطقة الفاتح في اسطنبول على مقربة من بحر مرمرة وخليج القرن الذهبي، وهو مطل بشكل مباشر على مضيق البوسفور الشهير الذي يعد الفاصل الطبيعي بين قارتي أوروبا وآسيا، ويمكنك تتبع موقعه على خرائط جوجل من هنا.

بعد الانتهاء من زيارة القصر يمكنك استكشاف أهم المعالم السياحية في اسطنبول مثل: مسجد آيا صوفيا، الجامع الأزرق الذي يبعد عن قصر توبكابي بمحطة واحدة فقط، ساحل الأمينونو الذي ينطلق عبره الرحلات البحرية، سوق بايزيد التاريخي، جراند بازار الذي يقع على بعد 5.01 كيلومترات من القصر، السوق المصري الذي يبعد عن القصر بـ 4.85 كيلومترات.

الأنشطة الترفيهية في قصر توبكابي اسطنبول

لا بد أن تكون قد انتابك الحماس لرؤية متحف قصر طوب قابي اسطنبول وزيارة كل ركن من أركانه للتعرف على مقر الإقامة الملكية وحياة السلاطين في الدولة العثمانية من خلال استكشاف مقتنياتهم من الملابس والخزف والأسلحة والمخطوطات وصور الملوك والكنوز العثمانية والمجوهرات وعروش السلاطين، ولكي لا تترك أي جزء دون أن تراه يجدر بك التخطيط لزيارتك ومعرفة الأنشطة المتاحة للزوار داخل القصر، والتي تتمثل في التالي:

1. القيام برحلة استكشافية مبدئية

لا بد أن يكون لديك فكرة واضحة عن قصر توبكابي بشكل مجمل من خلال التجول حول القصر وفي الفناء الخارجي لملاحظة الطراز القديم الذي كان عليه القصر، والبادي على جدرانه، كما يمكن للإرشادات الصوتية أو الجولات الإرشادية مساعدتك على معرفة معلومات عن القصر وأقسامه المختلفة لبدء رحلة الاستكشاف الشيقة.

2. التقاط الصور

انتهز فرصة وجودك بالقصر وقم بتوثيق كل ركن من أركانه بواسطة كاميرا هاتفك الذكي، فقد سمحت إدارة القصر بتصوير جميع أجزائه؛ لذا بإمكانك الاحتفاظ بهذه الذكريات لتشاهدها لاحقًا أو تريها لعائلتك وأصدقائك.

3. استكشاف غرف القصر

انتبه إلى تصميم القصر الرائع المتنوع بين الطراز الفرنسي والإسلامي والبغدادي والمتناسب مع ديكوراته وأثاثه القديم على الطراز الكلاسيكي والباروكي والعثماني الذي زين مختلف الغرف، والذي يتباين من غرفة لأخرى على حسب غرضها، فغرف الخدم تختلف في ديكوراتها عن غرف استقبال الضيوف والغرف الملكية، ومن أكثر الأجزاء الجذابة في القصر غرفة الاستقبال بثرياتها الرقيقة المتدلية من سقفها وجدرانها المزينة بالنقوش والزخارف، بالإضافة إلى المطبخ الكبير الذي كان يسع لإطعام خمسة آلاف شخص في اليوم.

4. زيارة صالات العرض

لا تفوت رؤية صالات العرض داخل القصر لاستكشاف المقتنيات التاريخية الخاصة بالحقب القديمة، ومنها القطع النقدية والأثرية والمجوهرات والخرائط والأسلحة المستخدمة من قبل الجيش العثماني، والتي يبلغ عددها نحو اثني وخمسين ألف قطعة من أصول مملوكية وعربية وعباسية وأموية وفارسية وهندية وتركية وأوروبية وقرمية ويابانية، كما يجدر بك زيارة صالات العروض الفنية إن كنت من عشاق متابعة تطور الفنون على مر العصور، حيث يمكنك مشاهدة أشهر اللوحات الفنية والمنحوتات والتماثيل.

5. رؤية الآثار الإسلامية ومقتنيات الرسول صلى الله عليه وسلم

يتوافد عدد كبير من الزوار على قصر توبكابي باسطنبول لرؤية القطع الأثرية المقدسة ومقتنيات النبي صلى الله عليه وسلم نحو جزء من شعر لحيته الشريفة وسيفه وسهمه وقوسه وأثر أقدامه وخطابه الذي أرسله إلى مسيلمة الكذاب وخاتمه ونعليه وسترته، بالإضافة إلى قميص وسترة وسجادة الصلاة الخاصة بالسيدة فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعصا سيدنا موسى عليه السلام.

وكذلك سيوف بعض الصحابة رضي الله عنهم واللوحات القرآنية النادرة، وبعض النماذج المصغرة لقبة الصخرة في فلسطين والمسجد النبوي بالمدينة المنورة وزجاجات من العقيق الأبيض مختومة بالشمع الأحمر خاصة بمياه زمزم المبارك، ولوحات الآيات القرآنية ومفاتح الكعبة ومزاريبها وبواباتها، وكل هذا ستجده في غرفة الأمانات المقدسة بالقصر بعدما تم نقلها أثناء الثورة العربية من المدينة المنورة.

6. مشاهدة أرقى القطع الأثرية الثمينة

هناك بعض القطع الأثرية الخاصة بكبار الشخصيات، والتي تم الاستيلاء عليها من قصر يلدز ووضعها في خزانة القصر نحو كأس الشاه إسماعيل الأول الحاكم الصفوي وسفن الزنك التي كانت متوفرة بالفترة الصفوية الأولية.

7. معرفة تطور الخزف

بإمكانك رؤية تشكيلة فريدة من الخزف الياباني والصيني داخل قصر توبكابي، والتي تتألف من عشرة آلاف قطعة أو أكثر، ومن خلالها ستلاحظ التطور التاريخي للخزف من القرن الثالث عشر حتى أوائل القرن العشرين.

8. استكشاف مقتنيات السلاطين

لا تفوت رؤية أكثر المعروضات أهمية في قصر توبكابي اسطنبول والتي تتمثل في خنجر السلطان محمود وعرش السلطان أحمد الأول وعرش الوزير إبراهيم باشا ووعاء ملك روسيا القيصر نيقولا الثاني.

9. قراءة الكتب التاريخية

لا تكبت رغبتك الجامحة في التعرف على التاريخ العثماني وزر مكتبة القصر التي تضم كتبًا عديدة ومتنوعة، وبإمكانك حينئذٍ القراءة والتعمق أكثر في أسرار الماضي.

10. مشاهدة العروض المسرحية

بالتأكيد ستكون مرهقًا من التجول بين أروقة القصر الشاسع وستحتاج إلى الاسترخاء لبعض الوقت، ولكي تحظى بوقت ممتع أثناء الاستراحة جرّب مشاهدة العروض المسرحية المقامة داخل إحدى قاعات القصر في أوقات معينة يمكنك الاستفسار عنها عند زيارة القصر.

11. التنزه في حديقة القصر

بعد أن تنتهي من استكشاف جميع أركان القصر يمكنك التجول قليلاً في حديقة القصر المزينة بالمنحوتات والنوافير والبرك المائية الرائعة، وإن كنت متعبًا استرخِ على المقاعد المتوفرة المخصصة للجلوس، كما يمكن زيارة حديقة جولهانة الواقعة خلف القصر، والتي تتميز بأزهارها وأشجارها الرائعة وزهور التوليب التي كانت تثير اهتمام الملوك العثمانيين.

12. شراء الهدايا التذكارية

قبل أن تغادر قصر توبكابي اسطنبول لا بد أن تقتني بعض الهدايا من محل الهدايا بالقصر، والتي ستبقى ذكرى مبهجة معك طوال الحياة، كما يمكن إهداؤها إلى عائلتك وأصدقائك والذين سيسعدون بها لا محالة.

الخدمات في قصر توبكابي باسطنبول

تتوفر بعض المرافق الخدمية داخل القصر، والتي تتمثل في دورات المياه العامة ودورات مياه صالحة لذوي الاحتياجات الخاصة وموقف خاص بالسيارات ومدخل مخصص للكراسي المتحركة، كما يتم توفير جهاز صوتي يدعم العديد من اللغات من بينها اللغة العربية لشرح تاريخ القصر وأقسامه بشكل مجاني لكل الزوار بشرط أن يكون لديهم مستند لإثبات الهوية.

المطاعم في قصر توبكابي اسطنبول

يعد قصر توبكابي من الأماكن المشهورة في اسطنبول نتيجة لمعروضاته الأثرية ومطاعمه المميزة بإطلالتها الساحرة، حيث يوجد مطعم داخل القصر مطل على مضيق البوسفور وهو مطعم konyali الذي يُطلق عليه المطبخ العثماني، والذي يقدم وجبات محلية على أصولها، مثل: ورق العنب، سلطة الطباخ باللحم والدجاج، كباب قونيا، بالإضافة إلى تقديمه لبعض المشروبات التركية كالشاي والقهوة، كما يوجد مطعم كونيالي توبكابي وسط القصر، ومطعم ومقهى صوفيا تراس.

مواعيد العمل والأسعار في قصر توبكابي باسطنبول

يستقبل القصر الزوار طوال أيام الأسبوع ماعدا يوم الثلاثاء، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً، أما عن أسعار تذاكر دخول قصر توبكابي اسطنبول للبالغين تبلغ نحو 320 ليرة تركية وتزيد عن هذا في حال أردت الدخول إلى بعض الأماكن داخل القصر، ويتاح الدخول للأطفال الأقل من خمس سنوات مجانًا.

من المتوقع أن تستغرق أربع ساعات للتجول في شتى أرجاء قصر توبكابي اسطنبول لذا ننصحك بزيارته في وقت مبكر؛ كي تتقي الازدحام وخاصة في عطلة نهاية الأسبوع وتتمكن من مشاهدة جميع أجزائه قبل وقت غلق أبوابه، كما ننصحك بعدم اصطحاب أطفالك؛ لأنه لا يُسمح بدخول عربات الأطفال إلى بعض أقسام القصر، وإلى هنا نصل إلى نهاية رحلتنا معًا ونتمنى لكم وقتًا ممتعًا.