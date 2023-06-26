أفضل الأنشطة عند زيارة قلعة أنقرة: العنوان والخدمات

يتوق مُحبو الأماكن الأثرية العريقة في تركيا إلى الاطلاع على هذا الجمال التاريخي الفريد من نوعه في ذلك الحصن المنيع، حيث تعود قلعة أنقرة إلى التصميمات المعمارية البيزنطية، وهي من أقدم البقاع في أنقرة بشكل عام، والتي من خلالها يُمكن مشاهدة مدينة أنقرة بأكملها، وفي الماضي كانت قلعة أنقرة تُشكل حصنًا منيعًا لأغراض دفاعية، إلى أن باتت من التحف المعمارية حيث تذهب بزوارها في رحلة حالمة، وقد أسسها الغلاطيون من الفترة الهلنستية على قمة تل في أولوس، وتُعتبر أقدم أجزاء مدينة أنقرة هي المناطق المحيطة بالقلعة، والتي تنم عن روعة الهندسة المعمارية من العصور القديمة، ومن خلال التغيرات والتحسينات التي ارتأت إليها القلعة بات فيها عدد من الخدمات والأنشطة للزوَّار إلا أنَّ هذا لا يُنقص من حقيقة تاريخها الرائع، فقد حرص القائمون عليها على تهيئتها لتكون أكثر مثالية للزيارة.

معلومات عن قلعة أنقرة

يرجع تاريخ قلعة أنقرة لقرابة 4 آلاف عام، وهي استضافت عدد من الحضارات، وبها عدد من الذكريات القديمة التي تجعلها مكانًا حيًّا ذا قيمة بذاته، وليس مجرد معلمًا سياحيًا، فيُذكر أنه سُجن بزنزانتها "يلدريم بيازيد"، ويُذكر أنه تم بناؤها في القرن السابع، وأُعيد بناؤها في 278 قبل الميلاد من قِبل الفريغيين، ناهيك عن إعادة بنائها مرة أخرى في عهد الرومان والبيزنطيين والسلاجقة والعثمانيين، وقد شُيدت على جبل مرتفع، وهي مكونة من أربع طوابق من الحجر الأبيض، ومحاطة بثلاثة أسوار، ناهيك عن أنَّ قسمها الداخلي محاط بمنطقة صخرية والتي من الصعب اجتيازها، ويجد بها الزائر قذائف مدفعية وأسلحة ومستودع للذخيرة، ورغم تغيرات البناء التي اعترتها إلا أنها لا زالت تُحافظ على قسميها الرئيسين الداخلي والخارجي.

وكانت القلعة مقرًا للجيش ونقطة مراقبة لأنها من أكثر و أهم الأماكن السياحية في أنقرة ارتفاعًا، مع العلم أنَّ القلعة لها بوابة رئيسية تُعرف باسم باب الحصار، وتضم القلعة داخلها عدد من الساحات التي كانت سابقًا تُستخدم في أغراض تجارية وأسواق الخيول وما شابه، ومن خلال النقوش على جدران قلعة أنقرة يتعرف الزائر على المراحل التاريخية التي مرت بها، كما أنَّ القسم الداخلي منها يُمكِّن من رؤية مشهد الحي المعاصر، ويضم مساجد تاريخية قديمة، أما القسم الخارجي فيشمل على الأغلب عدة خانات، أما عن القسم الواقع أعلى برج القلعة ففيه متحف "أتي" المُشيَّد في 1921م، ويُذكر أنًّ قسطنطين الثاني هو من أمر ببناء القلعة.

عنوان قلعة أنقرة

تقع قلعة أنقرة التاريخية في منطقة ألتينداغ في أنقرة، والتي تُعتبر من أهم المناطق في المدينة فلا تبعد عن مركزها إلا بقرابة 500 متر مربع، كما أنها تقع على جبل بالأساس تحديدًا على قمة تل أولوس في الحي التاريخي بمدينة أزمير، وتم تمهيد طريق للصعود إليها دون مشقة تُذكر، ويُمكن الذهاب إلى القلعة من منطقة أولوس سيرًا على الأقدام، أو ركوب التاكسي يكون أفضل، كما أنَّ قلعة أنقرة الأثرية ذات موقع يُمثل محطة انطلاق لاستكشاف الكثير من الأماكن السياحية الأخرى في أنقرة، لاسيما متحف الحضارات الأناضولية على بعد 400 متر، ومسجد حاج بيرم أنقرة على بعد 2.4 كيلو متر، ويُمكن الذهاب إلى قلعة أنقرة من هنـا.

الأنشطة الترفيهية في قلعة أنقرة

تمتاز قلعة أنقرة بمناعتها القوية وتصميمها الجاذب للسياح، وما يجعلها من أهم المعالم السياحية في تركيا بأسرها أنها توفر جولة سياحية في أحضان التاريخ، حيث تتيح للسائح عددًا من الأنشطة المميزة التي يُمكنه ممارستها، وتأتي على النحو التالي:

1- زيارة متحف القلعة

بداخل قلعة أنقرة يوجد متحف يعكس التاريخ العريق يضم عدد من القطع الأثرية المختلفة والمعروضات التي يطلع عليها الزوّار لاكتشاف الحضارات القديمة.

2- التجول في الحديقة المجاورة

تُطوق قلعة أنقرة بحديقة جميلة تُتيح فرصة رائعة للتجول في مساحاتها الخضراء؛ مما يُمكِّن الزائر من الحصول على الهواء النقي بالقدر الكافي.

3- الاطلاع على النقوش

على جدران القلعة كافتها يوجد عدد من النقوش والزخارف التي تعكس تاريخها، فتُعبر عن الحضارات القديمة والتغييرات التي طرأت على القلعة منذ بنائها، وهو من أفضل الأنشطة التي يُفضلها السياح لاسيما مُحبي التاريخ.

4- تأمل المناظر الجميلة

تمتاز القلعة بوجود الأماكن الجميلة التي تجعل الزائر تلقائيًا مُستمتعًا بها، ناهيك عن الجلسات الرائعة أمام الإطلالات المميزة في القلعة، فهذا الموقع الاستراتيجي خوَّل لها إبداع لا مثيل له.

5- التقاط الصور التذكارية

يُمكن إبَّان تلك الجولة الترفيهية الأكثر من رائعة داخل قلعة أنقرة القيام بأخذ أجمل الصور على الإطلاق والتي يظهر فيها هذا الصرح المعماري المميز من كافة جوانبه، والأبنية الداخلية والخارجية للقلعة؛ لتخليد ذلك اليوم المميز.

الخدمات الموجودة في قلعة أنقرة

مُتاحٌ بالقلعة عدة مرافق وخدمات مثل متاجر الهدايا وموقف السيارات والحمامات العامة وعدد من المقاهي والمطاعم، ومن الممتع زيارة المحال التجارية التي تُحيط بقلعة أنقرة ومنها ما يوفر شراء الأنتيكات والنحاسيات والهدايا التذكارية ومختلف الأحجار الكريمة والأغراض التراثية كالأدوات المنزلية والحقائب والسجاد اليدوي والملابس، بالإضافة إلى محال أخرى لبيع الحبوب والعطارة، ناهيك عن أنها محاطة بالأسفل بالبيوت القديمة، وتوجد مطاعم كثيرة محيطة بالمنطقة، بالإضافة إلى عدة فنادق قريبة من أهمها:

فندق سينا أنقرة : هو من أشهر الفنادق، يبعد عن القلعة بمسافة 6.1 كيلو متر.

: هو من أشهر الفنادق، يبعد عن القلعة بمسافة 6.1 كيلو متر. فندق نيو بارك أنقرة: من الفنادق الخمس نجوم، ويقع على بعد 3 كيلو متر من قلعة أنقرة.

مواعيد العمل والأسعار

تفتح القلعة أبوابها للزوَّار يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً عدا السبت والأحد من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة التاسعة مساءً، وأفضل وقت لزيارتها فصلي الربيع والخريف، والدخول إليها مجاني ويُمكن معرفة أي تعديلات على مواعيد العمل أو الأسعار من خلال ما يلي:

الموقع الإلكتروني : هنـا.

: هنـا. رقم التواصل: 905413553846+

تُعتبر قلعة أنقرة من القلاع القديمة في تركيا ذات الإطلالات البانورامية الرائعة للمدينة في كافة الاتجاهات، وهي مكان جاذب للسياح عوضًا عن كونها مركزًا ثقافيًا وتاريخيًا يستحق الزيارة، فيُمكن قضاء يوم سياحي كامل في القلعة والمنطقة المحيطة بها.