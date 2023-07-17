أفضل الأنشطة عند قلعة البنت في مرسين مع المواعيد والموقع

حديثنا اليوم عن واحدة من أهم قلاع مرسين بل وأبرزها وأجملها، وهي قلعة البنت في مرسين، تتميز هذه القلعة بموقعها مثل العديد من القلاع بتركيا الموجودة وسط الماء ومنعزلة داخل جزيرة، ويُذكر أن قلعة البنت تستقطب العديد من الزوار والسياح إليها؛ وذلك يرجع لتاريخها المعماري الثري، فقد أقيمت القلعة على أعمدة كبيرة جذابة؛ جعلتها معلم سياحي كبير في مرسين.

قصة قلعة البنت في مرسين

ترجع قصة قلعة البنت وفقاً لما جاء في الأساطير المنتشرة بين الناس، إلى أنه كان يوجد حاكم لديه ابنة وحيدة، وقد كان من العادات القديمة للحكام حب الاستطلاع على المستقبل، فقد أشار الكاهن إلى هذا الملك بأن ابنته الوحيدة ستموت في التاسعة عشر من عمرها نتيجة لدغة أفعى، فحزن الملك حزناً شديداً وقرر بناء تلك القلعة بمياه البحر لتعيش بها ابنته، ولا يتمكن الثعبان من الوصول لها كما اعتقد.

ومن ثم وضع الحاكم الخطط اللازمة وبدأ في تشيد القلعة، ولكن عند بلوغ ابنته السن الذي زعم الكاهن بوفاتها به، لم يحدث لها شيء، وقرر الملك إقامة حفلة كبيرة وحضرها عامة الشعب، وكان من بينهم امرأة معها سلة من العنب، قدمتها للفتاة ولم تعلم بوجود ثعبان بها، وبعد انتهاء الحفل قامت الفتاة بتناول الفاكهة من السلة، وإذ بالثعبان يخرج ويلدغها ويتسبب في وفاتها.

قلعة البنت في مرسين تركيا

تُشكل قلعة البنت في مرسين منظراً خلاباً في وسط المياه، فقد اشتهرت تلك القلعة عند السياح والزوار لتاريخها، فقد أُسست في أوائل القرن العاشر، ويرجع السبب الأساسي من بنائها هو أن تُستخدم كحصن للدفاع عن المدينة؛ ونظرًا لأن قلعة البنات محمية بحاجز مياه طبيعي إلى جانب المياه الضحلة الهائلة للجزيرة، فقد قام البيزنطي ببناء دائرة هندسية مع أبراج مربعة حولها، وتجدر الإشارة إلى أن الرماد الأملس الناعم في محيط القلعة يتكون من مواد مأخوذة من مدينة أثرية قديمة مهجورة.

إن قلعة الفتاة في مرسين تتميز بإطلالة ساحرة، وقد تم بناؤها بين الصخور مما جعلها تبدو كتحفة معمارية، ويوجد بداخل القلعة مختلف الأبراج، ولا تزال تلك القلعة صامدة حتى وقتنا هذا، فهي تشبه كثيراً اللؤلؤة في قلب البحر، توفر القلعة لضيوفها فرصة الاستمتاع بجمال الطبيعة ومشاهدة المدينة من أعلى برج بها؛ وهذا من أهم الأسباب الذي جعلها تستقطب الزوار من كافة أنحاء العالم.

موقع قلعة البنات مرسين

قلعة البنت في مرسين تعد من أبهى القلاع القديمة بتركيا، وتوجد على جزيرة صغيرة على بعد حوالي 400 متر تقريباً من الساحل بخليج مدينة مرسين بمحافظة مرسين في تركيا، بمحيط خارجي يبلغ 200 متر، وتتربع القلعة على شاطئ كيزكوليسي وهو من أشهر شواطئ المدينة، وبإمكانك الوصول إلى عنوان موقع القلعة على خرائط جوجل من هنا.

مواعيد زيارة قلعة البنت في مرسين

باستطاعتك زيارة قلعة البنت في أي يوم من أيام الأسبوع، إذ أنها تفتح أبوابها لاستقبال الزوار طوال أيام الأسبوع، من الساعة 08:00 صباحاً حتى تمام الساعة 17:00 مساءً.

أنشطة يمكنك القيام بها في قلعة الفتاة مرسين

تعد قلعة البنت في مرسين من أهم المعالم التاريخية والأثرية، فهي تستقبل الآلاف من الضيوف من المدينة ومن خارجها، وهي أيضاً من أبرز مدن الميناء التي توجد على البحر الأبيض المتوسط، فإذا كنت بحاجة إلى زيارة أماكن ترفيهية في مرسين ، عليك بزيارة قلعة البنت حيث الأنشطة الترفيهية المختلفة بها، والتي تتمثل في النقاط التالية:

1- ممارسة هواية الصيد

إذا كنت من هواة الصيد، فبإمكانك تأجير قارب صيد والاستمتاع برحلة صيد رائعة حول الجزيرة، واصطياد العديد من الأسماك المختلفة والكائنات البحرية الأخرى.

2- التسوق

ينتشر على طول الممشى السياحي بقلعة البنت في مرسين، مختلف المتاجر التي توفر كافة احتياجات الزوار بأسعار تناسب الجميع.

3- ممارسة رياضة الغوص

وبالنسبة لعشاق المغامرات ورياضة الغوص إلى الأعماق، فبالتأكيد يمكنك ممارسة ذلك أثناء فصول السنة الأربعة.

تقييمات زوار قلعة البنت في مرسين

جاءت تقييمات وآراء الزوار عن قلعة الفتاة بمرسين إيجابية بشكل كبير، فقد أشاد العديد بأن المكان أكثر من رائع وأن أسعار الشاليهات به تناسب الجميع، بالإضافة إلى نظافة الشاطئ وأنه مكان ممتاز للسباحة، ولكن أشار بعض الزوار إلى أن من أكثر الأوقات التي تكون القلعة مزدحمة بها أيام العطلات، وبإمكانك الذهاب والعودة من القلعة عن طريق السفن بكل بساطة، ومن أكثر التقييمات التي جاءت عن القلعة ما يلي:

من أفضل الأماكن المناسبة للسياحة وقضاء وقت ممتع.

من الأماكن المميزة في مرسين للسياح القادمون من خارج البلاد.

تعد قلعة البنت في مرسين مكان أثري قديم.

شاطئ جميل ورائع ويُنصح بالذهاب إليه.

يتميز بوجود مطاعم راقية والأسعار بها مقبولة.

مكان مناسب لتعليم السباحة للأطفال.

تنطلق السفن من الساحل كل نصف ساعة تقريباً لزيارة القلعة وتبلغ أجرة الراكب 15 ليرة، أي خلال رحلة قصيرة ستصل إلى القلعة وتبلغ تذكرة الدخول 6 ليرات، ومن ثم تستمتع من خلال أبراجها بإطلالة بانورامية على البحر والساحل.

مكان جيد إذ أن الشاطئ والبحر نظيفين وكورنيش جميل وشاليهات متنوعة.

مكان جميل يستحق الزيارة ولكن يفضل الذهاب في غير أيام العطلة إذ أنها تكون مزدحمة جداً.

قلعة البنت في مرسين من أهم الأماكن السياحية في مرسين التي تستحق الزيارة، فهي بشكل عام مزار سياحي ممتع ورائع، من حيث ممارسة الصيد أو السباحة في الأعماق، إلى جانب رؤية المعالم الأثرية القديمة والإطلالات البانورامية المميزة والجميلة، عليك اتخاذ قرار الذهاب إلى القلعة في أقرب وقت والاستمتاع بما يوجد بداخلها، واستكشاف العديد من التحف المعمارية بها، ورؤية المدينة من أعلى عن طريق أبراج القلعة.