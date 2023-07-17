أفضل 4 أنشطة عند زيارة قلعة بالان كيشليك مرسين

قلعة بالان كيشليك في مرسين هي نصب تاريخي يتكون من طابقين ويتميز بإطلالته الجميلة ومكانه الرائع على هضبة مرتفعة، وهو يعتبر موقعًا مثاليًا لتجمع العائلات والأصدقاء للاستمتاع بالمناظر الخلابة، وعلى الرغم من أنه غير مفتوح للجمهور، إلا أن منظره الخارجي والجو المحيط به يستحقان الزيارة.

لا يوجد بالمكان مرافق مثل المراحيض أو المقاهي، ولكن يوجد مسجد في الجوار، كما يحتاج المكان إلى المزيد من العناية، كما سيكون من الجيد لو يتم تركه نظيفًا ومرتبًا من قبل الزوار، ويشتهر المكان بوجود طاولات متاحة للنزهات حول القلعة؛ الأمر الذي يوفر فرصة للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة المحيطة، ويجعل قلعة بالان كيشليك مرسين مكانًا رائعًا للاستمتاع بالجمال التاريخي والطبيعي للمنطقة.