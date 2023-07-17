أفضل 4 أنشطة عند زيارة قلعة بالان كيشليك مرسين

حديثنا اليوم سيكون عن قلعة تقف بكل فخامتها في قلب منطقة تتميز بمناظرها الجميلة وجوها الطبيعي الساحر، وهي قلعة بالان كيشليك مرسين، وتاريخ بناء هذه القلعة الصغيرة ليس معروفًا بدقة؛ إذ أنه يعود إلى زمن غابر، وقد تم استخدام منطقة القلعة في الماضي كحظيرة صغيرة للماشية، ولكن بعد ذلك، تم ترميمها وتجديدها لتصبح وجهة سياحية محبوبة، كما تم تنسيق الموقع المحيط بالقلعة بشكل جميل وكذلك تم إنشاء أماكن مريحة للنزهات والاسترخاء، ولأن زيارة قلعة بالان كيشليك مرسين هي فرصة لاكتشاف التاريخ والجمال الطبيعي في هذا الجزء الساحر من المدينة، فقد خصصنا هذا المقال للحديث عن كل ما يخص هذه القلعة من معلومات، وأفضل الأنشطة التي يمكن ممارستها، وكذلك كيفية الوصول إليها، بالإضافة إلى الفنادق القريبة منها.
معلومات عن قلعة بالان كيشليك مرسين
قلعة بالان كيشليك في مرسين هي نصب تاريخي يتكون من طابقين ويتميز بإطلالته الجميلة ومكانه الرائع على هضبة مرتفعة، وهو يعتبر موقعًا مثاليًا لتجمع العائلات والأصدقاء للاستمتاع بالمناظر الخلابة، وعلى الرغم من أنه غير مفتوح للجمهور، إلا أن منظره الخارجي والجو المحيط به يستحقان الزيارة.
لا يوجد بالمكان مرافق مثل المراحيض أو المقاهي، ولكن يوجد مسجد في الجوار، كما يحتاج المكان إلى المزيد من العناية، كما سيكون من الجيد لو يتم تركه نظيفًا ومرتبًا من قبل الزوار، ويشتهر المكان بوجود طاولات متاحة للنزهات حول القلعة؛ الأمر الذي يوفر فرصة للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة المحيطة، ويجعل قلعة بالان كيشليك مرسين مكانًا رائعًا للاستمتاع بالجمال التاريخي والطبيعي للمنطقة.
موقع قلعة بالان كيشليك مرسين
تقع قلعة بالان كيشليك في مرسين تركيا، وتحديدًا بشمال شرق مدينة سوجوجاك Soğucak، وتم بناء القلعة على هضبة سوجوجاك على بعد حوالي 20 كيلومترًا من الشاطئ، ويمكن الوصول إليها بسهولة سواء بالسيارة أو سيرًا على الأقدام، كما يتوفر موقف للسيارات للزوار القادمين بالسيارة.
ويتميز الطريق المؤدي للقلعة بجماله الساحر ومناظره الخلابة؛ الأمر الذي جعل قلعة بالان كيشليك من أهم المناطق السياحية في مرسين ووجهة سياحية رائعة تجمع بين التاريخ والجمال الطبيعي؛ بحيث توفر تجربة استكشافية فريدة للزوار بتقديمها لإطلالات مذهلة على البحر الأبيض المتوسط والمناظر الخلابة المحيطة بها، ويمكن الوصول إلى القلعة عبر الاستعانة بخرائط جوجل، فقط اضغط هنا.
أفضل 4 أنشطة عند زيارة قلعة بالان كيشليك مرسين
إذا كنت تخطط لزيارة قلعة بالان كيشليك في مرسين، فبالتأكيد ستجد نفسك في عالم من الجمال التاريخي والمناظر الطبيعية الخلابة، وللاستمتاع بتجربة مميزة في هذا الموقع التاريخي، نقدم إليك أفضل الأنشطة التي يمكنك القيام بها عند زيارة القلعة:
1- زيارة نافورة Cuma Pınarı
لا يمكنك تفويت فرصة زيارة النافورة الجميلة التي تقع بالقرب من القلعة، والتي تمتاز بمياهها الباردة، وبكونها محاطة بمنطقة جميلة توفر بيئة مثالية للاستمتاع والاسترخاء واستعادة النشاط بعد استكشاف القلعة.
2- الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الخلابة
بزيارتك للقلعة، ستجد مكانًا هادئًا يوفر لك الاسترخاء والهدوء الذي تحتاجه؛ حيث يمكنك الاستمتاع بالإطلالة المميزة على المدينة والمناظر الخضراء والطبيعة المورقة عن طريق الشرفات الخشبية الموجودة بالمكان، كما يمكنك أن تجلس وتستنشق الهواء النقي لتشعر بهدوء الطبيعة التي تحيط بك.
يمكنك أيضًا رؤية البحر من هذه المنطقة؛ حيث توفر قلعة بالان كيشليك في مدينة مرسين منظرًا خلابًا وإحساسًا بالانتعاش، والجدير بالذكر أن درجة الحرارة في هذه المنطقة تكون أقل بحوالي 10 درجات من الساحل؛ مما يجعلها مكانًا مثاليًا للاستمتاع بجو منعش يمكنك استغلاله للاسترخاء بشكل جيد وتجديد طاقتك في هذا المكان المثالي.
3- التقاط الصور التذكارية
يمكنك التقاط صورة لنفسك أمام القلعة أو بإحدى الشرفات الخشبية، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التقاط صور للمناظر الطبيعية الساحرة المحيطة بالقلعة، بما في ذلك البحر الذي يمكنك رؤيته من الموقع؛ استغل فرصة زيارتك للقلعة لإنشاء ذكريات لا تنسى.
4- الخروج في نزهة
يوفر الموقع بيئة رائعة للاستمتاع بوقت ممتع مع العائلة أو الأصدقاء؛ حيث يمكنكم الجلوس لتناول وجبة خفيفة أو وجبة غداء واحتساء الشاي في جو مريح ومرحب بينما تستمتعون بالمناظر الخلابة؛ لذا فلا تفوت فرصة تكوين ذكريات جميلة في هذا المكان الساحر مع الأشخاص الذين تحبهم.
الفنادق القريبة من قلعة بالان كيشليك مرسين
عند زيارتك قلعة بالان كيشليك مرسين، ربما تحتاج إلى إقامة مريحة ومناسبة لسفرك، ولحسن الحظ، تتوفر مجموعة من الفنادق المميزة والمريحة بالقرب من القلعة؛ الأمر الذي يوفر للزوار خيارات متنوعة للإقامة، وفيما يلي نستعرض الفنادق الموجودة بهذه المنطقة:
- Mersin Sarnıç Otel: هو فندق من فئة الثلاث نجوم، وهو يعتبر الأقرب للقلعة؛ حيث يبعد عنها بمسافة يمكن قطعها في بضعة دقائق، كما يمكنك الوصول إلى مركز المدينة بالسيارة في مدة لا تتجاوز 20 دقيقة من هذا الفندق، ويوفر لك الفندق إمكانية الاستمتاع بإطلالات مميزة وبالهواء المنعش النقي.
- FS Bungalows Otel: يبعد هذا المكان عن القلعة بمسافة يمكن قطعها في 15 دقيقة كحد أقصى بالسيارة، وهو يضم مرافق مميزة مثل المطعم، مواقف للسيارات، المسبح، حديقة تطل عليها الغرف، كما يوفر لك هذا المكان إمكانية الاستمتاع بمشاهدة الجبال التي يطل عليها.
- BN Hotel Thermal & Wellness: هو فندق من فئة الخمس نجوم يبعد عن القلعة بمسافة تقدر بحوالي 15 كم، كما يبعد عن محطة الحافلات بحوالي 11 كم، وهو يوفر خيارات متنوعة للغرف المكيفة، كما يضم مرافق عديدة مثل مواقف السيارات المجانية، مركز اللياقة، مسبح داخلي، سبا، مطعم، وغير ذلك من المرافق الراقية.