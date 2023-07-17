أفضل 4 أنشطة في قلعة سيليفكا في مرسين

تزخر مدينة مرسين بالكثير من المعالم السياحية التي تم اعتبارها الأكثر زيارة من السياح، ممن يرغبون في الاستمتاع بأجوائها الهادئة، ناهيك عن مُحبي التعرف على أماكنها الأثرية القديمة، مثل قلعة سيليفكا في مرسين، والتي تحظى باهتمام بالغ من الزوار، فيُقال إنها تعود إلى الفترة الرومانية المُبكرة التي كانت تُعرف بالهلنستية، ونتاجًا للإصلاحات والتطويرات التي اعترتها باتت من المزارات السياحية الآن، ويُمكن أن يستكشف الزائر فيها الكثير من الآثار القديمة التي تُعزز من قيمة زيارتها، والقيام ببعض الأنشطة الأخرى التي نوافيكم بها أدناه.

معلومات عن قلعة سيليفكا في مرسين Silifke Castle

تُعتبر واحدة من القلاع الأثرية التي تزخر بها مرسين التركية، وكان بناؤها يعزو إلى الرومان في القرن الأول ميلاديًا، وقد طرأت عليها بعض التعديلات، حيث تم تطويرها وترميمها في عهد البيزنطيين، كما أُعيد بناؤها في القرن الثالث عشر الميلادي خلال عهد مملكة أمرينيا الصغرى، وبالتالي تكون قد شهدت الحضارات الرومانية والبيزنطية والأرمينية، إلا أنَّ هذا لا ينفي أن الملامح الغالبة على تصميمها تعود إلى الآثار الأرمينية، ويصل ارتفاع قلعة سيليفكا في مرسين 164 متر فوق مستوى سطح البحر.

وتمتاز القلعة بصالات عرض مقوسة، ناهيك عن المستودعات وخزانات المياه والمباني البالية التي تتخذ الشكل البيضاوي، كما أنها مُحاطة بخندق مائي جاف، وكانت قديمًا تضم مسجدًا وما يقرب من 60 منزلاً و23 حصنًا، تحديدًا في القرن التاسع عشر الميلادي، وتتجلى اليوم وكأنها قلعة من العصور الوسطى بالنظر إلى الإصلاحات التي طرأت عليها.

عنوان قلعة سيليفكا في مرسين

تستقر القلعة على سهول سليفكا وهي تتبع محافظة مرسلين التركية، وتقع جنوب نهر غوسكو الشهير، فلا تبعد عنه سوى بمسافة 0.66 كيلو متر، ناهيك عن اقترابها من جسر سيليفكي تاش، فتبعد عنه بمسافة 0.87 كيلو متر، وهناك مساحة كافية لوقوف السيارات بالخارج، ويُمكن زيارة قلعة سيليفكا في مرسين تركيا عبر خرائط جوجل من هنـا.

الأنشطة الترفيهية في قلعة سيليفكا في مرسين

لا يُشترط أن يقصد الزوار السياحة في مرسين لأجل الترفيه فحسب بالنظر إلى أنها من المدن ذات الطبيعة الخلابة، فثمَّة أماكن أثرية تاريخية تحويها المدينة تكون من قُبيل المعالم الأكثر زيارة على الإطلاق على غرار قلعة سيليفكا في مرسين، والتي توفر عددًا من الأنشطة المميزة التي تستهدف مُحبي التاريخ والمغامرة والاستكشاف، والتعرف على الحقب الزمنية المنصرمة وإنجازات الحضارات السابقة، ولعلَّ القلاع والحصون أبرز دليل على ذلك على الرغم من صعوبة تحديد ما يوجد بداخلها تفصيلً؛ا نظرًا لأنها سبق ودُمرت تمامًا إلا أنَّ ثمَّة علامات لا زالت قابلة للاستشكاف، وفيما يلي بعض الأنشطة التي يُمكن ممارستها عند زيارة قلعة سيليفكا في مرسين:

1- مشاهدة أسوار القلعة

أكثر ما يُميز قلعة سيليفكا في مرسين أسوارها، فعلى الرغم من أنَّ القلعة قديمة إلا أنَّ أسوارها لا زالت بحالة جيدة، حيث تم بناؤها وفقًا للتصميمات الرومانية، وهو ما ينعكس إلى الناظر إليها، فهو طراز مميز يُمكن تفرقته بكثير من العلامات.

2- الصعود على أبراج القلعة

كانت قلعة سيليفكا في مرسين قديمًا تمتاز بوجود 23 برجًا، وما تبقى منهم الآن لا يتعدى 10 أبراج، وهو ما يُوفر لزوارها الاستمتاع بتجربة الصعود على أي منها، مما يُتيح النظر إلى مدينة مرسين برمتها من أعلى، فالأبراج ذات ارتفاع عالٍ بقدر كاف، وهو ما يُضفي أجواءً حماسية.

3- استكشاف القلعة من الداخل

لا يزال هناك عدة استكشافات لقلعة سيليفكا في مرسين من الداخل، فهي تحتوي على مجموعة حجرات تحت الأرض، يُقال إنَّ منها ما كان مقرًا للحكام السابقين، ناهيك عن عدد من الآثار الأخرى التي تم اكتشافها، مثل المسارح الرومانية القديمة التي لم يتبقَ منها سوى أطلال، بالإضافة إلى الحمامات الرومانية وغيرها.

4- التقاط الصور التذكارية

باعتبارها من الأماكن الأثرية القديمة في مدينة مرسين، هذا ما يكون مدعاةً لالتقاط أجمل الصور على سبيل تخليد تلك الذكرى الرائعة في مُختلف وجهات القلعة وأروقتها.

الخدمات في قلعة سيليفكا في مرسين

عادةً ما تتم بعض التحسينات والتطويرات في القلعة، وهو ما يتسبب في إغلاقها في بعض الأحيان لحين استكمال الترميم رغبةً في شمولها بعض الخدمات الأخرى التي تجعلها من الأماكن الموصي بزيارتها.

أما عن المطاعم التي تتوفر بعد مسافة من قلعة سيليفكا في مرسين فمنها مطعم فلافل أبو الخير الذي يوفر المأكولات السريعة التي تتناسب مع الفطور الصباحي، بالإضافة إلى مطعم Deniz Adana الذي يُقدم أنواعًا مختلفة من المشاوي والمأكولات السورية، ومن قُبيل الخدمات والمرافق المحيطة بالقلعة والتي تجعلها من الأماكن الموصي بزيارتها، تلك الفنادق القريبة من موقعها، والتي توفر فرصة للإقامة بالقرب من المعالم السياحية الأشهر في مرسين، مثل:

فندق مارينا سويت : يبعد عن القلعة بمسافة لا تتعدى 7 كيلو مترًا، ونال استحسان الزوار لا سيما فيما يتعلق بموقعه ونظافة المكان.

: يبعد عن القلعة بمسافة لا تتعدى 7 كيلو مترًا، ونال استحسان الزوار لا سيما فيما يتعلق بموقعه ونظافة المكان. فندق اسكيل: يبعد عن القلعة بمسافة تُقدر بحوالي 6.8 كيلو متر، ويُعتبر من أفضل الفنادق عند زوّار مرسين.

مواعيد العمل والأسعار

تفتح قلعة سيليفكا في مدينة مرسين أبوابها للزوار يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً عدا السبت والأحد مغلقة، وهو ما يُوفر قضاء وقت رائع في ذلك الصرح الأثري، مع العلم أنه لا يوجد رسوم نظير الدخول إلى القلعة، ويُمكن معرفة أي تغييرات تطرأ على المواعيد أو الأسعار من خلال موقع قلعة سيليفكا في مرسين الإلكتروني من هنـا.

هكذا تُعتبر قلعة سيليفكا في مرسين من أشهر المزارات السياحية التي تستقطب الكثير من السياح في تركيا على مدار العام؛ لأنها من الأماكن الأثرية التي تعكس أصالة المدينة، لا سيما وهي تضم الكثير من الآثار الرومانية والأرمينية داخلها.