أفضل الأنشطة في قلعة كاديفيكالي ازمير: المواعيد والأسعار

تُعتبر أزمير واحدة من أهم وجهات تركيا السياحية، فهي لؤلؤة بحر ايجه، ذات أحياء جميلة تستقطب السياح للتجول فيها، كما أنها من المدن المكتظة بالسكان بالنظر إلى المدن التركية الأخرى، هذا إلى جانب امتلاكها أهم الأماكن السياحية الدينية والترفيهية والأثرية، وبالنظر إلى أشهر قلاع وحصون تركيا ستجد أنَّ قلعة كاديفيكالي ازمير تتصدر القائمة، حيث يقصدها السياح من كل حدب وصوب، والتي كانت قديمًا حصنًا منيعًا؛ نظرًا لموقعها الاستراتيجي، ناهيك عن أنها من الآثار التاريخية التي تعزو إلى حقب ما قبل الميلاد، وهو ما يُضفي إليها أهمية جللة في السياحة، وفيما يلي نذكر أهم ما يتعلق بقلعة كاديفيكالي في أزمير عن كثب.

معلومات عن قلعة كاديفيكالي ازمير

تأسست القلعة في القرن الرابع قبل الميلاد، فقد شهدت في المدينة بقايا العصور الهلنستية والرومانية والبيزنطية وكذلك العثمانية، ويُشاع أنَّ نساء الأمازون ممن كنَّ يعشن في كاديفيكالي "باجوس سابقًا" انحدرن من سفوح الجبل إلى تلك المنطقة وكنَّ معروفات بالهيمنة والسيطرة، إلى أن قام "ليماكوس" أحد جنرالات الإسكندر الأكبر ببناء قلعة كاديفيكالي ازمير، والتي لم يتبقَ فيها إلا 5 أبراج في غربها تحديدًا بالإضافة إلى جزء من أسوارها جنوبًا، وباقي أجزائها تُعتبر في حالة خراب، وقال المؤخرون إنَّ نقوش القلعة تعزو إلى عهد الاسكندر المقدوني، وهي تتزين بها على كافة جدرانها ويُمكن من خلالها اكتشاف تاريخ الحقب الرومانية والبيزنطية، كما أنها تُسمى بالقلعة المخملية، وهو ما يرمز إلى مدى قدمها وجمال تصميمها؛ لذا لا عجب من اعتبارها من قُبيل الآثار الهامة ذات الدور الكبير في الجذب السياحي في مدينة أزمير.

كما ذُكر في بعض الأطروحات التاريخية أنَّ قلعة كاديفيكالي ازمير تم الاستيلاء عليها من قِبل "تيمورلنك" ثم وقعت تحت سلطة الدولة العثمانية، وفي القرن التاسع عشر باتت جزءًا لا يتجزأ من المركز الحضاري العالمي في أزمير، وبملاحظة جدرانها وُجد أنها تعزو إلى القرون الوسطى حيث البناء الإغريقي، كما أنه تم تدميرها على إثر زلزال في عام 178 قبل الميلاد وبعده تم بناء أطلالها من جديد غير مرة في العصور اللاحقة، إلى أن باتت بشكلها الحالي، ويُذكر أنّها تعرضت إلى إعادة الترميم بأمر من البلدية في أزمير عام 2007 لتكون أكثر أهلية لاستقبال السياح، بالإضافة إلى إضافتها في عام 2020 إلى القائمة الإرشادية لمواقع التراث العالمي.

عنوان قلعة كاديفيكالي ازمير

تقع قلعة كاديفيكالي في حي كاديفيكالي كوناك بأزمير، ويُمكن الوصول إليه من خلال ركوب الأتوبيس بمحطة باليك كوي، ومن الجدير بالذكر أنها تقع على تل بارتفاع 186 متر في جنوب أزمير، وعلى حد قول المؤرخين القُدامى ذُكر أنَّ القلعة بُنيت بعد تدمير آثار المدينة اليونانية القديمة باعتبارها كانت تطل في معظم أجزائها على خليج أزمير، والآن تتبع المنطقة الإدارية كوناك، ويُمكن عبر خرائط جوجل الوصول إلى قلعة كاديفيكالي في ازمير من هنـا.

الأنشطة الترفيهية في قلعة كاديفيكالي ازمير

تُعتبر قلعة كاديفيكالي بازمير من الدلائل الحيّة على الحضارة البيزنطية القديمة؛ لذا فإنَّ إدراجها في قائمة أهم الأماكن السياحية في ازمير يكون إنصافًا لقيمتها التاريخية، وإحقاقًا للحق نرى أنها لا زالت بحاجة إلى الترميم وبعض التحسينات الأخرى حتى تكون أهلًا للزيارة كما يتوق السياح، أما عن زائريها فيُمكنهم القيام بأكثر من نشاط ممتع في ذلك المكان الرائع، وبإمكاننا ذكر أهم الأنشطة على النحو التالي:

1- استكشاف القلعة

أي مكان تاريخي أثري في بقاع العالم يستلزم من زائره التجول في كافة أركانه؛ للتعرف على ما ادخره من إنجازات الحضارات ليكون مرأى للعيان الآن، حيث تذخر القلعة بالكثير من الكتابات والنقوش على جدرانها والتي تُرد إلى العصور القديمة البيزنطية واليونانية.

2- زيارة النفق المقدس

من قِبل فرق البحث الكثيرة التي ترددت على قلعة كاديفيكالي ازمير وُجد النفق المقدس وهو من ضمن الآثار الباقية من العصور القديمة، فيُمكن زيارته لاستكشاف المزيد عن القلعة، إلا أنَّ بقية الآثار تُعتبر خرِبة نوعيًا مقارنةً بذلك النفق، ويُذكر أنًّ الحفريات الحديثة أظهرت بعض الآثار القديمة داخل القلعة في 1403 ميلاديًا.

3- التقاط الصور التذكارية

لا أخفيك سرًا، فالصور التي تؤخذ في مثل تلك الأماكن الأثرية تكون ذكرى رائعة لا مثيل لها، وعليه بات التقاط الصور في كل زاوية وركن بقلعة كاديفيكالي ازمير من أهم ما يفعله الزوّار هناك، لاسيما عند تلك الإطلالات الخرافية الرائعة على مدينة أزمير من ثلاث جهات أهمها إطلالة البحر والمدينة.

الخدمات في قلعة كاديفيكالي ازمير

تقع قلعة كاديفيكالي ازمير في موقع استراتيجي، لاسيما وهي بالقرب من حديقة ياكلمز لونا بارك التي توفر للزوار ملاهي بها ألعاب تتناسب مع الكبار والصغار، فبعد قضاء جولة رائعة في القلعة وتحقيق الاستفادة التاريخية المرجوة منها، يُمكن تخصيص بعض الوقت للمرح والتسلية في تلك الملاهي، بالإضافة إلى أنًّ هناك فنادق قريبة من القلعة يُمكن الإقامة فيها وتناول وجبات شهية قبل وبعد الذهاب إلى القلعة، ومنها:

فندق هيلتون أزمير : يوفر الإطلالات البانورامية الرائعة على بحر ايجه وقلعة كاديفيكالي ازمير، ويبعد عنها بمسافة 12 دقيقة بالسيارة، ونال استحسان الكثير من الزوّار.

: يوفر الإطلالات البانورامية الرائعة على بحر ايجه وقلعة كاديفيكالي ازمير، ويبعد عنها بمسافة 12 دقيقة بالسيارة، ونال استحسان الكثير من الزوّار. فندق ايبيس أزمير السانجاك: من أفضل الفنادق التي تمتاز بالجودة في المأكولات المقدمة بالإضافة إلى الأسعار المناسبة، ولا يبعد عن القلعة إلا بمسافة تُقدر بحوالي 12 دقيقة بالسيارة.

مواعيد العمل والأسعار

يُمكن زيارة قلعة كاديفيكالي ازمير يوميًا عدا يومي السبت والأحد بدءًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الخامسة والنصف مساءً، ودخول القلعة مجانا.

عُرفت أزمير بأنها حسناء تركيا، حيث تمتلك العديد من المعالم التي تستحق الزيارة، وتُعتبر قلعة كاديفيكالي ازمير واحدة من أهم معالمها الأثرية الهامة، حيث تُعرف بموقعها الهام الذي كان يُستخدم قديمًا في الحماية من العدوان والغزو الخارجي، والآن باتت لها قيمة سياحية وتاريخية.