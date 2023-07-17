أفضل 4 أنشطة ترفيهية في قلعة معمورة في مرسين

من المبهج الذهاب إلى رحلة سياحية تحمل ما بين المتعة والفائدة المعلوماتية، حينها تشعر أن رحلتك هذه بالفعل قد عادت عليك بالمزيد من المكاسب، ويمكنك تحقيق ذلك بزيارة قلعة معمورة في مرسين التي تعتبر من المزارات السياحية التاريخية، فقد تم بناء هذه القلعة في القرون الوسطى، وقيل في بعض الكتب التاريخية الأخرى أن بناءها كان قبل حكام أرمينيا الصغرى، قلعة معمورة في مرسين تركيا مكونة من أقسام محددة وفيها مجموعة أنشطة متميزة، تابع هذا المقال وسوف تعرف مدى روعتها وأسباب توافد السياح إليها.

معلومات عن قلعة معمورة في مدينة مرسين

هي قلعة أثرية موجودة في مدينة مرسين جنوب تركيا، في أبرز كتب التاريخ المعتمدة قيل إن بناء قلعة معمورة في مرسين كان في عهد مملكة أرمينيا الصغرى بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر من الميلاد، ونظرًا لأن القلعة قديمة فإنه قد تم ترميمها قبل ذلك، وهناك انتباه وحرص شديد من المسؤولين تجاه الاهتمام بقلعة معمورة، ولذلك عند زيارة القلعة سوف تجد كم من الاهتمام بكل ركن فيها ربما لم تراه من قبل في الأماكن السياحية التي تكون بنفس قِدم وتاريخ قلعة معمورة في مرسين.

وصف قلعة معمورة في مرسين

هذه القلعة الأثرية إحدى قلاع مدينة مرسين رغم قِدمها إلا أنها لا زالت تحتفظ بهيأتها، ويعود ذلك إلى الجهود المبذولة والاهتمام الظاهر للعاملين في المكان، إن قلعة معمورة مرسين محاطة بحصن دفاعي عرضه حوالي 10 متر تقريبًا، والاجزاء السفلية من جدران القلعة تبدو واسعة تمامًا، بينما العلوية منها ضيقة، هناك صالات عرض متصلة ببعضها البعض داخل جدران القلعة، وهي مكونة من ثلاثة أقسام كالآتي:

الفناء الداخلي : في الجهة الشرقية مفصول بأسوار عالية.

: في الجهة الشرقية مفصول بأسوار عالية. القلعة الخارجية : موجودة في الجهة الغربية.

: موجودة في الجهة الغربية. القلعة الداخلية : وهذه مبنية على الصخور في جهة الجنوب.

: وهذه مبنية على الصخور في جهة الجنوب. ما تضمه القلعة: تضم 39 برج، مع خزانات مخصصة للمياه وحمام ومسجد بالخارج.

أهم الأنشطة في قلعة معمورة في مرسين

هناك مجموعة أنشطة يمكنك الاستمتاع بها داخل قلعة معمورة، بعد تجربتها بالفعل سوف تغنيك عن التفكير في زيارة أي أماكن سياحية في مرسين لأنها أقرب إلى تلبية مطالب الزوار سواء كانوا سائحين أو من سكان البلد، فاستعد الآن بالجولة السياحية إلى قلعة معمورة مدينة مرسين من خلال متابعة الأنشطة الموجودة داخل القلعة والتي توضحها في الفقرات التالية:

1- مشاهدة الجزء الخارجي من القلعة

استمتع برؤية الجزء الخارجي من قلعة معمورة في مرسين، فهو الجزء الوحيد الذي لم يتم ترميمه من قبل؛ لذا سوف تراه محتفظًا بشكله منذ أن تم بناؤه إلى وقتنا هذا، ولن تشعر أنه بحاجة إلى مزيد من الترميم.

في الغناء الخارجي من قلعة معمورة سوف تجد الحصن أو الخندق المنيع، هذا الخندق تم حفره حول القلعة، سوف تستمتع بالتدقيق في الكتابات الموجودة بالخندق، والتي نُقشت بشكل مذهل على جدران القلعة التابعة لإحدى السلاطين العثمانيين.

الجزء الخارجي من قلعة معمورة في مرسين تركيا هي أول جزء ينبغي عليك زيارته، حيث إنه من خلاله سوف تتعرف على باقي تفاصيل قلعة معمورة وتفهم طبيعة نظام القلعة.

2- زيارة القسم الغربي من القلعة

ثاني جزء سوف تتوجه إليه أثناء زيارتك قلعة معمورة في مرسين هو القسم الغربي منها، والذي يتألف من خندق أو حصن منيع خارجي مع مئذنة خاصة بالمسجد الذي تم بناؤه في المكان، هذا الحصن يدعو إلى التأمل، والمئذنة الخاصة بالمسجد حقًا جميلة يمكنك التقاط صورة لها.

هذا بالإضافة إلى أن القسم الغربي يوجد به بقايا حمام تركي ومجموعة مستودعات مع نوافير وأحواض، يمكنك أثناء التواجد داخل قلعة معمورة في مرسين أن تقوم بالتصوير في القلعة من القسم الغربي.

3- التوجه إلى الاتجاه الشرقي في القلعة

في هذا القسم يوجد 7 معاقل بأشكال مختلفة، هُدم منها بضعة أجزاء على مر العصر التاريخي، هذا ويحتوي القسم الشرقي أيضًا على ممر مائي تمر من خلاله الاحتياجات المائية لقلعة معمورة مرسين كافة، هذا بالإضافة إلى أنه يتم توفير متطلبات المياه أيضًا من خلال صهاريج القلعة.

في نفس الجانب سوف تجد أرضيات تم رصفها بالفسيفساء، بجانب أجزاء حمامات موجودة في المكان ومساكن، بالفعل سوف تفهم تاريخ القلعة من خلالها، حيث إن هناك شخص مسؤول سوف يقوم بإمدادك بكل المعلومات المتعلقة بأي جزء من قلعة معمورة.

4- زيارة القلعة الداخلية في قلعة معمورة مرسين

في القسم الجنوبي من قلعة معمورة في مرسين يوجد قلعة داخلية تم بناؤها فوق صخر، هذه القلعة مهمة حيث يوجد فيها برج مراقبة رئيسي، بالإضافة إلى 5 أبراج، تستطيع عن طريق أي برج منها أن تصعد إلى الأعلى وتُشاهد سحر البحر المتوسط، كما يوجد في نفس المكان بقايا منارة.

أوقات العمل والأسعار

تبدأ أوقات الزيارة من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الساعة السابعة والنصف مساءً، وسعر التذكرة في القلعة لا يُذكر مقارنةً بالخدمات الموجودة ومدى روعة تفاصيلها، فهو يُقدر بـ 5 ليرة تركية.

الفنادق القريبة من قلعة معمورة مرسين

يوجد عدة فنادق قريبة من قلعة معمورة في مرسين أبرزها فندق برنسيس ريزورت هوتيلز، فهو يبعد عن القلعة مسافة تُقدر بـ 7.8 كيلو متر.

إلى هنا نكون قد وضعناك في قلب الحدث من خلال التفصيل عن بعد لمداخل ومخارج قلعة معمورة في مرسين، بالإضافة إلى توضيح معالم القلعة والأنشطة المتاحة، لا تدع الفرصة تفوتك وبادر بزيارة القلعة وشاهد تفاصيلها التي ذكرناها وأكثر بنفسك.