أفضل 5 من كافيهات الدرعية الرياض ننصح بها مع العناوين

منطقة الدرعية من أكثر الأماكن الترفيهية في الرياض فهي تضم عددًا كبيرًا من الكافيهات والمطاعم التي يقصدها الكثير من الزائرين دونًا عن غيرها من الأماكن، فضلاً عن وجود الجلسات الأنيقة والأجواء الرائعة التي تجعل منها منطقة مميزة داخل السعودية بأكملها، ولكن ما هي أفضل كافيهات الدرعية الرياض؟ هذا ما سنتعرف عليه في مقالنا هذا، فإذا كنت مهتمًا بهذا الأمر عليك تكملة المقال حتى النهاية، فسنعرض أهم هذه الأماكن، ليس هذا فحسب بل سنعرض أماكن تواجدها بالتحديد وكذلك أرقام الهواتف الخاصة بها، تابعونا.

أفضل كافيهات الدرعية الرياض

هناك العديد من قهاوي الدرعية تستحق الزيارة والتجربة، فالبعض منها يتميز بجلساته المميزة الأنيقة ذات المقاعد المريحة والجلسات الخارجية التي تأخذك إلى عالم من السحر والهدوء، علاوة على تنوع المشروبات والمأكولات التي تقدمها هذه الكافيهات، فهيا بنا نتعرف على أهم هذه الكافيهات.

1- كافيه الضوء الخافت

من أفضل الكافيهات في الدرعية الرياض كافيه الضوء الخافت، كيف لا وهو واحد من الكافيهات التي تقدم العديد من الخدمات للزائرين مثل توفير ممشى خاص لممارسة الرياضة، ولا سيما رياضة المشي والجري وسط الضوء الخافت والموسيقى الرائعة، علاوةً على ضمه لعدد كبير من المشروبات الباردة والساخنة كعصير الفراولة والبرتقال وعصير الرمان والليمون المنعش.

يقدم الكافيه عددًا كبيرًا من المأكولات الخفيفة مثل الفطائر بأنواعها والعديد من وجبات الإفطار الشعبي السعودية والشامية أيضًا، كما أنه يتميز بتقديم خدمات الحجز قبل الحضور، تجنبًا للانتظار الطويل في صفوف الزائرين، ويوفر أيضًا أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال، إذا كنت تبحث عن أفضل كافيهات الرياض عليك بزيارة هذا المكان، لأنه بالفعل أحد أفضل كافيهات الدرعية الرياض.

معلومات عن كافيه الضوء الخاتف

عنوان الكافيه: يقع الكافيه في شارع الامام عبد العزيز بن محمد بن سعود، الدرعية، الرياض، ويمكنك الوصول له على الخريطة من هنا.

يقع الكافيه في شارع الامام عبد العزيز بن محمد بن سعود، الدرعية، الرياض، ويمكنك الوصول له على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966502760001+

966502760001+ ساعات العمل: يعمل المطعم يوميًَا من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الثانية صباح اليوم التالي.

2- كافيه يو كوفي الرياض

من أفخم الكافيهات في الدرعية الرياض كافية يو كوفي، فهو من الكافيهات المميزة بديكوراتها الرائعة التي تجعل منه مقصدًا للكثير من رجال الأعمال والمواطنين البارزين في الدول، حيث يوفر جلسات مغلقة تناسب الاجتماعات الخاصة بالعمل، ويتكون من طابق سفلي وطابقين علويين ذات ديكورات مميزة مع إضاءة خافتة وموسيقى الهادئة.

عند ذهابك إلى الكافية ستجد العديد من المشروبات تستطيع الاستمتاع بها مثل العصائر الطبيعية الطازجة لجميع أنواع الفاكهة، ويوجد أيضًا تشكيلة من جميع أنواع المشروبات الغازية، كما ستجد توليفة من بعض أنواع الكيكات والحلويات الخفيفة التي تصلح لوجبة الإفطار أو حتى سناك بين الوجبات، زيارة مثل هذا المكان تجربة مميزة عليك القيام بها، فتم تصنيفه كواحد من أفضل كافيهات الدرعية الرياض.

معلومات عن كافيه يو كوفي

عنوان الكافية: يقع الكافيه في العقيق، الدرعية، الرياض.

يقع الكافيه في العقيق، الدرعية، الرياض. ساعات العمل: يعمل الكافيه يوميًا من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

3- كافيه نبع الدرعية

يوجد الكثير من الكافيهات جنوب الرياض التي تتميز بقائمة من الأشياء التي تجعلها مختلفة عن غيرها، من بين هذه الكافيهات كافيه نبع الدرعية، فهو واحد من أفضل كافيهات الدرعية الرياض، حيث إنه من الوجهات المميزة التي تجعل الزوار أمام العديد من الخيارات المختلفة لوجبات الإفطار اللذيذة مثل الشكشوكة والكبدة، بالإضافة إلى توفير الصاج المالح من خلال تشكيلة من أطباق فطائر اللبنة والزعتر والفلفل، كما يوفر العديد من المشروبات الباردة المنعشة والعديد من المشروبات الساخنة أيضًا.

معلومات عن كافيه نبع الدرعية

عنوان الكافيه: الإمام فيصل بن تركي، الدرعية، الرياض، ويمكنك الوصول إلى الكافيه على الخريطة من هنا.

الإمام فيصل بن تركي، الدرعية، الرياض، ويمكنك الوصول إلى الكافيه على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966557070172+

966557070172+ ساعات العمل: يعمل المطعم من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.

4- كافيه Cafe De L’ Esplanade

عند الحديث عن كافيهات مطل البجيري ، لابد من ذكر كافيه Cafe De L’ Esplanade، وهو أحد الكافيهات الفرنسية التي افتتح فرعها لأول في باريس، وها هو الآن في الرياض يقدم جميع أنواع المشروبات الساخنة والباردة، علاوة على العديد من الأطباق اللذيذة والحلويات الرائعة، ومن الجدير بالذكر أن هذا الكافيه يعد أفضل كافيه في الدرعية الرياض، فهو مخصص للسياسيين ورجال الأعمال والمشاهير، وعلى درجة عالية من الفخامة والرقي.

معلومات عن كافيه مطل البحيري

عنوان الكافيه: طريق الملك فيصل، البحيري، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع الكافية على الخريطة من هنا.

طريق الملك فيصل، البحيري، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع الكافية على الخريطة من هنا. رقم الهاتف : 966568868900+

: 966568868900+ ساعات العمل: يعمل المطعم يوميًا من الخامسة مساءً حتى الواحدة صباح اليوم التالي.

5- كافيه كاتش

واحد من أفضل كافيهات الدرعية الرياض كافية كاتش، فهو يعد بمثابة فرصة مميزة لمحبي الحصول على المعاملة الراقية والذوق الرفيع في التعامل، فهو يضم طاقم عمل مدرب على أعلى مستوى من حسن معاملة الزبائن والحصول على رضاهم، علاوة على وجود قائمة كبيرة من المشروبات والمأكولات الخفيفة، تجربة رائعة تستحق القيام بها.

معلومات عن كافية كاتش

عنوان الكافيه: الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، الخالدية، الدرعية، الرياض، ويمكنك الوصول إلى الكافية على الخريطة من هنا.

الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، الخالدية، الدرعية، الرياض، ويمكنك الوصول إلى الكافية على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966504532588+

966504532588+ ساعات العمل: يعمل الكافيه يوميًا على مدار الأربعة وعشرون ساعة.

في ختام مقالنا لقد عرضنا لكم أهم كافيهات الدرعية الرياض، بناءً على آراء العملاء ومدى تقيمهم للمكان، ويناءً على جودة المنتجات والخامات المستخدمة، كما عرضنا أيضًا مواعيد العمل وأرقام الهواتف للتواصل.