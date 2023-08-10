أفضل 5 من كافيهات مطل البجيري الرياض ننصحك بها مع العناوين

تتعدد رموز الثقافة والتاريخ في المملكة العربية السعودية وتحمل جميع كافيهات مطل البجيري إطلالة مميزة على رمز من هذه الرموز وهو يعرف بإسم حي الطريف التاريخي الذي يُعد من مواقع التراث العالمي تبعاً لمنظمة اليونسكو، فيتواجد في مطل البجيري الكثير من الكافيهات الرائعة والراقية التي يتردد عليها العديد من الأفراد ولكن لتعدد هذه الكافيهات يحتار البعض في اختيار الأنسب من بينهم لعدم معرفة المعلومات الكافية عن ما يميز كل منهم وأيضاً أفضل الأطعمة والحلوى والمشروبات التي تقدم في كل منهم، ولعل هذا ما جعلنا نفكر في أن يكون حديثنا معك اليوم عزيزي القارئ عن أفضل هذه الكافيهات للإجابة على كل التساؤلات التي تدور في الأذهان حولها حتى تحصل على اختيار جيد وموفق.

أفضل كافيهات مطل البجيري

إذا كنت من المقيمين في مدينة الرياض أو أنك أحد الزائرين ففي هذه الفقرة سيتم الحديث عن قائمة تضم أفضل كافيه في مطل البجيري يمكن قصدها خلال إقامتك هناك وتجربة ما سنقترحه عليك من أفضل الأطعمة والمشروبات التي تقدم لكي تستمتع بجلسة ممتعة، تابع معنا السطور القادمة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

1. مقهى Brunch&Cake

يتميز المطعم بتصميمه الجذاب ووجود جلسات داخلية وأخرى خارجية به ليختار الزائرين ما يناسبهم، كما يتميز بالهدوء وعدم وجود ازدحام شديد به، ولعل من أكثر ما يميزه الطعم الرائع الذي سيتذوقه الزائر عند اختيار أحد المشروبات أو المأكولات الشهية من بين قائمة الطعام لديهم، فلا يقتصر الأمر فقط على المشروبات وإنما سيكون أمامكم اختيارات عديدة مثل رزيتو بالفطر، تاكو اللحم، ترافل فرايز، سباجتي ترفل، موهيتو بيري، فرنش توست، تشيز كيك، أيس لاتيه، فيمكننا حقاً القول بأنه من أفضل الكافيهات في مطل البجيري.

معلومات مقهى Brunch&Cake

عنوان الكافيه: البجيري، Al Bujairi, Ad Diriyah، المملكة العربية السعودية .

البجيري، Al Bujairi, Ad Diriyah، المملكة العربية السعودية رقم الهاتف: 966592657843+

966592657843+ مواعيد العمل: من السبت للأربعاء من الساعة 9 صباحاً إلى 11.45 مساءً، ويومي الخميس والجمعة يُغلق في تمام الساعة 12.45 صباح اليوم التالي.

2. مقهى Café de L’esplanade

يُعد من الكافيهات الفرنسية ومن أهم كافيهات الدرعية الرياض التي نالت شهرة واسعة بين الناس لخدمتهم الرائعة ومكان المطعم المميز وكذلك تصميمه الجذاب وتوفير جلسات داخلية وأخرى خارجية لتلبية رغبات الجميع، هذا بالإضافة أيضاً لتنوع ما يقدمونه للزبائن من أصناف كثيرة مثل ستيك اللحم، سبرينج رولز، قطع اللحم البتلو مع صوص المشروم اللذيذ، هوت شوكليت، أيس تي، فلات وايت، تشيز كيك، فرنش توست.

معلومات مقهى Café de L’esplanade

عنوان الكافيه: طريق الملك فيصل، البجيري، الرياض, الدرعية، المملكة العربية السعودية.

طريق الملك فيصل، البجيري، الرياض, الدرعية، المملكة العربية السعودية. رقم الهاتف: 966568868900+

966568868900+ مواعيد العمل: من يوم الإثنين إلى الخميس يعمل من الساعة 5 مساءً إلى 1 صباحاً، ومن الجمعة إلى الأحد يعمل من الساعة 5 مساءً إلى 2 صباحاً.

3. مقهى بتيل

تم تصميم المكان بشكل عصري مع توفير جلسات داخلية وخارجية مميزة وعاملون يقومون بتقديم كل ما لديهم لإسعاد الزائرين وتلبية طلباتهم ليكون بالفعل يستحق أن يوجد ضمن كافيهات حلوة بالرياض ، فيتميز المقهى بأنه يستخدم التمور عالية الجودة لصُنع أفخم الحلويات المُقدمة للزائرين مثل تشيز كيك التمر، لاتيه التمر، شراب التمر، القهوة المُثلجة بالتمر، فهو وجهة مثالية لتناول تحلية لذيذة مع مشروب رائع ننصحكم بتجربته.

معلومات مقهى بتيل

عنوان الكافيه: Wadi Hanifah, Al Traif, Diriyah , الرياض، المملكة العربية السعودية.

4. مقهى أنجلينا الدرعية

إذا كنت تبحث عزيزي القارئ عن أفضل كافيهات مطل البجيري المميزة بالديكور الفخم والموقع الرائع فإن مقهى أنجلينا سيكون اختيار موفق لك، فيمكنك الاستمتاع بالجلوس به وتناول مشروبك المفضل من بين أحد أنواع العصائر الطازجة، التي تُحضر باحترافية شديدة، ليس هذا فقط كل ما لديهم ولكن يقدمون أيضاً العديد من المخبوزات الشهية مثل الكرواسون الذي ستشعر أنك لم تتذوق مثله من قبل، تراميسو، كريم بروليه، الكلوب ساندوتش، بوراتا، كريب.

معلومات مقهى أنجلينا الدرعية

عنوان الكافيه: البجيري، الدرعية، الرياض، المملكة العربية السعودية.

البجيري، الدرعية، الرياض، المملكة العربية السعودية. رقم الهاتف: 966509553788+

966509553788+ مواعيد العمل: من الساعة 9 صباحاً وحتى 7 مساءً طوال أيام الأسبوع.

5. مقهى كوفا باستيتشيريا

الاستمتاع بصوت الموسيقى الهادئة والطراز الأنيق للمكان الذي يحمل الطابع الإيطالي وأنت تتناول مشروب مميز مع مخبوزات أو حلوى من اختيارك في أحد الكافيهات في مطل البجيري هو أمر يستحق التجربة، فيُعد مقهى كوفا باستيتشيريا من أفضل كافيهات جنوب الرياض المشهورة بإعداد المخبوزات الإيطالية التقليدية ولكن بمذاق شهي لا يُقاوم، هذا بالإضافة أيضاً لقائمة كبيرة ومتنوعة من المخبوزات الأخرى والحلوى التي تُحضر باستخدام أفخم أنواع مستلزمات الحلوى، ومن بين قائمة الطعام والمشروبات نذكر لكم التراميسو، لاتيه، أيس شوكليت، روشيه، كابتشينو، اسبريسو، كافي سبانش.

معلومات مقهى كوفا باستيتشيريا

عنوان الكافيه: Terrace, البجيري، الدرعية، الرياض، المملكة العربية السعودية

Terrace, البجيري، الدرعية، الرياض، المملكة العربية السعودية رقم الهاتف: 966920033772+

966920033772+ مواعيد العمل: يعمل بشكل يومي من الساعة 6 مساءً إلى 2 من صباح اليوم التالي.

في نهاية مقالنا اليوم عن كافيهات مطل البجيري فإن ما قدمناه لكم هو اقتراحات لمساعدتكم تحديد ما يُناسبكم من بين هذه الكافيهات من خلال توضيح ما يميز كل كافيه ومجموعة مقترحة من قائمة الطعام التي تميز كل منهم حسب التقييمات السابقة للزائرين، وختاماً نتمنى أن نكون قدمنا موضوعاً شاملاً لكل ما تودون معرفته.