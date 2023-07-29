أفضل 5 من كافيهات مرسين ننصحك بتجربتها

عند وصولك إلى مدينة مرسين ستجذبك طبيعتها الخلابة ومناظرها البديعة؛ حيث تجد بها الشواطئ التي يمكنك الاستلقاء فوق رمالها الناعمة الذهبية وسط أمواج البحر ومياهه النقية الصافية العاكسة لألوان السماء البديعة الزاهية، إضافة إلى ما ستراه من غابات وأشجار مورقة خضراء وتلال وكهوف، إضافة إلى ما ستجده بها من مطاعم ومراكز ترفيهية وفنادق وغيرها، وبالطبع سترغب في الاسترخاء وأخذ قسط من الراحة وأنت تشرب مشروبك المفضل، ولهذا سنقدم لك مجموعة من أفضل كافيهات مرسين التي تمنحك الفرصة لمشاهدة المناظر الطبيعية وتجربة العديد من المشاريب التركية والعالمية كذلك والاستمتاع بتقضية وقت ممتع بها بمفردك أو مع أحد أصدقائك أو عائلتك.

أفضل الكافيهات في مدينة مرسين

في إطار الاهتمام ب السياحة في مرسين انتشرت المقاهي وتعددت بحسب مواصفاتها وسنعرض في القائمة التالية أفضل 5 كافيهات مرسين تركيا متميزة، وهي مختارة طبقًا لآراء وتقييمات زوارها، وتستطيع مطالعتها فيما يلي لاختيار ما يناسبك من بينها:

1. كهفا دونياسي مرسين مارينا

يمكن تصنيفه ضمن أفضل كافيهات مرسين حيث يكون جلوسك به في منتهى الراحة وانت تطل على منظر البحر في مواجهتك، بالإضافة إلى ما ستراه من أشجار مورقة في منظر طبيعي خلاب ورائع، وبالطبع ترغب وانت مستمتع بتلك المناظر في تجربة ما يقدمه الكافية من مشاريب.

وكافيه مميز مثل هذا يقدم مشروبات ساخنة بالإضافة إلى الباردة، ولتجربة الحارة منها يمكنك الاختيار فيما بين تناول القهوة التركية، الأمريكانو، الكابتشينو، بالإضافة إلى اللاتيه، ولتذوق المنعشة فيمكنك الاختيار بين مجموعة من العصائر الطبيعية التي يقدمها الكافيه أو تجربة الشاي المثلج وغير ذلك من مشروبات، ليس هذا فحسب فالكافيه يوفر مجموعة حلويات فاخرة ومن أجود الأنواع مثل الدوناتس وأطباق التشيز كيك، إلى جانب قطع الشوكولاتة المحشوة بالعديد من الحشوات.

معلومات الكافيه

العنوان: Eğriçam, Adnan Menderes Blv. No:33/F, 33000 Yenişehir/Mersin.

Eğriçam, Adnan Menderes Blv. No:33/F, 33000 Yenişehir/Mersin. رقم الهاتف: 903243312026+

903243312026+ أوقات العمل: يوميًا بداية من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة العاشرة مساءً.

2. كافيه بازار

يتميز هذا الكافيه برقيه وهدوءه وجودة خدماته التي يقدمها إلى زبائنه، وتستطيع أن تشرب به جميع أنواع المشاريب الغازية وأي أنواع أخرى باردة، كما تستطيع الاستمتاع بتحلية جميلة مما يعده من أنواع الحلى اللذيذة، وإذا كنت متعب وترغب في تناول كوب من القهوة فستجد أفضل الأنواع في هذا الكافيه حتى تستمتع بطعمها وتضبط مزاجك.

ويتميز بازار كذلك بوجبات الإفطار التي يقدمها ووجبات الغداء فتستطيع الذهاب إليه بعد عملك لتناول وجبة شهية هناك بعد يوم كامل من العمل والتعب، كما يمكنك تناول العشاء هناك في سهرة لطيفة وجميلة سواء بمفردك أو مع أصدقائك وعائلتك، وننصحك بزيارة هذا المكان الذي ستجد به أفضل الخدمات وأفضل معاملة.

معلومات الكافيه

العنوان: Fatih, Gazi Mustafa Kemal Blv., 33200 Mezitli/Mersin.

Fatih, Gazi Mustafa Kemal Blv., 33200 Mezitli/Mersin. أوقات العمل: يوميًا ماعدا يوم الأحد بداية من الساعة الثانية عشر صباحًا إلى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

3. كافيه روبرتس

وهو من الكافيهات الموصى بزيارتها بسبب أسعاره المعقولة والمناسبة بالمقارنة مع غيره من الكافيهات الأخرى، وستجد به كذلك خدمة رائعة وفريق عمل ودود ولطيف للغاية، ويمكنك تناول طعامك هناك بداية من وجبة الإفطار التي تستطيع تناولها قبل ذهابك إلى العمل أو الجامعة أو لبدء يوم جديد مع وجبة لذيذة في كافيه مطل على البحر، أو أن تنهي يومك بوجبة عشاء لذيذة به، ويمكنك تناول أطباق السلطة بجوار هذه الأكلات، ويمكنك كذلك تناول وجبة خفيفة مما يوفرها الكافيه وانت تنتظر طعامك، هذا بالإضافة إلى إمكانية التحلية بما يعده الكافيه من آيس كريم لذيذ ومميز أو شرب العصير الطازج اللذيذ.

معلومات الكافيه

العنوان: Akkent, H. Okan Merzeci Blv No:759, 33160 Yenişehir/Mersin.

Akkent, H. Okan Merzeci Blv No:759, 33160 Yenişehir/Mersin. رقم الهاتف: 905013732019+

905013732019+ أوقات العمل: يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الحادية عشر ونصف مساءً.

4. سميت سراي مزتلي

وهو من أجمل كافيهات مرسين نظرا لموقعه وديكوراته الجذابة وتصميماته العصرية الحديثة والمميزة، ويمكنك تناول وجبة إفطارك بك من ضمن الأصناف التركية الفاخرة التي يقدمها للفطور، فيمكنك تناول المربى، السيميت مع الجبن، الزبدة، وكذلك العسل، كما أنك تستطيع تناول الساندويتشات الجاهزة.

إذا كنت لا ترغب في تناول ما سبق فالكافيه يوفر تشكيلة من المعجنات والفطائر اللذيذة، وإذا كنت تود تناول مشروبك المفضل فبالطبع ستجده ضمن قائمة الكافية التي تحتوي على قسم خاص بالمشاريب بها، وهي تتنوع ما بين المشاريب الساخنة مثل القهوة التركية، الكابتشينو، الشاي، وكذلك الاسبريسو، كما توفر أنواع مختلفة من المشاريب الباردة التي ستجدها ضمن القائمة، بالإضافة لوجود عدد من خيارات الحلوى مثل الكرواسان والدونات اللذيذة.

معلومات الكافيه

العنوان: Atatürk, No:, 31039. Sk. No:1, 33340 Mezitli/Mersin.

5. ستاربكس مرسين مارينا

وهو يعد أفضل كافيه في مرسين وبالتحديد في منطقة مارينا نظرا لجمالها الطاغي والرائع، وهو ما يجعلك للكافيه إطلالة رائعة وفريدة وانت تستمتع بمشاهدة المناظر الخلابة من حولك، وتنقسم قائمة الكافيه لثلاثة أقسام تتنوع ما بين المشاريب بنوعيها وقسم خاص بالحلوى كذلك، وبالنسبة للقسم الخاص بالمشاريب المثلجة فيمكنك الاختيار ما بين الكراميل ماكياتو وكافيه الأمريكانو، وفي القسم المخصص للمشوبات الساخنة ستجد الاسبريسو، الكافيه لاتيه، والأمريكانو، هذا إلى جانب القسم الأخير في القائمة والذي يضم مجموعة رائعة من أطباق الحلوى اللذيذة والخاصة بالكافيه، فيمكنك الاختيار بين شطيرة التفاح، الشوكولاتة، وكذلك التراميسو.

معلومات الكافيه

العنوان: Eğriçam, Adnan Menderes Blv. Mersin Marina No:33/F, 33160 Yenişehir/Mersin,.

Eğriçam, Adnan Menderes Blv. Mersin Marina No:33/F, 33160 Yenişehir/Mersin,. رقم الهاتف: 903243300072+

903243300072+ أوقات العمل: يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الحادية عشر مساءً.

وهكذا تكون قد انتهت جولتنا في مدينة مرسين ولكن الأماكن بها لم تنتهي، وبالطبع كما ذكرنا فإن مدينة مرسين من المدن التركية الجميلة للغاية التي لن تندم على زيارتها، فبها العديد من الأماكن التي تستحق الزيارة للاستمتاع بمناظرها الجميلة الرائعة، وبالطبع لا يفوتك زيارة كافيهات مرسين لأخذ قسط من الراحة وسط المناظر الجميلة المطلة عليها وانت تتناول مشروبك المفضل أو طبق حلواك المفضلة.